Узбекский плов своими руками

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на каждом этапе повар все объясняет и дает попробовать, а также отвечает на вопросы и дает полезные советы. Мы были семьей, готовили два вида плова - обычный и праздничный, рецепты немного отличаются, по итогу была возможность сравнить. Все вкусно, и сам плов, и салат ачучук, и лепешки.



Из того, что можно улучшить: конечно, антураж совсем не сказочный, печи дымят мимо дымохода, крыша из каких-то обрезков, ну все такое старое и делалось, видно, из подручных материалов. Показалось, что место чисто мужское.



По калькулятору цены - цена увеличивается от количества человек, но у нас, например были двое детей, и конечно осталось много готового плова, который они не съели (рассчитано на взрослые порции). Детей надо за полцены все же брать, как мне кажется, чтобы не переводить продукты.



Да, хоть в описании экскурсии написано, что она начнется из отеля, на самом деле нам пришлось ехать к месту проведения на такси, то есть трансфер не включен.



В остальном предложений по приготовлению плова именно в Ташкенте очень мало, так что если не едете в Бухару/Самарканд (там больше), то можно брать. Если есть другие варианты - рассмотрите их.