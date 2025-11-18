Встречаем 24/7, те в какое бы время Вы не прилетели, мы Вас встретим.

Время ожидания трансфера с момента посадки самолета 1 час 30 минут.

Заселение и выселение в отель по международным стандартам, если Вы прилетаете ночью, необходимо сразу предупредить о брони дополнительных суток. Доплата за двухместный номер составляет 50двухместный номер составляет 50$, за одноместный 45$, за трехместный 75$.

В отелях имеется все необходимое, интернет, телевидение, фен, чайник, кондиционер, гигиенические принадлежности.

С собой можно брать доллары, рубли, евро с обменом данных валют проблем нет.

Стоимость тура фиксирована в $, оплачивать другой валютой можно, но по обменному курсу банка Узбекистана на момент прибытия в страну.

Sim карту можно купить в аэропорту, средняя стоимость 5$

Дополнительные расходы по туру входные билеты в музеи в среднем от 50-80$ в зависимости от тура.

Средний чек в кафе 10-15$ (без алкоголя)

Страховка для посещения страны не требуется, при желании турист может оформить ее самостоятельно у себя в стране.

Из документов мы предоставляем ваучер на тур и по прибытию в страну счет на оплату и ж/д билеты по маршруту. Если необходимы документы для бухгалтерии для оформления командировочных, мы так же предоставляем по запросу.

Обеды комплексные и одинаковые для всех участников тура, спец питания вчт. вегетарианского у нас нет.

Провоз дронов в страну запрещен

Слишком большой багаж с собой брать не нужно, берите тот который Вам будет комфортно перемещать самостоятельно.

С детьми младше 14 лет, участие в групповых турах не рекомендуется

Распитие спиртных напитков в общественных местах запрещено и карается административным штрафом.

На экскурсиях предусмотрено посещение объектов религиозной значимости, поэтому от коротких шорт, декольте и оголенных плеч лучше воздержаться. На голову нужно взять с собой платочек или легкий палантин.

За оставленные и забытые в поездах, автобусах и отелях вещи, компания ответственности не несет. Все расходы по их транспортировке итд. несет сам забывший.

Продолжительность экскурсий составляет от 5 до 8 часов (в зависимости от города), практически в каждом туре вечера до поезда свободны, в это время можно оставить вещи в камере хранения на вокзале и сходить поужинать или погулять до поезда.

Перед бронированием пожалуйста внимательно изучите свою программу, так как при отмене тура предоплата по правилам ресурса не возвращается, Вы только сможете использовать ее в дальнейшем при бронировании другой программы. Поэтому, что бы не было недоразумений, пожалуйста будьте внимательны.