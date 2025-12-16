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Поездка 4 в 1 из Ташкента в горы

Путешествие в горы Узбекистана: катание на лыжах и сноуборде в Амирсое и Чимгане, виды на озеро Чарвак и канатная дорога в Ходжикенте
Поездка на комфортабельном авто с гидом создана для тех, кто хочет полюбоваться горами Узбекистана в своем ритме.

Свободное время на горнолыжных курортах Амирсой и Чимган, виды на лазурное озеро Чарвак и
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новейшая канатка в Ходжикенте.

Амирсой - самый современный горнолыжный курорт в Узбекистане, с канатными дорогами, катком, скалодромом и прогулками на снегоступах. Чимган - популярное место для горнолыжников, сноубордистов, альпинистов и парапланеристов. Озеро Чарвак - пронзительно бирюзовое водохранилище в объятиях гор. Канатная дорога Ходжикент, открытая в 2022 году, завершит этот красивый день

5
84 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚡 Комфортабельный транспорт
  • 🏔 Свободное время на курортах
  • 📸 Потрясающие виды
  • ❄️ Разнообразные активности
  • 🌲 Свежий горный воздух
Поездка 4 в 1 из Ташкента в горы
Поездка 4 в 1 из Ташкента в горы
Поездка 4 в 1 из Ташкента в горы

Что можно увидеть

  • Амирсой
  • Чимган
  • Озеро Чарвак
  • Канатная дорога Ходжикент

Описание экскурсии

Горнолыжный курорт Амирсой — самый современный в Узбекистане, отвечающий всем мировым стандартам. Здесь, в живописном уголке на отрогах Чаткальского хребта, для вас доступны: канатные дороги (подъем до 2290 метров н. у. м.), каток, скалодром, веревочный городок, прогулки на снегоступах и, конечно, катание — на лыжах, сноубордах, снегоходах, ватрушках.

Горы Чимгана, расположенные в горном массиве Тянь-Шань на высоте 1600 метров н. у. м. Как и Амирсой, это популярное место у горнолыжников и сноубордистов, а также у альпинистов и парапланеристов, фотографов и бардов. Со смотровых точек вы увидите вершину Большой Чимган и по желанию оцените местные активности.

Озеро Чарвак. Приготовьте камеры — вы полюбуетесь с обрыва этим пронзительно бирюзовым водохранилищем в объятиях гор.

Канатная дорога Ходжикент, открытая в 2022 году. Горы тут незабываемые, есть где прогуляться, а воздух можно есть ложкой — идеально для завершения этого красивого дня.

Организационные детали

  • Вас заберут из отеля и привезут обратно
  • Транспортные расходы для 1-4 человек включены в стоимость
  • Поездку в горы также можно также организовать на индивидуальном микроавтобусе до 14 человек — стоимость за группу составит 350$

Дополнительные расходы

  • Канатная дорога Amirsoy Express туда-обратно: будни — 6$/взрослые, 3$/дети 4+ и пенсионеры 55+; выходные дни — 7$/взрослые, 3,5$/дети 4+ и пенсионеры 55+
  • Вторая канатная дорога в Амирсое туда-обратно (до отметки 2290 м) — 8$ с человека
  • Канатная дорога в Ходжикенте туда-обратно: будни — 7$ с человека, выходные — 8$ с человека
  • Аренда снаряжения при желании

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Ташкенте ориентировочно в 09:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зарина
Зарина — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3812 туристов
С радостью и гордостью предлагаем вам незабываемые приключения в удивительной стране — Узбекистане. С командой опытных гидов мы создаём маршруты, чтобы вы могли познакомиться с местной культурой, историей и природой. Мы
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хотим, чтобы вы не просто увидели Узбекистан, а влюбились в него всей душой. Чтобы после поездки остались самые тёплые воспоминания: о древних городах и шумных базарах, о щедром солнце и невероятных ароматах, об улыбчивых людях и их гостеприимстве. И мы с удовольствием покажем вам самые притягательные места: от живописных природных уголков и уютных ферм до колоритных чайхан с национальной кухней, древних мечетей, хранящих вековую мудрость, и современных парков, где смех детей сливается с музыкой аттракционов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 84 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
82
4
2
3
2
1
М
Брали экскурсию 29.11. с мужем в горы на весь день и остались сильно довольны!
Хотим выразить большую благодарность организатору и нашему экскурсоводу Шерзоду.

Всё прошло отлично, начиная с бронирования и предоставления информации,
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заканчивая экскурсией.
Зарина всегда была на связи, общалась с нами дружелюбно, ответила на все возникающие вопросы, порекомендовала нам классный ресторан с национальной кухней в Ташкенте.

Экскурсия наша началась с момента, как гид забрал нас с отеля. Шерзод сразу расположил, втянул в увлекательное изучение истории города. Слушать было очень интересно и познавательно, при этом не нудно. Ташкент для нас открылся с новой стороны, мы и не представляли раннее такого масштаба!

Из-за дымки долго не было видно гор, но когда открылись крутые виды, заснеженные вершины, изумрудная вода Чарвакского водохранилища, современная горнолыжка Амирсой невозможно было налюбоваться. Очень красиво! Яркое солнце, тепло. После московской серости открылись глаза.

Мы останавливались в лучших местах для просмотра. Гид сделал нам крутые фотографии на память.
После был вкусный обед национальной кухни, куда нас сопроводил Шерзод.

Передвигались мы на комфортабельном авто. Вся поездка была очень комфортной, безопасной.
100% рекомендуем данного организатора и экскурсию!

