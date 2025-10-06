Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание тура
Что вас ждёт? Это экспресс-программа, которая позволит вам всего за два дня посетить древнюю Бухару и величественный Самарканд не спеша. Из Ташкента в Бухару полёт занимает всего лишь полтора часа, остальные трансферы — на скоростных поездах. Начало тура в Ташкенте, по окончании тура мы снова вернёмся в Ташкент. Важная информация:
С собой только ручная кладь не более 8-ми килограммов.
В понедельник.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухара
- Самарканд
Что включено
- Авиабилет Ташкент - Бухара
- Услуги гида в Бухаре
- Билет на скоростной поезд Бухара-Самарканд
- Услуги гида в Самарканде
- Билет на скоростной поезд Самарканд-Ташкент
Что не входит в цену
- Проживание
- Входные билеты в достопримечательности
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бухара аэропорт
Завершение: Ташкент
Когда и сколько длится?
Когда: В понедельник.
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- С собой только ручная кладь не более 8-ми килограммов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
