Мои заказы

Очарованы Узбекистаном

Узбекистан очаровывает гостей в любое время года
Очарованы УзбекистаномФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Очарованы УзбекистаномФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Очарованы УзбекистаномФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Узбекистан очаровывает гостей в любое время года! Солнечные дни здесь бывают даже зимой, а голубая мозаика и золотые панно неизменно изумительны круглый год. Приглашаю вас в путешествие по древним улочках и современным кварталам, обжорным рядам и купольным террасам, историческим местам и модным бутикам.
Мы в Узбекистане пьем горячий чай в 40-градусную жару, кушаем плов с поводом и без, базары предпочитаем супермаркетам, и во всех делах сначала спрашиваем совета у знающих людей. Познакомьтесь с узбекской культурой и традициями во время нашего путешествия.
Мы посетим знаменитые города Узбекистана - Бухару, Самарканд и Ташкент. Переезды из города в город будут на комфортных поездах, а проживание в уютных отелях. В нашем туре вы найдёте всё, чего ждали от поездки на Восток.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Ташкент

Гостеприимный Узбекистан открывает вам свои двери. Каким бы рейсом вы ни прилетели, в аэропорту вас встретит наш водитель и отвезет в гостиницу.
Свободный день.

2 день

Столичный город Ташкент

Мы начинаем наши приключения с экскурсии по столице - солнечному Ташкенту. Здесь средневековые медресе соседствуют с современными небоскребами, традиционные чайхоны - с модными кофейнями.

В старом городе мы посетим комплекс Хаст Имам. Узнаем, что такое махалля, и какие традиции поддерживают местные жители в наше время. Зайдем на самый крупный и древний Базар Чорсу, где можно найти всё от лепёшек до тюбетеек. А в новом городе увидим центральный Сквер, Бродвей, здание театра Оперы и Балета. Посетив Монумент Мужество узнаем, как город пережил крупное землетрясение. Также осмотрим самые красивые станций Ташкентского метро, которое называют подземным музеем.

Пообедаем в местном ресторане с национальными блюдами.

Желающие посетить новый музейный комплекс Центр Исламской Цивилизации запросите возможность посещения опционально (билеты нужно покупать заранее, экскурсия длится около 2 часов с музейным гидом).

Вечер свободный рекомендую отправиться в парк и полюбоваться поющими фонтанами.

3 день

Голубые купола Самарканда

Утром мы выдвигаемся в Самарканд на поезде.

Будьте готовы поразиться средневековым шедеврам архитектуры столицы империи Амира Тимура. Мы почтим память великого полководца в грандиозном мавзолее Гур Эмир. Попросим благословения у покровителя путешественников Хазрет Хизра. Почувствуем благоговение пройдя меж голубых мозаичных стен комплекса Шахи Зинда. Узнаем, как изучали звезды в Обсерватории Улугбека. Посетим гробницу пророка трех религий Мавзолей Даниила.

4 день

Мозаичные красоты

Сегодня Самарканд снова подарит нам водоворот экскурсий и впечатлений.

Ваши руки сами будут тянуться к фотоаппарату при осмотре площади Регистан. А мысли будут уходить в прошлое вслед за легендами о красавице Биби-Ханум. Мы перепробуем разные виды сладостей на базаре Сиаб. Доедем до живописного местечка Конигиль, где вручную делают бумагу из коры тутового дерева по древней технологии. А также посетим туристический комплекс Вечный город с национальными павильонами на берегу канала.

На обед у нас сегодня знаменитый неперемешанный Самаркандский Плов (для групп более 5 человек с мастер-классом по приготовлению)

5 день

На перекрестке караванных путей

Сегодня утром мы отправимся в Бухару на поезде. Особую атмосферу в городе создают узкие улочки и традиционные восточные дома. Именно здесь мы подобрали для вас бутик-отель в национальном стиле.

