Ташкент - город, где переплетаются древние традиции и современность.
Эта экскурсия позволяет за три часа пройтись по ключевым местам столицы, включая Сквер Амира Темура и Площадь Мустакиллик.
Участники услышат уникальные истории, которые не найти в путеводителях, и посетят мечеть Минор и Площадь Хаст-Имам.
Погружение в атмосферу города завершится на базаре Чорсу, где можно почувствовать настоящий дух Востока
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные истории и факты
- 🏛️ Знаковые места Ташкента
- 🕌 Посещение мечети Минор
- 📜 Древние рукописи Хаст-Имам
- 🛍️ Восточный базар Чорсу
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная. Летом может быть жарко, но утренние и вечерние экскурсии помогут избежать зноя. Зимой также можно насладиться прогулкой, хотя стоит быть готовым к прохладной погоде.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Что можно увидеть
- Сквер Амира Темура
- Площадь Мустакиллик
- Мечеть Минор
- Площадь Хаст-Имам
- Базар Чорсу
Описание экскурсии
Вдохновляющая прогулка по столице Откройте Ташкент заново — в формате лёгкой прогулки! Приглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию по Ташкенту — одному из самых самобытных и многогранных городов Средней Азии. Всего за три часа вы узнаете, как гармонично переплетаются древние традиции и ритм современной жизни в столице Узбекистана. Во время прогулки вы посетите знаковые места и архитектурные жемчужины города, а также услышите живые, душевные истории, которых не найти в обычных путеводителях. Наш маршрут включает:
- Сквер Амира Темура — сердце современного Ташкента с памятником великому полководцу.
- Прогулку по ташкентскому «Бродвею» — творческой и атмосферной пешеходной аллее.
- Площадь Мустакиллик (Независимости) — главная площадь города и символ новой эпохи.
- Мемориальный комплекс «Вечный огонь» и Аллею памяти — трогательное место памяти и благодарности.
- Изящную мечеть Минор — одну из самых красивых в Ташкенте.
- Площадь Хаст-Имам — духовный центр города с уникальными древними рукописями.
Базар Чорсу — живой ориентальный рынок, где можно почувствовать настоящий дух Востока. Эта прогулка подарит вам не только эстетическое удовольствие, но и глубокое понимание многослойной истории Ташкента. Присоединяйтесь и взгляните на город новыми глазами! Важная информация:.
- Одевайтесь по погоде и в удобную много, ходить будем много.
- Возьмите паспорт или копию.
Ежедневно (время согласовывается с гидом)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сквер Амира Темура
- Площадь Мустакиллик (Независимости)
- Мемориальный комплекс «Вечный огонь» (Аллея памяти)
- Мечеть Минор
- Площадь Хаст-Имам
- Базар Чорсу
Что включено
- Услуги гида
- Фото-паузы
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер Амира Темура, у памятника Амира Темура
Завершение: Базар Чорсу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (время согласовывается с гидом)
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде и в удобную много, ходить будем много
- Возьмите паспорт или копию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алия
6 ноя 2025
Благодарю, было очень интересно, приятное общение и отличная экскурсия!
R
Romualda
2 ноя 2025
Ч
Чулпан
4 окт 2025
Вера отличный гид, все рассказала, показала. Даже зашли за это короткое время и в ресторан Узбекистан, с 17 этажа смотрели на город, и попали в мечеть в поздний час, даже смогли купить некоторые вещи. Мы с подругой благодарны Вере за объёмную экскурсию. Рекомендую!
P
Pavel
25 сен 2025
Записался на экскурсию в мини-группе. Нас оказалось только двое в группе, поэтому получилась почти индивидуальная экскурсия. Для первого знакомства с Узбекистаном и Ташкентом отличный вариант.
К
Кристина
15 сен 2025
Безумно увлекательную экскурсию провела для нас Вера) Экскурсия помогла увидеть, как гармонично в Ташкенте уживаются старинные постройки и современная архитектура. Также мы посетили Площадь Независимости и узнали много интересного об истории и культуре Узбекистана)
S
Sergey
14 сен 2025
Экскурсия понравилась.
Гид много знает информации, в том числе так как живет с рождения здесь.
Подмечает интересные нюансы.
Также легко договорились и нашлись для старта экскурсии.
Х
Хутиди
8 сен 2025
А
Артём
4 сен 2025
С Верой много и хорошо погуляли по Ташкенту. Так как Вера- местная, помимо исторической информации она делилась подробностями о жизни современного Ташкента в её разных аспектах. Спасибо!
О
Ольга
25 авг 2025
Сердечная благодарность Вере за проведенный день.
Она познакомила нас с главными достопримечательностями города,показала много интересных локаций, лучшие места где можно вкусно покушать.
Несмотря на жаркий день мы посетили много мест, побывали в
Д
Даниил
14 авг 2025
Р
Рустан
25 июн 2025
Всё очень понравилось. Вера замечательный рассказчик, будем рекомендовать эту экскурсию, на память остались отличные фотографии о прекрасном городе Ташкенте
С
Светлана
23 июн 2025
Было очень интересно и познавательно. Вера спасибо вам за проведенную экскурсию
Д
Денис
11 июн 2025
Вера прекрасно и с настроением рассказывает о том, что мы видим во время прогулки, которая построена очень гармонично! Особенно приятно подняться наверх в гостиницу Узбекистан!) Прогулка начинается в очень удобное
Е
Елена
11 июн 2025
Было очень интересно и познавательно)Безумно понравилась экскурсия, спасибо гиду Вере, однозначно рекомендую!!! ☺️
Е
Евгений
10 июн 2025
9 июня 2025 года, я забронировал тур по Ташкенту и мне очень понравился подход гида как профессионала, а особо понравились знания Гида Веры. Спасибо Вере большое за незабываемую экскурсию по Ташкенту. Всем рекомендую
