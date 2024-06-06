1 чел.
По популярности
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
«Медресе Кукельдаш — учебное заведение 16 века недалеко от базара Чорсу»
Сегодня в 14:00
Завтра в 15:00
от 115€110 за всё до 16 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
Секреты узбекской кухни: от базара Чорсу до лучшего ресторана Ташкента
Приглашаем вас на уникальный гастрономический тур, где вы познакомитесь с традициями узбекской кухни и отведаете легендарный плов
«Вы узнаете, как базар выглядел в разные эпохи и какое значение имел для развития города и торговли»
12 июня в 11:30
13 июня в 11:30
от 167€159 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
"Добро пожаловать!", "Хуш келибсиз!", - так встречают на базаре "Чорсу". Узнайте его историю и насладитесь обедом в одной из лучших чайхан Ташкента
«На местных базарах — вся история Узбекистана»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
115€104 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь6 июня 2024Интересная прогулка по Ташкенту. Достаточно информативная! Плов в чайхане - отличный!!!
- ННикита1 июня 2024Очень понравилась экскурсия, все было очень вкусно и интересно:)
- ННикита31 мая 2024Очень понравилась экскурсия, которую провел Шерзод! За несколько часов рассказал мне много всего интересного о городе и о Узбекистане в целом, очаг общительный и открытый человек. Всем рекомендую)
- ЕЕвгений30 мая 2024Отличная экскурсия! 6 часов погружения в историю прекрасного города. Большое спасибо Шерзоду!
- ННаталья27 мая 2024Прекрасный город Ташкент в компании с великолепным гидом! Все было просто замечательно!
- ФФирдаус11 мая 2024Выбрали этот тур в последний день нашей поездки перед самолетом. Казалось, за эти 5 дней перепробовали все)) Но, наш гид
- ЕЕлена10 мая 2024Экскурсию всем рекомендую! Жахонгир познакомит вас с настоящим Ташкентом и главной достопримечательностью -узбекской кухней! Вы посетите главный колоритный рынок города - Чорсу, где отведаете вкуснейшие блюда в не туристических местах города! Обязательное условие - быть ооочень голодными!
- ААлла5 мая 2024Получили большое удовольствие от экскурсии. Шерзод показал нам базар Чорсу, рассказал об истории его появления, помог нам выгодно сделать покупки.
- ЮЮлия22 апреля 2024Провели чудесный день в компании гида Шерзода. Все как оговорили заранее,вовремя приехал,машина чистейшая,приятный ненавязчивый мужчина. Посетили все локации,которые посоветовал гид,и
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Базары»
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