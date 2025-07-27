Е Елена Утренний и Вечерний Групповой тур по Ташкенту читать дальше Прошлись по многим местам, даже в метро прокатились. Его супруга меня фотографировала, по окончанию экскурсии помогли с заказом ужина в известном месте.

Рекомендую Георгия, как хорошего гида, интересно рассказывает, хорошо знает историю Ташкента. Я осталась довольна экскурсией. Спасибо за индивидуальную экскурсию, хотя записывалась на групповую, Георгий замечательный гид, провел ее для меня, хоть и группа не собралась.

К Константин Утренний и Вечерний Групповой тур по Ташкенту Благодарен Георгию за внимательное и профессиональное отношение к своей деятельности. Надеюсь, что ещё попаду на его экскурсии, где он с удовольствием делится своими знаниями и мыслями. Рекомендую.

Р Рустан Утренняя и вечерняя экскурсия в сердце Ташкента - прогулка сквозь века Всё очень понравилось. Вера замечательный рассказчик, будем рекомендовать эту экскурсию, на память остались отличные фотографии о прекрасном городе Ташкенте

С Светлана Утренняя и вечерняя экскурсия в сердце Ташкента - прогулка сквозь века Было очень интересно и познавательно. Вера спасибо вам за проведенную экскурсию

Д Дарья Утренний и Вечерний Групповой тур по Ташкенту Благодарим Георгия за экскурсию! Было интересно.

Е Елена Утренняя и вечерняя экскурсия в сердце Ташкента - прогулка сквозь века Было очень интересно и познавательно)Безумно понравилась экскурсия, спасибо гиду Вере, однозначно рекомендую!!! ☺️

Д Денис Утренняя и вечерняя экскурсия в сердце Ташкента - прогулка сквозь века читать дальше подняться наверх в гостиницу Узбекистан!) Прогулка начинается в очень удобное время, в остальные часы было бы слишком жарко, в моем случае экскурсия вообще получилась индивидуальная) Вера с удовольствием отвечает на интересующие вопросы, при том что это уже не первое знакомство с городом и было с чем сравнить. Однозначно рекомендую Веру для знакомства с городом!! Вера прекрасно и с настроением рассказывает о том, что мы видим во время прогулки, которая построена очень гармонично! Особенно приятно

Е Евгений Утренняя и вечерняя экскурсия в сердце Ташкента - прогулка сквозь века 9 июня 2025 года, я забронировал тур по Ташкенту и мне очень понравился подход гида как профессионала, а особо понравились знания Гида Веры. Спасибо Вере большое за незабываемую экскурсию по Ташкенту. Всем рекомендую

А Анатолий Утренняя и вечерняя экскурсия в сердце Ташкента - прогулка сквозь века читать дальше значения, так как я получил огромное удовольствие от Веры. Очень приятная девушка, а главное знающая историю не только Ташкента, но и Узбекистана в целом.

Мне очень понравилось, ребят, всем рекомендую. Она просто душка, с которой не соскучишься а самое главное узнаешь все про Ташкент. Если честно я был приятно удивлён, забронировал тур по Ташкенту у гида без отзывов. Понял, что количество отзывов не имеет

O Oleg Утренний и Вечерний Групповой тур по Ташкенту Очень приятное впечатление от экскурсии. Георгий показал все основные достопримечательности Ташкента и рассказал про них максимально информативно. Однозначно рекомендую.

М Мария Утренняя и вечерняя экскурсия в сердце Ташкента - прогулка сквозь века Экскурсия очень понравилась - было интересно и познавательно. Вера провела с нами гораздо больше времени, чем было запланировано (по нашей инициативе). Исключительно положительное впечатление! Однозначно рекомендую

А Анна Утренний и Вечерний Групповой тур по Ташкенту читать дальше утра уже невыносимая жара. Экскурсия началась в 19.00 от памятника Амира Темура. Мы где-то шли пешком, где-то пользовались метро, чтобы ускориться. Познакомились с основными достопримечательностями города- побывали в разных его частях. Любопытно было подняться на последний этаж отеля "Узбекистан" и посмотреть на город с высоты. Гид Георгий рассказал много интересного про жизнь ташкентцев, про популярные рестораны, и также порекомендовал интересные места для посещения. Очень довольна экскурсией. Рекомендую данную экскурсию для быстрого знакомства с городом в хорошей компании! Я бронировала вечерний тур по Ташкенту. Это, кстати, самое лучшее сейчас время для экскурсии, так как в Ташкенте с 10

К Ксения Утренний и Вечерний Групповой тур по Ташкенту Замечательная экскурсия! Огромное спасибо эрудированному и душевному гиду Георгию!! Узнали много нового и интересного!! Однозначно рекомендуем!!!

О Ольга Утренний и Вечерний Групповой тур по Ташкенту читать дальше только историю возникновения города Ташкента, но и всемирную историю. С ним мы посетили все основные достопримечательности города, увидели много интересного. Георгий умеет рассказать самые простые вещи очень увлекательно, очень тактичный и приятный молодой человек. Нам очень понравился Георгий как человек, и как профессионал своего дела. Всем рекомендуем Георгия Метревели. Экскурсию по Ташкенту 17 мая 2025 года провёл Георгий Метревели. Очень понравился экскурсовод- очень грамотный профессионал своего дела. Знает не

М Максим Утренняя и вечерняя экскурсия в сердце Ташкента - прогулка сквозь века Добрый день! Были на экскурсии 4.05.2025 всей семьёй. Экскурсию провела Вера. Очень хороший душевный экскурсовод. Мы узнали много помимо исторических зданий, уклад, обычаи страны, которую мы посещаем. Заехали в центр плова. Все хорошо. Рекомендуем к посещению.

А Ал Утренний и Вечерний Групповой тур по Ташкенту читать дальше по окончанию экскурсии проводил до места и посадил на такси! оставил после себя самые лучшие впечатления,как интеллигентного и профессионального человека. Всем рекомендую! 29.04.2025 года воспользовались услугами Георгия и ни разу не пожалели об этом. Встретил на вокзале,провел по городу,все показал и рассказал!