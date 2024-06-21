Экскурсии из аэропорта Ташкента

Найдено 6 экскурсий в категории «Из аэропорта» в Ташкенте на русском языке, цены от €75, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
🚗 На машине
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
110 отзывов
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 115110 за всё до 16 чел.
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией традиционного плова
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от древних медресе до современных деловых центров, завершая дегустацией ароматного плова
Начало: В вашем отеле, аэропорту или на вокзале
Сегодня в 09:00
Завтра в 16:00
10075 за человека
Не скучайте в аэропорту Ташкента
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Не пропустите уникальную экскурсию в Ташкенте во время транзитной пересадки
Ваша пересадка в Ташкенте может превратиться в незабываемое приключение! Откройте для себя исторические и современные достопримечательности города
Начало: В аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
103 за всё до 3 чел.
Из Ташкента в горы Тянь-Шаня
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Ташкент - горы Тянь-Шаня
Погрузитесь в мир горных вершин и чистого воздуха с экскурсией из Ташкента в горы Тянь-Шаня
Начало: Ваш отель, вокзал, аэропорт
Расписание: 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 3 чел.
Из Ташкента в Хиву - на самолёте за 1 день
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
9 часов
Из Ташкента в Хиву - на самолёте за 1 день
Увидеть город из восточной сказки и его главные локации с гидом-историком
Начало: В аэропорту Хивы
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:30
185 за человека
В Хиву на самолете - однодневный тур из Ташкента
🚶 Пешая
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
8 часов
В Хиву на самолете - однодневный тур из Ташкента
Начало: Аэропорт Ташкента
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$189 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    21 июня 2024
    Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
    Брали данную экскурсию в целях скоротать время между стыковочными рейсами. Все очень понравилось,получилось уложить максимум объектов за достаточно короткий срок. Плов супер!) Рекомендую воспользоваться данным предложением 👍
  • А
    Андрей
    19 июня 2024
    Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
    Полное погружение в атмосферу, историю и культуру города. Шерзод отличный гид, провел по основным значимым местам, поделился знаниями и дал полезные советы что еще посетить и посмотреть самостоятельно
  • О
    Олег
    13 июня 2024
    Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
    Огромное спасибо гиду Бахрому за увлекательный и интересный рассказ о Ташкенте. 7 часов с Вами,не смотря на жару и нашу
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    усталость после перелёта,пролетели как одно мгновение. Отдельное спасибо организатору экскурсии Зарине. Она компетентно и практически мгновенно отвечала на все наши вопросы, которые у нас возникали на предварительной стадии.

  • Е
    Елизавета
    10 июня 2024
    Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова
    Отличная экскурсия! Гид встретил у отеля и отвез туда же в конце. Рассказ был интересным, не нудным, не перегруженным, поэтому прогулка прошла легко и увлекательно
  • А
    Артем
    3 июня 2024
    Не скучайте в аэропорту Ташкента
    Норм
  • Г
    Гульшат
    21 мая 2024
    Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова
    Добрый день! Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией плова прошла настолько интересно и познавательно, что я не заметила, как пролетело
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    время. Гидом был Шерзод. Он погрузил в культуру и историю Узбекистана, показал все самые значимые места Ташкента. После проведённого дня и общения с человеком, который действительно знает и любит свой город и свою страну, хочется поблагодарить от всей души. Спасибо! Рекомендую всем!

    Добрый день! Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией плова прошла настолько интересно и познавательно, что я
  • В
    Владимир
    14 мая 2024
    Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова
    Начиналась экскурсия с огромного разочарования, наш гид опоздал на целый час! Организатор был на связи всё это время, приносил свои
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    извинения, но настроение было испорчено. На экскурсию мы всё-таки отправились. Гид оказался приятным в общении человеком. Информацией владеет и хорошо её преподносит. В целом экскурсия понравилась.

  • С
    Сыетлана
    28 апреля 2024
    Не скучайте в аэропорту Ташкента
    Были очень недолго в Ташкенте, экскурсия нам очень помогла составить первое самое важное впечатление о городе. Очень рекомендую, первый раз
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    знакомится с городом надо в компании человека, который его любит и знает. Затем, 22 апреля, отправились на экскурсию в горы. Очень интересная, насыщенная экскурсия, оставила после себя море впечатлений и положительных эмоций. Отдельное спасибо экскурсоводу Игорю. Он отличный рассказчик, заботливый гид, просто молодец. Вся поездка -это удивительные открытия природных красот и творений человеческих рук. Очень впечатлены тем, что увидели. В горах погода непредсказуема, но у нас все получилось, так как маршрут был продуман очень четко! Огромное спасибо! Рекомендуем всем!

  • С
    Сергей
    10 апреля 2024
    Не скучайте в аэропорту Ташкента
    Экскурсию проводил гид Артем. Встретил нас на жд вокзале, целый день проводил интереснейшую экскурсию, и вечером привез обратно на вокзал.
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    В итоге 8 часов пролетели незаметно. Рассказы не были перегружены какими то цифрами, датами и тп (хотя и они присутствовали), слушалось все легко. В общении Артем легко отвлекался на задаваемые нами вопросы, быстро переключался между разными темами, чувствовалось что ему самому очень интересно общение и то чем он занимается. Показал нам и старый Ташкент и современный, отвез в хороший ресторан узбекской кухни, прокатились в метро. Рекомендую и данную экскурсию и Артема!

  • М
    Марина
    25 марта 2024
    Из Ташкента в горы Тянь-Шаня
    С замечательным гидом и отличным водителем Каратом провели целый день в путешествии по необыкновеннейшим горам Тянь-Шань. Быстрая организация: вечером экскурсию заказали,
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    все очень оперативно обсудили с организатором Джамшедом, а утром мы уже уехали наслаждаться прекрасными видами. Путешествуем втроём с дочерьми. Не любим четких ограничений по времени и детского расписания. Стараемся постепенно узнавать страну или город, в который приехали и прилетели. Очень удобно, что в день прилета, погуляв по прекрасному Ташкенту, вечером решили, что на следующий день поедем в горы. Нашли подходящую для нас экскурсию, оставили запрос и через короткое время мы уже знали имя нашего гида, Марку и номер автомобиля и время отбытия из отеля. Гид Канат приехал к отелю вовремя, машина чистая и удобная для путешествий. Канат рассказывал нам все с интересом и любовью к своей стране и городу. Терпеливо отвечал на наши многочисленные вопросы. Старался обеспечить нам комфортное пребывание на экскурсии. Побывали мы и на горнолыжном курорте, и на водохранилище, и посмотрели горы. Все великолепно! Красота необыкновенная! И спасибо за впечатления от увиденного!

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Из аэропорта»

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  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
  4. Площадь Независимости
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июле 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Из аэропорта" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 75 до 200 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 139 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Из аэропорта», 139 ⭐ отзывов, цены от €75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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