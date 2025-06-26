Мои заказы

Узбекистанский трип 4 в 1: Ташкент, Самарканд, Гиждуван и Бухара

Посетить исторические места и побывать в гостях у потомственных керамистов
Прикоснёмся к культуре древней страны Средней Азии — Узбекистана.

Величественные архитектурные ансамбли, дружелюбные жители и солнце ждут вас в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.

Будем много гулять и знакомиться с самыми интересными и порой не очень популярными местами этих городов. Посетим базары, полюбуемся мечетями и медресе и попробуем традиционные блюда. Приятным дополнением станет знакомство с гончарным искусством в городе Гиждуван.
5
1 отзыв
Узбекистанский трип 4 в 1: Ташкент, Самарканд, Гиждуван и Бухара
Узбекистанский трип 4 в 1: Ташкент, Самарканд, Гиждуван и Бухара
Узбекистанский трип 4 в 1: Ташкент, Самарканд, Гиждуван и Бухара
Ближайшие даты:
5
дек30
янв20
фев27
фев4
мар6
мар11
мар
Время начала: 08:00, 14:00

Описание тура

Организационные детали

По договору вы вносите предоплату 30%. Остаток суммы за тур вносится наличными на месте в день начала программы.

Список вещей:

Футболки/рубашки/блузки с коротким и длинным рукавом;
Свободные шорты;
Джинсы или брюки; для дам – юбки, сарафаны;
Тонкий свитер;
Ветровка/пиджак;
Лёгкий платок (можно не везти с собой, а купить местный из натурального хлопка или шёлка);
Лёгкий головной убор;
Солнцезащитные очки (и солнцезащитный крем);
Обувь (удобная и практичная, с крепкой подошвой и без высоких каблуков, т. к. экскурсионные туры предполагают длительные пешие прогулки. Подойдут сандалии и лёгкие кроссовки.
Небольшой рюкзак или сумка через плечо для документов, наличных денег и бутылочки воды.

Документы:

Для граждан России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан на срок до 60 дней.

Для граждан еще более 70 государств, в том числе Украины, Израиля, Латвии, Литвы, Таджикистана, Турции, Чехии и Эстонии установлен безвизовый режим въезда на срок до 30 дней.

Въезд в Узбекистан осуществляется по заграничному паспорту.

Для въезда нужен загранпаспорт ребенка либо загранпаспорт родителя со внесёнными сведениями о ребёнке (до 14 лет). Дети до 16 лет освобождаются от заполнения въездной таможенной декларации в аэропорту по прилете и оформления временной регистрации на территории Узбекистана.

Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну. Медицинский страховой полис на сумму не менее 30000$ должен покрывать, в том числе, расходы на лечение COVID-19.

Организация:

Мы не рекомендуем брать детей младше 12 лет в групповой тур, так как темп поездки достаточно высокий, экскурсии насыщенные, а подача материала рассчитана на взрослую аудиторию. Кроме того, дети могут задерживать всю остальную группу, из-за чего пострадает запланированный график экскурсий.

Для путешествий с маленькими детьми мы рекомендуем индивидуальный формат и с удовольствием подберём маршрут, который будет интересен всем членам семьи. Более того, индивидуальные экскурсии можно будет регулировать на месте.

Чтобы получить туристическую SIM-карту необходимо обратиться к сотрудникам информационной туристической стойки, предъявить паспорт с печатью о прибытии в Узбекистан, выбрать тарифный план и внести за него оплату. Пункты продажи туристических SIM-карт есть также на центральном ж. -д. вокзале Ташкента, в офисах мобильных операторов, в гостиницах «International Hotel Tashkent» и «Саехат».

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и 2 обеда. При длительных переездах возможны обеды в дороге (в ланч-боксах).

Транспорт. Автобус туристического класса.

Уровень сложности. Минимальный. Программа предусматривает длительные пешие прогулки. До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном транспорте.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания. В небольших поселках и отдалённых горных районах Интернета нет. Местная сотовая связь недорогая — можно приобрести туристическую SIM-карту.

Программа тура по дням

1 день

Привет, Ташкент

Добро пожаловать в Узбекистан! Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в гостиницу (с 14:00). Разместившись, вы сможете самостоятельно погулять по Ташкенту (рекомендуем совершить прогулку по его современной части) или просто отдохнуть после перелёта.

Привет, ТашкентПривет, ТашкентПривет, ТашкентПривет, Ташкент
2 день

Старый Ташкент и переезд в Самарканд

Сегодня начинаем знакомиться со столицей Узбекистана. Отправляемся исследовать Старый Ташкент: посетим площадь Хаст-Имам, возникшую возле могилы одного из первых имамов Ташкента Хазрати Имама, увидим медресе Кукельдаш и заглянем на самый старый базар города — Чорсу.

После этого нас ждёт обед в знаменитом Среднеазиатском центре плова «Беш Козон», а затем поедем в Самарканд. Заселимся в гостиницу и переночуем.

