1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия Все краски Ташкента: путешествие по сердцу Узбекистана
Откройте для себя душу Ташкента, прогуливаясь по его историческим и культурным местам в компании опытного гида
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
103€98 за всё до 3 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
«За один день мы поможем вам открыть обе грани восточной столицы: вы познакомитесь с комплексом Ташкент-Сити, отведаете вкуснейший плов (входит в стоимость)»
Сегодня в 14:00
Завтра в 15:00
от 115€110 за всё до 16 чел.
Индивидуальная
5 часов
Древний и современный Ташкент: обзорная экскурсия для туристов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Ташкенту, где древняя история встречается с современностью
Начало: У вашего отеля
«Приглашаю на насыщенную обзорную экскурсию по Ташкенту»
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
€120 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией традиционного плова
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от древних медресе до современных деловых центров, завершая дегустацией ароматного плова
Начало: В вашем отеле, аэропорту или на вокзале
«Главный пункт экскурсии — знакомство с самым известным национальным блюдом Узбекистана»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
100€75 за человека
Индивидуальная
5 часов
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия по сердцу Узбекистана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от величественных памятников до вкуснейшей местной кухни. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
«Узнаете о городе и его героях, увидите главные достопримечательности и реликвии и насладитесь потрясающей местной кухней»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой
Путешествие к Чимганским горам, озеру Чарвак и курорту Амирсой подарит незабываемые впечатления. Комфортная поездка с гидом и живописные виды ждут вас
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночной Ташкент: экскурсия по волшебным местам города
Погрузитесь в волшебство ночного Ташкента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле вашей гостиницы
«Вы познакомитесь с шедеврами средневекового мусульманского зодчества на площади Хаст Имам, узнаете об архитектурных школах и традициях декоративного искусства Узбекистана, а также о хранящемся здесь древнем манускрипте — Коране Османа»
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя экскурсия по Ташкенту с дегустацией национального плова
Погрузитесь в атмосферу вечернего Ташкента: от исторических медресе до современных парков и завершите вечер настоящим узбекским пловом
«Мы предлагаем вам отправиться на обзорную прогулку по столице Узбекистана вечером — когда становится прохладнее, на старинных зданиях зажигается подсветка, включаются музыкальные фонтаны»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
€103 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ташкент: столица дружбы и тепла - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Ташкента: от монумента Мужество до дворца Романова, через красоту местного метро
Начало: От вашего отеля
«Наша экскурсия начнётся с европейской части города, где вы увидите одну из главных достопримечательностей — монумент «Мужество»»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
Если вы приехали в Ташкент ненадолго или ждёте рейс, предлагаем изучить город в экспресс-формате. Увидим базар, Центр плова и другие культовые места
«Вы познакомитесь с историей столицы, сделаете фотографии, а после я отвезу вас в нужный аэропорт или на вокзал»
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:30
€150 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Магия вечернего Ташкента: индивидуальная экскурсия
Ташкент вечером - это город ярких огней и таинственных силуэтов. Погрузитесь в атмосферу ночного города, наслаждаясь комфортом и интересными рассказами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
105€95 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гостеприимный и многоликий Ташкент: Исламская архитектура, история и базары
Погрузитесь в уникальный мир Ташкента: от средневековых мечетей до современных площадей и шумных базаров, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: Возле вашего отеля
«Большую часть времени вы проведете в Старом городе — именно на площади Хаст Имам вы познакомитесь с мусульманским зодчеством и архитектурными школами Узбекистана»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€119 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Увидеть - и влюбиться! Вечернее свидание с Ташкентом
Отправьтесь на романтическую прогулку по вечернему Ташкенту. Откройте для себя его символы и почувствуйте ритм города в свете фонарей
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
100€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Ташкент - столица Востока
Начало: По договоренности
«А самое главное, экскурсия проводится в мини-группе до 5 человек»
