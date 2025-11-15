Описание тура
Отправляйтесь в увлекательное майское путешествие по трем главным городам Узбекистана — Ташкенту, Самарканду и Бухаре. Этот 7-дневный тур познакомит вас с древними восточными традициями, уютной атмосферой старых махаллей и величием архитектурных шедевров Великого Шёлкового пути. Вы прогуляетесь по современным проспектам Ташкента, увидите легендарную площадь Регистан в Самарканде, посетите древние крепости и медресе Бухары, побываете на колоритных базарах, попробуете настоящую узбекскую кухню и узнаете историю страны через её легенды. Тур сочетает комфорт, насыщенную программу и атмосферу настоящего Востока, делая путешествие идеальным выбором для майских праздников.
Программа тура по дням
Прилет в Ташкент
Прибытие в Ташкент, трансфер и размещение в гостинице.
Свободное время для отдыха после перелета.
Экскурсия по Ташкенту
Обзорная экскурсия по столице: площадь Хаст-Имам, Чорсу-базар, площадь Независимости, метро Ташкента.
Поезд в Бухару и экскурсия по городу
Переезд на поезде Шарк в Бухару.
Размещение в гостинице, экскурсия по историческому центру: крепость Арк, минарет Калян, Ляби-Хауз.
Свободное время и переезд в Самарканд
Утреннее свободное время до 15:00.
Переезд в Самарканд, размещение в гостинице.
Экскурсия по Самарканду и возвращение в Ташкент
Посещение площади Регистан, мавзолея Гур-Эмир, мечети Биби-Ханым, некрополя Шахи-Зинда.
После экскурсии переезд в Ташкент.
Поездка в горы Чимган
Сегодня вас ждёт увлекательное путешествие в живописные горы Чимган. После завтрака отправляемся в Чимганский горный массив, который известен своими панорамными видами, свежим воздухом и удивительными природными ландшафтами.
По дороге предусмотрены остановки для фотографий. В Чимгане вы сможете подняться на канатной дороге, насладиться видом горных хребтов и сделать яркие снимки. Затем посещение Чарвакского водохранилища, где открываются невероятные виды на бирюзовую гладь воды и окружающие горы.
Свободное время для прогулок, отдыха или лёгких развлечений на природе. После насыщенной экскурсионной программы — возвращение в Ташкент.
День вылета из Ташкента
В этот день запланирован вылет из Ташкента. После завтрака — освобождение номеров и подготовка к отъезду. В назначенное время вас ожидает трансфер в международный аэропорт имени Ислама Каримова. По прибытии — регистрация на рейс, сдача багажа и прохождение всех необходимых формальностей. Далее — посадка на самолёт и вылет домой.
Пусть дорога будет лёгкой, а впечатления от путешествия — яркими и тёплыми!
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях выбранной категории (6 ночей)
- Завтраки в отелях по программе
- Встреча и проводы в аэропорту
- Трансферы по маршруту Ташкент Самарканд Бухара
- Железнодорожные билеты на скоростные поезда
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
- Экскурсионная программа по всем городам согласно маршруту
- Комфортабельный транспорт по программе
- Круглосуточная поддержка координатора тура
Что не входит в цену
- Входные билеты в основные музеи и архитектурные комплексы
- Авиабилеты до Ташкента и обратно
- Обеды и ужины, не указанные в программе
- Личные расходы: сувениры, дополнительные напитки, чаевые
О чём нужно знать до поездки
Мы постарались создать тур, который позволит вам увидеть Узбекистан таким, каким его любят местные жители — гостеприимным, ярким и удивительно душевным. Мы тщательно продумали маршрут, чтобы вы смогли насладиться архитектурой древних городов, почувствовать атмосферу Востока и попробовать лучшую национальную кухню.
Наша команда будет рядом на каждом этапе путешествия, помогая решать любые вопросы и создавая максимально комфортные условия. Мы искренне хотим, чтобы эти майские каникулы стали для вас незабываемыми, подарили новые эмоции и оставили только тёплые впечатления. Добро пожаловать в Узбекистан!
Пожелания к путешественнику
Пожалуйста, возьмите удобную обувь для длительных прогулок по городским улочкам и историческим объектам.
Рекомендуется иметь при себе головной убор и солнцезащитные средства — майская погода в Узбекистане тёплая и солнечная.
Для посещения некоторых религиозных объектов желательно соблюдать дресс-код: закрытые плечи и колени, для женщин — лёгкий платок.
Участникам настоятельно рекомендуется оформить медицинскую страховку на весь период путешествия.
Обратите внимание, что расписание поездов и внутренних трансферов может незначительно меняться по техническим причинам.
Пожалуйста, сообщайте заранее о любых особенностях здоровья, аллергиях или индивидуальных пожеланиях — мы постараемся учесть их в программе.