6 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборТашкент: столица дружбы и тепла - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Ташкента: от монумента Мужество до дворца Романова, через красоту местного метро
Начало: От вашего отеля
«3-6 человек (микроавтобус Hyundai Starex) — $187»
5 ноя в 09:00
6 ноя в 09:00
$165 за всё до 2 чел.
3 часа
Мини-группа
до 9 чел.
Сияющие огни Ташкента
Увидеть главное в городе и окунуться в его неповторимый колорит на вечерней экскурсии
Начало: У метро «Алишера Навои»
«Поедем на микроавтобусе Foton View CS2»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:30
4 ноя в 18:30
6 ноя в 18:30
$17 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Романтическое приключение в Ташкенте: экскурсия для двоих
Подарите незабываемые впечатления на экскурсии по Ташкенту: от снежного парка до ужина под звездами
Начало: По договоренности
«Могу обеспечить транспортом за определенную сумму: минивен»
Расписание: Каждый день с 10:00
Завтра в 10:00
3 ноя в 10:00
$130 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННика16 октября 2024Большое спасибо организаторам за оперативность! Гид Лола - приятная и эрудированная. Водитель Руслан - очень внимательный и аккуратный. Машина - удобная и очень чистая. Буду рекомендовать друзьям! 🙏🏻
- ААлександр15 октября 2024прекрасная, интересная и познавательная экскурсия. маршрут хорошо спланирован, перемещение между объектами обозрения было на автомобиле, поэтому мы не устали. впечатлили как религиозные объекты, так и исторические.
- ННаталья19 августа 2024Действительно, в этот тёплый (даже жаркий) день всю экскурсию у нас была дружеская атмосфера). С момента бронирования экскурсии с нами
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «На микроавтобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в ноябре 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 17 до 165. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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