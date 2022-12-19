Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Горнолыжный курорт Амирсой — самый современный в Узбекистане, отвечающий всем мировым стандартам. Здесь, в живописном уголке на отрогах Чаткальского хребта, для вас доступны: канатные дороги (подъем до 2290 метров н. у. м.), каток, скалодром, веревочный городок, прогулки на снегоступах и, конечно, катание — на лыжах, сноубордах, снегоходах, ватрушках.
Горнолыжный курорт Чимган, расположенный в горном массиве Тянь-Шань на высоте 1600 метров н. у. м. Как и Амирсой, это популярное место у горнолыжников и сноубордистов, а также у альпинистов и парапланеристов, фотографов и бардов. Со смотровых точек вы увидите вершину Большой Чимган и по желанию оцените местные активности.
Озеро Чарвак. Приготовьте камеры — вы полюбуетесь с обрыва этим пронзительно бирюзовым водохранилищем в объятиях гор.
Канатная дорога Ходжикент, открытая в 2022 году. Горы тут незабываемые, есть где прогуляться, а воздух можно есть ложкой — идеально для завершения этого красивого дня.
Организационные детали
Обратите внимание, что это не экскурсия, а поездка с опытным водителем — он обеспечит комфорт, ответит на вопросы и будет ждать вас у каждой локации
Вас заберут из отеля и привезут обратно
Транспортные расходы для 1-4 человек включены в стоимость
Поездку в горы также можно также организовать на индивидуальном микроавтобусе до 14 человек — стоимость за группу составит 250$
Дополнительные расходы
Канатная дорога Amirsoy Express туда-обратно: будни — 6$/взрослые, 3$/дети 4+ и пенсионеры 55+; выходные дни — 7$/взрослые, 3,5$/дети 4+ и пенсионеры 55+
Вторая канатная дорога в Амирсое туда-обратно (до отметки 2290 м) — 8$ с человека
Канатная дорога в Чимгане туда-обратно — 1,5$ с человека
Канатная дорога в Ходжикенте туда-обратно: будни — 7$ с человека, выходные — 8$ с человека
Аренда снаряжения при желании
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Ташкенте ориентировочно в 09:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Zarina — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели 38 экскурсий для 47 туристов
Добрый день, дорогие гости Узбекистана! Наша команда познакомит вас с новыми местами притяжения и туристическими достопримечательностями Ташкента и Ташкентской области: от красивых природных точек, ферм и национальной кухни до древних мечетей и парков аттракционов.