После обеда пешеходная экскурсия. Мы окунемся в очарование древнего города и посетим: знаменитый минарет и мечеть Калян, купольные торговые центры и комплекс Ляби-Хауз у живописного древнего водоема, мечеть Магоки Аттори, парные медресе. Узнаем кем был Ходжа Насреддин и почему местные жители поставили памятник ему и его ослику. Вдохнем запах восточных специй и поддержим традицию поторговаться с местными продавцами.

6 день

Бухарские приключения

Священная, благородная, купол ислама - так называют Бухару. Но кроме центра мусульманства этот город также славился как торговый центр региона.

Сегодня нас ждет экскурсия по Крепости Арк с тронными залами и монетным двором; Мавзолею Саманидов с изящной кирпичной кладкой; Мечети Боло-Хауз со стройными минаретами. А также мы доедем до загороднего дворца бухарских эмиров - здесь важно прогуливаются павлины, а стены дворца хранят тайны эмирского гарема.

А вечером желающие могут посетить музыкально-танцевальное фольклорное шоу, проводимое в древнем медресе (опционально - уточните наличие заранее).

7 день

В добрый путь

Наше путешествие подходит к концу. Экскурсии сегодня не предусмотрены. Выселение из отеля стандартное до обеда.

Для вас будет организован персональный трансфер в аэропорт согласно времени вылета.

Желающие также посетить город Хива, могут запросить опциональное продление тура.

А если вам нужно вернуться из Бухары в Ташкент или другой город, я порекомендую варианты переезда.

Надеюсь, вы будете отзываться об этом путешествии не иначе как Восточная Сказка, и самые лучшие впечатления останутся с вами навсегда, как и масса неповторимых фотографий.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение на базе двухместного номера с завтраком
  • 3 обеда
  • Транспорт на все трансферы по программе
  • Билеты на поезда
  • Гид-экскурсовод в каждом городе
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
  • Чай со специями
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды и ужины, кроме указанных
  • Алкогольные и прохладительные напитки
  • Ранние/поздние заезды/выезды
  • Фольклорное шоу
  • Доплата за одноместное размещение
  • Чаевые гиду и водителям (по желанию)
Визы
Для граждан Рф виза в Узбекистан не требуется
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Регина
Регина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я родилась и живу в Узбекистане. Узбекистан - очень интересная и многогранная страна с гостеприимными, общительными людьми, богатой историей и вкуснейшей кухней. Мне нравится путешествовать, а также заниматься подготовкой к путешествиям,
читать дальшеуменьшить

искать интересные места и рекомендовать их другим путешественникам. Уже 15 лет я занимаюсь приемом туристов в Узбекистане и составляю туры с учетом отзывов предыдущих гостей. Мы со своей командой всегда выбираем для гостей те места, в которых можно почувствовать весь колорит нашей страны. На ваш выбор самые разные виды туров - культурно-исторические, эко-туры, гастрономические, горные маршруты и многое другое. Оставляйте заявки, собирайте чемоданы, а всё остальное мы берем на себя.

Тур входит в следующие категории Ташкента

Похожие туры на «Очарованы Узбекистаном»

Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
На машине
7 дней
32 отзыва
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
Приготовить самаркандский плов, пройтись по восточному базару и увидеть древнюю обсерваторию
Начало: Лобби отеля в Ташкенте, 10:00-11:00. Можно прилете...
1 июн в 10:00
11 июн в 10:00
$1025 за человека
Великолепный Узбекистан на 6 дней
На автобусе
6 дней
-
7%
11 отзывов
Великолепный Узбекистан на 6 дней
Начало: Ташкент
Расписание: Подробное время проведения экскурсий указано в программе тура.
29 мая в 11:00
30 мая в 11:00
$664$714 за человека
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента (индивидуальный тур)
На машине
4 дня
1 отзыв
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента (индивидуальный тур)
Пожить в юрте в пустыне, закупиться на базарах и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$1300 за всё до 3 чел.
Великолепный Узбекистан на 8 дней
На автобусе
8 дней
-
7%
9 отзывов
Великолепный Узбекистан на 8 дней
Начало: Международный аэропорт имени И. Каримова Ташкент
$990.50$1065 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ташкенте
Все туры из Ташкента
от 67 386 ₽ за человека