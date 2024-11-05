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Гид Артем-молодец, с нашей компанией был на одной волне, подошёл нам как по возрасту, так и по мышлению. Посетили все достопримечательности согласно программы. Узнали много интересного. Познакомились с Ташкентом. Артём помог нам и с личными вопросами: обмен денег, питание и т. д. Порекомендовал нам кафе. Оказалось туристическим, но очень вкусным местом. На следующий день не могли его найти. Поели в ресторане с дорогим антуражем по цене в три раза дороже. Вспоминали то вкусное место. В общем и экскурсии и Ташкент очень понравились. Рекомендую.