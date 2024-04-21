Из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак
Путешествие из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак - великолепные виды и захватывающие приключения ждут вас
Из Ташкента вы отправитесь в самое сердце гор. По пути вас ждут потрясающие виды и атмосферные фотостопы, пение птиц и шум горных рек. На базовой станции вы окажетесь на границе читать дальше
цивилизации и дикой природы. В сопровождении гида-проводника исследуете лучшие места местных горных курортов.
Горнолыжный курорт Амирсой предлагает развлечения круглый год, включая канатную дорогу на высоту 2290 метров.
Чимган расположен в живописном ущелье Ташкентского хребта, где можно подняться на смотровую площадку или покататься на лошадях. Озеро Чарвак удивит своей красотой и прозрачностью воды. Приятным финалом поездки станет вкуснейший обед
5
2 отзыва
6 причин купить эту экскурсию
🌄 Потрясающие виды гор и озера
📸 Атмосферные фотостопы
🦜 Пение птиц и шум горных рек
🚠 Канатные дороги на высоту до 2290 метров
🐴 Возможность покататься на лошадях
🍽 Вкуснейший обед в конце поездки
Что можно увидеть
Горнолыжный курорт Амирсой
Горнолыжный курорт Чимган
Озеро Чарвак
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Горнолыжный курорт Амирсой
Один из крупнейших и самых современных горнолыжных курортов страны. Развлечения здесь доступны круглогодично: наряду с лыжными трассами для зимних видов спорта есть обширный выбор летних услуг (верёвочный городок, роллердром и т. д.). А канатная дорога перенесёт вас на высоту 2290 метров!
Горнолыжный курорт Чимган
Расположен в живописном ущелье Ташкентского хребта, в самом сердце Узбекистана. Это место притягивает туристов со всех уголков мира. Если захотите, подниметесь на канатке на смотровую площадку Большого Чимгана или покатаетесь на лошадях по ущелью у подножия горы.
Озеро Чарвак
Жемчужина Тянь-Шаня, расположенная в западной части Узбекистана. Окружённое горными вершинами, озеро поражает своей красотой и прозрачностью воды. Приготовьте камеры — водоём удивит вас изумительным синим оттенком, особенно в ясные дни.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
Транспортные расходы для 1-4 человек включены в стоимость
Поездку в горы также можно также организовать на индивидуальном микроавтобусе до 14 человек — стоимость за группу составит 310$
Дополнительные расходы
Канатная дорога Amirsoy Express туда-обратно: будни — 6$/взрослые, 3$/дети 4+ и пенсионеры 55+; выходные дни — 7$/взрослые, 3,5$/дети 4+ и пенсионеры 55+
Вторая канатная дорога в Амирсое туда-обратно (до отметки 2290 м) — 8$ с человека
Канатная дорога в Чимгане туда-обратно — 2$ с человека
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давлат — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 352 туристов
Приветствую! Я организатор туров по Узбекистану. С радостью и гордостью предлагаю вам незабываемые приключения в этой удивительной стране. С командой опытных гидов мы создаём идеальные маршруты, чтобы вы могли познакомиться с культурой, историей и природой Узбекистана. Наши туры спланированы так, чтобы вы могли увидеть максимум достопримечательностей и насладиться каждым моментом, не тратя много времени и средств.