Откройте для себя уникальный маршрут в горах Паркентского района, сочетающий инновации, культуру и природу.
Эта экскурсия — гармония современного и вечного, где каждый остановочный пункт наполняет день новыми впечатлениями и смыслами.
Описание экскурсии
Приглашаю вас в путешествие, где инновационные разработки переплетаются с многовековыми религиозными традициями, а красота окружающей среды приветствует вас своим великолепием! За этот день мы посетим:
- Институт Солнца — путешествие к энергии будущего Научно-исследовательский гелиокомплекс, аналогов которому практически нет в мире.
- Здесь вы увидите солнечную печь мощностью 1000 к.
- Вт, которая использует систему зеркал (гелиостатов) для концентрации солнечной энергии. Это не только инженерное чудо, но и символ будущего — чистой, устойчивой энергии.
- Зелёный кишлак Кумышкан — уютное место с древними легендами и особой атмосферой. В центре — мечеть Хазрат Али Бува, построенная рядом с источником, которому приписывают целебные свойства.
После культурной части — прогулка в тени высоких елей и сосен. Заповедник Сукок — одно из немногих мест в Узбекистане, где растёт настоящий хвойный лес. Чистейший воздух, журчание ручья и горные тропы подарят:.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Институт Солнца
- Кишлак Кумышкан
- Заповедник Сукок
Что включено
- Комфортабельный транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в утренние часы.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
