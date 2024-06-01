А Ангелина Магия вечернего Ташкента Ездили в марте 2024,остались крайне довольны, провезли по всем достопримечательностям, не смотря на дождь все прошло классно, хороший душевный рассказ,душевная беседа, однозначно рекомендуем гида, Узбекистан наша любовь отныне, мы вернемся)

С Станислав Огни ночного Ташкента Очень энергичный и эмоциональный обзор основных точек города - есть о чем рассказать и что послушать - закладывайте от 3 часов иначе будет сложно все успеть

Ж Женя Увидеть - и влюбиться! Вечернее свидание с Ташкентом Отличная экскурсия! Большое спасибо нашему гиду Шерзоду. Отличная подача материала. Было очень увлекательно и вкусно 😁 Нас голодных и уставших отвели в отличный местный стрит-фуд.

Р Ринат Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова Очень хороший Гид, все понравилось. Будем обязательно рекомендовать друзьям знакомым

А Анатолий Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова Евгений, отличный гид и человек. Все подробно рассказал и показал. Всем рекомендую экскурсию с Евгением. Нам понравилось. Спасибо большое 😊 Ташкент красивый город, особенно вечером👍🏼🇺🇿

Е Екатерина Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова Все очень понравилось.

А Александр Магия вечернего Ташкента читать дальше всем места вполне хватило. Рассказывает очень интересно, доступно для обычных туристов, легко отвечает на все вопросы, ориентируется на наши пожелания (тут под задержались, тут мимо прошли)… Вместе поужинали в Центре плова - Шерзод очень интересно рассказал нам про виды и плова, способы приготовления и другие национальные блюда. Экскурсия познавательная, нам было достаточно. Экскурсия (автомобильная+пешеходная) была вечером в день прилёта в Ташкент. Шерзод забрал нас из отеля, машина комфортная, нас было четверо -

С Светлана Магия вечернего Ташкента Прекрасная вечерняя прогулка по Ташкенту с гидом, посмотрели несколько достопримечательностей, прогулялись по «Арбату», поужинали вкуснейшим пловом. Шерзод замечательно нас повозил и рассказал все самое интересное. Много увидели, пофотографировались, и узнали про места, которые нам нужно будет посетить в следующий визит.

Н Наталия Вечерний роман с Ташкентом: погружение в магию столицы Узбекистана Спасибо, экскурсия интересная! Много посмотрели, поели плов, узнали о Ташкенте с другой стороны. Советуем