1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Ночной Ташкент: экскурсия по волшебным местам города
Погрузитесь в волшебство ночного Ташкента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле вашей гостиницы
«Не секрет, что ночная подсветка дарит каждому городу особое очарование, а для восточных городов это время суток просто создано, чтобы подчеркнуть их волшебный облик и неповторимую атмосферу»
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя экскурсия по Ташкенту с дегустацией национального плова
Погрузитесь в атмосферу вечернего Ташкента: от исторических медресе до современных парков и завершите вечер настоящим узбекским пловом
«Далее наш путь пройдёт по Магическому парку, где вы насладитесь свежим вечерним воздухом и увидите шоу музыкальных фонтанов»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
€103 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Магия вечернего Ташкента: индивидуальная экскурсия
Ташкент вечером - это город ярких огней и таинственных силуэтов. Погрузитесь в атмосферу ночного города, наслаждаясь комфортом и интересными рассказами
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите в свете вечерних огней главные места города: старинный архитектурный ансамбль Хазрати Имам, белоснежную мечеть Минор, телебашню, сквер Амира Темура, аллею Бродвей, оперный театр»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
105€95 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Увидеть - и влюбиться! Вечернее свидание с Ташкентом
Отправьтесь на романтическую прогулку по вечернему Ташкенту. Откройте для себя его символы и почувствуйте ритм города в свете фонарей
«Тур по вечернему Ташкенту — отличный вариант короткой экскурсии для тех, кто ограничен во времени или просто любит прогулки в свете фонарей»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
100€90 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Вечерний роман с Ташкентом: погружение в магию столицы Узбекистана
Начало: Ваш отель
«Вечерняя иллюминация любому городу «к лицу» — в темное время суток главные достопримечательности, проспекты Старого и современного Ташкента предстанут перед вами в наиболее эффектном виде»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
100$90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечер в Ташкенте - влюбиться в столицу
Начало: Ваш отель
«Прогулка по вечернему Ташкенту — идеальный вариант для тех, у кого не так много времени или же если вы любите исследовать город в свете фонарей»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
$89 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Ночная экскурсия по Ташкенту: от истории до современности с трансфером
Познакомьтесь с богатым наследием Ташкента: от древних мечетей до символов национального мужества. Удобный трансфер из отеля включен
Начало: Мы заберем всех путешественников из Ташкента
Расписание: Ежедневно в 19:00, 20:00, 21:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$100 за человека
Индивидуальная
7 часов
Звездный тур в Ташкенте: ночное небо и астрономические чудеса
Погрузитесь в атмосферу ночного неба Ташкента, изучая созвездия и небесные тела в компании профессионального астронома
Начало: Ваш отель
«Открыть тайны космоса и бесконечной вселенной, насладиться магией ночного неба и звездами»
Расписание: Каждый день в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Ташкента - на озеро Айдаркуль
Комфортно отдохнуть на природе, увидеть Кызылкум и невозмутимых верблюдов
Начало: У станции метро «Пахтакор»
«На озере разместитесь в комфортных коттеджах, вечером проводите алый закат, а утром встретите солнце, встающее из водной глади»
10 июня в 12:30
11 июня в 07:30
от €440 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина1 июня 2024Ездили в марте 2024,остались крайне довольны, провезли по всем достопримечательностям, не смотря на дождь все прошло классно, хороший душевный рассказ,душевная беседа, однозначно рекомендуем гида, Узбекистан наша любовь отныне, мы вернемся)
- ССтанислав28 мая 2024Очень энергичный и эмоциональный обзор основных точек города - есть о чем рассказать и что послушать - закладывайте от 3 часов иначе будет сложно все успеть
- ЖЖеня24 мая 2024Отличная экскурсия! Большое спасибо нашему гиду Шерзоду. Отличная подача материала. Было очень увлекательно и вкусно 😁 Нас голодных и уставших отвели в отличный местный стрит-фуд.
- РРинат16 мая 2024Очень хороший Гид, все понравилось. Будем обязательно рекомендовать друзьям знакомым
- ААнатолий15 мая 2024Евгений, отличный гид и человек. Все подробно рассказал и показал. Всем рекомендую экскурсию с Евгением. Нам понравилось. Спасибо большое 😊 Ташкент красивый город, особенно вечером👍🏼🇺🇿
- ЕЕкатерина14 мая 2024Все очень понравилось.
- ААлександр5 мая 2024Экскурсия (автомобильная+пешеходная) была вечером в день прилёта в Ташкент. Шерзод забрал нас из отеля, машина комфортная, нас было четверо -
- ССветлана24 апреля 2024Прекрасная вечерняя прогулка по Ташкенту с гидом, посмотрели несколько достопримечательностей, прогулялись по «Арбату», поужинали вкуснейшим пловом. Шерзод замечательно нас повозил и рассказал все самое интересное. Много увидели, пофотографировались, и узнали про места, которые нам нужно будет посетить в следующий визит.
- ННаталия24 апреля 2024Спасибо, экскурсия интересная! Много посмотрели, поели плов, узнали о Ташкенте с другой стороны. Советуем
- ААнастасия4 апреля 2024у нас был замечательный гид Шахзод, группа у нас интересная) старшему 67, младшему 9, гид нашел подход ко всем и
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Вечерние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Вечерние" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 89 до 440 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Вечерние», 86 ⭐ отзывов, цены от €89. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август