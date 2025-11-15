6 день

Поездка в горы Чимган

Сегодня вас ждёт увлекательное путешествие в живописные горы Чимган. После завтрака отправляемся в Чимганский горный массив, который известен своими панорамными видами, свежим воздухом и удивительными природными ландшафтами.

По дороге предусмотрены остановки для фотографий. В Чимгане вы сможете подняться на канатной дороге, насладиться видом горных хребтов и сделать яркие снимки. Затем посещение Чарвакского водохранилища, где открываются невероятные виды на бирюзовую гладь воды и окружающие горы.

Свободное время для прогулок, отдыха или лёгких развлечений на природе. После насыщенной экскурсионной программы — возвращение в Ташкент.

