Приглашаем вас в путешествие к Чарвакскому водохранилищу и двум изумрудным озёрам — Нижнему и Верхнему, связанным живописной горной тропой.



Мы прогуляемся к водопаду Нанай, полюбуемся панорамами с лучших смотровых площадок и услышим увлекательные истории о природе этих мест. Вас ждёт день среди гор, чистейших водоёмов и тишины природы — идеальный отдых для души.