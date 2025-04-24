Готов ли ты к настоящим открытиям? Забудь обыденность! Узбекистан не для тех, кто боится идти за грани привычного.
Это страна, где история сталкивается с современностью, и где каждый уголок скрывает тайны, доступные
Описание тура
Тур По дорогам древних караванов приглашает тебя в захватывающее путешествие во времени. В туре мы исследуем:Улицы городов, внесённых в список всемирного наследия Юнеско — Караван сараи и мечети — Уникальные ремесленные мастерские — Блюда традиционной кухни, известной на весь мир. Тип тура: Групповой экскурсионный тур рассчитанный на 10-30 человек Даты заездов: Ежедневно Маршрут тура: Ташкент - Самарканд - Гиждуван - Бухара - Хива - Ташкент Важная информация: Преимущества тура "По дорогам древних караванов" в отличие от других предложений: Гарантированный заезд, в назначенную дату: Сертифицированный штат гидов обеспечат ваше путешествие высоким сервисом и являются гарантом организации тура в назначенную дату. Гарантия лучшей цены: Мы ежедневно собираем группы от 10 до 30 человек, что позволяет получать эксклюзивные цены от отелей. Индивидуальный подход: Обмен валюты, подключение к местной связи, закуп гостинцев, организация досуга в свободное время, открытие Visa Card. На протяжении всего тура с вами будет один гид-сопровождающий, который не только покажет удивительный Узбекистан, но и сопроводит по сопутствующим вопросам.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Тур-лидер сопровождающий на всем маршруте (с 15 сент)
- Проживание в бутик отелях
- Завтраки
- Обеды (кроме дня прибытия и убытия) /nВажно! Обеды не включены в стоимость на летний период проведения тура (период с 15.05 по 15.08)
- Транспортное обслуживание на всю экскурсионную программу и переезды между городами
- Русскоговорящий гид
- Внутренние Жд переезды и авиаперелет Ургенч - Ташкент
- Входные билеты на экскурсионные объекты
Что не входит в цену
- Международный авиаперелет
- Раннее заселение в день прибытия, если рейс прибытия в Ташкент сильно раньше времени заселения (Время заселения в отель - 14:00). Стоимость раннего заселения составляет - 60 Usd на человека
- Ужины
- Одноместное размещение. Стоимость тура опубликована из расчёта стоимости на одного человека при двухместном размещении. За одноместное размещение, предполагается доплата: 180 Usd
- Услуги Спа в отелях и прочие платные услуги отеля
- Дополнительные экскурсии не указанные в программе
Место начала и завершения?
Международный аэропорт имени И. Каримова Ташкент
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Преимущества тура «По дорогам древних караванов» в отличие от других предложений:
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Узбекистан просто покорил меня, это путешествие через историю и культуру. Каждый город уникален Самарканд, Бухара, Хива, Ташкент все оставили незабываемые впечатления. Гостеприимные люди, вкуснейший плов, красивые медресе и природа — это всё завораживает. Большое спасибо организаторам за отличную работу! Особенно запомнилась наша группа мы быстро стали настоящей командой делились впечатлениями и помогали друг другу.
Т
Тур оставил только положительные впечатления. Особая благодарность водителю Рустему он вез нас с Ташкента до Бухары с такой заботой, искренне переживал за нас и помогал. По пути встречались удивительные, добродушные люди. Спасибо за радушный прием.
Ю
Большое спасибо за прекрасно организованный тур "По дорогам древних караванов". На протяжении всего маршрута нас сопровождали замечательные гиды, Денис и Шанияр в Самарканде, Гуля в Бухаре, Мадамин в Хиве —
о
Поездка была отличной. Узбекистан удивил теплом, вкусной едой и разной атмосферой в каждом городе. Всё было хорошо организовано водители пунктуальные, машины чистые. Отдельное спасибо Жахангуру за заботу и комфорт. Гиды понравились, особенно Акмал в Бухаре провёл интересную и долгую экскурсию, показал много необычного. Спасибо за отдых.
Е
Замечательное путешествие по Узбекистану, мы посетили Хиву, Бухару, Самарканд и Ташкент. Во всех городах нас сопровождали профессиональные гиды, и мы узнали много интересного о традициях, памятниках и истории. Отели комфортные, трансферы были по расписанию, на хороших машинах. Узбекистан одна из самых гостеприимных стран
В
Большое спасибо тревел-эксперту за отличную организацию тура! Программа полностью соответствовала описанию на сайте, и за весь период не было ни одного организационного вопроса всё чётко и грамотно. Гиды настоящие профессионалы, много интересного рассказывали о истории и современной жизни Узбекистана. Если хотите провести несколько дней в Узбекистане без забот о деталях, смело обращайтесь результат вас точно удовлетворит.
О
Дмитрий, добрый вечер! Только что пришли в себя после поездки и разбираем сувениры. Нам очень понравилась еда в Узбекистане, после неё всё остальное кажется невкусным! Хочется отметить гида Александра настоящий профессионал! Всё было чётко, интересно и познавательно, спасибо.
А
В целом, принимающая сторона выполнила все обещания, но были небольшие моменты, которые хотелось бы улучшить. Некоторые гиды были не настолько подготовлены и увлекательны, как хотелось бы. Также были случаи, когда организаторы немного медленно отвечали на запросы. В некоторые моменты тура возникала небольшая неопределенность, но, в целом, это не сильно повлияло на впечатления от поездки.
Г
Спасибо за отлично организованный тур, хотя группа не набралась, нам с мужем устроили индивидуальную поездку то было приятно. Организаторы всегда были на связи, всё чётко: встречи, трансферы, гиды и водители всё вовремя. Программа насыщенная, экскурсии интересные. Гиды помогали даже с покупками. Еда вкусная, жильё комфортное, завтраки хорошие. Успехов команде и спасибо за заботу.
