Отправиться в путешествие к горным озёрам и впечатлиться природной красотой Узбекистана
Приглашаю провести день в окружении фантастических пейзажей! Вы увидите знаменитое Чарвакское водохранилище с лазурной водой и два горных озера Урунгач: Нижнее и Верхнее. Между ними пролегает живописная тропинка, по которой мы обязательно прогуляемся.
В пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о традициях и особенностях жизни в горных поселениях Узбекистана.
В пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о традициях и особенностях жизни в горных поселениях Узбекистана.
Ближайшие даты:
7
июн
июн
8
июн
июн
9
июн
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
70 км от Ташкента — и мы у фотогеничного Чарвакского водохранилища с ярко-бирюзовой водой. Вы прокатитесь по левому берегу и оцените его с разных ракурсов. Также в пути нам встретятся горный поселок Карабулак и две реки: Чирчик и Пскем. Главной нашей целью станут озёра Урунгач, расположенные в ущелье первозданной красоты. Вначале мы дойдём до самой кромки прозрачного Нижнего озера. А затем поднимемся по тропинке к Верхнему, которое принято называть «нефритовым». В озёрах можно купаться — но учитывайте, что они ледникового происхождения и никогда не бывают теплыми.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включён в стоимость.
- Мы пройдём пешком около 2 км, уровень треккинга — лёгкий. Подходит для людей с любой физической подготовкой.
- По желанию можно проехать пеший участок до Нижнего озера на джипе. Доплата составит около 10$.
- Питание оплачивается дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Ташкенте
Провёл экскурсии для 133 туристов
Меня зовут Александр. Вожу групповые и индивидуальные туры в горы Узбекистана. Люблю их бесконечное разнообразие и величие, которое хочу показать всем гостям нашей страны. Главное правило, которым я руководствуюсь при проведении экскурсий в горах, — безопасность участников.Задать вопрос
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