Описание тура
Узбекистан очаровывает гостей в любое время года! Солнечные дни здесь бывают даже зимой, а голубая мозаика и золотые панно неизменно изумительны круглый год. Приглашаю вас в путешествие по древним улочках и современным кварталам, обжорным рядам и купольным террасам, историческим местам и модным бутикам.
Мы в Узбекистане пьем горячий чай в 40-градусную жару, кушаем плов с поводом и без, базары предпочитаем супермаркетам, и во всех делах сначала спрашиваем совета у знающих людей. Познакомьтесь с узбекской культурой и традициями во время нашего путешествия.
Мы посетим знаменитые города Узбекистана - Бухару, Самарканд и Ташкент. Переезды из города в город будут на комфортных поездах, а проживание в уютных отелях. В нашем туре вы найдёте всё, чего ждали от поездки на Восток.
Программа тура по дням
Прибытие в Ташкент
Гостеприимный Узбекистан открывает вам свои двери. Каким бы рейсом вы ни прилетели, в аэропорту вас встретит наш водитель и отвезет в гостиницу.
Свободный день.
Столичный город Ташкент
Мы начинаем наши приключения с экскурсии по столице - солнечному Ташкенту. Здесь средневековые медресе соседствуют с современными небоскребами, традиционные чайхоны - с модными кофейнями.
В старом городе мы посетим комплекс Хаст Имам. Узнаем, что такое махалля, и какие традиции поддерживают местные жители в наше время. Зайдем на самый крупный и древний Базар Чорсу, где можно найти всё от лепёшек до тюбетеек. А в новом городе увидим центральный Сквер, Бродвей, здание театра Оперы и Балета. Посетив Монумент Мужество узнаем, как город пережил крупное землетрясение. Также осмотрим самые красивые станций Ташкентского метро, которое называют подземным музеем.
Пообедаем в местном ресторане с национальными блюдами.
Желающие посетить новый музейный комплекс Центр Исламской Цивилизации запросите возможность посещения опционально (билеты нужно покупать заранее, экскурсия длится около 2 часов с музейным гидом).
Вечер свободный рекомендую отправиться в парк и полюбоваться поющими фонтанами.
Голубые купола Самарканда
Утром мы выдвигаемся в Самарканд на поезде.
Будьте готовы поразиться средневековым шедеврам архитектуры столицы империи Амира Тимура. Мы почтим память великого полководца в грандиозном мавзолее Гур Эмир. Попросим благословения у покровителя путешественников Хазрет Хизра. Почувствуем благоговение пройдя меж голубых мозаичных стен комплекса Шахи Зинда. Узнаем, как изучали звезды в Обсерватории Улугбека. Посетим гробницу пророка трех религий Мавзолей Даниила.
Мозаичные красоты
Сегодня Самарканд снова подарит нам водоворот экскурсий и впечатлений.
Ваши руки сами будут тянуться к фотоаппарату при осмотре площади Регистан. А мысли будут уходить в прошлое вслед за легендами о красавице Биби-Ханум. Мы перепробуем разные виды сладостей на базаре Сиаб. Доедем до живописного местечка Конигиль, где вручную делают бумагу из коры тутового дерева по древней технологии. А также посетим туристический комплекс Вечный город с национальными павильонами на берегу канала.
На обед у нас сегодня знаменитый неперемешанный Самаркандский Плов (для групп более 5 человек с мастер-классом по приготовлению)
На перекрестке караванных путей
Сегодня утром мы отправимся в Бухару на поезде. Особую атмосферу в городе создают узкие улочки и традиционные восточные дома. Именно здесь мы подобрали для вас бутик-отель в национальном стиле.
После обеда пешеходная экскурсия. Мы окунемся в очарование древнего города и посетим: знаменитый минарет и мечеть Калян, купольные торговые центры и комплекс Ляби-Хауз у живописного древнего водоема, мечеть Магоки Аттори, парные медресе. Узнаем кем был Ходжа Насреддин и почему местные жители поставили памятник ему и его ослику. Вдохнем запах восточных специй и поддержим традицию поторговаться с местными продавцами.
Бухарские приключения
Священная, благородная, купол ислама - так называют Бухару. Но кроме центра мусульманства этот город также славился как торговый центр региона.
Сегодня нас ждет экскурсия по Крепости Арк с тронными залами и монетным двором; Мавзолею Саманидов с изящной кирпичной кладкой; Мечети Боло-Хауз со стройными минаретами. А также мы доедем до загороднего дворца бухарских эмиров - здесь важно прогуливаются павлины, а стены дворца хранят тайны эмирского гарема.
А вечером желающие могут посетить музыкально-танцевальное фольклорное шоу, проводимое в древнем медресе (опционально - уточните наличие заранее).
В добрый путь
Наше путешествие подходит к концу. Экскурсии сегодня не предусмотрены. Выселение из отеля стандартное до обеда.
Для вас будет организован персональный трансфер в аэропорт согласно времени вылета.
Желающие также посетить город Хива, могут запросить опциональное продление тура.
А если вам нужно вернуться из Бухары в Ташкент или другой город, я порекомендую варианты переезда.
Надеюсь, вы будете отзываться об этом путешествии не иначе как Восточная Сказка, и самые лучшие впечатления останутся с вами навсегда, как и масса неповторимых фотографий.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение на базе двухместного номера с завтраком
- 3 обеда
- Транспорт на все трансферы по программе
- Билеты на поезда
- Гид-экскурсовод в каждом городе
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Чай со специями
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды и ужины, кроме указанных
- Алкогольные и прохладительные напитки
- Ранние/поздние заезды/выезды
- Фольклорное шоу
- Доплата за одноместное размещение
- Чаевые гиду и водителям (по желанию)