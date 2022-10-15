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Описание
Что вас ожидает
Исцеляющая прогулка по горам
С утра мы выезжаем из Ташкента в живописный регион Заамин, который еще называют узбекской Швейцарией. О гастрономической части путешествия я расскажу позже, а пока поговорим о самом регионе. Вас ждет прогулка по Национальному природному парку среди каньонов, арчовых лесов и высокогорных хребтов. Вдохните поглубже — воздух здесь целебный, лечит астму и другие болезни.
На самой высокой точке прогулки мы увидим международную радиокосмическую обсерваторию Суффа. А еще попьем водички из родника Шербулок, которая отдает привкусом молока, познакомимся с 700-летней орешиной Бобо-Ёнгок («дедушка Орех» в переводе) и насладимся безмолвным спокойствием Зааминского водохранилища. Ночевать будем здесь же, в горном отеле.
Пир на весь мир
Визитной карточкой Заамина является угощение Тандыр-Гушт — знаменитое «блюдо пастухов». Это мясо, закопанное в земле и томящееся с теми самыми арчовыми ветками. Да, его мы обязательно попробуем. А еще заедем в гости на Казан-патыр (лепёшка печется в специальном казане) и опробуем дивных шашлыков из баранины (скот пасется здесь же, на зеленых лугах). В рамках этой поездки нас ждет много мясных блюд: порции огромные и невероятно вкусные.
Программа поездки
Первый день
08:00 Сбор и выезд из Ташкента 11:00 Прибытие в Заамин и заселение в отель/гостевой дом 12:00 Обед 13:30 Начало экскурсии по Национальному природному парку 17:00 Возвращение в отель, отдых и подготовка к ужину 18:30 Ужин, после ужина свободное время (по желанию настольные игры и отдых в теплом бассейне)
Второй день
8:30 Завтрак 9:30 Небольшая экскурсия по Заамину и выезд в Ташкент 12:30 Прибытие в Ташкент
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельной машине Chevrolet Epica, а для большой компании я задействую удобный микроавтобус
Поездка для компании от двух человек и больше. В случае, если гость решит поехать один(а), экскурсия оплачивается как за двух человек.
В стоимость включены все расходы: трансфер, питание, экскурсии и проживание в отеле
В регионе резко континентальный климат, возьмите с собой теплые вещи. Могут пригодиться купальники (для сауны или теплого бассейна).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у станции метро «Пахтакор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Jakhongir — ваш гид в Ташкенте
Провёл 61 экскурсию для 57 туристов
Мы, работники туриндустрии являемся лицом Государства. Это огромная ответственность и честь для нас. Я родился в Ташкенте и обожаю свой город больше всего на свете. Имею опыт встречи делегаций, отдельных гостей, а также просто путешественников. Всегда хочется показать им настоящий Ташкент, рассказывать историю прекрасного города, которому уже более 2200 лет.