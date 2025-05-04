Ташкент: колорит Старого города

Исследуйте древний Ташкент: от базара Чорсу до медресе Кукельдаш. Погрузитесь в историю и культуру, ощутите атмосферу Старого города
Ташкент - один из крупнейших городов Средней Азии, где история и культура переплетаются в уникальном ансамбле.

На экскурсии вы увидите знаменитый базар Чорсу, где можно попробовать национальные блюда и наблюдать за
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торговлей. Посетите ансамбль Хазрати Имам с библиотекой, хранящей Коран 7 века. Прогуляйтесь по старинным улочкам и посетите действующее медресе Кукельдаш. Узнайте о жизни местных жителей и загляните на восточный базар с традиционными товарами

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Увидеть древние мечети и медресе
  • 📚 Посетить библиотеку с Кораном 7 века
  • 🍽 Попробовать национальные блюда
  • 🛍 Прогуляться по восточному базару
  • 🏛 Узнать о культуре и быте Ташкента
Ташкент: колорит Старого города
Ташкент: колорит Старого города
Ташкент: колорит Старого города
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 11:00, 14:00, 17:00, 18:00

Что можно увидеть

  • Чорсу
  • Хазрати Имам
  • Кукельдаш

Описание экскурсии

  • Чорсу — базар, которому более тысячи лет. Вы посетите «жорные ряды» (фудкорт с национальной кухней), увидите, как выпекают лепёшки в тандыре и как ведётся торговля под куполами древнего рынка
  • Стилизованная под старину улица с ухоженной брусчаткой, нарядными дверями и одноэтажными домиками
  • Хазрати Имам. Ансамбль мечетей, мавзолеев и медресе 16 века. Также в комплексе находится библиотека с Кораном 7 века
  • Улицы и дворики Старого города, где вы познакомитесь с бытом местных жителей
  • Действующее медресе Кукельдаш 16 века, в котором обучаются студенты-богословы

По пути вы познакомитесь с прошлым Ташкента, которому уже больше 2300 лет. Вы узнаете о его становлении и ключевых событиях разных эпох. Мы расскажем о его жителях, старинных обычаях и традициях. А также предложим зайти в гастрономические лавки, где вы сможете отведать национальные блюда.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительные расходы: питание (по желанию)

в понедельник и вторник в 10:00, 14:00 и 17:00, в среду, четверг и пятницу в 10:00, 14:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 14:00 и 18:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Чорсу»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 10:00, 14:00 и 17:00, в среду, четверг и пятницу в 10:00, 14:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 14:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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Марина
4 мая 2025
Было очень интересно! Экскурсовод Шорияр -очень интересный собеседник, человек, который своим чувством юмора скрашивал 6-часовую экскурсию. Он прекрасно владеет русским языком, материалом, знанием истории и традиций. Рекомендую!
Jane
9 апр 2025
Спасибо гиду, экскурсия была интересной, хорошо погуляли по Ташкенту, увидели много интересного
Яна
21 мар 2025
Прекрасно составлен маршрут, рассказ Рустама не сложен и интересен. Благодарю за прекрасную прогулку 😍
Инна
15 мар 2025
Большое спасибо Рустаму за познавательную и интересную прогулку по Ташкенту. Комфортный маршрут, ненавязчивая экскурсия, достаточное время для фото. Все очень понравилось!
А
8 фев 2025
Сегодня мы посетили экскурсию в г. Ташкенте. Нас сопровождал гид Рустам. Сказать, что экскурсия была потрясающей, это ничего не сказать. Остались самые прекрасные воспоминания. Увидели Ташкент во всей его красе,
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узнали много интересного. Очень грамотный экскурсовод, с отличным знанием русского языка. Ни один наш вопрос не остался без ответа. Очень приятно было то, что он забрал нас из отеля, после экскурсии вернул назад в отель. Если вы захотите увидеть город, узнать его историю и не сожалеть о напрасно проведенном времени, обращайтесь к Рустаму.

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