Старый Ташкент и переезд в СамаркандСтарый Ташкент и переезд в СамаркандСтарый Ташкент и переезд в СамаркандСтарый Ташкент и переезд в СамаркандСтарый Ташкент и переезд в Самарканд
3 день

Знакомство с Самаркандом

После завтрака отправимся в мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу тюрко-монгольского Тамерлана (или Амир Темура), его наставника и некоторых членов семьи основателя Тимуридов. Затем посетим самую известную площадь Центральной Азии — Регистан. Здесь увидим интересные архитектурные памятники: медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Заглянем в величественную мечеть Биби-Ханым, поражающую своими масштабами. Зайдём на знаменитый Сиабский базар и порадуем себя местными товарами.

Далее нас ждёт архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, история которого хранит в себе множество тайн и легенд, а после пройдём в музей обсерватории Улугбека.

Знакомство с СамаркандомЗнакомство с СамаркандомЗнакомство с СамаркандомЗнакомство с СамаркандомЗнакомство с СамаркандомЗнакомство с Самаркандом
4 день

Гиждуван и достопримечательности Бухары

Из Самарканда переезжаем в Гиждуван, где побываем в гостях у семьи Нарзуллаевых, потомственных керамистов. Вы познакомитесь с гончарным мастерством и понаблюдаете за процессом изготовления керамических изделий. Пообедаем здесь же, отведав гиждуванский шашлык.

Далее переместимся в Бухару — город, через который проходил Великий Шёлковый путь. Дорога будет долгой, но она того стоит. Заглянем на территорию дворца Ситораи Мохи-Хоса.

По приезде отправимся к архитектурному ансамблю Ляби-Хауз, созданному в XVI-XVII веках. Осмотрим местные медресе Кукельдаш и Надира Диванбеги. Завершим первую часть экскурсионной программы по Бухаре посещением торгового квартала XVI века, где располагаются мастерские народных ремёсел.

Заселимся в отель и переночуем.

Гиждуван и достопримечательности БухарыГиждуван и достопримечательности БухарыГиждуван и достопримечательности БухарыГиждуван и достопримечательности БухарыГиждуван и достопримечательности БухарыГиждуван и достопримечательности Бухары
5 день

Архитектурные ансамбли, усыпальницы и медресе Бухары

Продолжаем знакомиться со знаковыми локациями Бухары. Побываем в мавзолее Саманидов и усыпальнице Чашма Аюб, увидим архитектурный ансамбль Боло-Хауз. Мечеть комплекса была открыта для всех, и правитель Бухары Эмир Шахмурад, по приказу которого был построен комплекс, сам намеревался посещать её каждую пятницу.

Осмотрим удивительную старинную крепость Арк, напоминающую песочный замок, комплекс Пои-Калян, медресе Абдулазиз-хана и Улугбека.

Вернёмся в гостиницу.

Архитектурные ансамбли, усыпальницы и медресе БухарыАрхитектурные ансамбли, усыпальницы и медресе БухарыАрхитектурные ансамбли, усыпальницы и медресе БухарыАрхитектурные ансамбли, усыпальницы и медресе БухарыАрхитектурные ансамбли, усыпальницы и медресе БухарыАрхитектурные ансамбли, усыпальницы и медресе Бухары
6 день

Окончание тура

Наше путешествие подошло к концу. Отвезём вас в аэропорт Бухары. До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$581
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Вода на каждый день тура
  • Обед в «Беш Козон» и обед в доме керамистов в Гиждуване
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Ташкента и обратно из Бухары
  • Входные билеты в музеи и на территории памятников
  • Обеды и ужины
  • Страховка на сумму $40 000
  • 1-местное размещение - $136 за всю программу
  • Индивидуальный трансфер из/до аэропорта ($30 с человека за «седан» и $50 с человека за микроавтобус)
  • Дополнительная ночь в отеле по прибытии/отъезде:
  • Одноместный номер - $50 за сутки
  • Двухместный - $60 за сутки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Бухары, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Ташкенте
Провёл экскурсии для 107 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
читать дальше

трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты выездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Т
Татьяна
26 июн 2025
Все было великолепно! Организация отличная, начиная со встречи в аэропорту. Отели по маршруту очень достойные. Автобус и водитель также заслуживают только похвалы. Гид Евгения - кладезь информации и что очень было приятно, человек, который искренне любит эту страну и знает, как открыть её с самой лучшей стороны. Это была замечательная поездка!

Тур входит в следующие категории Ташкента

Похожие туры из Ташкента

Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
На машине
5 дней
73 отзыва
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
Насладиться национальной кухней, побывать в ремесленной деревне и пройтись по восточным базарам
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время. Заселени...
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
$490 за человека
Ташкент, Самарканд, Бухара и прогулки в горах Узбекистана
На машине
7 дней
2 отзыва
Ташкент, Самарканд, Бухара и прогулки в горах Узбекистана
Совершить поход к водопадам, пройтись по главной площади Самарканда и заглянуть на фабрику ковров
Начало: Ташкент, аэропорт, время встречи - по договорённос...
10 мар в 08:00
20 мар в 08:00
$800 за человека
Встречаем год в самом сердце Востока: зимнее путешествие в Ташкент, Бухару и Самарканд
На машине
7 дней
2 отзыва
Встречаем год в самом сердце Востока: зимнее путешествие в Ташкент, Бухару и Самарканд
С размахом отметить Новый год, увидеть «маленькую Швейцарию» и приготовить идеальный плов
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
31 дек в 11:00
$1190 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ташкенте
Все туры из Ташкента