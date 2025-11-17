Мои заказы

Комфортный трансфер Ташкент - Самарканд - Ташкент

Комфортный и надёжный трансфер по маршруту Ташкент – Самарканд – Ташкент с опытным водителем. Современный автомобиль, кондиционер, помощь с багажом и индивидуальный подход к каждому клиенту. Идеально подходит для туристов, деловых поездок и семейных путешествий.
Комфортный трансфер Ташкент - Самарканд - Ташкент
Комфортный трансфер Ташкент - Самарканд - Ташкент
Комфортный трансфер Ташкент - Самарканд - Ташкент

Описание трансфер

Комфорт и надежность Вас ждет трансфер по маршруту Ташкент – Самарканд – Ташкент с опытным водителем. Современный автомобиль, кондиционер, помощь с багажом и индивидуальный подход к каждому клиенту. Идеально подходит для туристов, деловых поездок и семейных путешествий. По вашему запросу мы можем организовать для вас поездку по достопримечательностям Самарканда.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Индивидуальный трансфер Ташкент - Самарканд - Ташкент
  • Комфортабельный автомобиль с кондиционером
  • Услуги водителя
  • Встреча в удобном месте (отель, аэропорт, вокзал и т. д.)
  • Поездки по достопримечательностям Самарканда (по запросу)
  • Обратный трансфер в Ташкент
  • Помощь с багажом
  • Ожидание и гибкий график
Что не входит в цену
  • Питание и напитки
  • Входные билеты в музеи и достопримечательности
  • Услуги гида
  • Личные расходы
  • Проживание в гостинице (если требуется)
  • Дополнительные поездки за пределы маршрута (по договорённости)
Место начала и завершения?
Ташкент, ул. Амир Темур, 36 (около отеля «Ташкент Палас»)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Ташкента

Похожие экскурсии из Ташкента

Трансфер из Ташкента в Самарканд
На машине
5 часов
-
5%
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Ташкента в Самарканд: комфортное путешествие
Путешествуйте из Ташкента в Самарканд с комфортом и безопасностью. Профессиональные водители и удобный транспорт для вашего удобства
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$78$82 за всё до 4 чел.
В Самарканд на 1 день: индивидуальная экскурсия из Ташкента
Пешая
На поезде
10 часов
17 отзывов
Индивидуальная
В Самарканд на 1 день: индивидуальная экскурсия из Ташкента
Отправиться на скором поезде в Самарканд и посетить все его знаковые места с опытным гидом
Начало: Мавзолей Амира Темура (Гурэмир-гробница Тамерлана)...
Завтра в 07:00
19 ноя в 07:00
$110 за человека
Из Ташкента в Самарканд
На машине
16 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ташкента в Самарканд
Начало: Ташкент, из отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
$200 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ташкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ташкенте