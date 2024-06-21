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все очень оперативно обсудили с организатором Джамшедом, а утром мы уже уехали наслаждаться прекрасными видами. Путешествуем втроём с дочерьми. Не любим четких ограничений по времени и детского расписания. Стараемся постепенно узнавать страну или город, в который приехали и прилетели. Очень удобно, что в день прилета, погуляв по прекрасному Ташкенту, вечером решили, что на следующий день поедем в горы. Нашли подходящую для нас экскурсию, оставили запрос и через короткое время мы уже знали имя нашего гида, Марку и номер автомобиля и время отбытия из отеля. Гид Канат приехал к отелю вовремя, машина чистая и удобная для путешествий. Канат рассказывал нам все с интересом и любовью к своей стране и городу. Терпеливо отвечал на наши многочисленные вопросы. Старался обеспечить нам комфортное пребывание на экскурсии. Побывали мы и на горнолыжном курорте, и на водохранилище, и посмотрели горы. Все великолепно! Красота необыкновенная! И спасибо за впечатления от увиденного!