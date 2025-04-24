Самарканд и Бухару. Переезды между ними проходили на микроавтобусе с кондиционером, что делало дорогу вполне удобной даже при длительных переездах.

Каждую экскурсию сопровождал опытный гид, который подробно рассказывал не только о достопримечательностях, но и об их историческом контексте. Это позволило глубже понять культуру и традиции региона. Мы побывали в мечетях, медресе, парках — программа была насыщенной, и многое запомнилось.

Проживание было организовано в комфортабельных отелях, где каждое утро нас ждал завтрак в формате «шведского стола». Обеды также входили в стоимость — узбекская кухня оставила яркие впечатления! Особенно понравились плов, самса и шашлык — всё было очень вкусно и сытно.

Отдельно хочется отметить дружелюбие местных жителей — отношение к туристам доброжелательное, без навязчивости. А на базарах можно даже немного поторговаться.

Подробности о достопримечательностях, а также фото и видео легко найти в интернете, но впечатления, полученные на месте — бесценны. Тур оставил массу положительных эмоций. Однозначно рекомендуем.