Брали экскурсию 29.11. с мужем в горы на весь день и остались сильно довольны!
Брали экскурсию 29.11. с мужем в горы на весь день и остались сильно довольны!
Брали экскурсию 29.11. с мужем в горы на весь день и остались сильно довольны!
Брали экскурсию 29.11. с мужем в горы на весь день и остались сильно довольны!
Брали экскурсию 29.11. с мужем в горы на весь день и остались сильно довольны!
Брали экскурсию 29.11. с мужем в горы на весь день и остались сильно довольны!
Брали экскурсию 29.11. с мужем в горы на весь день и остались сильно довольны!
Брали экскурсию 29.11. с мужем в горы на весь день и остались сильно довольны!
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Сасина
Очень красивая экскурсия 4 в1 в горы. Увлекательное путешествие на комфортабельном автомобиле с приятным гидом Шерзодом. Горы просто великолепны,очень рекомендую эту экскурсию.
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Ю
Маршрут составлен прекрасно, гид Шерзод оставил самые приятные впечатления. Отдельно хочу отметить Зарину как блестящего организатора, я путешествую по Узбекистану одна и забронировала у нее несколько поездок, немного переживала, но ни разу с ее гидами у меня не было никаких недоразумений или неловких ситуаций
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Л
Были на экскурсии с гидом Шерзодом. Очень увлеченный рассказчик, любящий свою страну и ее историю. Коммуникабельный, готов ответить на вопросы, аккуратный водитель. Все прошло прекрасно!
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E
Мы просто восхищены самой экскурсией и нашим гидом Равшаном. Всю поездку мы проникались историей Ташкента и Узбекистана. Кроме того, он прекрасный, внимательный водитель. Ну и конечно, комфортная машина - вместительный
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кроссовер. Это было очень приятно, потому что периодически накрапывал дождик. Равшан очень подробно рассказал о традициях, о культуре, показал достопримечательности не только за городом, но и в Ташкенте. Поэтому есть чувство, что помимо гор, прекрасного озера, мы еще больше познакомились с самим Ташкентом. После наших прогулок на природе мы пообедали в кафе. И опять же наш гид помог с выбором блюд и подробно рассказал, как правильно приготовить вкусный плов. Цена за обед была очень демократичной. С помощью гида получилось сделать отличные фото, потому что он подсказал самые интересные места для съемки. Выражаю огромную благодарность нашему гиду и организаторам за отлично проведенное время. Побольше бы таких внимательных, грамотных и увлеченных своим делом людей.

Мы просто восхищены самой экскурсией и нашим гидом Равшаном. Всю поездку мы проникались историей Ташкента и
Мы просто восхищены самой экскурсией и нашим гидом Равшаном. Всю поездку мы проникались историей Ташкента и
Мы просто восхищены самой экскурсией и нашим гидом Равшаном. Всю поездку мы проникались историей Ташкента и
Мы просто восхищены самой экскурсией и нашим гидом Равшаном. Всю поездку мы проникались историей Ташкента и
Мы просто восхищены самой экскурсией и нашим гидом Равшаном. Всю поездку мы проникались историей Ташкента и
Мы просто восхищены самой экскурсией и нашим гидом Равшаном. Всю поездку мы проникались историей Ташкента и
Мы просто восхищены самой экскурсией и нашим гидом Равшаном. Всю поездку мы проникались историей Ташкента и
Мы просто восхищены самой экскурсией и нашим гидом Равшаном. Всю поездку мы проникались историей Ташкента и
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Марина
Поездка была организована просто великолепно: менеджер Динара всегда была на связи, быстро отвечала и предоставляла необходимую информацию, было очень приятно общаться.
Маршрут разработан очень удобно и охватывает все канатные дороги и
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невероятно красивое озеро Чарвак. Мы успели все посмотреть и еще очень вкусно и недорого поели в ресторане, который порекомендовал гид. Не было четкого тайминга в поездке, что было удобно, так как мы могли спокойно любоваться горами и не беспокоиться о времени. Если вы любите горы так же, как мы, то эта поездка идеально вам подойдет.
Особенно хотелось бы поблагодарить гида Бахадира: он очень пунктуальный, вежливый, интеллигентный человек и отличный рассказчик. От него мы узнали много интересного и про историю Узбекистана, и про обычаи, и про повседневную жизнь.

Поездка была организована просто великолепно: менеджер Динара всегда была на связи, быстро отвечала и предоставляла необходимую
Поездка была организована просто великолепно: менеджер Динара всегда была на связи, быстро отвечала и предоставляла необходимую
Поездка была организована просто великолепно: менеджер Динара всегда была на связи, быстро отвечала и предоставляла необходимую
Поездка была организована просто великолепно: менеджер Динара всегда была на связи, быстро отвечала и предоставляла необходимую
Поездка была организована просто великолепно: менеджер Динара всегда была на связи, быстро отвечала и предоставляла необходимую
Поездка была организована просто великолепно: менеджер Динара всегда была на связи, быстро отвечала и предоставляла необходимую
Поездка была организована просто великолепно: менеджер Динара всегда была на связи, быстро отвечала и предоставляла необходимую
Поездка была организована просто великолепно: менеджер Динара всегда была на связи, быстро отвечала и предоставляла необходимую+2
Поездка была организована просто великолепно: менеджер Динара всегда была на связи, быстро отвечала и предоставляла необходимую
Поездка была организована просто великолепно: менеджер Динара всегда была на связи, быстро отвечала и предоставляла необходимую
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