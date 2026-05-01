Описание тура
Могущественная империя Тамерлана, раскинувшаяся от Армении на западе до Индии на востоке, от Кавказа и Аральского моря на севере до Персидского залива на юге, стала одной из самых величественных держав в истории человечества. Её сердцем был Самарканд — любимый город Амира Темура, куда он пригласил лучших мастеров, ученых и ремесленников со всего света. Благодаря их таланту и вдохновению Самарканд превратился в настоящую архитектурную жемчужину, сияющую и по сей день.
Это путешествие — уникальная возможность перелистать ожившие страницы истории, погрузиться в эпоху легендарного полководца и мудрого правителя. Вы пройдете по следам великих завоеваний, откроете для себя величие древних городов, где каждая улица, каждый камень хранит память о былых временах.
Самарканд — сокровище Востока
Вас ждет встреча с Самаркандом, где величественные мечети, мавзолеи и медресе расскажут о былом могуществе империи. Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханым — эти шедевры архитектуры оставят неизгладимое впечатление.
Бухара— жемчужина Великого Шелкового пути
Эти древние города, богатые историей и культурой, порадуют вас своими узкими улочками, великолепными минаретами и атмосферой старины.
Приглашаем вас в путешествие, которое станет настоящим погружением в историю!
Откройте для себя величие империи Тамерлана, почувствуйте дыхание времени и насладитесь красотой древних городов, которые до сих пор восхищают своим великолепием. Это путешествие — не просто экскурсия, это встреча с легендой, которая навсегда останется в вашем сердце.
Программа тура по дням
Прибытие в Ташкент
Ваше путешествие начинается с прибытия в Ташкент — столицу Узбекистана, город, где история и современность переплетаются в уникальной гармонии. Вас встретят в аэропорту и сопроводят в гостиницу, где вы сможете разместиться с 14:00.
После заселения у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть после перелета и самостоятельно познакомиться с городом. Ташкент — это настоящий калейдоскоп эпох и культур. Здесь вы найдете археологические памятники времен зороастризма, возраст которых превышает 2200 лет, величественные архитектурные шедевры Средневековья, монументальные здания конца Xix века и современные постройки, отражающие дух нового времени.
Рекомендуем:
Совершите прогулку по современной части Ташкента. Полюбуйтесь широкими проспектами, уютными парками и фонтанами, которые делают город таким зеленым и живым. Обязательно обратите внимание на знаменитое ташкентское метро, которое считается одним из самых красивых в мире. Каждая станция — это уникальное произведение искусства, отражающее культуру и историю Узбекистана.
Вечером вы сможете насладиться узбекской кухней в одном из местных ресторанов, где вас ждут ароматные плов, сочные манты и душистый чай.
Ночь в гостинице.
Экскурсия по Ташкенту (Старый город). Самарканд
Утро: Экскурсия по Старому городу Ташкента Ваш день начнется с погружения в историю и духовное наследие Ташкента. Вы посетите площадь Хаст-Имам — сердце духовной жизни города. Здесь хранится уникальная реликвия: волос Пророка Мухаммеда. Это место наполнено особой атмосферой благоговения и истории.
Рядом вы увидите медресе Барак-хана и мавзолей Кафал-аль-Шаши — одни из старейших архитектурных памятников Ташкента, которые расскажут вам о богатом прошлом города.
Затем вас ждет посещение легендарного базара Чорсу — самого оригинального и старинного рынка Ташкента. Под огромным куполом вы окунетесь в атмосферу восточного базара, где можно найти всё: от свежих местных продуктов и ароматных специй до ремесленных изделий и сувениров.
Прогулка по Старому городу: Вы пройдете по узким улочкам старинных махаллей (жилых кварталов), где время будто остановилось. Глинобитные дома, аутентичная архитектура и подлинная атмосфера Старого Ташкента перенесут вас в прошлое.
