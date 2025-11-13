Откройте для себя духовную сторону Ташкента в ретрит-туре по православным, католическому и армянскому храмам.
Вас ждёт тишина, молитва, архитектура и вдохновение — путь к покою и гармонии через красоту веры и культуры.
Описание экскурсииТашкент для души Погрузитесь в атмосферу духовного умиротворения, внутренней гармонии и многовекового культурного наследия в нашем ретирит-туре «Ташкент для души». Этот уникальный православный маршрут создан для тех, кто стремится к душевному покою, вдохновению и глубокому осмыслению через прикосновение к святыням и духовным традициям древнего города. Путешествие по святыням Во время путешествия вы откроете для себя главные храмы Ташкента — православные, католический и армянский. Каждый из них является не только архитектурным памятником, но и живым свидетельством многоконфессионального наследия столицы Узбекистана. Вас ждёт знакомство с их историей, уникальными архитектурными стилями и духовной атмосферой, которая веками поддерживала веру и надежду людей. Вы пройдёте по местам, где молитва и тишина становятся языком сердца. Экскурсии будут сопровождаться моментами для личного созерцания, молитвы и размышлений. Это не просто тур — это путь к себе через соприкосновение с вечными ценностями, красотой храмовой архитектуры и тёплым гостеприимством ташкентской земли. Важная информация:
- Уровень нагрузки: лёгкий, пеший тур по городу.
- Дресс-код: просим приходить в скромной одежде, закрывающей плечи и колени. Женщинам желательно взять с собой платок (в некоторых храмах требуется покрыть голову).
- Тур проходит при любой погоде — пожалуйста, возьмите зонт или головной убор в зависимости от сезона.
- Дополнительно: съёмка разрешена не во всех храмах — уточняйте у гида на месте.
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Свято-Успенский кафедральный собор
- Свято-Троицкий Никольский женский монастырь
- Храм святого Александра Невского
- Католический храм Святейшего Сердца Иисуса
- Армянская церковь святого Филиппа
Что включено
- Услуги гида
- Вход в святыни
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, Свято-Успенский кафедральный собор (у входа)
Завершение: Ташкент, Армянская апостольская церковь святого Филиппа: Мирзо-Улугбекский район, улица Иссиксув 57
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ташкента
