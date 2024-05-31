Авторские 5-дневные туры в Ташкент

Найдено 4 тура в категории «5-дневные туры» в Ташкенте на русском языке, цены от $480. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
29 отзывов
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
Насладиться национальной кухней, побывать в ремесленной деревне и пройтись по восточным базарам
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время. Заселени...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
$480 за человека
Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
6 отзывов
Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
Побывать на производстве самаркандской бумаги и увидеть древнюю обсерваторию
Начало: Аэропорт Ташкента, 09:30
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
$700 за человека
Во власти Узбекистана: индивидуальное путешествие на автомобиле из Ташкента
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Во власти Узбекистана: индивидуальное путешествие на автомобиле из Ташкента
Узнать об особенностях керамической посуды, погулять у озера в пустыне и посетить значимые места
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 617 за всё до 3 чел.
Восточные сказки и краски: колоритное автопутешествие из Ташкента
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Восточные сказки и краски: колоритное автопутешествие из Ташкента
Увидеть «песчаные» дома, рассмотреть орнаменты на посуде, стенах, текстиле и прикоснуться к истории
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 724 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

  • М
    Маргарита
    31 мая 2024
    Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
    Путешествие получилось просто супер!!! Узбекистан- прекрасная страна с богатейшей историей! Здесь живут очень добрые, гостеприимные,невероятно талантливые люди! Тур безупречно организован. Мы побывали в интереснейших местах,нас сопровождали очень профессиональные гиды. Спасибо организаторам,"Doira travel" за наш отдых и незабываемые впечатления!
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
    Добрый день! Всё прошло отлично! Море впечатлений! Спасибо огромное!!!
  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
    Интересно, красиво, вкусно, удобно, продумано… Чувствовала максимальную заботу организаторов о себе на протяжении всей поездки! благодарна!! просто отдыхала и наслаждалась страной - обязательной к посещению)) 100% рекомендую!
    Интересно, красиво, вкусно, удобно, продумано… Чувствовала максимальную заботу организаторов о себе на протяжении всей поездки! благодарна!!Интересно, красиво, вкусно, удобно, продумано… Чувствовала максимальную заботу организаторов о себе на протяжении всей поездки! благодарна!!Интересно, красиво, вкусно, удобно, продумано… Чувствовала максимальную заботу организаторов о себе на протяжении всей поездки! благодарна!!Интересно, красиво, вкусно, удобно, продумано… Чувствовала максимальную заботу организаторов о себе на протяжении всей поездки! благодарна!!Интересно, красиво, вкусно, удобно, продумано… Чувствовала максимальную заботу организаторов о себе на протяжении всей поездки! благодарна!!Интересно, красиво, вкусно, удобно, продумано… Чувствовала максимальную заботу организаторов о себе на протяжении всей поездки! благодарна!!Интересно, красиво, вкусно, удобно, продумано… Чувствовала максимальную заботу организаторов о себе на протяжении всей поездки! благодарна!!Интересно, красиво, вкусно, удобно, продумано… Чувствовала максимальную заботу организаторов о себе на протяжении всей поездки! благодарна!!Интересно, красиво, вкусно, удобно, продумано… Чувствовала максимальную заботу организаторов о себе на протяжении всей поездки! благодарна!!Интересно, красиво, вкусно, удобно, продумано… Чувствовала максимальную заботу организаторов о себе на протяжении всей поездки! благодарна!!
  • С
    Светлана
    24 мая 2024
    Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
    Чудесное путешествие! По приезду меня встретили, довезли до гостинницы, где сразу заселили, не смотря на то что приехала рано. В
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    номера было всё необходимое. Отличные номера во всех городах. Экскурсии проводились замечательными гидами, интересно и познавательно. Узбекистан встречал хлебосольно, кухня очень вкусная, организаторы были на высоте! Получила массу положительных эмоций! Рекомендую

  • О
    Оксана
    13 мая 2024
    Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
    Благодарю Вас за отличную организацию нашего путешествия ☺️ получили массу положительных эмоций и впечатлений. Отдельно хочу отметить работу как организатора,
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    так и гидов. Мы опытные путешественники, иногда ездим с турфирмой, иногда самостоятельно. Бывает по-разному спланирован тур и все его части… здесь все было великолепно. Все продуманно, запланировано, забронировано… нам оставалось только отдыхать и ни о чем не думать! организовано было абсолютно все, начиная от встречи в аэропорту и заканчивая нашими обедами: встречи-проводы, билеты, отели, входная плата на все локации, великолепные гиды. Все четко по времени, профессиональные гиды, а не просто сопровождающие, продуманная и не перегруженная программа, было время на отдых, на свободные прогулки, так еще и массу информации получили! Миллион благодарностей за наши узбекские каникулы! Мы с мужем в восторге и приятном шоке, что так бывает… Мы забронировали тур, оплатили и отдыхали. Это был лучший из организованных туров в нашей жизни, однозначно буду Вас рекомендовать друзьям!

    Благодарю Вас за отличную организацию нашего путешествия ☺️ получили массу положительных эмоций и впечатлений. Отдельно хочуБлагодарю Вас за отличную организацию нашего путешествия ☺️ получили массу положительных эмоций и впечатлений. Отдельно хочуБлагодарю Вас за отличную организацию нашего путешествия ☺️ получили массу положительных эмоций и впечатлений. Отдельно хочуБлагодарю Вас за отличную организацию нашего путешествия ☺️ получили массу положительных эмоций и впечатлений. Отдельно хочуБлагодарю Вас за отличную организацию нашего путешествия ☺️ получили массу положительных эмоций и впечатлений. Отдельно хочуБлагодарю Вас за отличную организацию нашего путешествия ☺️ получили массу положительных эмоций и впечатлений. Отдельно хочуБлагодарю Вас за отличную организацию нашего путешествия ☺️ получили массу положительных эмоций и впечатлений. Отдельно хочуБлагодарю Вас за отличную организацию нашего путешествия ☺️ получили массу положительных эмоций и впечатлений. Отдельно хочуБлагодарю Вас за отличную организацию нашего путешествия ☺️ получили массу положительных эмоций и впечатлений. Отдельно хочу

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «5-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
  2. Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
  3. Во власти Узбекистана: индивидуальное путешествие на автомобиле из Ташкента
  4. Восточные сказки и краски: колоритное автопутешествие из Ташкента
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Медресе Кукельдаш
  2. Сиабский Базар
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Площадь Регистан
  5. Площадь Независимости
  6. Обсерватория Улугбека
Сколько стоит тур в Ташкенте в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "5-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 480 до 1 724. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 4 тура на 2024 год по теме «5-дневные туры», 35 ⭐ отзывов, цены от $480. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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