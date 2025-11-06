Вдохновляющая прогулка по столице Откройте Ташкент заново — в формате лёгкой прогулки! Приглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию по Ташкенту — одному из самых самобытных и многогранных городов Средней Азии. Всего за три часа вы узнаете, как гармонично переплетаются древние традиции и ритм современной жизни в столице Узбекистана. Во время прогулки вы посетите знаковые места и архитектурные жемчужины города, а также услышите живые, душевные истории, которых не найти в обычных путеводителях. Наш маршрут включает:

Сквер Амира Темура — сердце современного Ташкента с памятником великому полководцу.

Прогулку по ташкентскому «Бродвею» — творческой и атмосферной пешеходной аллее.

Площадь Мустакиллик (Независимости) — главная площадь города и символ новой эпохи.

Мемориальный комплекс «Вечный огонь» и Аллею памяти — трогательное место памяти и благодарности.

Изящную мечеть Минор — одну из самых красивых в Ташкенте.

Площадь Хаст-Имам — духовный центр города с уникальными древними рукописями.

Базар Чорсу — живой ориентальный рынок, где можно почувствовать настоящий дух Востока. Эта прогулка подарит вам не только эстетическое удовольствие, но и глубокое понимание многослойной истории Ташкента. Присоединяйтесь и взгляните на город новыми глазами! Важная информация:.

