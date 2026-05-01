2 день

Столичный город Ташкент

Мы начинаем наши приключения с экскурсии по столице - солнечному Ташкенту. Здесь средневековые медресе соседствуют с современными небоскребами, традиционные чайхоны - с модными кофейнями.

В старом городе мы посетим комплекс Хаст Имам. Узнаем, что такое махалля, и какие традиции поддерживают местные жители в наше время. Зайдем на самый крупный и древний Базар Чорсу, где можно найти всё от лепёшек до тюбетеек. А в новом городе увидим центральный Сквер, Бродвей, здание театра Оперы и Балета. Посетив Монумент Мужество узнаем, как город пережил крупное землетрясение. Также осмотрим самые красивые станций Ташкентского метро, которое называют подземным музеем.

Пообедаем в местном ресторане с национальными блюдами.

Желающие посетить новый музейный комплекс Центр Исламской Цивилизации запросите возможность посещения опционально (билеты нужно покупать заранее, экскурсия длится около 2 часов с музейным гидом).

Вечер свободный рекомендую отправиться в парк и полюбоваться поющими фонтанами.