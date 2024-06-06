🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 9 часов 224 отзыва Путешествие по Горному Узбекистану: Воздух, Природа и Панорамы Приглашаем на уникальное путешествие по Горному Узбекистану. Вас ждут захватывающие панорамы, чистый воздух и уникальные петроглифы Начало: У вашего отеля «Наше путешествие будет полностью посвящено природе: оно не предполагает исторического экскурса» 122 € 98 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 9 часов 233 отзыва Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день Узбекистан - это не только пустыни. В этой экскурсии вы увидите Чимганские горы и Чарвакское водохранилище, насладитесь природой и свежим воздухом «Горные курорты Амирсой и Чимган — вы ощутите приятную прохладу, подышите кристально чистым воздухом и насладитесь величественными горными пейзажами» 120 € 96 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 117 отзывов Чимганские горы и водопад «Фата невесты»: однодневное приключение из Ташкента Погрузитесь в величие гор, прокатитесь на канатных дорогах и насладитесь красотой водопада «Фата невесты» и реки Чаткал в одной поездке Начало: У вашего отеля «Вы посетите самые яркие природные места в окрестностях Ташкента» от € 120 за всё до 20 чел.

🚗 На машине 4% скидка Индивидуальная 6 часов 56 отзывов Поездка 4 в 1 из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган, Чарвак, Ходжикент Путешествие в горы Узбекистана: катание на лыжах и сноуборде в Амирсое и Чимгане, виды на озеро Чарвак и канатная дорога в Ходжикенте Начало: В Ташкенте ориентировочно в 09:00 «Горнолыжный курорт Чимган, расположенный в горном массиве Тянь-Шань на высоте 1600 метров н» 135 € 129 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 9 часов 182 отзыва Путешествие из Ташкента в Чимган: величие гор и красота природы Откройте для себя красоту гор Чимгана, величественное Чарвакское водохранилище и колоритный Бричмулла в однодневной экскурсии из Ташкента «Из жаркого Ташкента вы отправитесь в мир прохлады и величественных горных ландшафтов» 103 € 98 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 59 отзывов Из Ташкента - к величественным Чимганским горам Полюбуйтесь великолепной природой Узбекистана: горные курорты, канатная дорога, древние петроглифы и Чарвакское водохранилище. Прекрасный день на свежем воздухе Начало: У вашего отеля «Всего в 1,5 часах езды от Ташкента скрываются невероятные природные красоты» 115 € 104 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 105 отзывов «Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия по сердцу Узбекистана Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от величественных памятников до вкуснейшей местной кухни. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления € 130 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 17 отзывов Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой Путешествие к Чимганским горам, озеру Чарвак и курорту Амирсой подарит незабываемые впечатления. Комфортная поездка с гидом и живописные виды ждут вас «Два часа в дороге, и вы на границе цивилизации и дикой природы» € 80 за всё до 4 чел.

🪂 На параплане Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Индивидуальный полёт на параплане с инструктором над Чарвакским водохранилищем Без особых навыков вы сможете насладиться чувством свободного полёта. В тандеме с инструктором вы взлетите над лазурным Чарвакским водохранилищем Начало: в Бостанлыкском районе «После прохождения инструктажа вас ждёт незабываемое приключение на высоте с захватывающими видами на горы и водохранилище» € 85 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Экскурсия в Ташкенте: Олени, Петроглифы, Канатная Дорога и Бочки Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Ташкента: от встречи с оленями до обеда с видом на горы Начало: В удобном вам месте в Ташкенте «Побывав тут, вы обретёте особое душевное состояние и почувствуете себя частью природы» € 140 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 11 отзывов Экскурсия на винодельню из Ташкента: дегустация уникальных вин Приглашаем на увлекательное путешествие по первой семейной винодельне Узбекистана с дегустацией эксклюзивных вин «Вы узнаете, как собирают урожай, прогуляетесь по живописным виноградникам, и попробуете, возможно, самое вкусное вино в вашей жизни» от € 110 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 4 отзыва Озёра Урунгач и Чарвакское водохранилище: путешествие из Ташкента Проведите незабываемый день, наслаждаясь великолепием Чарвакского водохранилища и озёр Урунгач. Познакомьтесь с уникальными традициями и красотами Узбекистана Начало: У вашего отеля «Приглашаю провести день в окружении фантастических