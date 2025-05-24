Встретим вас в аэропорту Ташкента и начнём обзорную автомобильную экскурсию. Вы увидите комплекс Хаст-Имам, медресе Баракхама, мавзолей Каффаля Шаши, Музей прикладных искусств. Затем переместимся в современную часть столицы: посетим сквер Амира Темура и осмотрим Большой театр имени Алишера Навои.

По желанию и за доплату вы можете посетить мастер-класс по приготовлению хинкали и самсы.