Расписание: Каждый день с 09:00, бронирование каждый час
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$149 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Вечерний роман с Ташкентом: погружение в магию столицы Узбекистана
Начало: Ваш отель
«Вечерняя иллюминация любому городу «к лицу» — в темное время суток главные достопримечательности, проспекты Старого и современного Ташкента предстанут перед вами в наиболее эффектном виде»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
100$90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечер в Ташкенте - влюбиться в столицу
Начало: Ваш отель
«Вечерняя иллюминация любому городу «к лицу» — в темное время суток главные достопримечательности, проспекты Старого и современного Ташкента предстанут перед вами в наиболее эффектном виде»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
$89 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
Начало: Ваш отель
«Увидите настоящие горные кишлаки и познакомитесь с добрейшей души людьми»
Расписание: Каждый день с 08:00 до 11:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
170$153 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Все краски Ташкента - магия столицы
Начало: Ваш отель
«Со мной вы отправитесь на прогулку по улочкам и познакомитесь с историей города»
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ташкент - столица дружбы и тепла
Начало: Начало экскурсии от вашего отеля/местоположения
«В своей экскурсии мы предлагаем вам ознакомиться с такими историческими местами как площадь Хаст Имам, базар Чорсу»
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от $160 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Многоликий и гостеприимный Ташкент - жемчужина Востока
Начало: Ваш отель
«Чтобы знакомство со столицей было полным, мы отправимся в новую часть города»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 128$115 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Ночная экскурсия по Ташкенту: от истории до современности с трансфером
Познакомьтесь с богатым наследием Ташкента: от древних мечетей до символов национального мужества. Удобный трансфер из отеля включен
Начало: Мы заберем всех путешественников из Ташкента
«Путешествуя по этой площади, вы ознакомитесь с техникой восточной мозаики и изысканными витиеватыми узорами, а также узнаете о ценных реликвиях, включая древнейший из сохранившихся рукописей Корана»
Расписание: Ежедневно в 19:00, 20:00, 21:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$100 за человека
Групповая
5 часов
Обзорная по Ташкенту с обедом узбекской кухни
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$99 за человека
Индивидуальная
8 часов
В Хиву на самолете - однодневный тур из Ташкента
Начало: Аэропорт Ташкента
«Познакомитесь с местными традициями и ритуалами»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$189 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Горная прогулка из Ташкента в сердце Тянь-Шаня
Начало: Ваш отель
«Знакомство с горными кишлаками»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160$144 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия4 июня 2024У нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. Экскурсия превратилась в увлекательное путешествие. Также учла все наши пожелания и соответствующе спланировала маршрут.
- ППолина3 июня 2024Экскурсию проводила Тамара. Действительно хорошо знает историю города, рассказывает не в пространство, лишь бы выдать материал, а именно гостям персонально. Рекомендую экскурсовода тем, кто действительно заинтересован получить новые знания.
- ННаталья2 июня 2024Рустам, спасибо за экскурсию. Успели посмотреть все достопримечательности, узнали много нового. Рекомендую!
- ААнастасия1 июня 2024Прекрасно погуляли и пообщались с Ириной! Уже порекомендовала кому смогла:)
- ААнгелина1 июня 2024Ездили в марте 2024,остались крайне довольны, провезли по всем достопримечательностям, не смотря на дождь все прошло классно, хороший душевный рассказ,душевная беседа, однозначно рекомендуем гида, Узбекистан наша любовь отныне, мы вернемся)
- ННикита31 мая 2024Очень понравилась экскурсия, которую провел Шерзод! За несколько часов рассказал мне много всего интересного о городе и о Узбекистане в целом, очаг общительный и открытый человек. Всем рекомендую)
- ЕЕвгений30 мая 2024Отличная экскурсия! 6 часов погружения в историю прекрасного города. Большое спасибо Шерзоду!
- ООльга29 мая 2024Природа прекрасна: горы, озера! Успели посетить все объекты, которые указаны в программе, останавливались в красивых местах и помимо программы. На
- ННаталья29 мая 2024Спасибо за прекрасный день!!
- ССтанислав28 мая 2024Очень энергичный и эмоциональный обзор основных точек города - есть о чем рассказать и что послушать - закладывайте от 3 часов иначе будет сложно все успеть
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Обзорные»
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