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будет погода, какую одежду с собой взять, что одеть/обуть, на какой машине будет на встречать, всю программу мероприятий. договорились начать нашу поездку в 8 утра. первой остановкой было местечко в придорожной деревне для покупки лепешек с луком. лепешки оказались божественными (их ел даже мой ребенок, который, как и большинство детей, лук не любят). затем мы посмотрели петроглифы, прошлись по местному комплексу отдыха, увидели как предпочитают отдыхать местные жители. дошли до водопада, полюбовались видами и природой. останавливались возле водохранилища, делали фото в национальных костюмах (весь реквизит предоставляет Игорь). после была остановка для поднятия на фуникелёре на высоту (точно не помню, но вроде) около 1000 м. подъемник времен Совдепии для любителей острых ощущений))) просто открытые сидушки, когда сверху на тебя кладут небольшую металлическую палочку для безопасности))) далее был подъем уже на современных подъемниках к горам Чимган. потрясающие виды! после спуска обратно Игорь нам подарил две тарелки с символикой курорта Амирсой (предварительно разузнав, что мы не живем в одной квартире). дорога до гор и обратно была абсолютно безопасной, т. к. Игорь очень внимательный водитель, предпочитающий неспешную езду и дающий возможность насладиться видами. вечером нами был получен небольшой фильм о нашем времяпрепровождении. Что можно сказать об экскурсии. разумеется, это полнейший восторг! виды просто завораживают. Игорь отличный рассказчик, водитель, режиссер, фотограф и просто прекраснейший человек! единственный недостаток нашей поездки это то, что у нас не хватило соображалки сфотографироваться вместе с Игорем) привет из Смоленска с самыми теплыми воспоминаниями о посещении Узбекистана!