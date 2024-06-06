Ночные прогулки и экскурсии Ташкента

Найдено 13 экскурсий в категории «Ночные» в Ташкенте на русском языке, цены от €39, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
233 отзыва
Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
Узбекистан - это не только пустыни. В этой экскурсии вы увидите Чимганские горы и Чарвакское водохранилище, насладитесь природой и свежим воздухом
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
12096 за всё до 4 чел.
Из Ташкента - в горы Чимгана
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
182 отзыва
Путешествие из Ташкента в Чимган: величие гор и красота природы
Откройте для себя красоту гор Чимгана, величественное Чарвакское водохранилище и колоритный Бричмулла в однодневной экскурсии из Ташкента
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
10398 за всё до 3 чел.
Не скучайте в аэропорту Ташкента
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Не пропустите уникальную экскурсию в Ташкенте во время транзитной пересадки
Ваша пересадка в Ташкенте может превратиться в незабываемое приключение! Откройте для себя исторические и современные достопримечательности города
Начало: В аэропорту
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
103 за всё до 3 чел.
Огни ночного Ташкента
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Ночной Ташкент: экскурсия по волшебным местам города
Погрузитесь в волшебство ночного Ташкента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле вашей гостиницы
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
100 за всё до 3 чел.
Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Вечерняя экскурсия по Ташкенту с дегустацией национального плова
Погрузитесь в атмосферу вечернего Ташкента: от исторических медресе до современных парков и завершите вечер настоящим узбекским пловом
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
103 за всё до 3 чел.
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
Если вы приехали в Ташкент ненадолго или ждёте рейс, предлагаем изучить город в экспресс-формате. Увидим базар, Центр плова и другие культовые места
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:30
150 за всё до 4 чел.
Трансфер из Ташкента в Самарканд
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Трансфер из Ташкента в Самарканд: комфортное путешествие
Путешествуйте из Ташкента в Самарканд с комфортом и безопасностью. Профессиональные водители и удобный транспорт для вашего удобства
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
141127 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Ташкента
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Магия вечернего Ташкента: индивидуальная экскурсия
Ташкент вечером - это город ярких огней и таинственных силуэтов. Погрузитесь в атмосферу ночного города, наслаждаясь комфортом и интересными рассказами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
10595 за всё до 4 чел.
Перезагрузка в Заамине: гастрономический тур в мясной регион Узбекистана
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Перезагрузка в Заамине: гастрономическое путешествие и природные красоты
Приглашаем вас в путешествие по вкусам и красотам Заамина. Вас ждут незабываемые гастрономические впечатления и живописные пейзажи
Начало: У станции метро «Пахтакор»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 257 за всё до 6 чел.
Ночная экскурсия по Ташкенту с трансфером из отеля
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
Ночная экскурсия по Ташкенту: от истории до современности с трансфером
Познакомьтесь с богатым наследием Ташкента: от древних мечетей до символов национального мужества. Удобный трансфер из отеля включен
Начало: Мы заберем всех путешественников из Ташкента
Расписание: Ежедневно в 19:00, 20:00, 21:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$100 за человека
Ночной астрономический тур к звездам в гелиокомплексе под Ташкентом
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Звездный тур в Ташкенте: ночное небо и астрономические чудеса
Погрузитесь в атмосферу ночного неба Ташкента, изучая созвездия и небесные тела в компании профессионального астронома
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$350 за всё до 4 чел.
Из Ташкента - на озеро Айдаркуль
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Ташкента - на озеро Айдаркуль
Комфортно отдохнуть на природе, увидеть Кызылкум и невозмутимых верблюдов
Начало: У станции метро «Пахтакор»
10 июня в 12:30
11 июня в 07:30
от 440 за всё до 5 чел.
Покупка билета на поезда Ташкента, Самарканда, Бухары, Хивы
🚉 На поезде
скидка
9%
Индивидуальная
8 часов
Покупка билета на поезда Ташкента, Самарканда, Бухары, Хивы
Быстро и с комфортом перемещаться между главными городами Узбекистана
Начало: На Северном вокзале Ташкента
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
4339 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
    Экскурсия очень понравилась, я люблю горы, и мне удалось увидеть то, что я хотела. Джалол очень интересно рассказывал и подробно отвечал на все мои многочисленные вопросы. Маршрут составлен удобно.
    Экскурсия очень понравилась, я люблю горы, и мне удалось увидеть то, что я хотела. Джалол оченьЭкскурсия очень понравилась, я люблю горы, и мне удалось увидеть то, что я хотела. Джалол оченьЭкскурсия очень понравилась, я люблю горы, и мне удалось увидеть то, что я хотела. Джалол оченьЭкскурсия очень понравилась, я люблю горы, и мне удалось увидеть то, что я хотела. Джалол оченьЭкскурсия очень понравилась, я люблю горы, и мне удалось увидеть то, что я хотела. Джалол оченьЭкскурсия очень понравилась, я люблю горы, и мне удалось увидеть то, что я хотела. Джалол оченьЭкскурсия очень понравилась, я люблю горы, и мне удалось увидеть то, что я хотела. Джалол очень
  • П
    Понаровская
    4 июня 2024
    Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
    Очень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гиду, даже в течение дороги рассказывал нам разные факты о Узбекистане, Ташкенте. Еще раз спасибо огромное!
    Очень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гидуОчень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гидуОчень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гидуОчень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гидуОчень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гидуОчень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гидуОчень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гидуОчень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гиду
  • Р
    Руслан
    4 июня 2024
    Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
    Лучшая экскурсия из тех, что были в Узбекистане. Гидом был Сакен, замечательно провел экскурсию. Увидели много красивых локаций, Сакен рассказал
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    нам подробно про все места, много шутил, рассказывал про свой опыт проживания в Узбекистане. Было очень интересно, ну и конечно горы сильно запомнились. Всем советую, везде на машине, по времени даже вышли за 10 часов, но везде сфотографировались, поели вкусно в кафе Тянь-Шань (Ходжикент), просмотрели в итоге все указанные места. Потом на обратном пути Сакен оставил нас, где мы попросили (у Центрального парка - Тельмана), там еще ночью погуляли В общем, всем советую, горы и замечательный гид точно запомнятся надолго)

