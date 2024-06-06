1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по Горному Узбекистану: Воздух, Природа и Панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по Горному Узбекистану. Вас ждут захватывающие панорамы, чистый воздух и уникальные петроглифы
Начало: У вашего отеля
«Наше путешествие будет полностью посвящено природе: оно не предполагает исторического экскурса»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
122€98 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
Узбекистан - это не только пустыни. В этой экскурсии вы увидите Чимганские горы и Чарвакское водохранилище, насладитесь природой и свежим воздухом
«Горные курорты Амирсой и Чимган — вы ощутите приятную прохладу, подышите кристально чистым воздухом и насладитесь величественными горными пейзажами»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
120€96 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чимганские горы и водопад «Фата невесты»: однодневное приключение из Ташкента
Погрузитесь в величие гор, прокатитесь на канатных дорогах и насладитесь красотой водопада «Фата невесты» и реки Чаткал в одной поездке
Начало: У вашего отеля
«Вы посетите самые яркие природные места в окрестностях Ташкента»
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от €120 за всё до 20 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
Поездка 4 в 1 из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган, Чарвак, Ходжикент
Путешествие в горы Узбекистана: катание на лыжах и сноуборде в Амирсое и Чимгане, виды на озеро Чарвак и канатная дорога в Ходжикенте
Начало: В Ташкенте ориентировочно в 09:00
«Горнолыжный курорт Чимган, расположенный в горном массиве Тянь-Шань на высоте 1600 метров н»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
135€129 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Путешествие из Ташкента в Чимган: величие гор и красота природы
Откройте для себя красоту гор Чимгана, величественное Чарвакское водохранилище и колоритный Бричмулла в однодневной экскурсии из Ташкента
«Из жаркого Ташкента вы отправитесь в мир прохлады и величественных горных ландшафтов»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
103€98 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
Полюбуйтесь великолепной природой Узбекистана: горные курорты, канатная дорога, древние петроглифы и Чарвакское водохранилище. Прекрасный день на свежем воздухе
Начало: У вашего отеля
«Всего в 1,5 часах езды от Ташкента скрываются невероятные природные красоты»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
115€104 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия по сердцу Узбекистана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от величественных памятников до вкуснейшей местной кухни. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой
Путешествие к Чимганским горам, озеру Чарвак и курорту Амирсой подарит незабываемые впечатления. Комфортная поездка с гидом и живописные виды ждут вас
«Два часа в дороге, и вы на границе цивилизации и дикой природы»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальный полёт на параплане с инструктором над Чарвакским водохранилищем
Без особых навыков вы сможете насладиться чувством свободного полёта. В тандеме с инструктором вы взлетите над лазурным Чарвакским водохранилищем
Начало: в Бостанлыкском районе
«После прохождения инструктажа вас ждёт незабываемое приключение на высоте с захватывающими видами на горы и водохранилище»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€85 за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Ташкенте: Олени, Петроглифы, Канатная Дорога и Бочки
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Ташкента: от встречи с оленями до обеда с видом на горы
Начало: В удобном вам месте в Ташкенте
«Побывав тут, вы обретёте особое душевное состояние и почувствуете себя частью природы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия на винодельню из Ташкента: дегустация уникальных вин
Приглашаем на увлекательное путешествие по первой семейной винодельне Узбекистана с дегустацией эксклюзивных вин
«Вы узнаете, как собирают урожай, прогуляетесь по живописным виноградникам, и попробуете, возможно, самое вкусное вино в вашей жизни»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Озёра Урунгач и Чарвакское водохранилище: путешествие из Ташкента
Проведите незабываемый день, наслаждаясь великолепием Чарвакского водохранилища и озёр Урунгач. Познакомьтесь с уникальными традициями и красотами Узбекистана
Начало: У вашего отеля
«Приглашаю провести день в окружении фантастических пейзажей»
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
от €200 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Из Ташкента - в Институт Солнца и лес Сукок
Посетить необычный гелиокомплекс с солнечной печью и зарядиться энергией природы в хвойном лесу
Начало: У вашего отеля
«Подышите чистым воздухом и напитаетесь энергией природы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
114€103 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Институт Солнца, лес Сукок и дегустация самсы
Забраться в «поющую пещеру», побывать в гелиокомплексе и познакомиться с узбекской кухней
Начало: В вашем отеле
«Прикоснитесь к истории, природе и кухне Узбекистана за одну поездку»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
155€148 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
В горы из Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца
Откройте для себя горы Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца. Уникальные виды и захватывающие истории ждут вас
