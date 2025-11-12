Откройте для себя Узбекскую Швейцарию — Заамин! Проведите день среди хвойных лесов, горных пейзажей и чистейшего воздуха в одном из самых живописных уголков Узбекистана — в Зааминском национальном парке, который называют «Узбекской Швейцарией».
Описание экскурсииЭто идеальный тур для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты, прогуляться по сосновым тропам, насладиться природой и перезагрузиться. Мы заберём вас из Ташкента на комфортабельном авто и проведём по лучшим местам Заамина. Вы отправитесь в сердце Зааминского национального парка, где воздух пахнет соснами, тишина говорит громче слов, а каждый шаг — это встреча с природой. Это не просто поездка, а перезагрузка. Мы проедем по живописному горному маршруту, прогуляемся по хвойным тропам, вдохнём прохладу горного ветра и позволим себе быть настоящими, без спешки и суеты. Вас ждут панорамные виды, мягкий свет утреннего солнца сквозь сосны и ощущение, что вы оказались в другой стране — недаром Заамин называют Узбекской Швейцарией.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Зааминский национальный парк - одно из самых зелёных и чистых мест Узбекистана
- Хвойные леса - природные сосновые массивы с горным воздухом
- Горные долины и панорамы
- Тропы и смотровые площадки
- Альпийские луга (в сезон) - цветущие поля на фоне гор
- Местные родники и ручьи
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный автомобиль с кондиционером и водой (трансфер в обе стороны).
Что не входит в цену
- Входной билет в Зааминский национальный парк
- Обед и напитки
- Дополнительные развлечения и активности.
Место начала и завершения?
1 Afrosiyob Street, Tashkent, 100047, Uzbekistan
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
