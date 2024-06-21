1 чел.
По популярности
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 115€110 за всё до 16 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией традиционного плова
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от древних медресе до современных деловых центров, завершая дегустацией ароматного плова
Начало: В вашем отеле, аэропорту или на вокзале
Сегодня в 09:00
Завтра в 16:00
100€75 за человека
Индивидуальная
4 часа
Не пропустите уникальную экскурсию в Ташкенте во время транзитной пересадки
Ваша пересадка в Ташкенте может превратиться в незабываемое приключение! Откройте для себя исторические и современные достопримечательности города
Начало: В аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€103 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Ташкент - горы Тянь-Шаня
Погрузитесь в мир горных вершин и чистого воздуха с экскурсией из Ташкента в горы Тянь-Шаня
Начало: Ваш отель, вокзал, аэропорт
Расписание: 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Ташкента в Хиву - на самолёте за 1 день
Увидеть город из восточной сказки и его главные локации с гидом-историком
Начало: В аэропорту Хивы
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:30
€185 за человека
Индивидуальная
8 часов
В Хиву на самолете - однодневный тур из Ташкента
Начало: Аэропорт Ташкента
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$189 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав21 июня 2024Брали данную экскурсию в целях скоротать время между стыковочными рейсами. Все очень понравилось,получилось уложить максимум объектов за достаточно короткий срок. Плов супер!) Рекомендую воспользоваться данным предложением 👍
- ААндрей19 июня 2024Полное погружение в атмосферу, историю и культуру города. Шерзод отличный гид, провел по основным значимым местам, поделился знаниями и дал полезные советы что еще посетить и посмотреть самостоятельно
- ООлег13 июня 2024Огромное спасибо гиду Бахрому за увлекательный и интересный рассказ о Ташкенте. 7 часов с Вами,не смотря на жару и нашу
- ЕЕлизавета10 июня 2024Отличная экскурсия! Гид встретил у отеля и отвез туда же в конце. Рассказ был интересным, не нудным, не перегруженным, поэтому прогулка прошла легко и увлекательно
- ААртем3 июня 2024Норм
- ГГульшат21 мая 2024Добрый день! Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией плова прошла настолько интересно и познавательно, что я не заметила, как пролетело
- ВВладимир14 мая 2024Начиналась экскурсия с огромного разочарования, наш гид опоздал на целый час! Организатор был на связи всё это время, приносил свои
- ССыетлана28 апреля 2024Были очень недолго в Ташкенте, экскурсия нам очень помогла составить первое самое важное впечатление о городе. Очень рекомендую, первый раз
- ССергей10 апреля 2024Экскурсию проводил гид Артем. Встретил нас на жд вокзале, целый день проводил интереснейшую экскурсию, и вечером привез обратно на вокзал.
- ММарина25 марта 2024С замечательным гидом и отличным водителем Каратом провели целый день в путешествии по необыкновеннейшим горам Тянь-Шань. Быстрая организация: вечером экскурсию заказали,
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Из аэропорта»
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