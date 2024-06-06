Экскурсии по базарам Ташкента

Найдено 3 экскурсии в категории «Базары» в Ташкенте на русском языке, цены от €104, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
🚗 На машине
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
105 отзывов
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
«Медресе Кукельдаш — учебное заведение 16 века недалеко от базара Чорсу»
Сегодня в 14:00
Завтра в 15:00
от 115110 за всё до 16 чел.
Секреты узбекской кухни: гастрономический тур по Ташкенту
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
23 отзыва
Секреты узбекской кухни: от базара Чорсу до лучшего ресторана Ташкента
Приглашаем вас на уникальный гастрономический тур, где вы познакомитесь с традициями узбекской кухни и отведаете легендарный плов
«Вы узнаете, как базар выглядел в разные эпохи и какое значение имел для развития города и торговли»
12 июня в 11:30
13 июня в 11:30
от 167159 за всё до 6 чел.
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
"Добро пожаловать!", "Хуш келибсиз!", - так встречают на базаре "Чорсу". Узнайте его историю и насладитесь обедом в одной из лучших чайхан Ташкента
«На местных базарах — вся история Узбекистана»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
115104 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    6 июня 2024
    Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
    Интересная прогулка по Ташкенту. Достаточно информативная! Плов в чайхане - отличный!!!
  • Н
    Никита
    1 июня 2024
    Секреты узбекской кухни: гастрономический тур по Ташкенту
    Очень понравилась экскурсия, все было очень вкусно и интересно:)
  • Н
    Никита
    31 мая 2024
    Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
    Очень понравилась экскурсия, которую провел Шерзод! За несколько часов рассказал мне много всего интересного о городе и о Узбекистане в целом, очаг общительный и открытый человек. Всем рекомендую)
  • Е
    Евгений
    30 мая 2024
    Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
    Отличная экскурсия! 6 часов погружения в историю прекрасного города. Большое спасибо Шерзоду!
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
    Прекрасный город Ташкент в компании с великолепным гидом! Все было просто замечательно!
  • Ф
    Фирдаус
    11 мая 2024
    Секреты узбекской кухни: гастрономический тур по Ташкенту
    Выбрали этот тур в последний день нашей поездки перед самолетом. Казалось, за эти 5 дней перепробовали все)) Но, наш гид
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    Жохангир сделал наш последний день по восточному сказочной, вкусной, познавательной!!! Он отличный рассказчик, веселый, показал те места, которые не успели увидеть. А как же все было вкуснооо!!!! Ребята, кто выбирает этот тур вам один совет: не кушайте перед туром хотя бы сутки)))) Вы должны быть голодными!! Потому что столько вкусностей вам предлагают за 3,5-4 часа!!! В самолете мы были самые счастливые 😀спасибо Жохангир🙏

  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Секреты узбекской кухни: гастрономический тур по Ташкенту
    Экскурсию всем рекомендую! Жахонгир познакомит вас с настоящим Ташкентом и главной достопримечательностью -узбекской кухней! Вы посетите главный колоритный рынок города - Чорсу, где отведаете вкуснейшие блюда в не туристических местах города! Обязательное условие - быть ооочень голодными!
    Экскурсию всем рекомендую! Жахонгир познакомит вас с настоящим Ташкентом и главной достопримечательностью -узбекской кухней! Вы посетитеЭкскурсию всем рекомендую! Жахонгир познакомит вас с настоящим Ташкентом и главной достопримечательностью -узбекской кухней! Вы посетите
  • А
    Алла
    5 мая 2024
    Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
    Получили большое удовольствие от экскурсии. Шерзод показал нам базар Чорсу, рассказал об истории его появления, помог нам выгодно сделать покупки.
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    Мы успели посетить гончарную мастерскую, побывали на площади Хаст-Имам, увидели Коран VII века. Очень вкусно пообедали в чайхане. Заехали и в центр плова, посмотрели, как его готовят. Особенно нам понравилось, что Шерзод быстро реагировал на наши пожелания и перестраивал экскурсию под нас)

  • Ю
    Юлия
    22 апреля 2024
    Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
    Провели чудесный день в компании гида Шерзода. Все как оговорили заранее,вовремя приехал,машина чистейшая,приятный ненавязчивый мужчина. Посетили все локации,которые посоветовал гид,и
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    то,что оговорили заранее. В своем режиме,совершенно без спешки гуляли, сколько хотели. Очень рекомендую экскурсии с Шерзодом,получите исключительно положительные эмоции и от гида, и от Ташкента!!!

    Провели чудесный день в компании гида Шерзода. Все как оговорили заранее,вовремя приехал,машина чистейшая,приятный ненавязчивый мужчина. ПосетилиПровели чудесный день в компании гида Шерзода. Все как оговорили заранее,вовремя приехал,машина чистейшая,приятный ненавязчивый мужчина. ПосетилиПровели чудесный день в компании гида Шерзода. Все как оговорили заранее,вовремя приехал,машина чистейшая,приятный ненавязчивый мужчина. ПосетилиПровели чудесный день в компании гида Шерзода. Все как оговорили заранее,вовремя приехал,машина чистейшая,приятный ненавязчивый мужчина. ПосетилиПровели чудесный день в компании гида Шерзода. Все как оговорили заранее,вовремя приехал,машина чистейшая,приятный ненавязчивый мужчина. Посетили

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Базары»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
  2. Секреты узбекской кухни: гастрономический тур по Ташкенту
  3. Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
  4. Площадь Независимости
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Базары" можно забронировать 3 экскурсии от 104 до 159 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 141 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Базары», 141 ⭐ отзыв, цены от €104. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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