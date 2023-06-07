Приглашаю провести день в окружении фантастических пейзажей! Вы увидите знаменитое Чарвакское водохранилище с лазурной водой и два горных озера Урунгач: Нижнее и Верхнее. Между ними пролегает живописная тропинка, по которой мы обязательно прогуляемся. В пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о традициях и особенностях жизни в горных поселениях Узбекистана.

Описание

Что вас ожидает

70 км от Ташкента — и мы у фотогеничного Чарвакского водохранилища с ярко-бирюзовой водой. Вы прокатитесь по левому берегу и оцените его с разных ракурсов. Также в пути нам встретятся горный поселок Карабулак и две реки: Чирчик и Пскем. Главной нашей целью станут озёра Урунгач, расположенные в ущелье первозданной красоты. Вначале мы дойдём до самой кромки прозрачного Нижнего озера. А затем поднимемся по тропинке к Верхнему, которое принято называть «нефритовым». В озёрах можно купаться — но учитывайте, что они ледникового происхождения и никогда не бывают теплыми.

Организационные детали