  • А
    Артем
    3 июня 2024
    Не скучайте в аэропорту Ташкента
    Норм
  • А
    Ангелина
    1 июня 2024
    Магия вечернего Ташкента
    Ездили в марте 2024,остались крайне довольны, провезли по всем достопримечательностям, не смотря на дождь все прошло классно, хороший душевный рассказ,душевная беседа, однозначно рекомендуем гида, Узбекистан наша любовь отныне, мы вернемся)
  • С
    Станислав
    28 мая 2024
    Огни ночного Ташкента
    Очень энергичный и эмоциональный обзор основных точек города - есть о чем рассказать и что послушать - закладывайте от 3 часов иначе будет сложно все успеть
  • E
    Elena
    26 мая 2024
    Из Ташкента - в горы Чимгана
    Путешествовали с гидом по имени Игорь. Несмотря на то, что к главному подъемнику проехать не смогли из-за сели, сошедшей с гор, остались довольны поездкой. Красивые места, чувство юмора Игоря, полет на параплане, древняя история страны- все на пять баллов!
  • И
    Ирина
    22 мая 2024
    Из Ташкента - в горы Чимгана
    Огромное спасибо организатору нашей экскурсии Хаёту и гиду Игорю!!! С раннего утра и до самого вечера мы наслаждались прекрасными видами природы
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    и с удовольствием слушали нашего чудесного гида Игоря, обладающего как глубокими знаниями, так и удивительной любовью к своей работе. Впечатлений и эмоций масса!! Игорь внимателен и остроумен, приятный собеседник, бережный водитель. Поднялись на открытой канатке на Чимган, виды-закачаешься! Горы в это время года ярко изумрудного цвета, как будто бархатные, завораживающие. Игорь посоветовал кафе для обеда. Это праздник живота, невозможно остановиться, так всё вкусно и шашлык из баранины и бараньей печени и нарын из конины и шкворчащая баранина в сливочном масле на чугунной сковородочке. Я уж не говорю о лепешках и самсе, которые нам Игорь покупал и угощал. У Игоря в машине национальные халаты и головные уборы, мы в них с большим удовольствием фоткались и ходили весь день. На обратном пути бонусом Игорь устроил нам экскурсию по прекрасному парку Янги Узбекистан. Спасибо вам, ребята, вы, действительно, профессионалы своего дела! Здоровья вам и вашим близким, процветания вашей команде!!!

