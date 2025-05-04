Когда: в понедельник и вторник в 10:00, 14:00 и 17:00, в среду, четверг и пятницу в 10:00, 14:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 14:00 и 18:00

Экскурсия длится около 3 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала