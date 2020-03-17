7 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Поход на узбекский базар

Вы посетите один из самых крупных, знаменитых и старинных рынков Узбекистана – Чорсу, где прочувствуете всю глубину восточного колорита и научитесь выбирать специи и пряности. На прогулке по пестрым торговым рядам вы услышите о богатой истории Чорсу, который известен еще со средних веков. Вы узнаете, как базар выглядел в разные эпохи и какое значение имел для развития города и торговли.

Дегустация блюд национальной кухни

Затем отправимся в самый популярный ресторан национальной кухни в Ташкенте. Вас ждет отличный обед из всевозможных блюд узбекской кухни: мы обязательно попробуем настоящий узбекский плов, свежий салат «Ачичук», самсу, узбекские манты и другие лакомства. За обедом я расскажу вам о специфике узбекской кухни: как выращивается рис для плова, каким специям отдают предпочтение местные повара и многое другое.