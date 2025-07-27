Групповая
до 25 чел.
Утренняя и вечерняя экскурсия в сердце Ташкента
Прогулка по Ташкенту - уникальная возможность увидеть город с новой стороны, узнать его историю и культуру, посетив знаковые места
Начало: Сквер Амира Темура, у памятника Амира Темура
Расписание: Ежедневно (время согласовывается с гидом)
Завтра в 09:00
18 сен в 09:00
$30 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
-
50%
Групповая
до 25 чел.
Утренний и Вечерний тур по Ташкенту
Познакомьтесь с Ташкентом на групповом туре: площади, мечети и базары. Включён трансфер и входные билеты. Экономьте и наслаждайтесь
Начало: Сквер Амира Тимура
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$37.50
$75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 июля 2025Спасибо за индивидуальную экскурсию, хотя записывалась на групповую, Георгий замечательный гид, провел ее для меня, хоть и группа не собралась.
- ККонстантин25 июля 2025Благодарен Георгию за внимательное и профессиональное отношение к своей деятельности. Надеюсь, что ещё попаду на его экскурсии, где он с удовольствием делится своими знаниями и мыслями. Рекомендую.
- РРустан25 июня 2025Всё очень понравилось. Вера замечательный рассказчик, будем рекомендовать эту экскурсию, на память остались отличные фотографии о прекрасном городе Ташкенте
- ССветлана23 июня 2025Было очень интересно и познавательно. Вера спасибо вам за проведенную экскурсию
- ДДарья20 июня 2025Благодарим Георгия за экскурсию! Было интересно.
- ЕЕлена11 июня 2025Было очень интересно и познавательно)Безумно понравилась экскурсия, спасибо гиду Вере, однозначно рекомендую!!! ☺️
- ДДенис11 июня 2025Вера прекрасно и с настроением рассказывает о том, что мы видим во время прогулки, которая построена очень гармонично! Особенно приятно
- ЕЕвгений10 июня 20259 июня 2025 года, я забронировал тур по Ташкенту и мне очень понравился подход гида как профессионала, а особо понравились знания Гида Веры. Спасибо Вере большое за незабываемую экскурсию по Ташкенту. Всем рекомендую
- ААнатолий10 июня 2025Если честно я был приятно удивлён, забронировал тур по Ташкенту у гида без отзывов. Понял, что количество отзывов не имеет
- OOleg4 июня 2025Очень приятное впечатление от экскурсии. Георгий показал все основные достопримечательности Ташкента и рассказал про них максимально информативно. Однозначно рекомендую.
- ММария2 июня 2025Экскурсия очень понравилась - было интересно и познавательно. Вера провела с нами гораздо больше времени, чем было запланировано (по нашей инициативе). Исключительно положительное впечатление! Однозначно рекомендую
- ААнна22 мая 2025Я бронировала вечерний тур по Ташкенту. Это, кстати, самое лучшее сейчас время для экскурсии, так как в Ташкенте с 10
- ККсения19 мая 2025Замечательная экскурсия! Огромное спасибо эрудированному и душевному гиду Георгию!! Узнали много нового и интересного!! Однозначно рекомендуем!!!
- ООльга19 мая 2025Экскурсию по Ташкенту 17 мая 2025 года провёл Георгий Метревели. Очень понравился экскурсовод- очень грамотный профессионал своего дела. Знает не
- ММаксим4 мая 2025Добрый день! Были на экскурсии 4.05.2025 всей семьёй. Экскурсию провела Вера. Очень хороший душевный экскурсовод. Мы узнали много помимо исторических зданий, уклад, обычаи страны, которую мы посещаем. Заехали в центр плова. Все хорошо. Рекомендуем к посещению.
- ААл1 мая 202529.04.2025 года воспользовались услугами Георгия и ни разу не пожалели об этом. Встретил на вокзале,провел по городу,все показал и рассказал!
- ВВиктория24 апреля 2025Нас было двое, запланировали экскурсию по Ташкенту, но захотели еще поехать в Заамин и нам провели чудесную экскурсию
