Величественные архитектурные ансамбли, дружелюбные жители и солнце ждут вас в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.
Будем много гулять и знакомиться с самыми интересными и порой не очень популярными местами этих городов. Посетим базары, полюбуемся мечетями и медресе и попробуем традиционные блюда. Приятным дополнением станет знакомство с гончарным искусством в городе Гиждуван.
Описание тура
Организационные детали
По договору вы вносите предоплату 30%. Остаток суммы за тур вносится наличными на месте в день начала программы.
Список вещей:
Футболки/рубашки/блузки с коротким и длинным рукавом;
Свободные шорты;
Джинсы или брюки; для дам – юбки, сарафаны;
Тонкий свитер;
Ветровка/пиджак;
Лёгкий платок (можно не везти с собой, а купить местный из натурального хлопка или шёлка);
Лёгкий головной убор;
Солнцезащитные очки (и солнцезащитный крем);
Обувь (удобная и практичная, с крепкой подошвой и без высоких каблуков, т. к. экскурсионные туры предполагают длительные пешие прогулки. Подойдут сандалии и лёгкие кроссовки.
Небольшой рюкзак или сумка через плечо для документов, наличных денег и бутылочки воды.
Документы:
Для граждан России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан на срок до 60 дней.
Для граждан еще более 70 государств, в том числе Украины, Израиля, Латвии, Литвы, Таджикистана, Турции, Чехии и Эстонии установлен безвизовый режим въезда на срок до 30 дней.
Въезд в Узбекистан осуществляется по заграничному паспорту.
Для въезда нужен загранпаспорт ребенка либо загранпаспорт родителя со внесёнными сведениями о ребёнке (до 14 лет). Дети до 16 лет освобождаются от заполнения въездной таможенной декларации в аэропорту по прилете и оформления временной регистрации на территории Узбекистана.
Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну. Медицинский страховой полис на сумму не менее 30000$ должен покрывать, в том числе, расходы на лечение COVID-19.
Организация:
Мы не рекомендуем брать детей младше 12 лет в групповой тур, так как темп поездки достаточно высокий, экскурсии насыщенные, а подача материала рассчитана на взрослую аудиторию. Кроме того, дети могут задерживать всю остальную группу, из-за чего пострадает запланированный график экскурсий.
Для путешествий с маленькими детьми мы рекомендуем индивидуальный формат и с удовольствием подберём маршрут, который будет интересен всем членам семьи. Более того, индивидуальные экскурсии можно будет регулировать на месте.
Чтобы получить туристическую SIM-карту необходимо обратиться к сотрудникам информационной туристической стойки, предъявить паспорт с печатью о прибытии в Узбекистан, выбрать тарифный план и внести за него оплату. Пункты продажи туристических SIM-карт есть также на центральном ж. -д. вокзале Ташкента, в офисах мобильных операторов, в гостиницах «International Hotel Tashkent» и «Саехат».
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и 2 обеда. При длительных переездах возможны обеды в дороге (в ланч-боксах).
Транспорт. Автобус туристического класса.
Уровень сложности. Минимальный. Программа предусматривает длительные пешие прогулки. До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном транспорте.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания. В небольших поселках и отдалённых горных районах Интернета нет. Местная сотовая связь недорогая — можно приобрести туристическую SIM-карту.
Программа тура по дням
Привет, Ташкент
Добро пожаловать в Узбекистан! Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в гостиницу (с 14:00). Разместившись, вы сможете самостоятельно погулять по Ташкенту (рекомендуем совершить прогулку по его современной части) или просто отдохнуть после перелёта.
Старый Ташкент и переезд в Самарканд
Сегодня начинаем знакомиться со столицей Узбекистана. Отправляемся исследовать Старый Ташкент: посетим площадь Хаст-Имам, возникшую возле могилы одного из первых имамов Ташкента Хазрати Имама, увидим медресе Кукельдаш и заглянем на самый старый базар города — Чорсу.
После этого нас ждёт обед в знаменитом Среднеазиатском центре плова «Беш Козон», а затем поедем в Самарканд. Заселимся в гостиницу и переночуем.
Знакомство с Самаркандом
После завтрака отправимся в мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу тюрко-монгольского Тамерлана (или Амир Темура), его наставника и некоторых членов семьи основателя Тимуридов. Затем посетим самую известную площадь Центральной Азии — Регистан. Здесь увидим интересные архитектурные памятники: медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Заглянем в величественную мечеть Биби-Ханым, поражающую своими масштабами. Зайдём на знаменитый Сиабский базар и порадуем себя местными товарами.
Далее нас ждёт архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, история которого хранит в себе множество тайн и легенд, а после пройдём в музей обсерватории Улугбека.
Гиждуван и достопримечательности Бухары
Из Самарканда переезжаем в Гиждуван, где побываем в гостях у семьи Нарзуллаевых, потомственных керамистов. Вы познакомитесь с гончарным мастерством и понаблюдаете за процессом изготовления керамических изделий. Пообедаем здесь же, отведав гиждуванский шашлык.
Далее переместимся в Бухару — город, через который проходил Великий Шёлковый путь. Дорога будет долгой, но она того стоит. Заглянем на территорию дворца Ситораи Мохи-Хоса.
По приезде отправимся к архитектурному ансамблю Ляби-Хауз, созданному в XVI-XVII веках. Осмотрим местные медресе Кукельдаш и Надира Диванбеги. Завершим первую часть экскурсионной программы по Бухаре посещением торгового квартала XVI века, где располагаются мастерские народных ремёсел.
Заселимся в отель и переночуем.
Архитектурные ансамбли, усыпальницы и медресе Бухары
Продолжаем знакомиться со знаковыми локациями Бухары. Побываем в мавзолее Саманидов и усыпальнице Чашма Аюб, увидим архитектурный ансамбль Боло-Хауз. Мечеть комплекса была открыта для всех, и правитель Бухары Эмир Шахмурад, по приказу которого был построен комплекс, сам намеревался посещать её каждую пятницу.
Осмотрим удивительную старинную крепость Арк, напоминающую песочный замок, комплекс Пои-Калян, медресе Абдулазиз-хана и Улугбека.
Вернёмся в гостиницу.
Окончание тура
Наше путешествие подошло к концу. Отвезём вас в аэропорт Бухары. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$581
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Вода на каждый день тура
- Обед в «Беш Козон» и обед в доме керамистов в Гиждуване
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Ташкента и обратно из Бухары
- Входные билеты в музеи и на территории памятников
- Обеды и ужины
- Страховка на сумму $40 000
- 1-местное размещение - $136 за всю программу
- Индивидуальный трансфер из/до аэропорта ($30 с человека за «седан» и $50 с человека за микроавтобус)
- Дополнительная ночь в отеле по прибытии/отъезде:
- Одноместный номер - $50 за сутки
- Двухместный - $60 за сутки