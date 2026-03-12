Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда, отправившись в уникальный приватный тур из Ташкента! Исследуйте великолепие Площади Регистан, восхитительные медресе и величественные мавзолеи, открывая для себя тайны Шёлкового пути и восточной культуры. Этот день станет настоящим путешествием в историю, которое вы запомните надолго!
Описание экскурсииНезабываемое путешествие в Самарканд Начнём экскурсионную программу с Площади Регистан, сердца Самарканда. Это одна из самых узнаваемых достопримечательностей Центральной Азии, состоящая из трёх монументальных медресе, каждое из которых является произведением искусства. Первое из них — Медресе Улугбека, построенное по приказу великого астронома и правителя, где обучались лучшие умы Востока. Далее мы посетим Медресе Шер-Дор, отличающееся уникальными изображениями тигров — редкостью для исламской архитектуры. Завершит наш визит Медресе Тилля-Кари, с роскошной мечетью и позолоченным интерьером, символизирующим богатство и утончённость Самарканда. Следующим пунктом нашей экскурсии станет Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница Тамерлана. Этот грандиозный мавзолей XIV века, где покоится Амир Темур и его потомки, впечатляет лазурным куполом, изысканной резьбой и ощущением величия эпохи Тимуридов. Затем мы направимся к Мечети Биби-Ханым, символу любви и амбиций. Это одна из крупнейших мечетей средневекового мира, построенная по инициативе любимой жены Тамерлана. Великолепный портал и изящные минареты восхищают с первого взгляда. После этого мы посетим Сиабский базар, расположенный неподалёку от мечети. Это оживлённый восточный рынок, где можно попробовать самаркандскую лепёшку, сухофрукты, халву и специи. Аутентичность ощущается на каждом шагу. В завершение нашего тура мы остановимся у Мавзолея Ислама Каримова — места покоя первого президента независимого Узбекистана. Это элегантное сооружение с спокойной атмосферой и строгой архитектурой символизирует преемственность эпох и оставляет глубокое впечатление.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Регистан
- Медресе Шер-Дор
- Медресе Улугбека
- Медресе Тилля-Кари
- Мавзолей Гур-Эмир
- Мечеть Биби-Ханым
- Шахи-Зинда
- Сиабский базар
- Мавзолей Ислама Каримова
Что включено
- Трансфер
- Профессиональный гид (русский/английский)
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
- Еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Регистан
Завершение: Мавзолей Ислама Каримова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
