Мы отправимся в гостеприимный и вкусный Заамин. Регион, где можно послушать песни горных рек, насладиться исцеляющим можжевеловым воздухом и отведать вкуснейшие мясные блюда. За полтора дня мы погуляем по Национальном природному парку, я познакомлю вас с 700-летним дедушкой Орехом, заедем в гости на Казан-патыр и попробуем знаменитое блюдо пастухов — Тандыр-Гушт.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Исцеляющая прогулка по горам

С утра мы выезжаем из Ташкента в живописный регион Заамин, который еще называют узбекской Швейцарией. О гастрономической части путешествия я расскажу позже, а пока поговорим о самом регионе. Вас ждет прогулка по Национальному природному парку среди каньонов, арчовых лесов и высокогорных хребтов. Вдохните поглубже — воздух здесь целебный, лечит астму и другие болезни.

На самой высокой точке прогулки мы увидим международную радиокосмическую обсерваторию Суффа. А еще попьем водички из родника Шербулок, которая отдает привкусом молока, познакомимся с 700-летней орешиной Бобо-Ёнгок («дедушка Орех» в переводе) и насладимся безмолвным спокойствием Зааминского водохранилища. Ночевать будем здесь же, в горном отеле.

Пир на весь мир

Визитной карточкой Заамина является угощение Тандыр-Гушт — знаменитое «блюдо пастухов». Это мясо, закопанное в земле и томящееся с теми самыми арчовыми ветками. Да, его мы обязательно попробуем. А еще заедем в гости на Казан-патыр (лепёшка печется в специальном казане) и опробуем дивных шашлыков из баранины (скот пасется здесь же, на зеленых лугах). В рамках этой поездки нас ждет много мясных блюд: порции огромные и невероятно вкусные.

Программа поездки

Первый день

08:00 Сбор и выезд из Ташкента

11:00 Прибытие в Заамин и заселение в отель/гостевой дом

12:00 Обед

13:30 Начало экскурсии по Национальному природному парку

17:00 Возвращение в отель, отдых и подготовка к ужину

18:30 Ужин, после ужина свободное время (по желанию настольные игры и отдых в теплом бассейне)

Второй день

8:30 Завтрак

9:30 Небольшая экскурсия по Заамину и выезд в Ташкент

12:30 Прибытие в Ташкент

Организационные детали