    Огромное спасибо организатору нашей экскурсии Хаёту и гиду Игорю!!!Огромное спасибо организатору нашей экскурсии Хаёту и гиду Игорю!!!Огромное спасибо организатору нашей экскурсии Хаёту и гиду Игорю!!!
  • Е
    Евгения
    21 мая 2024
    Из Ташкента - в горы Чимгана
    6 мая мы ездили в горы Чимгана. Накануне со мной связался наш гид Игорь. сбросил абсолютно всю информацию - какая
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    будет погода, какую одежду с собой взять, что одеть/обуть, на какой машине будет на встречать, всю программу мероприятий. договорились начать нашу поездку в 8 утра. первой остановкой было местечко в придорожной деревне для покупки лепешек с луком. лепешки оказались божественными (их ел даже мой ребенок, который, как и большинство детей, лук не любят). затем мы посмотрели петроглифы, прошлись по местному комплексу отдыха, увидели как предпочитают отдыхать местные жители. дошли до водопада, полюбовались видами и природой. останавливались возле водохранилища, делали фото в национальных костюмах (весь реквизит предоставляет Игорь). после была остановка для поднятия на фуникелёре на высоту (точно не помню, но вроде) около 1000 м. подъемник времен Совдепии для любителей острых ощущений))) просто открытые сидушки, когда сверху на тебя кладут небольшую металлическую палочку для безопасности))) далее был подъем уже на современных подъемниках к горам Чимган. потрясающие виды! после спуска обратно Игорь нам подарил две тарелки с символикой курорта Амирсой (предварительно разузнав, что мы не живем в одной квартире). дорога до гор и обратно была абсолютно безопасной, т. к. Игорь очень внимательный водитель, предпочитающий неспешную езду и дающий возможность насладиться видами. вечером нами был получен небольшой фильм о нашем времяпрепровождении. Что можно сказать об экскурсии. разумеется, это полнейший восторг! виды просто завораживают. Игорь отличный рассказчик, водитель, режиссер, фотограф и просто прекраснейший человек! единственный недостаток нашей поездки это то, что у нас не хватило соображалки сфотографироваться вместе с Игорем) привет из Смоленска с самыми теплыми воспоминаниями о посещении Узбекистана!

    6 мая мы ездили в горы Чимгана. Накануне со мной связался наш гид Игорь. сбросил абсолютно6 мая мы ездили в горы Чимгана. Накануне со мной связался наш гид Игорь. сбросил абсолютно6 мая мы ездили в горы Чимгана. Накануне со мной связался наш гид Игорь. сбросил абсолютно6 мая мы ездили в горы Чимгана. Накануне со мной связался наш гид Игорь. сбросил абсолютно
  • Р
    Ринат
    16 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова
    Очень хороший Гид, все понравилось. Будем обязательно рекомендовать друзьям знакомым

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Ночные»

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  1. Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
  2. Из Ташкента - в горы Чимгана
  3. Не скучайте в аэропорту Ташкента
  4. Огни ночного Ташкента
  5. Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова
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  2. Самое главное
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