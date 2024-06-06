1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия Все краски Ташкента: путешествие по сердцу Узбекистана
Откройте для себя душу Ташкента, прогуливаясь по его историческим и культурным местам в компании опытного гида
«А еще обязательно покажу вам площадь Хаст-Имам — религиозный центр города, где сохранились старые глинобитные дома, пережившие землетрясение 1966 года»
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
103€98 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Древний и современный Ташкент: обзорная экскурсия для туристов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Ташкенту, где древняя история встречается с современностью
Начало: У вашего отеля
«Мы прогуляемся по узким улочкам «махалли», увидим старинную мечеть Тиля Шайх, медресе Барак-хана и мавзолей имама в здании 16 века»
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
От майолики до сюзане: Погружение в прикладные искусства Узбекистана
Приглашаем на уникальное путешествие по Ташкенту, где каждый уголок хранит секреты древних ремесел и вековых традиций
Начало: В старой части Ташкента
«Мечеть Минор — современная беломраморная постройка, словно парящая над землей»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Не пропустите уникальную экскурсию в Ташкенте во время транзитной пересадки
Ваша пересадка в Ташкенте может превратиться в незабываемое приключение! Откройте для себя исторические и современные достопримечательности города
Начало: В аэропорту
«В европейской части вы посетите Успенский кафедральный собор, построенный первым губернатором Туркестанского края, и католический костёл Святейшего Сердца Иисуса»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€103 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя экскурсия по Ташкенту с дегустацией национального плова
Погрузитесь в атмосферу вечернего Ташкента: от исторических медресе до современных парков и завершите вечер настоящим узбекским пловом
«Наше путешествие начнётся в Старом городе, где расположены Медресе Кукельдаш (учебное заведение 16 века), мечеть Хазрати Имам и ансамбль Хаст-Имам, который также называют сердцем мусульманского Ташкента»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
€103 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Магия вечернего Ташкента: индивидуальная экскурсия
Ташкент вечером - это город ярких огней и таинственных силуэтов. Погрузитесь в атмосферу ночного города, наслаждаясь комфортом и интересными рассказами
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите в свете вечерних огней главные места города: старинный архитектурный ансамбль Хазрати Имам, белоснежную мечеть Минор, телебашню, сквер Амира Темура, аллею Бродвей, оперный театр»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
105€95 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Уникальная экскурсия по Ташкенту: Институт Солнца, мечеть и горный лес
Погрузитесь в мир узбекской культуры и природы с экскурсией по трём жемчужинам Ташкента. Насладитесь красотой и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
«Он знаменит мечетью Хазрат Али Бува, которая названа так в честь потомка пророка»
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Ташкента - в Худжанд, Петергоф Центральной Азии
Худжанд - город с богатой историей и уникальными достопримечательностями. Посетите восточный базар, крепости и дворцы, окунитесь в атмосферу древнего города
«)— Театральная площадь— Мечеть и мавзолей шейха Муслихиддина— Панджшанбе, знаменитый восточный базар»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€270 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Вечерний роман с Ташкентом: погружение в магию столицы Узбекистана
Начало: Ваш отель
«Хаст-Имам (Хазрати Имам) — культово – архитектурный комплекс, религиозный центр Ташкента находится в старом городе Ташкента в окружении старинных глинобитных жилых домов»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
100$90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечер в Ташкенте - влюбиться в столицу
Начало: Ваш отель
«Белая мечеть Минор • Площадь Независимости • Комплекс Хазрати Имам • Прогулочная улица — ташкентский «Бродвей» • Сквер с памятником Амира Темура»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
$89 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Все краски Ташкента - магия столицы
Начало: Ваш отель
«А еще обязательно покажу вам площадь Хаст-Имам — религиозный центр города, где сохранились старые глинобитные дома, пережившие землетрясение 1966 года»
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Многоликий и гостеприимный Ташкент - жемчужина Востока
Начало: Ваш отель
«Неподалеку увидим телебашню, погуляем по ташкентскому Бродвею и полюбуемся белоснежной мечетью Минор»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 128$115 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Семейный тур по Ташкенту: история, развлечения и творчество
Проведите волшебный день в Ташкенте, наслаждаясь семейными приключениями и творческими мастер-классами
Начало: По договоренности
«Программа• Архитектура Старого города, • Мечеть Минор, • Телебашня, • Парк Magic City»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexandr6 июня 2024Стараниями Батыра вечер был прекрасным! Стандартный набор информации вы можете получить, я думаю, у любого гида и даже просто из
- ЮЮлия4 июня 2024У нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. Экскурсия превратилась в увлекательное путешествие. Также учла все наши пожелания и соответствующе спланировала маршрут.
- ААртем3 июня 2024Норм
- ААнгелина1 июня 2024Ездили в марте 2024,остались крайне довольны, провезли по всем достопримечательностям, не смотря на дождь все прошло классно, хороший душевный рассказ,душевная беседа, однозначно рекомендуем гида, Узбекистан наша любовь отныне, мы вернемся)
- ССветлана28 мая 2024Очень приятное впечатление. Гид -молодец. Сразу на рынок за клубникой и абрикосами. Хорошо составлен маршрут. Не попали в пробки, комфортно в машине, хорошая подача информации, грамотно и разумно. Спасибо
- ККарина24 мая 2024Спасибо гиду Зарине за увлекательный рассказ о Ташкенте. Чувствовалось глубокое знание и любовь к городу. Очень интересно.
- ДДенис23 мая 2024Прекрасная и очень познавательная экскурсия по Ташкенту! Огромное спасибо нашему гиду Артему за такую увлекательную прогулку, человек оказался очень начитанный и любящий свой город! Мы получили море положительных эмоций и полезной информации)) Всем добра!
- ЕЕлена20 мая 2024Всем доброго. Я вместе со своими девочками хочу поблагодарить Хаета и его команду за великолепную познавательную экскурсию в Ташкенте. Вся
- ААнжелика19 мая 2024Маршрут подойдёт людям любящим жизнь, природу, движение. Внимательный к экскурсантам Александр и его удививительный водитель со сказочным именем создали нам
- ССветлана17 мая 2024Самое прекрасное начало путешествия по Узбекистану из возможных. Нам досталась гид Катерина, замечательный профессионал и широкой души человек. Никаких сухих
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Святые места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Святые места" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 89 до 270 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 469 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 13 экскурсий на 2024 год по теме «Святые места», 469 ⭐ отзывов, цены от €89. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август