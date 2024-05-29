Авторские туры на 6 дней в Ташкент

Найдено 6 туров в категории «6-дневные туры» в Ташкенте на русском языке, цены от $560. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
30 отзывов
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
Почувствовать себя героем восточной сказки и увидеть, как выглядела Хива в 15 веке
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время, заселени...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
$560 за человека
Треккинги в горах и знакомство с Ташкентом и Самаркандом
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Треккинги в горах и знакомство с Ташкентом и Самаркандом
Совершить поход к водопадам, прогуляться по главной площади Самарканда и заглянуть в столичный бар
Начало: Ташкент, аэропорт, время встречи - по договорённос...
20 авг в 08:00
10 сен в 08:00
65 000 за человека
Восток - дело яркое: тур по самым интересным местам Ташкента, Самарканда и Бухары
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Восток - дело яркое: тур по самым интересным местам Ташкента, Самарканда и Бухары
Побывать на бумажной фабрике, увидеть древнюю обсерваторию и поторговаться на восточном рынке
Начало: Аэропорт Ташкента, время встречи зависит от ваших ...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$830 за человека
По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
Побывать на фабрике ковров, насладиться фольклорным шоу и научиться торговаться на восточном рынке
Начало: Ташкент, 14:00
10 сен в 08:00
21 сен в 14:00
$600 за человека
Горы и города Узбекистана: шестидневный тур
🚶 Пешая
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Горы и города Узбекистана: шестидневный тур
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$750 за человека
Узбекистанский трип 4 в 1: Ташкент, Самарканд, Гиждуван и Бухара
Авторский тур
6 дней
Узбекистанский трип 4 в 1: Ташкент, Самарканд, Гиждуван и Бухара
Посетить исторические места и побывать в гостях у потомственных керамистов
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
25 июля в 14:00
22 авг в 14:00
$578 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Восток - дело яркое: тур по самым интересным местам Ташкента, Самарканда и Бухары
    Отзыв о путешествии в среднеазиатскую сказку. Наше путешествие пролетело за 6 дней в середине мая 2024г. «Пролетело», потому что хорошее быстро
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    заканчивается и время за интересной и познавательной беседой летит незаметно. За это время мы посетили 3 города сказочного Узбекистана: Ташкент - гордый и официальный, Самарканд - нарядный и величественный, Бухару - радушную, простую и уютную. Экскурсию в Ташкенте нам проводила очаровательная девушка Шахло, это была очень милая, теплая экскурсия с огромной любовью к городу и его достопримечательностям. Самарканд нам представила Лола - опытный и грамотный гид. Даты, люди и места не были тяжелой и неинтересной информацией в описании жизни, быта и исторических событий в жизни великого Амир Тимура. Украшения возведенных и сохранившихся зданий поражают воображение сегодняшних туристов, а уж современники находились в благоговейном ужасе, наверное. Ковровая фабрика и бумажная ферма вызывает очень теплые чувства от того, что местные жители хотят сохранить и подарить родному краю традиционные и возрожденные технологии прошлого. И вот мы в Бухаре, экскурсии для нас проводил организатор нашего тура Ойбек. Это не были обычные экскурсия с посещением указанных в путеводителе мест, это было путешествие в быт, в уклад жизни бухарских жителей. Очень интересные места, обычаи и привычки людей открылись нам. Много информации получили о том, как зарождалось и распространялось мусульманство на этой земле. Нестандартный и захватывающий рассказ Ойбека заставил воспользоваться Интернетом и заполнить пробелы в истории некогда большой страны. Переезды всегда связаны со многими мелкими проблемами, нюансами и нестыковками, которых мы были лишены благодаря отличной организации проводов и встреч у поездов между городами. Ни минуты ожидания или волнения и уж тем более поисков встречающих. Могу с полной ответственностью рекомендовать данный тур. Вы не пожалеете ни об одной минутке в солнечном Узбекистане! Все ваши пожелания по классности мест в поездах или комфортности проживания можете высказать Ойбеку и, если будет такая возможность, он с удовольствием прислушается к вашим пожеланиям.

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  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Треккинги в горах и знакомство с Ташкентом и Самаркандом
    Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…. И гуляли, гуляли, гуляли…. Класс!!!!
    Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…
  • С
    Сергей
    13 мая 2024
    Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
    Еще бы была бы поездка в старый кишлак возле реки со старыми обычаями
  • Е
    Екатерина
    7 мая 2024
    Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
    Тур "Палитра Узбекистана" очень понравился, передвижения между городами и экскурсиями чётко по времени. Останутся яркие и незабываемые впечатления о поездке. Каждый город прекрасен. Большое спасибо экскурсоводам, водителям и всей команде за прекрасное путешествие.
  • М
    Мария
    6 мая 2024
    Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
    Поездка насыщенная, хорошо спланированна и организована. Отели в разных городах очень понравились.
    Поездка насыщенная, хорошо спланированна и организована. Отели в разных городах очень понравилисьПоездка насыщенная, хорошо спланированна и организована. Отели в разных городах очень понравилисьПоездка насыщенная, хорошо спланированна и организована. Отели в разных городах очень понравились
  • А
    Ангелина
    8 октября 2023
    По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
    Замечательное путешествие по Узбекистану было организовано для нашей компании Наталией! Мы под огромным впечатлением от страны,которую с любовью показали нам
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    гиды Наргиз и Динара! Их профессионализм,знания,чуткость к каждому туристу радовали каждого из нас и в Ташкенте,и в Самарканде,и в Бухаре! Тур был чётко организован,малейшие накладки решались мгновенно. Экскурсионная программа составлена по 💯процентно высшему уровню! Очень понравился отель в Бухаре! Спасибо за впечатления, предоставленные организатором программы и гидам! Теперь будем долго вспоминать юмор и восточные байки Наргиз, интересные рассказы и почти домашнюю заботу Динары, а также колорит, солнце и воздух жемчужины Востока! Настоящая восточная сказка удалась на славу!!!

  • В
    Вадим
    6 октября 2022
    Многодневный тур: Ташкент-Бухара-Самарканд
    Увидели очень много! Интересные экскурсии и отличная организация тура! Ни сколько не будет преувеличением сказать что на протяжении всего тура мы
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    чувствовали заботу о нас. Интересные гиды, современный комфортабельный транспорт. Очень атмосферные и в то же время новые чистые отели. Ни каких опозданий или задержек. Очень понравилось. Будем рекомендовать всем нашим друзьям и знакомым!

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «6-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
  2. Треккинги в горах и знакомство с Ташкентом и Самаркандом
  3. Восток - дело яркое: тур по самым интересным местам Ташкента, Самарканда и Бухары
  4. По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
  5. Горы и города Узбекистана: шестидневный тур
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Медресе Кукельдаш
  2. Сиабский Базар
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Площадь Регистан
  5. Площадь Независимости
  6. Обсерватория Улугбека
Сколько стоит тур в Ташкенте в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "6-дневные туры" можно забронировать 6 авторских туров от 560 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 6 туров на 2024 год по теме «6-дневные туры», 33 ⭐ отзыва, цены от $560. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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