Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Ташкента

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Ташкенте на русском языке, цены от $112, скидки до 20%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Не скучайте в аэропорту Ташкента
На машине
17 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Не скучайте в аэропорту Ташкента
Ваша пересадка в Ташкенте может превратиться в незабываемое приключение! Откройте для себя исторические и современные достопримечательности города
Начало: В аэропорту
«В европейской части вы посетите Успенский кафедральный собор, построенный первым губернатором Туркестанского края, и католический костёл Святейшего Сердца Иисуса»
Сегодня в 18:00
Завтра в 07:30
$118 за всё до 3 чел.
Из Ташкента - в Худжанд, Петергоф Центральной Азии
На машине
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ташкента - в Худжанд, Петергоф Центральной Азии
Худжанд - город с богатой историей и уникальными достопримечательностями. Посетите восточный базар, крепости и дворцы, окунитесь в атмосферу древнего города
«) и археологический музей— Православная церковь Марии Магдалены (1884 г»
10 ноя в 08:30
11 ноя в 08:30
$296 за всё до 3 чел.
В Самарканд на скоростном поезде «Афросиаб» - из Ташкента в мини-группе
На машине
На поезде
скидка
20%
9 часов
Мини-группа
до 10 чел.
В Самарканд на скоростном поезде «Афросиаб» - из Ташкента в мини-группе
За один день погрузиться в богатую историю и культуру древнего города
Начало: В районе Северного ж/д вокзала Ташкента
«Знакомство с архитектурными особенностями и историей храма»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 ноя в 07:00
140112 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 ноября 2024
    Не скучайте в аэропорту Ташкента
    Прекрасная работа гида Катерины и сопровождающего шофера! Получила огромное удовольствие от проведенного времени с этими ребятами! Гид прекрасно знает материал. Встреча была отлично организована!
  • В
    Валентина
    9 октября 2024
    Не скучайте в аэропорту Ташкента
    Спасибо большое Кате за отличную работу. Она за очень ограниченное время смогла показать нам основные места Ташкента. Как старый город,так
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    и новый. Видно как она знает и любит свой город. Огромное спасибо Кате и водителю,к сожалению не запомнили его имя,за профессионализм. Мы узнали много нового об этом прекрасном городе. Будем советовать всем нашим знакомым. Спасибо.

    Спасибо большое Кате за отличную работу. Она за очень ограниченное время смогла показать нам основные местаСпасибо большое Кате за отличную работу. Она за очень ограниченное время смогла показать нам основные местаСпасибо большое Кате за отличную работу. Она за очень ограниченное время смогла показать нам основные местаСпасибо большое Кате за отличную работу. Она за очень ограниченное время смогла показать нам основные местаСпасибо большое Кате за отличную работу. Она за очень ограниченное время смогла показать нам основные места
  • С
    Сергей
    9 октября 2024
    Не скучайте в аэропорту Ташкента
    В Ташкенте были проездом. Летели в Индию. Специально остановились в Ташкенте на два дня. Ранее в Узбекистане никогда не были.
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    Гид Артем-молодец, с нашей компанией был на одной волне, подошёл нам как по возрасту, так и по мышлению. Посетили все достопримечательности согласно программы. Узнали много интересного. Познакомились с Ташкентом. Артём помог нам и с личными вопросами: обмен денег, питание и т. д. Порекомендовал нам кафе. Оказалось туристическим, но очень вкусным местом. На следующий день не могли его найти. Поели в ресторане с дорогим антуражем по цене в три раза дороже. Вспоминали то вкусное место. В общем и экскурсии и Ташкент очень понравились. Рекомендую.

    В Ташкенте были проездом. Летели в Индию. Специально остановились в Ташкенте на два дня. Ранее вВ Ташкенте были проездом. Летели в Индию. Специально остановились в Ташкенте на два дня. Ранее вВ Ташкенте были проездом. Летели в Индию. Специально остановились в Ташкенте на два дня. Ранее вВ Ташкенте были проездом. Летели в Индию. Специально остановились в Ташкенте на два дня. Ранее вВ Ташкенте были проездом. Летели в Индию. Специально остановились в Ташкенте на два дня. Ранее в
  • Л
    Лариса
    15 мая 2024
    Из Ташкента - в Худжанд, Петергоф Центральной Азии
    Отличная экскурсия, рекомендую на все 100%!

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  3. В Самарканд на скоростном поезде «Афросиаб» - из Ташкента в мини-группе
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  2. Старый город
  3. Мечеть Минор
  4. Площадь Независимости
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в ноябре 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 112 до 296 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 18 ⭐ отзывов, цены от $112. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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