«Тем, кто хочет посмотреть максимум природных достопримечательностей и интересных мест»
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Перезагрузка в Заамине: гастрономическое путешествие и природные красоты
Приглашаем вас в путешествие по вкусам и красотам Заамина. Вас ждут незабываемые гастрономические впечатления и живописные пейзажи
Начало: У станции метро «Пахтакор»
«Вас ждет прогулка по Национальному природному парку среди каньонов, арчовых лесов и высокогорных хребтов»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от €257 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Уникальная экскурсия по Ташкенту: Институт Солнца, мечеть и горный лес
Погрузитесь в мир узбекской культуры и природы с экскурсией по трём жемчужинам Ташкента. Насладитесь красотой и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
«Вы узнаете об истории и работе института, а после с обзорной площадки насладитесь окружающими горными пейзажами»
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от €110 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак
Путешествие из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак - великолепные виды и захватывающие приключения ждут вас
Начало: В Ташкенте
«А по прибытии на базовую станцию вы окажетесь на границе цивилизации и дикой природы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
140€126 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Водопады Таваксая и Большой каньон: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир природы Таваксая, наслаждаясь треккингом по живописным маршрутам, где вас ждут семь водопадов и грандиозный каньон
Начало: У вашего отеля
«Таваксай — это удивительный уголок природы, включающий каскад из семи водопадов и грандиозный каньон»
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от €120 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
В горы Юго-Западного Тянь-Шаня: эксклюзивное путешествие из Ташкента
Откройте для себя красоту гор Юго-Западного Тянь-Шаня и насладитесь неповторимыми пейзажами и чистым воздухом
Начало: Ваш Отель
«Что вас ожидает: Вы сможете увидеть горные пейзажи Юго-Западного Тянь-Шаня, панораму на пик большой Чимган 3309м над уровнем моря и Чаткальский хребет»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
140$112 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Горы и водопады Чимгана: захватывающее путешествие из Ташкента
Вас ждет незабываемое путешествие по Чимганским горам и водопадам, полное впечатлений и красивых пейзажей
Начало: Ул. Боткина, д. 7, Ташкент
«От водопада мы спустимся на площадку к деревянному мосту через реку Чаткал, с которой ощущается вся мощь стиснутой скалами могучей горной реки»
Расписание: Ежедневно с 9.00 до 17.00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$55 за человека
Индивидуальная
10 часов
Прогулка по горам Тянь-Шань и озеру Чарвак
Начало: По договоренности с туристом
«Увлекательное путешествие по Чимганским горам — настоящему природному сокровищу Узбекистана»
Расписание: Ежедневно с 07:00 до 10:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$85 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тянь-Шаньские горы, река Чаткал и водопад за 1 день
Начало: Ваш отель
«Вы посетите самые яркие природные места в окрестностях Ташкента»
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Захватывающий горный тур с полётом на параплане в Ташкенте
Вас ждет путешествие по горам Тянь-Шаня с посещением живописных курортов и полётом на параплане
Начало: По договоренности
«Любители фактов древности получат знания о древних петроглифах эпохи неолита, а любители природы насладятся видом на горные реки, водопад, вековые чинары и полюбуются по дороге фруктовыми садами»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дневная экскурсия в горы Тянь-Шань: Приключение и культура
Погрузитесь в удивительный мир гор Тянь-Шаня и Памира, где природа и культура сливаются в единое целое
Начало: Я встречу вас в гостинице
«Мы приглашаем вас окунуться в красоту природы, ощутить дух приключения и узнать больше о богатой культуре этого уникального региона»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ташкент-Чимган: От католического костела до гор Тянь-Шаня
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по живописным местам Узбекистана, полное открытий и красоты природы
Начало: Ваш Отель
«Посетить местную Швейцарию и насладится пейзажами• Утром я заеду за вами в любую локацию столичного Ташкента»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$140 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
Начало: Ваш отель
«Всего в 1,5 часах езды от Ташкента скрываются невероятные природные красоты»
Расписание: Каждый день с 08:00 до 11:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
170$153 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Ташкент - горы Тянь-Шаня
Погрузитесь в мир горных вершин и чистого воздуха с экскурсией из Ташкента в горы Тянь-Шаня
Начало: Ваш отель, вокзал, аэропорт
«Насладитесь невероятными пейзажами и чистейшим горным воздухом на нашей экскурсии в знаменитые горы Тянь-Шаня (Небесные горы)»
Расписание: 09:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия «Навстречу солнцу»: Большая Солнечная печь и Институт Солнца
Погрузитесь в мир солнечной энергетики с посещением уникальной Большой Солнечной печи в Ташкенте
Начало: Ваш отель
«Гелиостатное поле представляет собой зеркальные сооружения из 62 гелиостатов, размещенных в шахматном порядке на пологом склоне горы напротив гигантского концентратора»
