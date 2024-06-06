Религиозные экскурсии по святым местам Ташкента

Найдено 13 экскурсий в категории «Святые места» в Ташкенте на русском языке, цены от €89, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все краски Ташкента
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
221 отзыв
Индивидуальная экскурсия Все краски Ташкента: путешествие по сердцу Узбекистана
Откройте для себя душу Ташкента, прогуливаясь по его историческим и культурным местам в компании опытного гида
«А еще обязательно покажу вам площадь Хаст-Имам — религиозный центр города, где сохранились старые глинобитные дома, пережившие землетрясение 1966 года»
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
10398 за всё до 3 чел.
Древний и современный Ташкент
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
68 отзывов
Древний и современный Ташкент: обзорная экскурсия для туристов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Ташкенту, где древняя история встречается с современностью
Начало: У вашего отеля
«Мы прогуляемся по узким улочкам «махалли», увидим старинную мечеть Тиля Шайх, медресе Барак-хана и мавзолей имама в здании 16 века»
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
120 за всё до 3 чел.
От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
108 отзывов
От майолики до сюзане: Погружение в прикладные искусства Узбекистана
Приглашаем на уникальное путешествие по Ташкенту, где каждый уголок хранит секреты древних ремесел и вековых традиций
Начало: В старой части Ташкента
«Мечеть Минор — современная беломраморная постройка, словно парящая над землей»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
120 за всё до 3 чел.
Не скучайте в аэропорту Ташкента
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Не пропустите уникальную экскурсию в Ташкенте во время транзитной пересадки
Ваша пересадка в Ташкенте может превратиться в незабываемое приключение! Откройте для себя исторические и современные достопримечательности города
Начало: В аэропорту
«В европейской части вы посетите Успенский кафедральный собор, построенный первым губернатором Туркестанского края, и католический костёл Святейшего Сердца Иисуса»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
103 за всё до 3 чел.
Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Вечерняя экскурсия по Ташкенту с дегустацией национального плова
Погрузитесь в атмосферу вечернего Ташкента: от исторических медресе до современных парков и завершите вечер настоящим узбекским пловом
«Наше путешествие начнётся в Старом городе, где расположены Медресе Кукельдаш (учебное заведение 16 века), мечеть Хазрати Имам и ансамбль Хаст-Имам, который также называют сердцем мусульманского Ташкента»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
103 за всё до 3 чел.
Магия вечернего Ташкента
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Магия вечернего Ташкента: индивидуальная экскурсия
Ташкент вечером - это город ярких огней и таинственных силуэтов. Погрузитесь в атмосферу ночного города, наслаждаясь комфортом и интересными рассказами
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите в свете вечерних огней главные места города: старинный архитектурный ансамбль Хазрати Имам, белоснежную мечеть Минор, телебашню, сквер Амира Темура, аллею Бродвей, оперный театр»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
10595 за всё до 4 чел.
Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Уникальная экскурсия по Ташкенту: Институт Солнца, мечеть и горный лес
Погрузитесь в мир узбекской культуры и природы с экскурсией по трём жемчужинам Ташкента. Насладитесь красотой и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
«Он знаменит мечетью Хазрат Али Бува, которая названа так в честь потомка пророка»
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 110 за всё до 10 чел.
Из Ташкента - в Худжанд, Петергоф Центральной Азии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Ташкента - в Худжанд, Петергоф Центральной Азии
Худжанд - город с богатой историей и уникальными достопримечательностями. Посетите восточный базар, крепости и дворцы, окунитесь в атмосферу древнего города
«)— Театральная площадь— Мечеть и мавзолей шейха Муслихиддина— Панджшанбе, знаменитый восточный базар»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
270 за всё до 3 чел.
Вечерний роман с Ташкентом: погружение в магию столицы Узбекистана
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Вечерний роман с Ташкентом: погружение в магию столицы Узбекистана
Начало: Ваш отель
«Хаст-Имам (Хазрати Имам) — культово – архитектурный комплекс, религиозный центр Ташкента находится в старом городе Ташкента в окружении старинных глинобитных жилых домов»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
100$90 за всё до 4 чел.
Вечер в Ташкенте - влюбиться в столицу
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Вечер в Ташкенте - влюбиться в столицу
Начало: Ваш отель
«Белая мечеть Минор • Площадь Независимости • Комплекс Хазрати Имам • Прогулочная улица — ташкентский «Бродвей» • Сквер с памятником Амира Темура»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
$89 за всё до 4 чел.
Все краски Ташкента - магия столицы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Все краски Ташкента - магия столицы
Начало: Ваш отель
«А еще обязательно покажу вам площадь Хаст-Имам — религиозный центр города, где сохранились старые глинобитные дома, пережившие землетрясение 1966 года»
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Многоликий и гостеприимный Ташкент - жемчужина Востока
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Многоликий и гостеприимный Ташкент - жемчужина Востока
Начало: Ваш отель
«Неподалеку увидим телебашню, погуляем по ташкентскому Бродвею и полюбуемся белоснежной мечетью Минор»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 128$115 за всё до 4 чел.
Увлекательный семейный тур с детьми по Ташкенту
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Семейный тур по Ташкенту: история, развлечения и творчество
Проведите волшебный день в Ташкенте, наслаждаясь семейными приключениями и творческими мастер-классами
Начало: По договоренности
«Программа• Архитектура Старого города, • Мечеть Минор, • Телебашня, • Парк Magic City»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexandr
    6 июня 2024
    Магия вечернего Ташкента
    Стараниями Батыра вечер был прекрасным! Стандартный набор информации вы можете получить, я думаю, у любого гида и даже просто из
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    интернета, а вот за интересными историческими фактами и легендами города, обычно скрытыми от глаз туристов местечек (в том числе для покушать и купить что- нибудь действительно интересненькое и по ценам для местных)- это к Батыру. Великолепный рассказчик и просто прекрасный человек! Спасибо огромное за прекрасный вечер. Вернемся обязательно и заберем Батыра с собой и в Самарканд, и в Бухару))

