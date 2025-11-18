Мои заказы

«Экспресс-тур» - три столицы Узбекистана (Ташкент, Самарканд, Бухара)

Тур для тех, кто не располагает большим количеством времени: коротко о главном
«Экспресс-тур» - три столицы Узбекистана (Ташкент, Самарканд, Бухара)
«Экспресс-тур» - три столицы Узбекистана (Ташкент, Самарканд, Бухара)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
«Экспресс-тур» - три столицы Узбекистана (Ташкент, Самарканд, Бухара)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Тур включает в себя, посещение трех самых популярных городов Узбекистана.

Если, Вы не располагаете большим количеством времени, но хотите увидеть и культуру и современность и историю, то этот тур для Вас.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Ташкент

Встреча по месту прибытия (индивидуально под Ваш рейс)
Трансфер в отель (Заселение в 14:00)

Раннее заселение оплачивается дополнительно

Ночь в отеле 3

2 день

Экскурсионный день в Ташкенте

Завтрак в отеле (Выезд с вещами из отеля)

10:00 Начало экскурсии с гидом по Ташкенту

(Продолжительность экскурсии 7-8 часов)

Мы посетим:

- Сквер Амира Тимура (Тамерлана), Дворец Форумов, Музей Тимуридов, Ташкентские куранты, так же увидим здания Европейской архитектуры Xix в.

- Театральная площадь (Законченный архитектурный ансамбль)

- Площадь независимости

- Площадь дружбы народов

- Дворец Великого князя Николая Романова

- Ташкентская Телевизионная башня (самая высокая в Центральной Азии)

- Центр Плова (Здесь мы отведаем национальный плов и увидим огромные казаны, в которых готовят для всего города, обед включен)

- Монумент Мужество

- Памятник Жертв Репрессии

- Архитектурный комплекс Хазрати Имам Xvi в. (Мавзолей Каффаль Шаши, Медресе Барак Хана, Мечеть Тилля-Шейх, Музей Корана (где хранится единственная первозданная копия Корана, единственная из 6), Соборная мечеть Хазрати-Имам

- Чор-су базар, обжорные ряды (невероятное зрелище с возможностью все попробовать и даже принять участие в изготовление лепешки в тандыре), (древнейший базар и самый крупный в Центральной Азии, действующий с X в.)

Вечерний поезд до Самарканда

Встреча и трансфер в отель

Ночь в отеле 3

Экскурсионный день в Ташкенте
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Экскурсионный день в Самарканде

Завтрак в отеле.
В 10:00 Встреча с гидом в холле отеля, начало тура по Самарканду (на машине)

(Продолжительность экскурсии 7-8 часов)

Мы посетим:

- Римский-католический костел 1916 г. (без остановки)
- Обсерваторию Улугбека, где до сих пор находится сохранившаяся часть секстанта Xv века. (Этот великий ученый посвятил свою жизнь науке, он первый вычислил точное время оборота земли вокруг солнца и построил звездную карту, которой пользовался весь мир более 300 лет.)
- Некрополь Шахи-Зинда (ансамбль мавзолеев самаркандской знати)
- Мавзолей пророка Даниила (Этот пророк приказал расчленить себя после смерти и поместить части тел в разные уголки света, само надгробие внушительных 20 метров)
- Мавзолей Шейха Абд и Даруна
- Соборная мечеть Биби-Ханум (Строительство началось по приказу Амира Тимура в 1404 г., но само строительство вела его любимая жена Биби Ханум, так как он был в походе. Здание намного превзошло другие постройки, что по многим данным разгневало Амира Тимура)

- Обед в узбекском национальном доме Муборак Шарипова (включено)

- Площадь Регистан Xv вв. (Центр Самарканда со времен Тамерлана, здесь расположен медресе Улугбека, медресе Шер-Дор и Тилля-Кари Xviiв.) Благодаря мастерам и архитекторам, они отлично гармонируют и создают неповторимы архитектурный ансамбль.
- Мавзолей Гур-Эмир Xiv-Xv вв. (усыпальницы Тамерлана и членов династии Тимуридов)
- Посещение центра ремесленников (здесь вы посетите мастерскую по изготовлению сюзане, бутик по пошиву стильной одежды из узбекских тканей, в которых можно сфотографироваться, чеканку, роспись золотом на керамических изделиях и многие др.).

Трансфер на ж/д вокзал в 18:00

Свободный вечер для ужина и прогулки

Вечерний поезд до Бухары

Встреча и трансфер в отель

Ночь в отеле 3

Экскурсионный день в Самарканде
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Экскурсионный день в Бухаре

Завтрак в отеле.
В 10:00 встреча с гидом в холле отеля, начало тура по Бухаре (пешая экскурсия)

(Продолжительность экскурсии 5-6 часов)

Мы посетим:

- Мавзолей Саманидов (конец Ix—начало X в.) Самый ранний памятник Бухары

- Мавзолей Чашма-Аюб (Xii—Xvi вв. Со святым источником внутри мавзолея связана легенда, согласно которой библейский пророк Иов (Аюб) пробил своим посохом путь к воде в засушливый год и этим спас бухарцев от гибели

- Комплекс Боло-Хауз (Xviii—Xx вв.) Необычная по своей красоте, пятничная мечеть для знати, проживавшей в крепости Арк

- Крепость Арк (I в. до н. э. —Xix в.) Веками крепость служила резиденцией бухарским эмирам, в которой безвыездно проживала вся семья эмира, располагался чиновничий аппарат, а также находились зиндан, гарем и казна

- Мечеть Калян (Xvi в.) Соборная пятничная мечеть Бухары

- Минарет Калян (1127 г.) Одно из трех строений в Бухаре, уцелевшее после нашествия Чингизхана. В древности минарет служил маяком для караванов

- Действующее медресе. Мири-Араб (Xvi в.) Здесь обучался Ахмад Кадыров

- Медресе Абдуллазизхана (Xvii в.) Один из красивейших памятников Бухары, портал которого украшают расписные сталактиты

- Медресе Улугбека (Xv в.)

