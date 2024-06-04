🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 4 часа 221 отзыв Индивидуальная экскурсия Все краски Ташкента: путешествие по сердцу Узбекистана Откройте для себя душу Ташкента, прогуливаясь по его историческим и культурным местам в компании опытного гида 103 € 98 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 4% скидка Индивидуальная 6 часов 105 отзывов Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ... «За один день мы поможем вам открыть обе грани восточной столицы: вы познакомитесь с комплексом Ташкент-Сити, отведаете вкуснейший плов (входит в стоимость)» от 115 € 110 за всё до 16 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 68 отзывов Древний и современный Ташкент: обзорная экскурсия для туристов Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Ташкенту, где древняя история встречается с современностью Начало: У вашего отеля «Приглашаю на насыщенную обзорную экскурсию по Ташкенту» € 120 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 25% скидка Индивидуальная 6 часов 19 отзывов Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией традиционного плова Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от древних медресе до современных деловых центров, завершая дегустацией ароматного плова Начало: В вашем отеле, аэропорту или на вокзале «Главный пункт экскурсии — знакомство с самым известным национальным блюдом Узбекистана» 100 € 75 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 105 отзывов «Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия по сердцу Узбекистана Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от величественных памятников до вкуснейшей местной кухни. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления «Узнаете о городе и его героях, увидите главные достопримечательности и реликвии и насладитесь потрясающей местной кухней» € 130 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 17 отзывов Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой Путешествие к Чимганским горам, озеру Чарвак и курорту Амирсой подарит незабываемые впечатления. Комфортная поездка с гидом и живописные виды ждут вас € 80 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 29 отзывов Ночной Ташкент: экскурсия по волшебным местам города Погрузитесь в волшебство ночного Ташкента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Возле вашей гостиницы «Вы познакомитесь с шедеврами средневекового мусульманского зодчества на площади Хаст Имам, узнаете об архитектурных школах и традициях декоративного искусства Узбекистана, а также о хранящемся здесь древнем манускрипте — Коране Османа» € 100 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Вечерняя экскурсия по Ташкенту с дегустацией национального плова Погрузитесь в атмосферу вечернего Ташкента: от исторических медресе до современных парков и завершите вечер настоящим узбекским пловом «Мы предлагаем вам отправиться на обзорную прогулку по столице Узбекистана вечером — когда становится прохладнее, на старинных зданиях зажигается подсветка, включаются музыкальные фонтаны» € 103 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 6 часов 16 отзывов Ташкент: столица дружбы и тепла - путешествие по историческим местам Погрузитесь в историю и культуру Ташкента: от монумента Мужество до дворца Романова, через красоту местного метро Начало: От вашего отеля «Наша экскурсия начнётся с европейской части города, где вы увидите одну из главных достопримечательностей — монумент «Мужество»» € 150 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 1 отзыв По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия Если вы приехали в Ташкент ненадолго или ждёте рейс, предлагаем изучить город в экспресс-формате. Увидим базар, Центр плова и другие культовые места «Вы познакомитесь с историей столицы, сделаете фотографии, а после я отвезу вас в нужный аэропорт или на вокзал» € 150 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 3 часа 27 отзывов Магия вечернего Ташкента: индивидуальная экскурсия Ташкент вечером - это город ярких огней и таинственных силуэтов. Погрузитесь в атмосферу ночного города, наслаждаясь комфортом и интересными рассказами Начало: У вашего отеля 105 € 95 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 108 отзывов Гостеприимный и многоликий Ташкент: Исламская архитектура, история и базары Погрузитесь в уникальный мир Ташкента: от средневековых мечетей до современных площадей и шумных базаров, где каждый уголок хранит свою историю Начало: Возле вашего отеля «Большую часть времени вы проведете в Старом городе — именно на площади Хаст Имам вы познакомитесь с мусульманским зодчеством и архитектурными школами Узбекистана» € 119 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Увидеть - и влюбиться! Вечернее свидание с Ташкентом Отправьтесь на романтическую прогулку по вечернему Ташкенту. Откройте для себя его символы и почувствуйте ритм города в свете фонарей 100 € 90 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 12 отзывов Ташкент - столица Востока Начало: По договоренности «А самое главное, экскурсия проводится в мини-группе до 5 человек» Расписание: Каждый день с 09:00, бронирование каждый час $ 149 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Вечерний роман с Ташкентом: погружение в магию столицы Узбекистана Начало: Ваш отель «Вечерняя иллюминация любому городу «к лицу» — в темное время суток главные достопримечательности, проспекты Старого и современного Ташкента предстанут перед вами в наиболее эффектном виде» 100 $ 90 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Вечер в Ташкенте - влюбиться в столицу Начало: Ваш отель «Вечерняя иллюминация любому городу «к лицу» — в темное время суток главные достопримечательности, проспекты Старого и современного Ташкента предстанут перед вами в наиболее эффектном виде» Расписание: Ежедневно $ 89 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Из Ташкента - к величественным Чимганским горам Начало: Ваш отель «Увидите настоящие горные кишлаки и познакомитесь с добрейшей души людьми» Расписание: Каждый день с 08:00 до 11:00 170 $ 153 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Все краски Ташкента - магия столицы Начало: Ваш отель «Со мной вы отправитесь на прогулку по улочкам и познакомитесь с историей города» Расписание: Каждый день в 09:00 $ 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 9 отзывов Ташкент - столица дружбы и тепла Начало: Начало экскурсии от вашего отеля/местоположения «В своей экскурсии мы предлагаем вам ознакомиться с такими историческими местами как площадь Хаст Имам, базар Чорсу» Расписание: По договоренности от $ 160 за всё до 2 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Многоликий и гостеприимный Ташкент - жемчужина Востока Начало: Ваш отель «Чтобы знакомство со столицей было полным, мы отправимся в новую часть города» от 128 $ 115 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 3 часа Ночная экскурсия по Ташкенту: от истории до современности с трансфером Познакомьтесь с богатым наследием Ташкента: от древних мечетей до символов национального мужества. Удобный трансфер из отеля включен Начало: Мы заберем всех путешественников из Ташкента «Путешествуя по этой площади, вы ознакомитесь с техникой восточной мозаики и изысканными витиеватыми узорами, а также узнаете о ценных реликвиях, включая древнейший из сохранившихся рукописей Корана» Расписание: Ежедневно в 19:00, 20:00, 21:00 $ 100 за человека

🚌 На автобусе Групповая 5 часов Обзорная по Ташкенту с обедом узбекской кухни Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 09:00 $ 99 за человека

🚶 Пешая 🛫 Полеты на самолетах Индивидуальная 8 часов В Хиву на самолете - однодневный тур из Ташкента Начало: Аэропорт Ташкента «Познакомитесь с местными традициями и ритуалами» Расписание: По договоренности $ 189 за человека