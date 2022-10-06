Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Добро пожаловать Узбекистан! Это сказочная страна с гостеприимными людьми, многовековой историей и невероятной архитектурой.



Со мной вы отправитесь в 6-дневное путешествие по 3 главным городам страны — Ташкент, Бухара и Самарканд. Познакомьтесь с Узбекистаном за 6 дней! 5 1 отзыв

Индивидуальный тур Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 дней Размер группы 1-8 человек На чём проводится На автомобиле Когда По договоренности $1800 за человека

Описание тура Что вас ждет Это самый популярный тур по Узбекистану — настоящий бестселлер. После изучения информации в интернете, большинство туристов выбирают именно эти города. Если передвигаться со мной на авто, то можно посетить интересные места между этими городами. Если передвигаться на поездах, то так будет быстрее и комфортнее. Ниже стандартное описание тура. Но пройдёт он ярче описанного, все тонкости специально не указаны, чтобы сохранить интригу. День 1 Ташкент Прилёт в Ташкент. Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу. Отдых. Экскурсия по Ташкенту (будет скорректирована в зависимости от времени прилёта): Посещение Мемориала памяти жертв репрессий. Обзор ташкентской телебашни. Монумент Мужество. Старый город. Архитектурный комплекс Хаст-Имам: мавзолей, медресе, мечети. В одном из медресе хранится настоящая реликвия – Коран халифа Усмана. Базар Чорсу (самый колоритный базар города). Площадь Мустакиллик (Площадь Независимости). Театр им. Алишера Навои (обзор). Сквер Амира Темура. 19:00 Ужин. Ночь в гостинице. День 2 Ташкент-Бухара 07:15 Трансфер на Центральный ж/д вокзал Ташкента. 08:00 Отправление на скоростном фирменном поезде «Афросиаб» в Бухару (время в пути 3 ч. 50 мин.) 11:50 Прибытие в Бухару. Трансфер в гостиницу. Отдых. Обед. Экскурсия по Бухаре: Мавзолей Саманидов. Мавзолей Чашма-Аюб. Мечеть Боло-Хауз. Арк (резиденция бухарских эмиров). Ансамбль Пои-Калон: медресе Мир-Араб, минарет Калян, мечеть Пои-Калон. Торговые купола Токи-Заргарон. Медресе Улугбека и медресе Абдулазизхана. Торговые купола Тельпак-Фурушон. Мечеть Магоки-Аттори. Ансамбль Ляби-Хауз. 19:00 Ужин. Ночь в отеле. День 3 Бухара-Самарканд 09:00 Поездка за город в мемориальный комплекс суфийского шейха Бахауддина Накшбанди. Поездка в летнюю резиденцию эмира Бухары Ситораи Мохи Хоса. Поездка в некрополь Чор-Бакр (усыпальница Джуйбарских шейхов). 13:00-14:00 Обед. Трансфер на вокзал. 15:50 Отправление на скоростном поезде «Афросиаб» в Самарканд. 17:25 Прибытие в Самарканд. Трансфер в отель. 19:00 Ужин. Свободное время. День 4 Самарканд Экскурсия по Самарканду: Мавзолей Гур-Эмир (Усыпальница Тимуридов). Ансамбль Регистан: Медресе Улугбека, Медресе Шер-Дор, Медресе Тилля-Кари. Мечеть Биби-Ханум. Сиабский базар. Прогулка по жилым кварталам старого города. 13:00-14:00 Обед: самаркандский плов. Продолжение экскурсии: Обсерватория Улугбека. Музей археологии Афросиаба. Прогулка по развалинам древнего города, уничтоженного Чингисханом. Некрополь Шахи-Зинда. 19:00 Ужин. Свободное время. Ночь в отеле. День 5 Самарканд-Ташкент 06:37 Отправление на скоростном поезде «Афросиаб» в Ташкент. 08:47 Прибытие в Ташкент. Трансфер в отель. Свободное время. Шоппинг на базаре Чорсу или можно съездить в горы западного Тянь-Шаня. День 6 Ташкент. Трансфер в аэропорт. Конец тура.

Ответы на вопросы Что включено Все трансферы на комфортабельном седане/микроавтобусе/автобусе

Проживание в гостиницах (завтрак включён)

Услуги гида

Ж/д билеты Что не входит в цену Обеды и ужины

Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 6 дней Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.