Озёра Урунгач и Чарвакское водохранилище из Ташкента

Отправиться в путешествие к горным озёрам и впечатлиться природной красотой Узбекистана

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Ответы на вопросы
Приглашаю провести день в окружении фантастических пейзажей! Вы увидите знаменитое Чарвакское водохранилище с лазурной водой и два горных озера Урунгач: Нижнее и Верхнее. Между ними пролегает живописная тропинка, по которой мы обязательно прогуляемся.

В пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о традициях и особенностях жизни в горных поселениях Узбекистана.
Озёра Урунгач и Чарвакское водохранилище из Ташкента
Озёра Урунгач и Чарвакское водохранилище из Ташкента
Озёра Урунгач и Чарвакское водохранилище из Ташкента
Озёра Урунгач и Чарвакское водохранилище из Ташкента
Озёра Урунгач и Чарвакское водохранилище из Ташкента
Озёра Урунгач и Чарвакское водохранилище из Ташкента
Озёра Урунгач и Чарвакское водохранилище из Ташкента
Озёра Урунгач и Чарвакское водохранилище из Ташкента
Ближайшие даты:
7
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8
июн
9
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10
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

70 км от Ташкента — и мы у фотогеничного Чарвакского водохранилища с ярко-бирюзовой водой. Вы прокатитесь по левому берегу и оцените его с разных ракурсов. Также в пути нам встретятся горный поселок Карабулак и две реки: Чирчик и Пскем. Главной нашей целью станут озёра Урунгач, расположенные в ущелье первозданной красоты. Вначале мы дойдём до самой кромки прозрачного Нижнего озера. А затем поднимемся по тропинке к Верхнему, которое принято называть «нефритовым». В озёрах можно купаться — но учитывайте, что они ледникового происхождения и никогда не бывают теплыми.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включён в стоимость.
  • Мы пройдём пешком около 2 км, уровень треккинга — лёгкий. Подходит для людей с любой физической подготовкой.
  • По желанию можно проехать пеший участок до Нижнего озера на джипе. Доплата составит около 10$.
  • Питание оплачивается дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Чарвакское водохранилище

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