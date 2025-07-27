Мои заказы

Утренние – экскурсии в Ташкенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Утренние» в Ташкенте на русском языке, цены от $30, скидки до 50%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Утренняя и вечерняя экскурсия в сердце Ташкента - прогулка сквозь века
Пешая
3 часа
14 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Утренняя и вечерняя экскурсия в сердце Ташкента
Прогулка по Ташкенту - уникальная возможность увидеть город с новой стороны, узнать его историю и культуру, посетив знаковые места
Начало: Сквер Амира Темура, у памятника Амира Темура
Расписание: Ежедневно (время согласовывается с гидом)
Завтра в 09:00
18 сен в 09:00
$30 за человека
Утренняя и вечерняя экскурсия в сердце Ташкента - прогулка сквозь века
Пешая
3 часа
12 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Утренняя и вечерняя экскурсия в сердце Ташкента
Прогулка по Ташкенту: за три часа вы узнаете о городе больше, чем из любого путеводителя. Погрузитесь в атмосферу столицы Узбекистана
Начало: Сквер Амира Темура, у памятника Амира Темура
Расписание: Ежедневно (время согласовывается с гидом)
$30 за человека
Утренний и Вечерний Групповой тур по Ташкенту
Пешая
На автобусе
2 часа
-
50%
13 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Утренний и Вечерний тур по Ташкенту
Познакомьтесь с Ташкентом на групповом туре: площади, мечети и базары. Включён трансфер и входные билеты. Экономьте и наслаждайтесь
Начало: Сквер Амира Тимура
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$37.50$75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 июля 2025
    Утренний и Вечерний Групповой тур по Ташкенту
    Спасибо за индивидуальную экскурсию, хотя записывалась на групповую, Георгий замечательный гид, провел ее для меня, хоть и группа не собралась.
    читать дальше

    Прошлись по многим местам, даже в метро прокатились. Его супруга меня фотографировала, по окончанию экскурсии помогли с заказом ужина в известном месте.
    Рекомендую Георгия, как хорошего гида, интересно рассказывает, хорошо знает историю Ташкента. Я осталась довольна экскурсией.

  • К
    Константин
    25 июля 2025
    Утренний и Вечерний Групповой тур по Ташкенту
    Благодарен Георгию за внимательное и профессиональное отношение к своей деятельности. Надеюсь, что ещё попаду на его экскурсии, где он с удовольствием делится своими знаниями и мыслями. Рекомендую.
  • Р
    Рустан
    25 июня 2025
    Утренняя и вечерняя экскурсия в сердце Ташкента - прогулка сквозь века
    Всё очень понравилось. Вера замечательный рассказчик, будем рекомендовать эту экскурсию, на память остались отличные фотографии о прекрасном городе Ташкенте
  • С
    Светлана
    23 июня 2025
    Утренняя и вечерняя экскурсия в сердце Ташкента - прогулка сквозь века
    Было очень интересно и познавательно. Вера спасибо вам за проведенную экскурсию
  • Д
    Дарья
    20 июня 2025
    Утренний и Вечерний Групповой тур по Ташкенту
    Благодарим Георгия за экскурсию! Было интересно.
  • Е
    Елена
    11 июня 2025
    Утренняя и вечерняя экскурсия в сердце Ташкента - прогулка сквозь века
    Было очень интересно и познавательно)Безумно понравилась экскурсия, спасибо гиду Вере, однозначно рекомендую!!! ☺️
  • Д
    Денис
    11 июня 2025
    Утренняя и вечерняя экскурсия в сердце Ташкента - прогулка сквозь века
    Вера прекрасно и с настроением рассказывает о том, что мы видим во время прогулки, которая построена очень гармонично! Особенно приятно
    читать дальше

    подняться наверх в гостиницу Узбекистан!) Прогулка начинается в очень удобное время, в остальные часы было бы слишком жарко, в моем случае экскурсия вообще получилась индивидуальная) Вера с удовольствием отвечает на интересующие вопросы, при том что это уже не первое знакомство с городом и было с чем сравнить. Однозначно рекомендую Веру для знакомства с городом!!