Обед: Ваш гастрономический опыт продолжится в знаменитом Среднеазиатском центре плова Беш Козон. Здесь каждый день в гигантских казанах готовят до 10 тонн вкуснейшего плова по традиционным рецептам. Это настоящий праздник для ваших вкусовых рецепторов!
Переезд в Самарканд: После обеда вас ждет переезд в Самарканд — один из древнейших городов мира, бывшую столицу Согдианы (Мараканды) и сердце империи Тамерлана. Этот город-музей, внесенный в список Всемирного наследия Юнеско, сохранил уникальную ауру азиатского Средневековья. Самарканд был важнейшим центром Шелкового пути, и его величественные памятники до сих пор поражают своим величием.
Вечер: По прибытии в Самарканд вы разместитесь в гостинице. У вас будет время отдохнуть и насладиться вечерней атмосферой этого удивительного города.
Питание: завтрак, обед.
Ночь в гостинице.
Экскурсия по Самарканду (много объектов)
Ваш день начнется с погружения в величественную историю и архитектуру Самарканда — города, который на протяжении веков был центром науки, культуры и торговли.
Утро: Площадь Регистан
Вы посетите Регистан — самую известную площадь Центральной Азии, окруженную тремя величественными медресе:
- Медресе Улугбека — старейшее из трех, построенное в Xv веке, оно стало центром науки и образования.
- Медресе Шер-Дор — украшенное изображениями тигров, символизирующих силу и мощь.
- Медресе Тилля-Кари — известное своими золотыми росписями, оно служило не только учебным заведением, но и мечетью.
Мавзолей Гур-Эмир
Далее вас ждет посещение мавзолея Гур-Эмир — династической усыпальницы Тамерлана и его потомков. Этот архитектурный шедевр вдохновил создателей мавзолея Хумаюн в Дели и знаменитого Тадж-Махала в Агре.
Мечеть Биби-Ханум
Вы увидите мечеть Биби-Ханум — одну из самых больших и величественных соборных мечетей Центральной Азии. Её масштабы и красота поражают воображение, а история, связанная с её строительством, окутана легендами.
Базар Сиаб
После этого вы отправитесь на базар Сиаб — крупнейший рынок Самарканда. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу восточного базара, попробовать местные сладости, свежие фрукты и приобрести традиционные сувениры.
Шахи-Зинда
Вы посетите архитектурный ансамбль Шахи-Зинда — уникальный комплекс из 11 мавзолеев, которые представляют собой настоящую галерею средневековой архитектуры. Каждый мавзолей украшен изразцами и резьбой, создавая неповторимую атмосферу.
Обсерватория Улугбека
Завершит ваш день посещение музея обсерватории Улугбека. Это одна из самых значительных обсерваторий Средневековья, где великий ученый и правитель Улугбек проводил свои астрономические исследования. Вы увидите сохранившийся фрагмент гигантского угломера (секстанта), который использовался для точных измерений.
После насыщенного дня у вас будет свободное время для отдыха или самостоятельной прогулки по вечернему Самарканду.
Питание: завтрак.
Ночь в гостинице.
Экскурсии в Гиждуване, Бухаре и загородом
Утро: Переезд в Гиждуван
08:00 — ваш день начнется с переезда в Гиждуван, небольшой город, известный своими традициями гончарного искусства.
Посещение семьи Нарзуллаевых
Вы познакомитесь с семьей Нарзуллаевых — потомственными мастерами-керамистами, которые сохраняют и развивают традиции гиждуванской гончарной школы. Вам покажут весь процесс создания керамики: от формовки и росписи до обжига. Вы сможете не только увидеть, но и попробовать себя в этом древнем ремесле.
Обед в доме керамистов
После экскурсии вас ждет обед в доме мастеров. Вы попробуете знаменитые гиждуванские шашлыки, приготовленные по традиционным рецептам.
Переезд в Бухару
После обеда вы отправитесь в Бухару — один из древнейших городов Узбекистана, который был важным центром Великого Шелкового пути. Бухара славится своими памятниками архитектуры, многие из которых включены в Список всемирного наследия Юнеско.
