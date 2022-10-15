Перезагрузка в Заамине: гастрономический тур в мясной регион Узбекистана

Попробовать знаменитый Тандыр-Гушт и вдохнуть целебный воздух горно-арчового заповедника

Мы отправимся в гостеприимный и вкусный Заамин.

Регион, где можно послушать песни горных рек, насладиться исцеляющим можжевеловым воздухом и отведать вкуснейшие мясные блюда.

За полтора дня мы погуляем по Национальном природному парку, я познакомлю вас с 700-летним дедушкой Орехом, заедем в гости на Казан-патыр и попробуем знаменитое блюдо пастухов — Тандыр-Гушт.
Перезагрузка в Заамине: гастрономический тур в мясной регион Узбекистана
Перезагрузка в Заамине: гастрономический тур в мясной регион Узбекистана
Перезагрузка в Заамине: гастрономический тур в мясной регион Узбекистана
Перезагрузка в Заамине: гастрономический тур в мясной регион Узбекистана
Перезагрузка в Заамине: гастрономический тур в мясной регион Узбекистана
Перезагрузка в Заамине: гастрономический тур в мясной регион Узбекистана
Перезагрузка в Заамине: гастрономический тур в мясной регион Узбекистана
Перезагрузка в Заамине: гастрономический тур в мясной регион Узбекистана
Перезагрузка в Заамине: гастрономический тур в мясной регион Узбекистана
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Исцеляющая прогулка по горам

С утра мы выезжаем из Ташкента в живописный регион Заамин, который еще называют узбекской Швейцарией. О гастрономической части путешествия я расскажу позже, а пока поговорим о самом регионе. Вас ждет прогулка по Национальному природному парку среди каньонов, арчовых лесов и высокогорных хребтов. Вдохните поглубже — воздух здесь целебный, лечит астму и другие болезни.

На самой высокой точке прогулки мы увидим международную радиокосмическую обсерваторию Суффа. А еще попьем водички из родника Шербулок, которая отдает привкусом молока, познакомимся с 700-летней орешиной Бобо-Ёнгок («дедушка Орех» в переводе) и насладимся безмолвным спокойствием Зааминского водохранилища. Ночевать будем здесь же, в горном отеле.

Пир на весь мир

Визитной карточкой Заамина является угощение Тандыр-Гушт — знаменитое «блюдо пастухов». Это мясо, закопанное в земле и томящееся с теми самыми арчовыми ветками. Да, его мы обязательно попробуем. А еще заедем в гости на Казан-патыр (лепёшка печется в специальном казане) и опробуем дивных шашлыков из баранины (скот пасется здесь же, на зеленых лугах). В рамках этой поездки нас ждет много мясных блюд: порции огромные и невероятно вкусные.

Программа поездки

Первый день

08:00 Сбор и выезд из Ташкента
11:00 Прибытие в Заамин и заселение в отель/гостевой дом
12:00 Обед
13:30 Начало экскурсии по Национальному природному парку
17:00 Возвращение в отель, отдых и подготовка к ужину
18:30 Ужин, после ужина свободное время (по желанию настольные игры и отдых в теплом бассейне)

Второй день

8:30 Завтрак
9:30 Небольшая экскурсия по Заамину и выезд в Ташкент
12:30 Прибытие в Ташкент

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельной машине Chevrolet Epica, а для большой компании я задействую удобный микроавтобус
  • Поездка для компании от двух человек и больше. В случае, если гость решит поехать один(а), экскурсия оплачивается как за двух человек.
  • В стоимость включены все расходы: трансфер, питание, экскурсии и проживание в отеле
  • В регионе резко континентальный климат, возьмите с собой теплые вещи. Могут пригодиться купальники (для сауны или теплого бассейна).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Пахтакор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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