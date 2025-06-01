Мои заказы

Из Ташкента в Самарканд

Самарканд — это город, который дышит историей и вдохновляет своей красотой. Это место, где Восток и Запад, прошлое и настоящее сливаются в удивительной гармонии.

На этой экскурсии вы не просто увидите достопримечательности, а ощутите душу города, его величие и тепло.

Я создам для вас комфортную и дружескую атмосферу, чтобы вы могли наслаждаться каждым мгновением без спешки.
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Описание экскурсии

Приглашаю вас отправиться в незабываемое путешествие в Самарканд — легендарный город Узбекистана, который веками вдохновлял поэтов и философов. Его называют «перекрестком культур», «садом души», «жемчужиной Востока» и даже «ликом земли». Эти слова лишь слегка приоткрывают завесу тайны, скрывающую красоту и величие этого исторического уголка. Я предлагаю вам лично прикоснуться к его магии, истории и культуре в рамках индивидуальной поездки, наполненной теплом, открытиями и неспешным погружением в атмосферу прошлого и настоящего.

Гур Эмир — величественный мавзолей

Мы начнем с посещения легендарного памятника архитектуры, который поражает своим изяществом и мощью. Гур Эмир — это не просто здание, это история, воплощенная в камне, связанная с великими правителями и эпохами. Вы узнаете его тайны и почувствуете дыхание прошлого.

Площадь Регистан — сердце Самарканда

Далее нас ждет ансамбль Регистана — настоящая жемчужина города. Три величественных медресе окружат вас своей красотой, перенося в атмосферу средневековья. Здесь оживает история, а каждый узор на стенах рассказывает свою уникальную легенду.

Мавзолей Святого Даниила

Мы посетим место, где переплетаются история и духовность. Этот мавзолей — святыня, окутанная преданиями, и гид расскажет вам о его значении для разных культур и религий.

Некрополь Шахи Зинда — архитектурное чудо

Вы окажетесь в одном из самых потрясающих мест Самарканда — некрополе Шахи Зинда. Уникальные мавзолеи с их яркими куполами и тонкой мозаикой оставят вас в восхищении. Это место, где время замирает, а красота говорит сама за себя.

Обсерватория Улугбека

Мы заглянем в мир науки и звезд, посетив обсерваторию великого астронома Улугбека. Вы узнаете, как этот выдающийся ученый внес вклад в мировую астрономию, и увидите остатки его уникального инструментария.

Ремесла и традиции на ваш выбор

Хотите глубже погрузиться в культуру Самарканда? По вашему желанию мы можем посетить мастерские, где создают шелковую бумагу, ткут традиционные ковры или производят местное вино. Это шанс не только увидеть процесс, но и прикоснуться к живым традициям региона. Важная информация:
  • Гида нанимаем в Самарканде по необходимости так как у нас не включено услуга гида в стоимость поездки.
  • Поездка пройдёт на легковом автомобиле марки шевроле седан.
  • Одеваться желательно в спортивные одежды.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Легендарный Гур Эмир
  • Ансамбль площади Регистан
  • Мавзолей Святого Даниила
  • Некрополь Шахи Зинда
  • Обсерватория Мирзо Улугбека
  • Вы также сможете выбрать локации, которые вас интересуют, включая производство шелковой бумаги, традиционных ковров и вина, чтобы погрузиться в удивительные ремесла и традиции этого региона
Что включено
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, из отеля
Завершение: Ташкент, отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Гида нанимаем в Самарканде по необходимости так как у нас не включено услуга гида в стоимость поездки
  • Поездка пройдёт на легковом автомобиле марки шевроле седан
  • Одеваться желательно в спортивные одежды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

А
Алина
1 июн 2025
Экскурсия мне очень понравилась, ездила одна с водителем, встретил гид, рассказывал очень интересно, очень рекомендую! ❤️