Экскурсия по загородным объектам: дворец Ситораи Мохи Хоса
По пути в Бухару вы посетите дворец Ситораи Мохи Хоса — летнюю резиденцию последнего бухарского эмира. Этот уникальный архитектурный комплекс сочетает в себе элементы восточного и европейского стилей.
Размещение в гостинице
По прибытии в Бухару вы разместитесь в гостинице и немного отдохнете.
Вечерняя экскурсия по Бухаре: ансамбль Ляби-Хауз
Ваш вечер начнется с посещения ансамбля Ляби-Хауз — самой известной площади Бухары. Вокруг искусственного пруда расположены:
- Медресе Кукельдаш — одно из крупнейших медресе Центральной Азии.
- Медресе Надира Диванбеги — украшенное изображениями птиц и животных.
- Ханака — суфийская обитель, где дервиши совершали свои ритуалы.
- Памятник Ходже Насреддину — знаменитому герою восточных сказок.
Здесь же вы найдете множество уютных кафе, где можно выпить чашку ароматного чая или кофе.
Торговый квартал крытых базаров
Завершит ваш день посещение торгового квартала крытых базаров Xvi века. Здесь вы увидите мастерские народных ремесел, где создаются шелковые ткани, ювелирные изделия и керамика.
Питание: завтрак, обед.
Ночь в гостинице.
Продолжение экскурсии по сокровищам Бухары
Ваш день начнется с продолжения знакомства с Бухарой — городом, который на протяжении веков был центром культуры, науки и торговли. Сегодня вас ждет погружение в богатое архитектурное наследие этого удивительного места.
Утро: Мавзолей Саманидов
Вы посетите мавзолей Саманидов — одну из самых древних и значительных построек Бухары. Эта династическая усыпальница, построенная в Ixx веках, уникальна своим архитектурным стилем, сочетающим традиции согдийской и исламской архитектуры. Её изящные кирпичные узоры и совершенные пропорции делают её настоящим шедевром.
Мавзолей Чашма Аюб
Далее вы увидите мавзолей Чашма Аюб, который выделяется своей необычной формой в виде продолговатой призмы. С этим местом связаны библейские легенды о странствующем Иове. Здесь также находится священный источник, который, по преданию, обладает целебными свойствами.
Комплекс Боло-Хауз
Вы посетите комплекс Боло-Хауз — памятник монументальной архитектуры, который когда-то был частью Регистана Бухары. В него входят водоем, минарет и мечеть, украшенная 20 резными колоннами. Это место было главной пятничной мечетью города и поражает своей изысканной красотой.
Крепость Арк
Следующей остановкой станет крепость Арк — древняя цитадель Бухары, которая была городом в городе. Это мощное сооружение, возраст которого превышает 1500 лет, служило резиденцией правителей и символом их власти.
Комплекс Пой-Калян
Вы посетите комплекс Пой-Калян — центральный ансамбль и главный символ Бухары. В него входят:
- Минарет Калян — один из самых высоких минаретов Центральной Азии, который веками служил ориентиром для караванов.
- Мечеть Калян — величественное здание, способное вместить тысячи верующих.
- Медресе Мири-Араб — действующее духовное учебное заведение, украшенное изразцами и резьбой.
Медресе Абдулазиз-хана
Вы увидите медресе Абдулазиз-хана — потрясающе красивое здание, богато украшенное сложными орнаментами и росписями. Это один из ярких примеров позднесредневековой архитектуры Бухары.
Медресе Улугбека
Завершит ваш день посещение медресе Улугбека — строгого и уравновешенного здания, построенного в Xv веке. Это медресе стало центром науки и образования, а его архитектура отражает дух эпохи Тимуридов.
После насыщенного дня у вас будет свободное время для отдыха или самостоятельной прогулки по вечерней Бухаре.
Ночь в гостинице.
Питание: завтрак.
Вылет из Бухары
Групповой переезд в аэропорт Бухары.
Завершение программы тура.