  • Е
    Евгений
    10 июня 2025
    Утренняя и вечерняя экскурсия в сердце Ташкента - прогулка сквозь века
    9 июня 2025 года, я забронировал тур по Ташкенту и мне очень понравился подход гида как профессионала, а особо понравились знания Гида Веры. Спасибо Вере большое за незабываемую экскурсию по Ташкенту. Всем рекомендую
  • А
    Анатолий
    10 июня 2025
    Утренняя и вечерняя экскурсия в сердце Ташкента - прогулка сквозь века
    Если честно я был приятно удивлён, забронировал тур по Ташкенту у гида без отзывов. Понял, что количество отзывов не имеет
    читать дальше

    значения, так как я получил огромное удовольствие от Веры. Очень приятная девушка, а главное знающая историю не только Ташкента, но и Узбекистана в целом.
    Мне очень понравилось, ребят, всем рекомендую. Она просто душка, с которой не соскучишься а самое главное узнаешь все про Ташкент.

  • O
    Oleg
    4 июня 2025
    Утренний и Вечерний Групповой тур по Ташкенту
    Очень приятное впечатление от экскурсии. Георгий показал все основные достопримечательности Ташкента и рассказал про них максимально информативно. Однозначно рекомендую.
  • М
    Мария
    2 июня 2025
    Утренняя и вечерняя экскурсия в сердце Ташкента - прогулка сквозь века
    Экскурсия очень понравилась - было интересно и познавательно. Вера провела с нами гораздо больше времени, чем было запланировано (по нашей инициативе). Исключительно положительное впечатление! Однозначно рекомендую
  • А
    Анна
    22 мая 2025
    Утренний и Вечерний Групповой тур по Ташкенту
    Я бронировала вечерний тур по Ташкенту. Это, кстати, самое лучшее сейчас время для экскурсии, так как в Ташкенте с 10
    читать дальше

    утра уже невыносимая жара. Экскурсия началась в 19.00 от памятника Амира Темура. Мы где-то шли пешком, где-то пользовались метро, чтобы ускориться. Познакомились с основными достопримечательностями города- побывали в разных его частях. Любопытно было подняться на последний этаж отеля "Узбекистан" и посмотреть на город с высоты. Гид Георгий рассказал много интересного про жизнь ташкентцев, про популярные рестораны, и также порекомендовал интересные места для посещения. Очень довольна экскурсией. Рекомендую данную экскурсию для быстрого знакомства с городом в хорошей компании!

  • К
    Ксения
    19 мая 2025
    Утренний и Вечерний Групповой тур по Ташкенту
    Замечательная экскурсия! Огромное спасибо эрудированному и душевному гиду Георгию!! Узнали много нового и интересного!! Однозначно рекомендуем!!!
  • О
    Ольга
    19 мая 2025
    Утренний и Вечерний Групповой тур по Ташкенту
    Экскурсию по Ташкенту 17 мая 2025 года провёл Георгий Метревели. Очень понравился экскурсовод- очень грамотный профессионал своего дела. Знает не
    читать дальше

    только историю возникновения города Ташкента, но и всемирную историю. С ним мы посетили все основные достопримечательности города, увидели много интересного. Георгий умеет рассказать самые простые вещи очень увлекательно, очень тактичный и приятный молодой человек. Нам очень понравился Георгий как человек, и как профессионал своего дела. Всем рекомендуем Георгия Метревели.

  • М
    Максим
    4 мая 2025
    Утренняя и вечерняя экскурсия в сердце Ташкента - прогулка сквозь века
    Добрый день! Были на экскурсии 4.05.2025 всей семьёй. Экскурсию провела Вера. Очень хороший душевный экскурсовод. Мы узнали много помимо исторических зданий, уклад, обычаи страны, которую мы посещаем. Заехали в центр плова. Все хорошо. Рекомендуем к посещению.
  • А
    Ал
    1 мая 2025
    Утренний и Вечерний Групповой тур по Ташкенту
    29.04.2025 года воспользовались услугами Георгия и ни разу не пожалели об этом. Встретил на вокзале,провел по городу,все показал и рассказал!
    читать дальше

    по окончанию экскурсии проводил до места и посадил на такси! оставил после себя самые лучшие впечатления,как интеллигентного и профессионального человека. Всем рекомендую!

  • В
    Виктория
    24 апреля 2025
    Утренний и Вечерний Групповой тур по Ташкенту
    Нас было двое, запланировали экскурсию по Ташкенту, но захотели еще поехать в Заамин и нам провели чудесную экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Утренние»

