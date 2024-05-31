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так и гидов. Мы опытные путешественники, иногда ездим с турфирмой, иногда самостоятельно. Бывает по-разному спланирован тур и все его части… здесь все было великолепно. Все продуманно, запланировано, забронировано… нам оставалось только отдыхать и ни о чем не думать! организовано было абсолютно все, начиная от встречи в аэропорту и заканчивая нашими обедами: встречи-проводы, билеты, отели, входная плата на все локации, великолепные гиды. Все четко по времени, профессиональные гиды, а не просто сопровождающие, продуманная и не перегруженная программа, было время на отдых, на свободные прогулки, так еще и массу информации получили! Миллион благодарностей за наши узбекские каникулы! Мы с мужем в восторге и приятном шоке, что так бывает… Мы забронировали тур, оплатили и отдыхали. Это был лучший из организованных туров в нашей жизни, однозначно буду Вас рекомендовать друзьям!