Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя Узбекскую Швейцарию — Заамин! Проведите день среди хвойных лесов, горных пейзажей и чистейшего воздуха в одном из самых живописных уголков Узбекистана — в Зааминском национальном парке, который называют «Узбекской Швейцарией».

Saparbek Ваш гид в Ташкенте Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 12 часов Размер группы 1-3 человека Когда Ежедневно в 6:00 18% Скидка на заказ 350 выгода $63 $287 за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 06:00

Описание экскурсии Это идеальный тур для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты, прогуляться по сосновым тропам, насладиться природой и перезагрузиться. Мы заберём вас из Ташкента на комфортабельном авто и проведём по лучшим местам Заамина. Вы отправитесь в сердце Зааминского национального парка, где воздух пахнет соснами, тишина говорит громче слов, а каждый шаг — это встреча с природой. Это не просто поездка, а перезагрузка. Мы проедем по живописному горному маршруту, прогуляемся по хвойным тропам, вдохнём прохладу горного ветра и позволим себе быть настоящими, без спешки и суеты. Вас ждут панорамные виды, мягкий свет утреннего солнца сквозь сосны и ощущение, что вы оказались в другой стране — недаром Заамин называют Узбекской Швейцарией.

Ежедневно в 6:00 Выбрать дату