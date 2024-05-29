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Авторский тур
6 дней
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
Почувствовать себя героем восточной сказки и увидеть, как выглядела Хива в 15 веке
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время, заселени...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
$560 за человека
Авторский тур
6 дней
Треккинги в горах и знакомство с Ташкентом и Самаркандом
Совершить поход к водопадам, прогуляться по главной площади Самарканда и заглянуть в столичный бар
Начало: Ташкент, аэропорт, время встречи - по договорённос...
20 авг в 08:00
10 сен в 08:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Восток - дело яркое: тур по самым интересным местам Ташкента, Самарканда и Бухары
Побывать на бумажной фабрике, увидеть древнюю обсерваторию и поторговаться на восточном рынке
Начало: Аэропорт Ташкента, время встречи зависит от ваших ...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$830 за человека
Авторский тур
6 дней
По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
Побывать на фабрике ковров, насладиться фольклорным шоу и научиться торговаться на восточном рынке
Начало: Ташкент, 14:00
10 сен в 08:00
21 сен в 14:00
$600 за человека
Авторский тур
6 дней
Горы и города Узбекистана: шестидневный тур
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$750 за человека
Авторский тур
6 дней
Узбекистанский трип 4 в 1: Ташкент, Самарканд, Гиждуван и Бухара
Посетить исторические места и побывать в гостях у потомственных керамистов
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
25 июля в 14:00
22 авг в 14:00
$578 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина29 мая 2024Отзыв о путешествии в среднеазиатскую сказку. Наше путешествие пролетело за 6 дней в середине мая 2024г. «Пролетело», потому что хорошее быстро
- ООльга20 мая 2024Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…. И гуляли, гуляли, гуляли…. Класс!!!!
- ССергей13 мая 2024Еще бы была бы поездка в старый кишлак возле реки со старыми обычаями
- ЕЕкатерина7 мая 2024Тур "Палитра Узбекистана" очень понравился, передвижения между городами и экскурсиями чётко по времени. Останутся яркие и незабываемые впечатления о поездке. Каждый город прекрасен. Большое спасибо экскурсоводам, водителям и всей команде за прекрасное путешествие.
- ММария6 мая 2024Поездка насыщенная, хорошо спланированна и организована. Отели в разных городах очень понравились.
- ААнгелина8 октября 2023Замечательное путешествие по Узбекистану было организовано для нашей компании Наталией! Мы под огромным впечатлением от страны,которую с любовью показали нам
- ВВадим6 октября 2022Многодневный тур: Ташкент-Бухара-СамаркандУвидели очень много! Интересные экскурсии и отличная организация тура! Ни сколько не будет преувеличением сказать что на протяжении всего тура мы
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «6-дневные туры»
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