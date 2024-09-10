Предлагаем вам с максимальным комфортом добраться до места назначения. Вас ждет трансфер из городов и в города — Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива.
Поезд домчит вас в нужную точку вовремя, так что вы сможете заранее распланировать свое время в городе.
Поезд домчит вас в нужную точку вовремя, так что вы сможете заранее распланировать свое время в городе.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание трансфер
Что вас ждетПредлагаем путешествие в города и из городов на комфортабельных скоростных поездах. Испытайте удобство и комфорт современных поездов, путешествуя между железнодорожным вокзалами. Просто сядьте на комфортабельный поезд, и пусть он плавно доставит вас в нужное место. Будьте спокойны, зная, что поезд доставит вас к месту назначения вовремя. Благодаря надежному сервису вы можете максимально точно распланировать свое время в городе.
Каждый день
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Ответы на вопросы
Что включено
- Билет на скоростной поезд в один конец (Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива)
Что не входит в цену
- Трансфер
- Входные билеты
- Питание
- Проживание
- Другие расходы
Место начала и завершения?
Северный вокзал Ташкента, Самарканд, Бухара, Хива
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ташкента
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