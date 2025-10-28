Как красив и удивителен Ташкент вечером! Он превращается в город ярких огней, таинственных силуэтов и мистических образов. Мы с радостью поделимся с вами этим великолепием.
Провезём на комфортабельном автомобиле по всем культовым достопримечательностям, сделаем остановки в самых интересных местах и раскроем местные традиции.
Описание экскурсииКак красив и удивителен Ташкент вечером! Он превращается в город ярких огней, таинственных силуэтов и мистических образов. Мы с радостью поделимся с вами этим великолепием. Провезём на комфортабельном автомобиле по всем культовым достопримечательностям, сделаем остановки в самых интересных местах и раскроем местные традиции. Сияющий Ташкент Вы увидите в свете вечерних огней главные места города: старинный архитектурный ансамбль Хазрати Имам, белоснежную мечеть Минор, телебашню, сквер Амира Темура, аллею Бродвей, оперный театр. И это далеко не всё! Мы покажем вам мемориальный комплекс, посвящённый жертвам сталинских репрессий, старинный дворец Романовых из обожжённого кирпича и отель «Узбекистан» в стиле советского модернизма. Городские истории и практические советы Мы сделаем всё, чтобы вы не заскучали в пути. Познакомим вас с многовековыми традициями и богатой культурой Узбекистана. Поможем найти лучшие ракурсы для фото. А также поделимся личными практическими рекомендациями: что посмотреть в свободное время, в какие места и регионы страны съездить, где вкусно поесть и какие национальные блюда попробовать. Важная информация: Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включён в стоимость. Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей дружной команды Входные билеты, питание,трансфер не входит.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуга гида /nТранспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты/nПитание/nПроживание/nТрансфер вокзал/аэропорт
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включён в стоимость
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей дружной команды
- Входные билеты, питание, трансфер не входит
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
R
Roma
28 окт 2025
Вечер провели великолепно!
Про плов можно отдельно писать. Но лучше самим попробовать.
Лучше скажу про общие впечатления.
Во-первых, атмосферно и по-вечернему, все с подсветками и иллюминацией;
Во-вторых, мы в восторге от Марат. Настоящий знаток
V
VIP
28 окт 2025
Прекрасная экскурсия, рекомендую!
Посчастливилось побывать на экскурсии с Дилшодом, мы чувствовали себя гостями, которым с радостью показывают и рассказывают про любимый город. Считаю, что нам очень повезло с гидом, вся экскурсия
Входит в следующие категории Ташкента