    Стараниями Батыра вечер был прекрасным! Стандартный набор информации вы можете получить, я думаю, у любого гида
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Древний и современный Ташкент
    У нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. Экскурсия превратилась в увлекательное путешествие. Также учла все наши пожелания и соответствующе спланировала маршрут.
    У нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. ЭкскурсияУ нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. ЭкскурсияУ нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. ЭкскурсияУ нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. Экскурсия
  • А
    Артем
    3 июня 2024
    Не скучайте в аэропорту Ташкента
    Норм
  • А
    Ангелина
    1 июня 2024
    Магия вечернего Ташкента
    Ездили в марте 2024,остались крайне довольны, провезли по всем достопримечательностям, не смотря на дождь все прошло классно, хороший душевный рассказ,душевная беседа, однозначно рекомендуем гида, Узбекистан наша любовь отныне, мы вернемся)
    Ездили в марте 2024,остались крайне довольны, провезли по всем достопримечательностям, не смотря на дождь все прошло
  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Все краски Ташкента - магия столицы
    Очень приятное впечатление. Гид -молодец. Сразу на рынок за клубникой и абрикосами. Хорошо составлен маршрут. Не попали в пробки, комфортно в машине, хорошая подача информации, грамотно и разумно. Спасибо
  • К
    Карина
    24 мая 2024
    Древний и современный Ташкент
    Спасибо гиду Зарине за увлекательный рассказ о Ташкенте. Чувствовалось глубокое знание и любовь к городу. Очень интересно.
  • Д
    Денис
    23 мая 2024
    Все краски Ташкента
    Прекрасная и очень познавательная экскурсия по Ташкенту! Огромное спасибо нашему гиду Артему за такую увлекательную прогулку, человек оказался очень начитанный и любящий свой город! Мы получили море положительных эмоций и полезной информации)) Всем добра!
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Все краски Ташкента
    Всем доброго. Я вместе со своими девочками хочу поблагодарить Хаета и его команду за великолепную познавательную экскурсию в Ташкенте. Вся
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    организация экскурсии прошла на одном дыхании, день просто пролетел, а успели все: узнать историю и культуру, проехать на метро, попробувать вкусняшки и насладится великолепием архитектуры города и его уже современными парками .СПАСИБО, ребята вы Супер!!! Организация на высшем уровне.

    Всем доброго. Я вместе со своими девочками хочу поблагодарить Хаета и его команду за великолепную познавательнуюВсем доброго. Я вместе со своими девочками хочу поблагодарить Хаета и его команду за великолепную познавательнуюВсем доброго. Я вместе со своими девочками хочу поблагодарить Хаета и его команду за великолепную познавательнуюВсем доброго. Я вместе со своими девочками хочу поблагодарить Хаета и его команду за великолепную познавательнуюВсем доброго. Я вместе со своими девочками хочу поблагодарить Хаета и его команду за великолепную познавательнуюВсем доброго. Я вместе со своими девочками хочу поблагодарить Хаета и его команду за великолепную познавательную
  • А
    Анжелика
    19 мая 2024
    Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
    Маршрут подойдёт людям любящим жизнь, природу, движение. Внимательный к экскурсантам Александр и его удививительный водитель со сказочным именем создали нам
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    настоящий праздник. Мы много узнали об объеках по маршруту и о жизни в Узбекистане. Несмотря на то, что погода создавала нам препятствия на протяжении всего маршрута, впечатления остались самые светлые, а мужчины мужчинами.

  • С
    Светлана
    17 мая 2024
    Все краски Ташкента
    Самое прекрасное начало путешествия по Узбекистану из возможных. Нам досталась гид Катерина, замечательный профессионал и широкой души человек. Никаких сухих
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    фактов, всё пропущено через себя, рассказ о стране, о Ташкенте, о местных жителях - слушать было интересно и ненапряжно. Учли наши особенности и добавили кое-что в маршрут. Экскурсия на одном дыхании и даже больше положенного по программе времени. Масса дополнительной полезной информации. Спасибо за теплый (во всех смыслах) прием! и отдельное мерси водителю!

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Святые места»

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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
  4. Площадь Независимости
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
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