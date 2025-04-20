Приглашаем вас в путешествие к Чарвакскому водохранилищу и двум изумрудным озёрам — Нижнему и Верхнему, связанным живописной горной тропой.
Мы прогуляемся к водопаду Нанай, полюбуемся панорамами с лучших смотровых площадок и услышим увлекательные истории о природе этих мест. Вас ждёт день среди гор, чистейших водоёмов и тишины природы — идеальный отдых для души.
Описание экскурсииПриглашаю вас провести незабываемый день среди гор и кристально чистых вод на экскурсии «Нефритовые озёра и Чарвак» — маршруте, где природа раскрывает свои самые живописные тайны. Это путешествие подарит встречу с красотой Чарвакского водохранилища и двух горных озёр, чья прозрачная бирюзовая вода сверкает на фоне зелёных склонов. Мы отправимся к водопаду Нанай — невысокому, но живописному водопаду, окружённому Чаткальскими хребтами. Вы прогуляетесь по горным тропам, вдохнёте аромат сосен и услышите мелодию горной воды. При желании можно подняться к верхнему каскаду — к водопаду, чьи мощные струи падают прямо со скальных утёсов. Затем нас ждёт Нижнее нефритовое озеро Урунгач — кристально чистый водоём с бирюзовым оттенком. Даже летом вода в нём остаётся ледяной, ведь питается оно талыми водами ледника. Прозрачность воды настолько велика, что вы увидите каждый камешек на дне. По живописной тропинке мы отправимся дальше — к Верхнему нефритовому озеру. Дорога к нему проходит среди ледников и горных склонов. Озеро здесь крупнее и глубже, а его зелёно-нефритовая гладь отражает синеву неба и горные пики. Это место, где тишина природы наполняет каждый вдох. Следующая остановка — смотровые площадки Чарвакского водохранилища. Перед вами раскинется водная гладь, переливающаяся от глубокого серого до сияющего лазурного. Здесь можно сделать великолепные панорамные снимки, почувствовать простор и дыхание гор. В летний сезон желающие могут искупаться, а зимой — послушать, как волны отбиваются о берег. В пути я расскажу вам легенды Чарвака, открою тайны происхождения Урунгачских озёр и объясню, почему их вода сохраняет ледяную прозрачность круглый год. Эта экскурсия станет идеальным выбором для тех, кто хочет отдохнуть душой, зарядиться энергией гор и насладиться природной красотой, которая выглядит как драгоценный нефрит в обрамлении горных вершин. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Экскурсия проходит на автомобиле.
- Трекинг на 3 км.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Нанай
- Нижнее озеро Нефрит
- Верхнее озеро Нефрит
- Смотровая площадка Чарвак
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Экосбор 2$ с человека
- Нива до первого озера
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Т
Татьяна
20 апр 2025
Были на нефритовых озёрах, все понравилось сопровождал нас Дильмурад и даже заехали на осенью ферму
