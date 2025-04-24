Т Тимур Узбекистан просто покорил меня, это путешествие через историю и культуру. Каждый город уникален Самарканд, Бухара, Хива, Ташкент все оставили незабываемые впечатления. Гостеприимные люди, вкуснейший плов, красивые медресе и природа — это всё завораживает. Большое спасибо организаторам за отличную работу! Особенно запомнилась наша группа мы быстро стали настоящей командой делились впечатлениями и помогали друг другу.

Т Татьяна Тур оставил только положительные впечатления. Особая благодарность водителю Рустему он вез нас с Ташкента до Бухары с такой заботой, искренне переживал за нас и помогал. По пути встречались удивительные, добродушные люди. Спасибо за радушный прием.

Ю Юлия настоящие эксперты в истории Узбекистана. Особо хочется отметить гостеприимство и отличный сервис в отелях: Идеал в Самарканде, Хафси Кабин в Бухаре и Хаят Инн в Хиве. Отдельная благодарность водителям и организатору Дмитрию за отличную работу и поддержку на протяжении всего путешествия! Большое спасибо за прекрасно организованный тур "По дорогам древних караванов". На протяжении всего маршрута нас сопровождали замечательные гиды, Денис и Шанияр в Самарканде, Гуля в Бухаре, Мадамин в Хиве —

о оксана Поездка была отличной. Узбекистан удивил теплом, вкусной едой и разной атмосферой в каждом городе. Всё было хорошо организовано водители пунктуальные, машины чистые. Отдельное спасибо Жахангуру за заботу и комфорт. Гиды понравились, особенно Акмал в Бухаре провёл интересную и долгую экскурсию, показал много необычного. Спасибо за отдых.

Е Елена Замечательное путешествие по Узбекистану, мы посетили Хиву, Бухару, Самарканд и Ташкент. Во всех городах нас сопровождали профессиональные гиды, и мы узнали много интересного о традициях, памятниках и истории. Отели комфортные, трансферы были по расписанию, на хороших машинах. Узбекистан одна из самых гостеприимных стран

В Виктория Большое спасибо тревел-эксперту за отличную организацию тура! Программа полностью соответствовала описанию на сайте, и за весь период не было ни одного организационного вопроса всё чётко и грамотно. Гиды настоящие профессионалы, много интересного рассказывали о истории и современной жизни Узбекистана. Если хотите провести несколько дней в Узбекистане без забот о деталях, смело обращайтесь результат вас точно удовлетворит.

О Ольга Дмитрий, добрый вечер! Только что пришли в себя после поездки и разбираем сувениры. Нам очень понравилась еда в Узбекистане, после неё всё остальное кажется невкусным! Хочется отметить гида Александра настоящий профессионал! Всё было чётко, интересно и познавательно, спасибо.

А Александр В целом, принимающая сторона выполнила все обещания, но были небольшие моменты, которые хотелось бы улучшить. Некоторые гиды были не настолько подготовлены и увлекательны, как хотелось бы. Также были случаи, когда организаторы немного медленно отвечали на запросы. В некоторые моменты тура возникала небольшая неопределенность, но, в целом, это не сильно повлияло на впечатления от поездки.