Эта поездка на комфортабельном авто с водителем создана для тех, кто хочет полюбоваться горами Узбекистана в своем ритме — а может, даже покататься на лыжах или сноуборде. У вас будет свободное время на горнолыжных курортах европейского уровня Амирсой и Чимган. А еще вас ждут смотровые площадки, в том числе виды на лазурное озеро Чарвак, и новейшая канатка в Ходжикенте.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Горнолыжный курорт Амирсой — самый современный в Узбекистане, отвечающий всем мировым стандартам. Здесь, в живописном уголке на отрогах Чаткальского хребта, для вас доступны: канатные дороги (подъем до 2290 метров н. у. м.), каток, скалодром, веревочный городок, прогулки на снегоступах и, конечно, катание — на лыжах, сноубордах, снегоходах, ватрушках.

Горнолыжный курорт Чимган, расположенный в горном массиве Тянь-Шань на высоте 1600 метров н. у. м. Как и Амирсой, это популярное место у горнолыжников и сноубордистов, а также у альпинистов и парапланеристов, фотографов и бардов. Со смотровых точек вы увидите вершину Большой Чимган и по желанию оцените местные активности.

Озеро Чарвак. Приготовьте камеры — вы полюбуетесь с обрыва этим пронзительно бирюзовым водохранилищем в объятиях гор.

Канатная дорога Ходжикент, открытая в 2022 году. Горы тут незабываемые, есть где прогуляться, а воздух можно есть ложкой — идеально для завершения этого красивого дня.

Организационные детали

Обратите внимание, что это не экскурсия, а поездка с опытным водителем — он обеспечит комфорт, ответит на вопросы и будет ждать вас у каждой локации

Вас заберут из отеля и привезут обратно

Транспортные расходы для 1-4 человек включены в стоимость

Поездку в горы также можно также организовать на индивидуальном микроавтобусе до 14 человек — стоимость за группу составит 250$

Дополнительные расходы