Расписание: Каждый день в 09 00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$144 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Прогулка по горам, к водопадам и озеру Чарвак
Начало: Сквер Амира Темура, Ташкент
«Что вас ожидает:Открывая для себя величие природы Узбекистана»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$115 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Два в одном: Научная и природная экскурсия
Начало: Ваш отель
«Главной целью нашего путешествия станут Чимганские горы, величественный природный комплекс, откуда стекают освежающие воды многочисленных рек и ручьев»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Поездка в Тянь-Шаньские горы
Начало: Ваша гостиница
«Что вас ожидает: Потрясающие пейзажи Тянь-Шаня Утром я приеду за Вами в гостиницу и пока мы будем проезжать по Ташкенту, я расскажу обо всём интересном, что нам встретится по пути»
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от $150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Ташкента в Институт Солнца
Начало: Ваш адрес
«• Верхнюю смотровую площадку, откуда открывается красивый вид на горы и долину Паркента»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Восхождение на Большой Чимган
Покорить самую популярную гору Узбекистана в компании опытного проводника
Начало: У вашего отеля
«За час с небольшим мы доедем на авто из Ташкента до подножия горы и начнём восхождение по одному из склонов Юго-Западного гребня»
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
от €200 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Покупка билетов на комфортабельные поезда: Ташкент, Самарканд, Бухара
Начало: Начало на вокзалах в городах
«Лучше откиньтесь на спинку уютного кресла, расслабьтесь и наслаждайтесь живописными видами за окном»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$39 за человека
Мини-группа
10 часов
Развлечения на природе: Оленья ферма, горы, озеро, водопад
Начало: Ваш отель
«Наше путешествие приведет нас на оленью ферму, где мы окунемся в мир дикой природы и сможем наблюдать за прекрасными оленями»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$110 за человека
Индивидуальная
12 часов
Гастрономический и экстремальный тур
Начало: По договоренности
«Посещение водопадов Ангрена: погрузимся в волшебный мир природы, насладимся красотой водопадов и запечатлим эти моменты в наших воспоминаниях»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$100 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Ташкента - в сердце Тянь-Шаня
Провести день в окружении гор, прокатиться по канатной дороге и посетить Чарвакское водохранилище
«В любое время года здесь красиво и свежо, а первозданная природа наполняет душу радостью и вдохновением»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
153€138 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Ташкента - на озеро Айдаркуль
Комфортно отдохнуть на природе, увидеть Кызылкум и невозмутимых верблюдов
Начало: У станции метро «Пахтакор»
«Будем наблюдать, как зелёные пейзажи за окном постепенно превращаются в пустыню»
10 июня в 12:30
11 июня в 07:30
от €440 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Горная прогулка из Ташкента в сердце Тянь-Шаня
Начало: Ваш отель
«Вы вдохнете свежий воздух и полюбуйтесь красотой природы, гуляя по живописным тропам горных курортов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160$144 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Ташкента в великий Тянь-Шань - горы, долины, озера, водопад
Начало: Ваш отель
«Приглашаем полюбоваться великолепной горной природой Узбекистана»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в горы Тянь-Шаня: из Ташкента на авто
Полюбоваться величественными горами и Чарвакским водохранилищем за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Подниметесь к плотине, с самой высокой точки которой открываются прекрасные пейзажи»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€90 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана6 июня 2024Это было незабываемое и увлекательное путешествие, один день,который стоит многого, масса впечатлений и полный восторг! Покорил гид масштабом своей личности,
- ММарина6 июня 2024Экскурсия очень понравилась, я люблю горы, и мне удалось увидеть то, что я хотела. Джалол очень интересно рассказывал и подробно отвечал на все мои многочисленные вопросы. Маршрут составлен удобно.
- ЕЕлена6 июня 2024Экскурсию проводил Анатолий! Все прошло чудесно. Легко, с юмором, интересными разговорами. Анатолий очень чуткий, внимательный, заботливый экскурсовод. Информации столько, сколько нужно, без перегрузки. Потрясающие места, волшебный воздух, в конце экскурсии зеленый оазис с вкусным рестораном. Спасибо огромное!
- ППонаровская4 июня 2024Очень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гиду, даже в течение дороги рассказывал нам разные факты о Узбекистане, Ташкенте. Еще раз спасибо огромное!
- РРуслан4 июня 2024Лучшая экскурсия из тех, что были в Узбекистане. Гидом был Сакен, замечательно провел экскурсию. Увидели много красивых локаций, Сакен рассказал
- ЕЕлизавета4 июня 2024Спасибо за экскурсию. Было информативно, комфортно, легко.
- ААнастасия3 июня 2024Спасибо Александру большое! Все было просто потрясающе ❤️
- ННаталья2 июня 2024Рустам, спасибо за экскурсию. Успели посмотреть все достопримечательности, узнали много нового. Рекомендую!
- ААнастасия1 июня 2024Прекрасно погуляли и пообщались с Ириной! Уже порекомендовала кому смогла:)
- ССтанислав30 мая 2024Невероятная красота в хорошей компании! Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Природа и пейзажи»
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