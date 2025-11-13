Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя Ташкент с его историей и уютом в неспешной прогулке по старинным улочкам и тенистым скверам.



Мы посетим культовые символы города, такие как Хаст-Имам и площадь Независимости, а также заглянем в скрытые арт-резиденции и бутик-винтажные лавки.



Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто ценит атмосферу душевного общения и уникальные истории!

Travel Ваш гид в Ташкенте Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-4 человека Как проходит Пешком 20% Скидка на заказ 100 выгода $20 $80 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Ташкент: прогулка по сердцу города Эта неспешная прогулка наполнена историей и атмосферой, где мы пройдём по старинным улочкам, заглянем в места, сохраняющие дух прошлого, и отдохнём в тенистых скверах. Экскурсия идеально подходит для тех, кто ценит душевное общение, неспешный ритм и тёплую компанию. Мы начнем с культовых символов Ташкента: Хаст-Имам, Чорсу, площадь Независимости и музей прикладного искусства, но каждый объект предстанет перед вами с нового ракурса, в сопровождении эксклюзивных историй и доступа в закрытые залы. Затем отправимся по малоизвестным маршрутам: прогуляемся по улочкам махалли, встретимся с локальными художниками в скрытых арт-резиденциях и посетим бутик-винтажные лавки. Важная информация: Вас ждет не просто обзор города, а тщательно продуманный маршрут с особым вниманием к деталям, комфорту и приватности.

