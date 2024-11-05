4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Не скучайте в аэропорту Ташкента
Ваша пересадка в Ташкенте может превратиться в незабываемое приключение! Откройте для себя исторические и современные достопримечательности города
Начало: В аэропорту
«В европейской части вы посетите Успенский кафедральный собор, построенный первым губернатором Туркестанского края, и католический костёл Святейшего Сердца Иисуса»
Сегодня в 18:00
Завтра в 07:30
$118 за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ташкента - в Худжанд, Петергоф Центральной Азии
Худжанд - город с богатой историей и уникальными достопримечательностями. Посетите восточный базар, крепости и дворцы, окунитесь в атмосферу древнего города
«) и археологический музей— Православная церковь Марии Магдалены (1884 г»
10 ноя в 08:30
11 ноя в 08:30
$296 за всё до 3 чел.
скидка
20%
9 часов
Мини-группа
до 10 чел.
В Самарканд на скоростном поезде «Афросиаб» - из Ташкента в мини-группе
За один день погрузиться в богатую историю и культуру древнего города
Начало: В районе Северного ж/д вокзала Ташкента
«Знакомство с архитектурными особенностями и историей храма»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 ноя в 07:00
140€112 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 ноября 2024Прекрасная работа гида Катерины и сопровождающего шофера! Получила огромное удовольствие от проведенного времени с этими ребятами! Гид прекрасно знает материал. Встреча была отлично организована!
- ВВалентина9 октября 2024Спасибо большое Кате за отличную работу. Она за очень ограниченное время смогла показать нам основные места Ташкента. Как старый город,так
- ССергей9 октября 2024В Ташкенте были проездом. Летели в Индию. Специально остановились в Ташкенте на два дня. Ранее в Узбекистане никогда не были.
- ЛЛариса15 мая 2024Отличная экскурсия, рекомендую на все 100%!
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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