Узбекский плов своими руками

На мастер-классе в уютной чайхане участники откроют секреты приготовления плова, узнав, как правильно выбирать ингредиенты и готовить это знаменитое блюдо. Под руководством профессионального повара гости освоят два рецепта: чайханский и свадебный.
После мастер-класса каждый сможет не только насладиться приготовленным пловом, но и удивить близких своим кулинарным мастерством. В программу входят чай и традиционные угощения
После мастер-класса каждый сможет не только насладиться приготовленным пловом, но и удивить близких своим кулинарным мастерством. В программу входят чай и традиционные угощения
6 причин купить этот мастер-класс
- 🍲 Узнайте секреты приготовления плова
- 👨🍳 Учитесь у профессионального повара
- 🍽️ Попробуйте два рецепта плова
- 🥗 Включены традиционные угощения
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- ☕ Неограниченный чай в подарок
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в мастер-классе - март и сентябрь. В это время погода в Ташкенте комфортная, а туристический поток умеренный, что создаёт идеальные условия для кулинарных открытий. Апрель, май и октябрь также подходят для посещения, хотя может быть немного больше туристов. В остальные месяцы, особенно летом, может быть жарко, но мастер-класс проходит в помещении, что позволяет насладиться процессом в любое время года.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Мастер-класс
Описание мастер-класса
На мастер-классе вы узнаете, когда и на каком масле лучше готовить плов, как обжаривать лук, чтобы получить разные оттенки, как влияет сорт моркови на вкус, как добавлять рис и надо ли его перемешивать. Затем попробуете приготовить плов по двум рецептам — чайханскому и свадебному. А какой из них вкуснее — решать вам!
После нашей встречи вы сможете не только поесть приготовленный плов (а также другие блюда, которыми мы вас угостим!), но и в будущем порадовать своим умением родных и близких.
Организационные детали
- В стоимость входит: мастер-класс, чёрный и зеленый чай без ограничений, салат Аччичук (традиционный узбекский салат из помидоров с луком), лепёшка.
- Программа подойдёт взрослым и детям с 10 лет
- Мастер-класс проведёт повар из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 2347 туристов
Меня зовут Александр, я представитель команды горных гидов. Мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии в горы Узбекистана. Любим их бесконечное разнообразие и величие, которое хотим показать всем гостям нашей страны. Главное правило, которым мы руководствуемся при проведении экскурсий в горах — безопасность участников при максимально возможном объёме экскурсии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
12 мая 2025
Рекомендую посетить данную экскурсию тем, кто любит готовить на природе, дома и угощать гостей. Очень приятный повар, обьяснил правила приготовления плова. Поделился секретами. В конце мы отведали плов приготовленный собственными руками)
А
Александра
5 мая 2025
Большое спасибо за экскурсию! Нам все очень понравилось! Особенно хотелось бы отметить пунктуальность, отзывчивость и мастерство повара Зайниддин-ака! Профессионал своего дела! Плов получился потрясающим! Мы даже забрали с собой и
Александр
4 апр 2025
Мастер-класс по плову проходит в чайхане, напоминающей традиционный узбекский дворик. Состояние его оставляет желать лучшего, но наверно это чтобы лучше погрузиться в местный колорит. Весь процесс приготовления плова проходит поэтапно,
Роман
9 мар 2025
Думаю не подойдет тем кто ищет пафос и сервис мишленовских ресторанов. Довольно самобытно, с местным колоритом и душевным теплом. Нам понравилось.
Входит в следующие категории Ташкента
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