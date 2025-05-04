Ташкент - один из крупнейших городов Средней Азии, где история и культура переплетаются в уникальном ансамбле.
На экскурсии вы увидите знаменитый базар Чорсу, где можно попробовать национальные блюда и наблюдать за
На экскурсии вы увидите знаменитый базар Чорсу, где можно попробовать национальные блюда и наблюдать за
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Увидеть древние мечети и медресе
- 📚 Посетить библиотеку с Кораном 7 века
- 🍽 Попробовать национальные блюда
- 🛍 Прогуляться по восточному базару
- 🏛 Узнать о культуре и быте Ташкента
Что можно увидеть
- Чорсу
- Хазрати Имам
- Кукельдаш
Описание экскурсии
- Чорсу — базар, которому более тысячи лет. Вы посетите «жорные ряды» (фудкорт с национальной кухней), увидите, как выпекают лепёшки в тандыре и как ведётся торговля под куполами древнего рынка
- Стилизованная под старину улица с ухоженной брусчаткой, нарядными дверями и одноэтажными домиками
- Хазрати Имам. Ансамбль мечетей, мавзолеев и медресе 16 века. Также в комплексе находится библиотека с Кораном 7 века
- Улицы и дворики Старого города, где вы познакомитесь с бытом местных жителей
- Действующее медресе Кукельдаш 16 века, в котором обучаются студенты-богословы
По пути вы познакомитесь с прошлым Ташкента, которому уже больше 2300 лет. Вы узнаете о его становлении и ключевых событиях разных эпох. Мы расскажем о его жителях, старинных обычаях и традициях. А также предложим зайти в гастрономические лавки, где вы сможете отведать национальные блюда.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Дополнительные расходы: питание (по желанию)
в понедельник и вторник в 10:00, 14:00 и 17:00, в среду, четверг и пятницу в 10:00, 14:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 14:00 и 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Чорсу»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 10:00, 14:00 и 17:00, в среду, четверг и пятницу в 10:00, 14:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 14:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рустам — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 692 туристов
Родился в Ташкенте, знаю всё про этот город и окрестности. Вместе с командой опытных гидов будем рады открыть вам всю красоту нашего родного края.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Марина
4 мая 2025
Было очень интересно! Экскурсовод Шорияр -очень интересный собеседник, человек, который своим чувством юмора скрашивал 6-часовую экскурсию. Он прекрасно владеет русским языком, материалом, знанием истории и традиций. Рекомендую!
Jane
9 апр 2025
Спасибо гиду, экскурсия была интересной, хорошо погуляли по Ташкенту, увидели много интересного
Яна
21 мар 2025
Прекрасно составлен маршрут, рассказ Рустама не сложен и интересен. Благодарю за прекрасную прогулку 😍
Инна
15 мар 2025
Большое спасибо Рустаму за познавательную и интересную прогулку по Ташкенту. Комфортный маршрут, ненавязчивая экскурсия, достаточное время для фото. Все очень понравилось!
А
Анна
8 фев 2025
Сегодня мы посетили экскурсию в г. Ташкенте. Нас сопровождал гид Рустам. Сказать, что экскурсия была потрясающей, это ничего не сказать. Остались самые прекрасные воспоминания. Увидели Ташкент во всей его красе,
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