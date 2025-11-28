Приглашаю вас в путешествие, где инновационные разработки переплетаются с многовековыми религиозными традициями, а красота окружающей среды приветствует вас своим великолепием! За этот день мы посетим:

Институт Солнца — путешествие к энергии будущего Научно-исследовательский гелиокомплекс, аналогов которому практически нет в мире.

Здесь вы увидите солнечную печь мощностью 1000 к.

Вт, которая использует систему зеркал (гелиостатов) для концентрации солнечной энергии. Это не только инженерное чудо, но и символ будущего — чистой, устойчивой энергии.

Зелёный кишлак Кумышкан — уютное место с древними легендами и особой атмосферой. В центре — мечеть Хазрат Али Бува, построенная рядом с источником, которому приписывают целебные свойства.

После культурной части — прогулка в тени высоких елей и сосен. Заповедник Сукок — одно из немногих мест в Узбекистане, где растёт настоящий хвойный лес. Чистейший воздух, журчание ручья и горные тропы подарят:.

После культурной части — прогулка в тени высоких елей и сосен. Заповедник Сукок — одно из немногих мест в Узбекистане, где растёт настоящий хвойный лес. Чистейший воздух, журчание ручья и горные тропы подарят:.

• После культурной части — прогулка в тени высоких елей и сосен. Заповедник Сукок — одно из немногих мест в Узбекистане, где растёт настоящий хвойный лес. Чистейший воздух, журчание ручья и горные тропы подарят: