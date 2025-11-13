Откройте для себя Ташкент с его историей и уютом в неспешной прогулке по старинным улочкам и тенистым скверам.
Мы посетим культовые символы города, такие как Хаст-Имам и площадь Независимости, а также заглянем в скрытые арт-резиденции и бутик-винтажные лавки.
Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто ценит атмосферу душевного общения и уникальные истории!
Описание экскурсииТашкент: прогулка по сердцу города Эта неспешная прогулка наполнена историей и атмосферой, где мы пройдём по старинным улочкам, заглянем в места, сохраняющие дух прошлого, и отдохнём в тенистых скверах. Экскурсия идеально подходит для тех, кто ценит душевное общение, неспешный ритм и тёплую компанию. Мы начнем с культовых символов Ташкента: Хаст-Имам, Чорсу, площадь Независимости и музей прикладного искусства, но каждый объект предстанет перед вами с нового ракурса, в сопровождении эксклюзивных историй и доступа в закрытые залы. Затем отправимся по малоизвестным маршрутам: прогуляемся по улочкам махалли, встретимся с локальными художниками в скрытых арт-резиденциях и посетим бутик-винтажные лавки. Важная информация: Вас ждет не просто обзор города, а тщательно продуманный маршрут с особым вниманием к деталям, комфорту и приватности.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хаст-Имам
- Чорсу
- Площадь Независимости
- Улочки махалли
- Скрытые арт-резиденции
- Бутик-винтажные лавки
- Сквер
- Куранты
- Театр оперы и балета
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: По запросу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Вас ждет не просто обзор города
- А тщательно продуманный маршрут с особым вниманием к деталям
- Комфорту и приватности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
