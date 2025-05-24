Питание. В стоимость включены завтраки (шведский стол). Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Hyundai Starex, Mercedes-Benz Vito, Toyota Hiace или Chevrolet Cobalt.
Дети. Участие возможно с 5 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.
Виза. Не нужна.
Тур доступен для бронирования в любой день
Программа тура по дням
1 день
Обзорная экскурсия по Ташкенту и мастер-класс за доплату
Встретим вас в аэропорту Ташкента и начнём обзорную автомобильную экскурсию. Вы увидите комплекс Хаст-Имам, медресе Баракхама, мавзолей Каффаля Шаши, Музей прикладных искусств. Затем переместимся в современную часть столицы: посетим сквер Амира Темура и осмотрим Большой театр имени Алишера Навои.
По желанию и за доплату вы можете посетить мастер-класс по приготовлению хинкали и самсы.
2 день
Гур-Эмир, фабрика ковров, бумажная фабрика и обсерватория Улугбека
Переедем в Самарканд. Полюбуемся мавзолеем Гур-Эмир, медресе Улугбека, Тиллякори и Шердор. Пообедаем в кафе и отправимся на фабрику ковров «Худжум», а затем — на бумажную фабрику «Конигил Мерос». Ещё посетим обсерваторию Улугбека 15 века и осмотрим комплекс Шахи-Зинда.
По желанию и за доплату вы можете посетить мастер-класс по приготовлению плова, самсы и мантов.
3 день
Музей "Афрасиаб", Сиабский базар и "Вечный город"
Продолжаем исследовать Самарканд. Посетим музей «Афрасиаб», осмотрим мавзолей Святого Даниила и пообедаем. А после трапезы заглянем на Сиабский рынок. Завершим экскурсию прогулкой по этнопарку «Вечный город».
4 день
Экскурсия по Бухаре: Ляби-Хауз, Торговые купола и местные мастера
Переедем в Бухару. Увидим ансамбль Ляби-Хауз с прудом и медресе. Затем погуляем по еврейскому кварталу и познакомимся с жизнью бухарских евреев. Посетим Торговые купола, закупимся сувенирами и ремесленными товарами. Пройдёмся по мастерским: увидим, как работают кузнецы, понаблюдаем за чеканкой, ковроткачеством и золотошвейным искусством.
Осмотрим минарет Калон, медресе Мири-Араб, мечеть Калон, крепость Арк и мечеть Боло-Хауз.
5 день
Мавзолей Саманидов, Чашма-Айюб и дворец Ситораи Мохи-Хоса
Поедем за пределы Бухары. Посетим мавзолеи Саманидов 9 века и Чашма-Айюб 12 века. Затем пройдёмся по восточному базару и пообедаем в чайхане, где вы сможете отведать бухарского плова. Полюбуемся дворцом Ситораи Мохи-Хоса и комплексом Бахоуддина Накшбанди.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
Питьевая вода
Услуги гида
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты до Ташкента и обратно
Обеды и ужины
Входные билеты на объекты экскурсий
Мастер-классы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Ташкента или Бухары, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарход — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 144 туристов
Меня зовут Фарход, я родился и вот уже более полувека живу в Самарканде. Многие городские истории и легенды узнал от своей бабушки. Вместе с командой дружных гидов покажем вам наш древний Самарканд и расскажем о нём нескучные истории.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
М
Маулен
24 мая 2025
Путешествовали втроём — я, жена и сестра — и это было одно из самых душевных и хорошо организованных путешествий! Нас встретили в Ташкенте и сразу же провели отличную экскурсию по читать дальше
городу. Ночевали в шикарном отеле, всё было на высшем уровне.
На скоростном поезде Афросиаб добрались до Бухары — там нас уже ждала приветливая и знающая гидесса. Экскурсия была очень насыщенной и интересной. Отель в самом центре города — просто находка! Из окон открывался потрясающий вид на старинный город, всё как на ладони.
Самарканд покорил нас с первого взгляда! На вокзале нас встретили и провели обзорную экскурсию по главным достопримечательностям. А дальше — особая благодарность Фарходу, самому организатору тура. Он лично провёл для нас две экскурсии, щедро делился легендами, притчами и историями — слушать его было одно удовольствие. Чувствуется, что человек по-настоящему любит своё дело и родной край. Так же Фарход оказался очень внимательным подарив подарки на память об Узбекистане.
Спасибо за отличную организацию, за продуманный маршрут, комфорт и тёплую атмосферу! Рекомендуем всем, кто хочет увидеть Узбекистан с его настоящей душой.