Из Ташкента вы отправитесь в самое сердце гор. По пути вас ждут потрясающие виды и атмосферные фотостопы, пение птиц и шум горных рек. На базовой станции вы окажетесь на границе

цивилизации и дикой природы. В сопровождении гида-проводника исследуете лучшие места местных горных курортов. Горнолыжный курорт Амирсой предлагает развлечения круглый год, включая канатную дорогу на высоту 2290 метров. Чимган расположен в живописном ущелье Ташкентского хребта, где можно подняться на смотровую площадку или покататься на лошадях. Озеро Чарвак удивит своей красотой и прозрачностью воды. Приятным финалом поездки станет вкуснейший обед

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Горнолыжный курорт Амирсой

Один из крупнейших и самых современных горнолыжных курортов страны. Развлечения здесь доступны круглогодично: наряду с лыжными трассами для зимних видов спорта есть обширный выбор летних услуг (верёвочный городок, роллердром и т. д.). А канатная дорога перенесёт вас на высоту 2290 метров!

Горнолыжный курорт Чимган

Расположен в живописном ущелье Ташкентского хребта, в самом сердце Узбекистана. Это место притягивает туристов со всех уголков мира. Если захотите, подниметесь на канатке на смотровую площадку Большого Чимгана или покатаетесь на лошадях по ущелью у подножия горы.

Озеро Чарвак

Жемчужина Тянь-Шаня, расположенная в западной части Узбекистана. Окружённое горными вершинами, озеро поражает своей красотой и прозрачностью воды. Приготовьте камеры — водоём удивит вас изумительным синим оттенком, особенно в ясные дни.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды

Транспортные расходы для 1-4 человек включены в стоимость

Поездку в горы также можно также организовать на индивидуальном микроавтобусе до 14 человек — стоимость за группу составит 310$

Дополнительные расходы