О Оксана Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня читать дальше профессионализмом,знанием истории,культуры и языков (в совершенстве владеет русским, английским и др.)Граммотная организация (от трансфера до исполнения любого желания) никого не оставит равнодушным. А величие гор Вы оцените только увидев лично, это потрясающе. Рекомендую. Это было незабываемое и увлекательное путешествие, один день,который стоит многого, масса впечатлений и полный восторг! Покорил гид масштабом своей личности,

М Марина Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день Экскурсия очень понравилась, я люблю горы, и мне удалось увидеть то, что я хотела. Джалол очень интересно рассказывал и подробно отвечал на все мои многочисленные вопросы. Маршрут составлен удобно.

Е Елена Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня Экскурсию проводил Анатолий! Все прошло чудесно. Легко, с юмором, интересными разговорами. Анатолий очень чуткий, внимательный, заботливый экскурсовод. Информации столько, сколько нужно, без перегрузки. Потрясающие места, волшебный воздух, в конце экскурсии зеленый оазис с вкусным рестораном. Спасибо огромное!

П Понаровская Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день Очень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гиду, даже в течение дороги рассказывал нам разные факты о Узбекистане, Ташкенте. Еще раз спасибо огромное!

Р Руслан Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день читать дальше нам подробно про все места, много шутил, рассказывал про свой опыт проживания в Узбекистане. Было очень интересно, ну и конечно горы сильно запомнились. Всем советую, везде на машине, по времени даже вышли за 10 часов, но везде сфотографировались, поели вкусно в кафе Тянь-Шань (Ходжикент), просмотрели в итоге все указанные места. Потом на обратном пути Сакен оставил нас, где мы попросили (у Центрального парка - Тельмана), там еще ночью погуляли В общем, всем советую, горы и замечательный гид точно запомнятся надолго) Лучшая экскурсия из тех, что были в Узбекистане. Гидом был Сакен, замечательно провел экскурсию. Увидели много красивых локаций, Сакен рассказал

Е Елизавета Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня Спасибо за экскурсию. Было информативно, комфортно, легко.

А Анастасия Чимганские горы, курорт Амирсай, река Чаткал, водопад «Фата невесты» и Чарвакское водохранилище Спасибо Александру большое! Все было просто потрясающе ❤️

Н Наталья Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой Рустам, спасибо за экскурсию. Успели посмотреть все достопримечательности, узнали много нового. Рекомендую!

С Станислав Чимганские горы, курорт Амирсай, река Чаткал, водопад «Фата невесты» и Чарвакское водохранилище Невероятная красота в хорошей компании! Спасибо