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на свизи была оператор, которой можно было в любой момент задать вопрос, что-то уточнить или скорректировать. Мы добавили посещение двух музеев. В день экскурсии за нами в отель приехали экскурсовод Ольга и водитель Руслан. Машина хорошая, комфортная, Руслан водит уверенно и спокойно, места для остановок всегда находит в тенёчке. Ольга рассказывала много и интересно, на все вопросы у нее был подробный ответ. У нас сломалась зарядка для телефона, и нас тут же завезли в магазин за новой. Мы провели время с удовольствием, получили новую информацию, а по окончании экскурсии вкусно покушали в Центре плова, где также наблюдали процесс приготовления плова и тандырных лепёшек