7 отзывов оставили туристы

Поход на узбекский базар Вы посетите один из самых крупных, знаменитых и старинных рынков Узбекистана – Чорсу, где прочувствуете всю глубину восточного колорита и научитесь выбирать специи и пряности. На прогулке по пестрым торговым рядам вы услышите о богатой истории Чорсу, который известен еще со средних веков. Вы узнаете, как базар выглядел в разные эпохи и какое значение имел для развития города и торговли.
Дегустация блюд национальной кухни Затем отправимся в самый популярный ресторан национальной кухни в Ташкенте. Вас ждет отличный обед из всевозможных блюд узбекской кухни: мы обязательно попробуем настоящий узбекский плов, свежий салат «Ачичук», самсу, узбекские манты и другие лакомства. За обедом я расскажу вам о специфике узбекской кухни: как выращивается рис для плова, каким специям отдают предпочтение местные повара и многое другое.
Организационные детали
Трансфер от вашей гостиницы и стоимость обеда включены в стоимость экскурсии. Для детей младше 10 лет экскурсия бесплатна.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Встреча гостей, их комфортное пребывание - считаю лицом Государства, где они находятся. Я родился в Ташкенте, в городе, где сбываются мечты и где доброту можно увидеть на всех районах, улицах и переулках города. Имею опыт встречи делегаций, отдельных гостей, а также обычных путешественников. Всегда хочется показать им настоящий Ташкент, рассказывать историю этого великого города, которому уже более 2200 лет.
Джонни великолепен. Учтив, грамотен, пунктуален, остроумен. Наш рейс прибытия задержался на 3 часа, но Джахонгир не только дождался нас в аэропорту, но и переформатировал экскурсию так, что мы ни о чём не пожалели. Ситуативный подход, понимаешь!)) От души, рекомендую!
Евгений
13 марта 2020
Отличная экскурсия, нам очень понравилось. Вкусные национальные блюда - это далеко не все, что Вы получите. Это еще и полноценная обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Ташкенту. Впечатления очень положительные.
Светлана
7 марта 2020
Чудесно прошла экскурсия. Узнали много нового, поели много вкусного. Плов - это сказка! Наши экскурсоводы Джаганхир и Анвар профессионалы, с такой любовью рассказывают о городе, традициях и еде, что просто захотелось приехать в Ташкент ещё не один раз. О гостеприимстве узбекского народа можно слагать оды. Огромное спасибо за такую экскурсию, всем рекомендую.
Светлана
6 мая 2019
Замечательный тур. Ездили вдвоем с подругой. Экскурсия началась чуть раньше обеда. Это было наше первое знакомство с Ташкентом. Джахонгир построил экскурсию так, что нам было и сытно и интересно. Помимо ресторанчиков мы прогулялись по скверу Амира Тимура, посетили несколько достопримечательностей. Были на рынке Чорсу, где нам рассказали как правильно выбирать специи, орехи и сухофрукты. Прогулялись по "жорным рядам". Завершением программы был ресторан "Тандыр", где прекрасная узбекская кухня. Заказали ассорти из нескольких блюд - думали лопнем! Экскурсию рекомендуем прибывающим в Ташкент. У нас был тур "Классический Узбекистан", но поскольку приехали на день раньше, время было. Захотелось чего-тот необычного и организованного. Нашли вот этот вариант и не пожалели. Спасибо огромное гиду Джахонгиру!
александр
5 мая 2019
Прекрасная, неакадемическая экскурсия, позволяет окунуться в реальную, повседневную жизнь города. Жихонгир, к тому же, отличный рассказчик и приятный, интеллегентный собеседник.
Люба
15 апреля 2019
Отличный тур для знакомства с обычаями и кухней Ташкента! Джахонгир показал нам базар Чорсу, угостил вкуснейшими блюдами, покатал по городу, рассказал об истории Узбекистана. Отдельное спасибо и поклон за помощь в поиске памятных мест моей семьи: я наслышана о гостеприимстве узбеков, но реальность превзошла все ожидания. Собираюсь вернуться осенью, снова буду заказывать этот тур.
Алекс
7 июня 2017
Гостеприимство с большой буквы! Огромное спасибо Джахангиру и Гули за их доброту, за их старания, за их прием. Я думал, что знаю про узбекские базары и плов достаточно много, но нет. Джахангир и Гули перебивая друг-друга рассказывали истории, да да, истории как сказку. На базаре как буд-то нас все знают лично и хотели угостить с улыбкой и узбекским радушием. Приятно удивил подарок от Джахангира, сделанный моей дочери. Он в рядах ремесленников спросил у дочери какая кукла ей нравится больше всего, она выбрала куклу в одеянии Ханатлас и через минуту радовалась подарку от Джахонгир ака! Погуляв, мы немного проголодались и нас повезли на уютной белой машине через удивительно красивый город в самый Национальный ресторан <Караван>. Ресторан также оставил волшебные впечатления. Настоящая сказка. У меня было ощущение, что везде нас знают и ждут. Приятная фоновая музыка, обилие салатов, горячая лепешка и Плов. Более вкустного плова я не ел нигде насвете. Джахангир и Гули рассказали как готовится плов и что раньше плов ели руками из лягана (большая тарелка) и мы учились. Было весело. Затем запивали вкуснейшим чаем. После сытного обеда мы попросили вызвать такси до аэропорта, а эти милые люди всячески отвлекая рассказами о национальных традициях отвезли нас в аэропорт сами. Прощались мы обнимаясь.