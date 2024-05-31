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Авторский тур
5 дней
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
Насладиться национальной кухней, побывать в ремесленной деревне и пройтись по восточным базарам
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время. Заселени...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
$480 за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
Побывать на производстве самаркандской бумаги и увидеть древнюю обсерваторию
Начало: Аэропорт Ташкента, 09:30
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
$700 за человека
Авторский тур
5 дней
Во власти Узбекистана: индивидуальное путешествие на автомобиле из Ташкента
Узнать об особенностях керамической посуды, погулять у озера в пустыне и посетить значимые места
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 617 за всё до 3 чел.
Авторский тур
5 дней
Восточные сказки и краски: колоритное автопутешествие из Ташкента
Увидеть «песчаные» дома, рассмотреть орнаменты на посуде, стенах, текстиле и прикоснуться к истории
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 724 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ММаргарита31 мая 2024Путешествие получилось просто супер!!! Узбекистан- прекрасная страна с богатейшей историей! Здесь живут очень добрые, гостеприимные,невероятно талантливые люди! Тур безупречно организован. Мы побывали в интереснейших местах,нас сопровождали очень профессиональные гиды. Спасибо организаторам,"Doira travel" за наш отдых и незабываемые впечатления!
- ЕЕлена28 мая 2024Добрый день! Всё прошло отлично! Море впечатлений! Спасибо огромное!!!
- ЕЕкатерина26 мая 2024Интересно, красиво, вкусно, удобно, продумано… Чувствовала максимальную заботу организаторов о себе на протяжении всей поездки! благодарна!! просто отдыхала и наслаждалась страной - обязательной к посещению)) 100% рекомендую!
- ССветлана24 мая 2024Чудесное путешествие! По приезду меня встретили, довезли до гостинницы, где сразу заселили, не смотря на то что приехала рано. В
- ООксана13 мая 2024Благодарю Вас за отличную организацию нашего путешествия ☺️ получили массу положительных эмоций и впечатлений. Отдельно хочу отметить работу как организатора,
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «5-дневные туры»
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