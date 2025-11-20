Приглашаем на экскурсию из Ташкента в Самарканд — один из древнейших городов планеты.
В сопровождении гида вы посетите ключевые достопримечательности этого уникального города, имеющего богатейшую историю.
Самарканд, располагавшийся на Великом шёлковом пути, исторически являлся центром науки, культуры и торговли.
Вы сможете оценить всё своеобразие Востока, выраженное в бирюзовых куполах, сложных мозаичных узорах, величественных архитектурных ансамблях и самобытной атмосфере старинных кварталов.
Описание экскурсии
Отправьтесь в путешествие из современного Ташкента в легендарный Самарканд — один из древнейших городов планеты с историей почти три тысячи лет. Увидите самые знаковые достопримечательности этого удивительного места, где каждая улица дышит историей. Самарканд, расположенный на Великом шёлковом пути, с древнейших времён был центром науки, культуры и торговли. Здесь Восток раскрывается во всей своей красоте: бирюзовые купола мечетей, утончённые мозаичные узоры, величественные медресе и узкие улочки, наполненные ароматом специй и восточной магии. Важная информация:
Для группы до 3 человек предоставляется автомобиль седан, по запросу электрокар • Для большой компании — 6-местный минивэн Hyundai.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Регистан
- Мавзолей Гур-Эмир усыпальницу Тамерлана
- Биби-Ханум
- Мистический некрополь Шахи-Зинда, Колоритный Сиабский базар
- Уникальную обсерваторию Улугбека
Что включено
- Трансфер с водителем
- Хорошее настроение
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Услуги гида в Самарканде (по желанию)
- Обед
Место начала и завершения?
Ташкент
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Для группы до 3 человек предоставляется автомобиль седан, по запросу электрокар
- Для большой компании - 6-местный минивэн Hyundai
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ташкента
