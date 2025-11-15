Майское путешествие по Узбекистану: Ташкент, Самарканд, Бухара (7 дней / 6 ночей)

Отправляйтесь в увлекательное майское путешествие по трём главным городам Узбекистана - Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Описание тура

Отправляйтесь в увлекательное майское путешествие по трем главным городам Узбекистана — Ташкенту, Самарканду и Бухаре. Этот 7-дневный тур познакомит вас с древними восточными традициями, уютной атмосферой старых махаллей и величием архитектурных шедевров Великого Шёлкового пути. Вы прогуляетесь по современным проспектам Ташкента, увидите легендарную площадь Регистан в Самарканде, посетите древние крепости и медресе Бухары, побываете на колоритных базарах, попробуете настоящую узбекскую кухню и узнаете историю страны через её легенды. Тур сочетает комфорт, насыщенную программу и атмосферу настоящего Востока, делая путешествие идеальным выбором для майских праздников.

Программа тура по дням

1 день

Прилет в Ташкент

Прибытие в Ташкент, трансфер и размещение в гостинице.

Свободное время для отдыха после перелета.

2 день

Экскурсия по Ташкенту

Обзорная экскурсия по столице: площадь Хаст-Имам, Чорсу-базар, площадь Независимости, метро Ташкента.

3 день

Поезд в Бухару и экскурсия по городу

Переезд на поезде Шарк в Бухару.

Размещение в гостинице, экскурсия по историческому центру: крепость Арк, минарет Калян, Ляби-Хауз.

4 день

Свободное время и переезд в Самарканд

Утреннее свободное время до 15:00.

Переезд в Самарканд, размещение в гостинице.

5 день

Экскурсия по Самарканду и возвращение в Ташкент

Посещение площади Регистан, мавзолея Гур-Эмир, мечети Биби-Ханым, некрополя Шахи-Зинда.

После экскурсии переезд в Ташкент.

6 день

Поездка в горы Чимган

Сегодня вас ждёт увлекательное путешествие в живописные горы Чимган. После завтрака отправляемся в Чимганский горный массив, который известен своими панорамными видами, свежим воздухом и удивительными природными ландшафтами.

По дороге предусмотрены остановки для фотографий. В Чимгане вы сможете подняться на канатной дороге, насладиться видом горных хребтов и сделать яркие снимки. Затем посещение Чарвакского водохранилища, где открываются невероятные виды на бирюзовую гладь воды и окружающие горы.

Свободное время для прогулок, отдыха или лёгких развлечений на природе. После насыщенной экскурсионной программы — возвращение в Ташкент.

7 день

День вылета из Ташкента

В этот день запланирован вылет из Ташкента. После завтрака — освобождение номеров и подготовка к отъезду. В назначенное время вас ожидает трансфер в международный аэропорт имени Ислама Каримова. По прибытии — регистрация на рейс, сдача багажа и прохождение всех необходимых формальностей. Далее — посадка на самолёт и вылет домой.

Пусть дорога будет лёгкой, а впечатления от путешествия — яркими и тёплыми!

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях выбранной категории (6 ночей)
  • Завтраки в отелях по программе
  • Встреча и проводы в аэропорту
  • Трансферы по маршруту Ташкент Самарканд Бухара
  • Железнодорожные билеты на скоростные поезда
  • Услуги профессионального русскоговорящего гида
  • Экскурсионная программа по всем городам согласно маршруту
  • Комфортабельный транспорт по программе
  • Круглосуточная поддержка координатора тура
Что не входит в цену
  • Входные билеты в основные музеи и архитектурные комплексы
  • Авиабилеты до Ташкента и обратно
  • Обеды и ужины, не указанные в программе
  • Личные расходы: сувениры, дополнительные напитки, чаевые
О чём нужно знать до поездки

Мы постарались создать тур, который позволит вам увидеть Узбекистан таким, каким его любят местные жители — гостеприимным, ярким и удивительно душевным. Мы тщательно продумали маршрут, чтобы вы смогли насладиться архитектурой древних городов, почувствовать атмосферу Востока и попробовать лучшую национальную кухню.

Наша команда будет рядом на каждом этапе путешествия, помогая решать любые вопросы и создавая максимально комфортные условия. Мы искренне хотим, чтобы эти майские каникулы стали для вас незабываемыми, подарили новые эмоции и оставили только тёплые впечатления. Добро пожаловать в Узбекистан!

Пожелания к путешественнику

  1. Пожалуйста, возьмите удобную обувь для длительных прогулок по городским улочкам и историческим объектам.

  2. Рекомендуется иметь при себе головной убор и солнцезащитные средства — майская погода в Узбекистане тёплая и солнечная.

  3. Для посещения некоторых религиозных объектов желательно соблюдать дресс-код: закрытые плечи и колени, для женщин — лёгкий платок.

  4. Участникам настоятельно рекомендуется оформить медицинскую страховку на весь период путешествия.

  5. Обратите внимание, что расписание поездов и внутренних трансферов может незначительно меняться по техническим причинам.

  6. Пожалуйста, сообщайте заранее о любых особенностях здоровья, аллергиях или индивидуальных пожеланиях — мы постараемся учесть их в программе.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Улугбек
Улугбек — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Улугбек. Я из Узбекистана и уже более 5 лет организую туры по нашей удивительной стране. За это время более 1000 путешественников из разных стран открыли Узбекистан вместе со мной. Я с любовью показываю красоту городов, рассказываю о культуре, традициях и помогаю каждому почувствовать настоящую атмосферу Востока.

