Комфортабельный трансфер между Ташкентом и Самаркандом на современном авто с кондиционером.
Опытный гид сделает 4-часовую поездку увлекательной: расскажет об Узбекистане, поделится интернетом и создаст приятную атмосферу.
Описание трансферКомфортабельный трансфер Мы предлагаем вам трансфер Ташкент — Самарканд или Самарканд — Ташкент на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Не переживайте о покупке билетов на поезд, где зачастую не хватает мест и забудьте о лишней суете. С вами в дороге будет опытный гид, который не только доставит вас по указанному адресу, но также и расскажет вам историю Узбекистана, поделится интернетом и поставит приятную музыку — в такой поездке 4 часа проходят незаметно.
Ежедневно с 6:00 до 23:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном авто
- Услуги водителя-гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 6:00 до 23:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ташкента
