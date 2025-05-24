Мои заказы

Путешествие в Узбекистан только для вас: главные места Ташкента, Самарканда и Бухары

Исследовать мечети, базары, обсерваторию и бумажную фабрику и увидеть, как ткут ковры
Приглашаем в индивидуальный тур по Узбекистану. Вы побываете в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.

Пройдётесь по шумным и атмосферным базарам, понаблюдаете за работой ремесленников и при желании и за доплату сможете научиться
готовить национальные блюда (самса, хинкали, плов, манты).

Вас ждёт настоящая восточная сказка: величественные медресе и богато украшенные мечети, переливающаяся на солнце мозаика и лазурные купола, сливающиеся с небом.

А ещё вы осмотрите древнюю обсерваторию и мавзолей Тамерлана, посетите этнопарк «Вечный город» и дворец Ситораи Мохи-Хоса.

5
1 отзыв
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Питание. В стоимость включены завтраки (шведский стол). Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Hyundai Starex, Mercedes-Benz Vito, Toyota Hiace или Chevrolet Cobalt.

Дети. Участие возможно с 5 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.

Виза. Не нужна.

Тур доступен для бронирования в любой день

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Ташкенту и мастер-класс за доплату

Встретим вас в аэропорту Ташкента и начнём обзорную автомобильную экскурсию. Вы увидите комплекс Хаст-Имам, медресе Баракхама, мавзолей Каффаля Шаши, Музей прикладных искусств. Затем переместимся в современную часть столицы: посетим сквер Амира Темура и осмотрим Большой театр имени Алишера Навои.

По желанию и за доплату вы можете посетить мастер-класс по приготовлению хинкали и самсы.

Обзорная экскурсия по Ташкенту и мастер-класс за доплату
2 день

Гур-Эмир, фабрика ковров, бумажная фабрика и обсерватория Улугбека

Переедем в Самарканд. Полюбуемся мавзолеем Гур-Эмир, медресе Улугбека, Тиллякори и Шердор. Пообедаем в кафе и отправимся на фабрику ковров «Худжум», а затем — на бумажную фабрику «Конигил Мерос». Ещё посетим обсерваторию Улугбека 15 века и осмотрим комплекс Шахи-Зинда.

По желанию и за доплату вы можете посетить мастер-класс по приготовлению плова, самсы и мантов.

Гур-Эмир, фабрика ковров, бумажная фабрика и обсерватория Улугбека
3 день

Музей "Афрасиаб", Сиабский базар и "Вечный город"

Продолжаем исследовать Самарканд. Посетим музей «Афрасиаб», осмотрим мавзолей Святого Даниила и пообедаем. А после трапезы заглянем на Сиабский рынок. Завершим экскурсию прогулкой по этнопарку «Вечный город».

Музей "Афрасиаб", Сиабский базар и "Вечный город"
4 день

Экскурсия по Бухаре: Ляби-Хауз, Торговые купола и местные мастера

Переедем в Бухару. Увидим ансамбль Ляби-Хауз с прудом и медресе. Затем погуляем по еврейскому кварталу и познакомимся с жизнью бухарских евреев. Посетим Торговые купола, закупимся сувенирами и ремесленными товарами. Пройдёмся по мастерским: увидим, как работают кузнецы, понаблюдаем за чеканкой, ковроткачеством и золотошвейным искусством.

Осмотрим минарет Калон, медресе Мири-Араб, мечеть Калон, крепость Арк и мечеть Боло-Хауз.

Экскурсия по Бухаре: Ляби-Хауз, Торговые купола и местные мастера
5 день

Мавзолей Саманидов, Чашма-Айюб и дворец Ситораи Мохи-Хоса

Поедем за пределы Бухары. Посетим мавзолеи Саманидов 9 века и Чашма-Айюб 12 века. Затем пройдёмся по восточному базару и пообедаем в чайхане, где вы сможете отведать бухарского плова. Полюбуемся дворцом Ситораи Мохи-Хоса и комплексом Бахоуддина Накшбанди.

Затем отвезём вас в аэропорт Бухары или Ташкента.

Мавзолей Саманидов, Чашма-Айюб и дворец Ситораи Мохи-Хоса

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет60 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Питьевая вода
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Мастер-классы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Ташкента или Бухары, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарход
Фарход — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 144 туристов
Меня зовут Фарход, я родился и вот уже более полувека живу в Самарканде. Многие городские истории и легенды узнал от своей бабушки. Вместе с командой дружных гидов покажем вам наш древний Самарканд и расскажем о нём нескучные истории.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Маулен
24 мая 2025
Путешествовали втроём — я, жена и сестра — и это было одно из самых душевных и хорошо организованных путешествий! Нас встретили в Ташкенте и сразу же провели отличную экскурсию по
городу. Ночевали в шикарном отеле, всё было на высшем уровне.

На скоростном поезде Афросиаб добрались до Бухары — там нас уже ждала приветливая и знающая гидесса. Экскурсия была очень насыщенной и интересной. Отель в самом центре города — просто находка! Из окон открывался потрясающий вид на старинный город, всё как на ладони.

Самарканд покорил нас с первого взгляда! На вокзале нас встретили и провели обзорную экскурсию по главным достопримечательностям. А дальше — особая благодарность Фарходу, самому организатору тура. Он лично провёл для нас две экскурсии, щедро делился легендами, притчами и историями — слушать его было одно удовольствие. Чувствуется, что человек по-настоящему любит своё дело и родной край. Так же Фарход оказался очень внимательным подарив подарки на память об Узбекистане.

Спасибо за отличную организацию, за продуманный маршрут, комфорт и тёплую атмосферу! Рекомендуем всем, кто хочет увидеть Узбекистан с его настоящей душой.

