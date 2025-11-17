Комфортный и надёжный трансфер по маршруту Ташкент – Самарканд – Ташкент с опытным водителем. Современный автомобиль, кондиционер, помощь с багажом и индивидуальный подход к каждому клиенту. Идеально подходит для туристов, деловых поездок и семейных путешествий.
Описание трансферКомфорт и надежность Вас ждет трансфер по маршруту Ташкент – Самарканд – Ташкент с опытным водителем. Современный автомобиль, кондиционер, помощь с багажом и индивидуальный подход к каждому клиенту. Идеально подходит для туристов, деловых поездок и семейных путешествий. По вашему запросу мы можем организовать для вас поездку по достопримечательностям Самарканда.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальный трансфер Ташкент - Самарканд - Ташкент
- Комфортабельный автомобиль с кондиционером
- Услуги водителя
- Встреча в удобном месте (отель, аэропорт, вокзал и т. д.)
- Поездки по достопримечательностям Самарканда (по запросу)
- Обратный трансфер в Ташкент
- Помощь с багажом
- Ожидание и гибкий график
Что не входит в цену
- Питание и напитки
- Входные билеты в музеи и достопримечательности
- Услуги гида
- Личные расходы
- Проживание в гостинице (если требуется)
- Дополнительные поездки за пределы маршрута (по договорённости)
Место начала и завершения?
Ташкент, ул. Амир Темур, 36 (около отеля «Ташкент Палас»)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Ташкента в Самарканд: комфортное путешествие
Путешествуйте из Ташкента в Самарканд с комфортом и безопасностью. Профессиональные водители и удобный транспорт для вашего удобства
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$78
$82 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
В Самарканд на 1 день: индивидуальная экскурсия из Ташкента
Отправиться на скором поезде в Самарканд и посетить все его знаковые места с опытным гидом
Начало: Мавзолей Амира Темура (Гурэмир-гробница Тамерлана)...
Завтра в 07:00
19 ноя в 07:00
$110 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ташкента в Самарканд
Начало: Ташкент, из отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
$200 за всё до 4 чел.