Питание: завтрак.
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча/проводы в аэропорту в любое время, групповой трансфер аэропорт гостиница аэропорт для каждого рейса
- Размещение в гостиницах в двухместных номерах с завтраком
- Групповые экскурсии с гидом согласно программе тура
- Комфортабельный транспорт с кондиционером на протяжении всего тура
- Обед в Среднеазиатском центре плова Беш Козон, обед в доме керамистов в Гиждуване
- Минеральная вода на каждый день тура
- Памятные сувениры
Что не входит в цену
- Одноместное размещение +135 Usd
- Стоимость международных перелетов
- Входные билеты на памятники и в музеи
- Стоимость питания
- Медицинская страховка выезжающего зарубеж с покрытием от 30000$, включая риск Ковид-19
- Страхование от невыезда
- Дополнительные услуги:
- Возможная дополнительная ночь в Ташкенте или Бухаре по прибытию или убытию:
- Одноместный номер - 60 Usd/за номер/за сутки
- Двухместный номер - 70 Usd/за номер/за сутки
- Доплата за индивидуальный трансфер аэропорт гостиница аэропорт:
- Седан: +30 Usd в одну сторону
- Микроавтобус: + 50 Usd в одну сторону
О чём нужно знать до поездки
Какие условия оплаты?
Первая оплата на портале - 15%. Открываются контакты, можно обмениваться анкетными данными. Направляю вам анкету. Без анкеты невозможно бронировать, посадить на места в группу и подготовить договор.
Вторая оплата по договору с нами - 15% по курсу Цб+6% в течении 1-2 дней после получения договора
Остаток 70% оплачивается на месте наличными долл. Сша или рублями по курсу (курс Цб Рф+6%). Валюта оплаты выбирается вами до начала путешествия: долл. Сша или рубли.
Проживание
В стоимость программы включено размещение в небольших уютных отелях, зачастую оформленных в национальном стиле. Мы предлагаем именно этот тип размещения, поскольку в Узбекистане он совершенно самобытен.
Ташкент: Huvaydo 3 / King Plaza 3 или подобная
Самарканд: Arba 3 / Marokand Spa Hotel 3 или подобная
Бухара: Ayvan Boutique 3 / Nostalgia Boutique 3 или подобная
Предусмотрено ли подселение?
Для Туристов Без Пары Подтверждаем Только 1-Местное Размещение С Доплатой (См. раздел В стоимость не включено)!
Будут ли применены штрафы при моем отказе от оплаченного тура?
Согласно ст. 32 закона Рф 2300-1 О защите прав потребителей и ст. 782 Гк Рф, Потребитель вправе в любое время отказаться от исполнения договора оказания услуг, при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов. Заранее указывать размер штрафов для физических лиц запрещено законом. Поэтому при определении фактически понесенных расходов большую роль играет срок отказа туриста от поездки, влияющий на возможность реализации его места в туре для минимизации расходов и ряда других юридических условий и причин.
Пожелания к путешественнику
Мы не рекомендуем брать детей младше 10 лет в групповой тур, так как темп поездки достаточно высокий, насыщенность экскурсий интенсивная, а подача материала рассчитана на взрослую аудиторию. Самому ребенку будет сложно выдержать взрослую нагрузку. Кроме того, дети могут задерживать всю остальную группу, из-за чего пострадает запланированный график экскурсий.
Для путешествий с маленькими детьми мы рекомендуем индивидуальный формат и с удовольствием подберем маршрут, который будет интересен всем членам семьи. Более того, индивидуальные экскурсии можно будет регулировать на месте, например, если потребуется сделать перерыв на дневной сон или капризы у маленьких участников.
Визы
Для граждан России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан на срок до 60 дней. Для граждан еще более 70 государств, в том числе Украины, Израиля, Латвии, Литвы, Таджикистана, Турции, Чехии и Эстонии установлен безвизовый режим въезда на срок до 30 дней. Въезд в Узбекистан осуществляется по заграничному паспорту.