- Обед пройдет в национальном ресторане в центре города (включено)

- Прогулка под торговыми куполами (Xvi в.) Токи Саррафон (купол менял), Токи Тельпак Фурушон (купол продавцов головных уборов), Токи Заргарон (купол ювелиров), под которыми функционирует, как и много веков назад, множество ремесленных и сувенирных мастерских.

  • Караван-сараи Бухары
  • - Мечеть Магоки Аттари (Xii—Xvi вв.) Древнейшая мечеть Бухары, фасад которой отделан искусной терракотовой резьбой. Под фундаментом мечети были найдены фрагменты более древнего храма огнепоклонников
  • - Ремесленный центр Бухары в караван-сарае Сайфиддин
  • - Ансамбль Ляби Хауз. Вы увидите памятник Ходже Насреддину, центральная площадь Бухары со старинным прудом, самое излюбленное место отдыха горожан и гостей нашего города. Ханака (обитель дервишей) (Xvii в.) и медресе Нодир Диван Беги (Xvii в.), медресе Кукельдаш (Xvi в.)

Ночь в отеле 3

Экскурсионный день в Бухаре
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Отправление домой

  • Завтрак в отеле (выселение в 12:00)

Трансфер к месту отправления аэропорт либо ж/д вокзал города Бухары

Гости, Вылетающие Из Самарканда или Ташкента, могут обратиться за консультацией и подбором авиа или ж/д билетов до города обратного вылета

Средняя стоимость авиабилета Бухара-Ташкент от 50$ на человека (зависит от сезона и класса обслуживания)

Ж/д билет Бухара-Самарканд 10-15$ на человека (зависит от поезда и класса обслуживания)

ж/д билет Бухара-Ташкент 20-40$ на человека (зависит от поезда и класса обслуживания)

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча и проводы
  • Транспортное обеспечение тура (ж/д билеты между городами, все трансферы, экскурсионный транспорт)
  • Экскурсионная программа, индивидуальный гид
  • Проживание в отелях на базе завтраков (двухместное размещение)
  • Обеды в экскурсионные дни
  • Регистрация, налоги и сборы
Что не входит в цену
  • Плата за входы на памятники (входные билеты в музеи и на достопримечательности)
  • Ужины
  • Страховка
  • Одноместное размещение (оплачивается автоматически, при отсутствии желающих на подселение)
Пожелания к путешественнику

Встречаем 24/7, те в какое бы время Вы не прилетели, мы Вас встретим.

Время ожидания трансфера с момента посадки самолета 1 час 30 минут.

Заселение и выселение в отель по международным стандартам, если Вы прилетаете ночью, необходимо сразу предупредить о брони дополнительных суток. Доплата за двухместный номер составляет 50двухместный номер составляет 50$, за одноместный 45$, за трехместный 75$.

В отелях имеется все необходимое, интернет, телевидение, фен, чайник, кондиционер, гигиенические принадлежности.

С собой можно брать доллары, рубли, евро с обменом данных валют проблем нет.

Стоимость тура фиксирована в $, оплачивать другой валютой можно, но по обменному курсу банка Узбекистана на момент прибытия в страну.

Sim карту можно купить в аэропорту, средняя стоимость 5$

Дополнительные расходы по туру входные билеты в музеи в среднем от 50-80$ в зависимости от тура.

Средний чек в кафе 10-15$ (без алкоголя)

Страховка для посещения страны не требуется, при желании турист может оформить ее самостоятельно у себя в стране.

Из документов мы предоставляем ваучер на тур и по прибытию в страну счет на оплату и ж/д билеты по маршруту. Если необходимы документы для бухгалтерии для оформления командировочных, мы так же предоставляем по запросу.

Обеды комплексные и одинаковые для всех участников тура, спец питания вчт. вегетарианского у нас нет.

Провоз дронов в страну запрещен

Слишком большой багаж с собой брать не нужно, берите тот который Вам будет комфортно перемещать самостоятельно.

С детьми младше 14 лет, участие в групповых турах не рекомендуется

Распитие спиртных напитков в общественных местах запрещено и карается административным штрафом.

На экскурсиях предусмотрено посещение объектов религиозной значимости, поэтому от коротких шорт, декольте и оголенных плеч лучше воздержаться. На голову нужно взять с собой платочек или легкий палантин.

За оставленные и забытые в поездах, автобусах и отелях вещи, компания ответственности не несет. Все расходы по их транспортировке итд. несет сам забывший.

Продолжительность экскурсий составляет от 5 до 8 часов (в зависимости от города), практически в каждом туре вечера до поезда свободны, в это время можно оставить вещи в камере хранения на вокзале и сходить поужинать или погулять до поезда.

Перед бронированием пожалуйста внимательно изучите свою программу, так как при отмене тура предоплата по правилам ресурса не возвращается, Вы только сможете использовать ее в дальнейшем при бронировании другой программы. Поэтому, что бы не было недоразумений, пожалуйста будьте внимательны.

Визы
Виза не требуется
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Kseniia
Kseniia — Тревел-эксперт
Здравствуйте! Меня зовут Ксения, уже 8 лет я проживаю в Узбекистане. Любовь к путешествиям и культуре востока – стало здесь для меня делом жизни. Мой авторский тур – это настоящее приключение, наполненное яркими красками, инсайтами и гастрономическими удовольствиями. Мой Узбекистан – Ваш уникальный маршрут!