пейзажей» от € 200 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 8 отзывов Из Ташкента - в Институт Солнца и лес Сукок Посетить необычный гелиокомплекс с солнечной печью и зарядиться энергией природы в хвойном лесу Начало: У вашего отеля «Подышите чистым воздухом и напитаетесь энергией природы» 114 € 103 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 6 часов 5 отзывов Популярное предложение Институт Солнца, лес Сукок и дегустация самсы Забраться в «поющую пещеру», побывать в гелиокомплексе и познакомиться с узбекской кухней Начало: В вашем отеле «Прикоснитесь к истории, природе и кухне Узбекистана за одну поездку» 155 € 148 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв В горы из Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца Откройте для себя горы Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца. Уникальные виды и захватывающие истории ждут вас «Тем, кто хочет посмотреть максимум природных достопримечательностей и интересных мест» € 250 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 5 отзывов Перезагрузка в Заамине: гастрономическое путешествие и природные красоты Приглашаем вас в путешествие по вкусам и красотам Заамина. Вас ждут незабываемые гастрономические впечатления и живописные пейзажи Начало: У станции метро «Пахтакор» «Вас ждет прогулка по Национальному природному парку среди каньонов, арчовых лесов и высокогорных хребтов» от € 257 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Уникальная экскурсия по Ташкенту: Институт Солнца, мечеть и горный лес Погрузитесь в мир узбекской культуры и природы с экскурсией по трём жемчужинам Ташкента. Насладитесь красотой и узнайте много нового Начало: У вашего отеля «Вы узнаете об истории и работе института, а после с обзорной площадки насладитесь окружающими горными пейзажами» от € 110 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак Путешествие из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак - великолепные виды и захватывающие приключения ждут вас Начало: В Ташкенте «А по прибытии на базовую станцию вы окажетесь на границе цивилизации и дикой природы» 140 € 126 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Водопады Таваксая и Большой каньон: Индивидуальная экскурсия Погрузитесь в удивительный мир природы Таваксая, наслаждаясь треккингом по живописным маршрутам, где вас ждут семь водопадов и грандиозный каньон Начало: У вашего отеля «Таваксай — это удивительный уголок природы, включающий каскад из семи водопадов и грандиозный каньон» от € 120 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 9 часов 42 отзыва В горы Юго-Западного Тянь-Шаня: эксклюзивное путешествие из Ташкента Откройте для себя красоту гор Юго-Западного Тянь-Шаня и насладитесь неповторимыми пейзажами и чистым воздухом Начало: Ваш Отель «Что вас ожидает: Вы сможете увидеть горные пейзажи Юго-Западного Тянь-Шаня, панораму на пик большой Чимган 3309м над уровнем моря и Чаткальский хребет» Расписание: Каждый день 140 $ 112 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 8 часов 17 отзывов Горы и водопады Чимгана: захватывающее путешествие из Ташкента Вас ждет незабываемое путешествие по Чимганским горам и водопадам, полное впечатлений и красивых пейзажей Начало: Ул. Боткина, д. 7, Ташкент «От водопада мы спустимся на площадку к деревянному мосту через реку Чаткал, с которой ощущается вся мощь стиснутой скалами могучей горной реки» Расписание: Ежедневно с 9.00 до 17.00 $ 55 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 25 отзывов Прогулка по горам Тянь-Шань и озеру Чарвак Начало: По договоренности с туристом «Увлекательное путешествие по Чимганским горам — настоящему природному сокровищу Узбекистана» Расписание: Ежедневно с 07:00 до 10:00 $ 85 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Тянь-Шаньские горы, река Чаткал и водопад за 1 день Начало: Ваш отель «Вы посетите самые яркие природные места в окрестностях Ташкента» Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00 $ 150 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🪂 На параплане Индивидуальная 8 часов 7 отзывов Захватывающий горный тур с полётом на параплане в Ташкенте Вас ждет путешествие по горам Тянь-Шаня с посещением живописных курортов и полётом на параплане Начало: По договоренности «Любители фактов древности получат знания о древних петроглифах эпохи неолита, а любители природы насладятся видом на горные реки, водопад, вековые чинары и полюбуются по дороге фруктовыми садами» Расписание: По договоренности $ 160 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Дневная экскурсия в горы Тянь-Шань: Приключение и культура Погрузитесь в удивительный мир гор Тянь-Шаня и Памира, где природа и культура сливаются в единое целое Начало: Я встречу вас в гостинице «Мы приглашаем вас окунуться в