1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
Узбекистан - это не только пустыни. В этой экскурсии вы увидите Чимганские горы и Чарвакское водохранилище, насладитесь природой и свежим воздухом
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
120€96 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Путешествие из Ташкента в Чимган: величие гор и красота природы
Откройте для себя красоту гор Чимгана, величественное Чарвакское водохранилище и колоритный Бричмулла в однодневной экскурсии из Ташкента
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
103€98 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Не пропустите уникальную экскурсию в Ташкенте во время транзитной пересадки
Ваша пересадка в Ташкенте может превратиться в незабываемое приключение! Откройте для себя исторические и современные достопримечательности города
Начало: В аэропорту
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€103 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночной Ташкент: экскурсия по волшебным местам города
Погрузитесь в волшебство ночного Ташкента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле вашей гостиницы
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя экскурсия по Ташкенту с дегустацией национального плова
Погрузитесь в атмосферу вечернего Ташкента: от исторических медресе до современных парков и завершите вечер настоящим узбекским пловом
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
€103 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
Если вы приехали в Ташкент ненадолго или ждёте рейс, предлагаем изучить город в экспресс-формате. Увидим базар, Центр плова и другие культовые места
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:30
€150 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из Ташкента в Самарканд: комфортное путешествие
Путешествуйте из Ташкента в Самарканд с комфортом и безопасностью. Профессиональные водители и удобный транспорт для вашего удобства
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
141€127 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Магия вечернего Ташкента: индивидуальная экскурсия
Ташкент вечером - это город ярких огней и таинственных силуэтов. Погрузитесь в атмосферу ночного города, наслаждаясь комфортом и интересными рассказами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
105€95 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Перезагрузка в Заамине: гастрономическое путешествие и природные красоты
Приглашаем вас в путешествие по вкусам и красотам Заамина. Вас ждут незабываемые гастрономические впечатления и живописные пейзажи
Начало: У станции метро «Пахтакор»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от €257 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Ночная экскурсия по Ташкенту: от истории до современности с трансфером
Познакомьтесь с богатым наследием Ташкента: от древних мечетей до символов национального мужества. Удобный трансфер из отеля включен
Начало: Мы заберем всех путешественников из Ташкента
Расписание: Ежедневно в 19:00, 20:00, 21:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$100 за человека
Индивидуальная
7 часов
Звездный тур в Ташкенте: ночное небо и астрономические чудеса
Погрузитесь в атмосферу ночного неба Ташкента, изучая созвездия и небесные тела в компании профессионального астронома
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Ташкента - на озеро Айдаркуль
Комфортно отдохнуть на природе, увидеть Кызылкум и невозмутимых верблюдов
Начало: У станции метро «Пахтакор»
10 июня в 12:30
11 июня в 07:30
от €440 за всё до 5 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
8 часов
Покупка билета на поезда Ташкента, Самарканда, Бухары, Хивы
Быстро и с комфортом перемещаться между главными городами Узбекистана
Начало: На Северном вокзале Ташкента
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
43€39 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина6 июня 2024Экскурсия очень понравилась, я люблю горы, и мне удалось увидеть то, что я хотела. Джалол очень интересно рассказывал и подробно отвечал на все мои многочисленные вопросы. Маршрут составлен удобно.
- ППонаровская4 июня 2024Очень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гиду, даже в течение дороги рассказывал нам разные факты о Узбекистане, Ташкенте. Еще раз спасибо огромное!
- РРуслан4 июня 2024Лучшая экскурсия из тех, что были в Узбекистане. Гидом был Сакен, замечательно провел экскурсию. Увидели много красивых локаций, Сакен рассказал
- ААртем3 июня 2024Норм
- ААнгелина1 июня 2024Ездили в марте 2024,остались крайне довольны, провезли по всем достопримечательностям, не смотря на дождь все прошло классно, хороший душевный рассказ,душевная беседа, однозначно рекомендуем гида, Узбекистан наша любовь отныне, мы вернемся)
- ССтанислав28 мая 2024Очень энергичный и эмоциональный обзор основных точек города - есть о чем рассказать и что послушать - закладывайте от 3 часов иначе будет сложно все успеть
- EElena26 мая 2024Путешествовали с гидом по имени Игорь. Несмотря на то, что к главному подъемнику проехать не смогли из-за сели, сошедшей с гор, остались довольны поездкой. Красивые места, чувство юмора Игоря, полет на параплане, древняя история страны- все на пять баллов!
- ИИрина22 мая 2024Огромное спасибо организатору нашей экскурсии Хаёту и гиду Игорю!!! С раннего утра и до самого вечера мы наслаждались прекрасными видами природы
- ЕЕвгения21 мая 20246 мая мы ездили в горы Чимгана. Накануне со мной связался наш гид Игорь. сбросил абсолютно всю информацию - какая
- РРинат16 мая 2024Очень хороший Гид, все понравилось. Будем обязательно рекомендовать друзьям знакомым
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Ночные»
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