Свободное время на горнолыжных курортах Амирсой и Чимган, виды на лазурное озеро Чарвак и
5 причин купить эту экскурсию
- 🚡 Комфортабельный транспорт
- 🏔 Свободное время на курортах
- 📸 Потрясающие виды
- ❄️ Разнообразные активности
- 🌲 Свежий горный воздух
Что можно увидеть
- Амирсой
- Чимган
- Озеро Чарвак
- Канатная дорога Ходжикент
Описание экскурсии
Горнолыжный курорт Амирсой — самый современный в Узбекистане, отвечающий всем мировым стандартам. Здесь, в живописном уголке на отрогах Чаткальского хребта, для вас доступны: канатные дороги (подъем до 2290 метров н. у. м.), каток, скалодром, веревочный городок, прогулки на снегоступах и, конечно, катание — на лыжах, сноубордах, снегоходах, ватрушках.
Горы Чимгана, расположенные в горном массиве Тянь-Шань на высоте 1600 метров н. у. м. Как и Амирсой, это популярное место у горнолыжников и сноубордистов, а также у альпинистов и парапланеристов, фотографов и бардов. Со смотровых точек вы увидите вершину Большой Чимган и по желанию оцените местные активности.
Озеро Чарвак. Приготовьте камеры — вы полюбуетесь с обрыва этим пронзительно бирюзовым водохранилищем в объятиях гор.
Канатная дорога Ходжикент, открытая в 2022 году. Горы тут незабываемые, есть где прогуляться, а воздух можно есть ложкой — идеально для завершения этого красивого дня.
Организационные детали
- Вас заберут из отеля и привезут обратно
- Транспортные расходы для 1-4 человек включены в стоимость
- Поездку в горы также можно также организовать на индивидуальном микроавтобусе до 14 человек — стоимость за группу составит 350$
Дополнительные расходы
- Канатная дорога Amirsoy Express туда-обратно: будни — 6$/взрослые, 3$/дети 4+ и пенсионеры 55+; выходные дни — 7$/взрослые, 3,5$/дети 4+ и пенсионеры 55+
- Вторая канатная дорога в Амирсое туда-обратно (до отметки 2290 м) — 8$ с человека
- Канатная дорога в Ходжикенте туда-обратно: будни — 7$ с человека, выходные — 8$ с человека
- Аренда снаряжения при желании
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
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Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Хотим выразить большую благодарность организатору и нашему экскурсоводу Шерзоду.
Всё прошло отлично, начиная с бронирования и предоставления информации,
Маршрут разработан очень удобно и охватывает все канатные дороги и