красоту природы, ощутить дух приключения и узнать больше о богатой культуре этого уникального региона» Расписание: Ежедневно $ 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 3 отзыва Ташкент-Чимган: От католического костела до гор Тянь-Шаня Приглашаем вас в захватывающее путешествие по живописным местам Узбекистана, полное открытий и красоты природы Начало: Ваш Отель «Посетить местную Швейцарию и насладится пейзажами• Утром я заеду за вами в любую локацию столичного Ташкента» $ 140 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Из Ташкента - к величественным Чимганским горам Начало: Ваш отель «Всего в 1,5 часах езды от Ташкента скрываются невероятные природные красоты» Расписание: Каждый день с 08:00 до 11:00 170 $ 153 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Индивидуальная экскурсия: Ташкент - горы Тянь-Шаня Погрузитесь в мир горных вершин и чистого воздуха с экскурсией из Ташкента в горы Тянь-Шаня Начало: Ваш отель, вокзал, аэропорт «Насладитесь невероятными пейзажами и чистейшим горным воздухом на нашей экскурсии в знаменитые горы Тянь-Шаня (Небесные горы)» Расписание: 09:00 $ 200 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Экскурсия «Навстречу солнцу»: Большая Солнечная печь и Институт Солнца Погрузитесь в мир солнечной энергетики с посещением уникальной Большой Солнечной печи в Ташкенте Начало: Ваш отель «Гелиостатное поле представляет собой зеркальные сооружения из 62 гелиостатов, размещенных в шахматном порядке на пологом склоне горы напротив гигантского концентратора» Расписание: Каждый день в 09 00 $ 144 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Прогулка по горам, к водопадам и озеру Чарвак Начало: Сквер Амира Темура, Ташкент «Что вас ожидает:Открывая для себя величие природы Узбекистана» $ 115 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Два в одном: Научная и природная экскурсия Начало: Ваш отель «Главной целью нашего путешествия станут Чимганские горы, величественный природный комплекс, откуда стекают освежающие воды многочисленных рек и ручьев» $ 160 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 26 отзывов Поездка в Тянь-Шаньские горы Начало: Ваша гостиница «Что вас ожидает: Потрясающие пейзажи Тянь-Шаня Утром я приеду за Вами в гостиницу и пока мы будем проезжать по Ташкенту, я расскажу обо всём интересном, что нам встретится по пути» Расписание: По договоренности с туристом от $ 150 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Из Ташкента в Институт Солнца Начало: Ваш адрес «• Верхнюю смотровую площадку, откуда открывается красивый вид на горы и долину Паркента» $ 200 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Восхождение на Большой Чимган Покорить самую популярную гору Узбекистана в компании опытного проводника Начало: У вашего отеля «За час с небольшим мы доедем на авто из Ташкента до подножия горы и начнём восхождение по одному из склонов Юго-Западного гребня» от € 200 за всё до 10 чел.

🚉 На поезде Мини-группа 2 часа Покупка билетов на комфортабельные поезда: Ташкент, Самарканд, Бухара Начало: Начало на вокзалах в городах «Лучше откиньтесь на спинку уютного кресла, расслабьтесь и наслаждайтесь живописными видами за окном» $ 39 за человека

🚗 На машине Мини-группа 10 часов Развлечения на природе: Оленья ферма, горы, озеро, водопад Начало: Ваш отель «Наше путешествие приведет нас на оленью ферму, где мы окунемся в мир дикой природы и сможем наблюдать за прекрасными оленями» $ 110 за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Гастрономический и экстремальный тур Начало: По договоренности «Посещение водопадов Ангрена: погрузимся в волшебный мир природы, насладимся красотой водопадов и запечатлим эти моменты в наших воспоминаниях» $ 100 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов Из Ташкента - в сердце Тянь-Шаня Провести день в окружении гор, прокатиться по канатной дороге и посетить Чарвакское водохранилище «В любое время года здесь красиво и свежо, а первозданная природа наполняет душу радостью и вдохновением» 153 € 138 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Из Ташкента - на озеро Айдаркуль Комфортно отдохнуть на природе, увидеть Кызылкум и невозмутимых верблюдов Начало: У станции метро «Пахтакор» «Будем наблюдать, как зелёные пейзажи за окном постепенно превращаются в пустыню» от € 440 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 9 часов Горная прогулка из Ташкента в сердце Тянь-Шаня Начало: Ваш отель «Вы вдохнете свежий воздух и полюбуйтесь красотой природы, гуляя по живописным тропам горных курортов» 160 $ 144 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Из Ташкента в великий Тянь-Шань - горы, долины, озера, водопад Начало: Ваш отель «Приглашаем полюбоваться великолепной горной природой Узбекистана» $ 170 за всё до 4 чел.