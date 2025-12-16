Поездка на комфортабельном авто с гидом создана для тех, кто хочет полюбоваться горами Узбекистана в своем ритме.Свободное время на горнолыжных курортах Амирсой и Чимган, виды на лазурное озеро Чарвак и

новейшая канатка в Ходжикенте. Амирсой - самый современный горнолыжный курорт в Узбекистане, с канатными дорогами, катком, скалодромом и прогулками на снегоступах. Чимган - популярное место для горнолыжников, сноубордистов, альпинистов и парапланеристов. Озеро Чарвак - пронзительно бирюзовое водохранилище в объятиях гор. Канатная дорога Ходжикент, открытая в 2022 году, завершит этот красивый день

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Горнолыжный курорт Амирсой — самый современный в Узбекистане, отвечающий всем мировым стандартам. Здесь, в живописном уголке на отрогах Чаткальского хребта, для вас доступны: канатные дороги (подъем до 2290 метров н. у. м.), каток, скалодром, веревочный городок, прогулки на снегоступах и, конечно, катание — на лыжах, сноубордах, снегоходах, ватрушках.

Горы Чимгана, расположенные в горном массиве Тянь-Шань на высоте 1600 метров н. у. м. Как и Амирсой, это популярное место у горнолыжников и сноубордистов, а также у альпинистов и парапланеристов, фотографов и бардов. Со смотровых точек вы увидите вершину Большой Чимган и по желанию оцените местные активности.

Озеро Чарвак. Приготовьте камеры — вы полюбуетесь с обрыва этим пронзительно бирюзовым водохранилищем в объятиях гор.

Канатная дорога Ходжикент, открытая в 2022 году. Горы тут незабываемые, есть где прогуляться, а воздух можно есть ложкой — идеально для завершения этого красивого дня.

Организационные детали

Вас заберут из отеля и привезут обратно

Транспортные расходы для 1-4 человек включены в стоимость

Поездку в горы также можно также организовать на индивидуальном микроавтобусе до 14 человек — стоимость за группу составит 350$

Дополнительные расходы