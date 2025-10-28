Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Как красив и удивителен Ташкент вечером! Он превращается в город ярких огней, таинственных силуэтов и мистических образов. Мы с радостью поделимся с вами этим великолепием.



Описание экскурсии Как красив и удивителен Ташкент вечером! Он превращается в город ярких огней, таинственных силуэтов и мистических образов. Мы с радостью поделимся с вами этим великолепием. Провезём на комфортабельном автомобиле по всем культовым достопримечательностям, сделаем остановки в самых интересных местах и раскроем местные традиции. Сияющий Ташкент Вы увидите в свете вечерних огней главные места города: старинный архитектурный ансамбль Хазрати Имам, белоснежную мечеть Минор, телебашню, сквер Амира Темура, аллею Бродвей, оперный театр. И это далеко не всё! Мы покажем вам мемориальный комплекс, посвящённый жертвам сталинских репрессий, старинный дворец Романовых из обожжённого кирпича и отель «Узбекистан» в стиле советского модернизма. Городские истории и практические советы Мы сделаем всё, чтобы вы не заскучали в пути. Познакомим вас с многовековыми традициями и богатой культурой Узбекистана. Поможем найти лучшие ракурсы для фото. А также поделимся личными практическими рекомендациями: что посмотреть в свободное время, в какие места и регионы страны съездить, где вкусно поесть и какие национальные блюда попробовать. Важная информация: Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включён в стоимость. Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей дружной команды Входные билеты, питание,трансфер не входит.

Что включено Услуга гида /nТранспорт Что не входит в цену Входные билеты/nПитание/nПроживание/nТрансфер вокзал/аэропорт Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включён в стоимость

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей дружной команды

