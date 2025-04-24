Настоящие любители восточных приключений, забудьте о банальных маршрутах! Мы откроем для вас Узбекистан, каким вы его не знали, и покажем его с самых неожиданных, захватывающих сторон. Готовы взглянуть на восточные традиции
Описание тураВеликолепный Узбекистан - легкий экскурсионный тур по визитным карточкам Узбекистана в сочетании с релакс отдыхом на природе в окружении живописных гор. Экскурсии проводятся в не жаркое время суток с продолжительностью не более 3-х часов. Все отели по программе имеют Spа комплекс. Тип тура: групповой экскурсионный тур Даты заездов: ежедневно Сезон: с 16 августа по 31 ноября Маршрут тура: Ташкент - Самарканд - Бухара - Ташкент
Подробное время проведения экскурсий указано в программе тура.
Ответы на вопросы
Что включено
- Тур-лидер сопровождающий на всем маршруте (с 15 сент)
- Проживание в бутик отелях
- Завтраки
- Обеды (кроме дня прибытия и)
- Встреча в аэропорту и проводы
- Транспортное обслуживание на всю экскурсионную программу и переезды между городами
- Русскоговорящий гид
- Внутренние Жд переезды
- Входные билеты на экскурсионные объекты
Что не входит в цену
- Международный авиаперелет
- Раннее заселение в день прибытия, если рейс прибытия в Ташкент сильно раньше времени заселения (Время заселения в отель - 14:00). Стоимость раннего заселения составляет - 60 Usd на человека
- Ужины
- Одноместное размещение. Стоимость тура опубликована из расчёта стоимости на одного человека при двухместном размещении. За одноместное размещение, предполагается доплата: 150 Usd
- Услуги Спа в отелях и прочие платные услуги отеля
- Дополнительные экскурсии не указанные в программе
Место начала и завершения?
Ташкент
Когда и сколько длится?
Когда: Подробное время проведения экскурсий указано в программе тура.
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Тур понравился, всё было хорошо организовано. Водители и гиды — отличные, дружелюбные. Единственный минус — хотелось бы больше настоящей узбекской еды.
Т
Очень рада, что выбрала команду Дмитрия для знакомства с Узбекистаном. Организация на высшем уровне, хорошие отели, комфортный транспорт, интересные гиды и насыщенная программа. Ресторан в Бухаре с потрясающим видом это
Н
"Организация тура была немного нестандартной программу прислали в последний момент, что сначала насторожило, но в итоге всё прошло отлично. Встретили вовремя, отели оказались даже лучше заявленных, заселили без проблем.
Гиды были
с
"Путешествие получилось действительно насыщенным и познавательным. В Узбекистан летели авиакомпанией Uzbekistan Airways — перелёт прошёл комфортно, обслуживание и питание были на хорошем уровне.
В рамках тура мы посетили три города: Ташкент,
Е
Узбекистан — тёплая и гостеприимная страна. Особенно понравились Самарканд и Бухара — очень красивые и атмосферные города. Еда вкусная, люди добрые и приветливые. Поездка оставила только приятные впечатления.
Н
Большое спасибо тревел-экспертам Константину и Дмитрию за отлично организованный тур! Всё было чётко по программе, интересно и с душой. Узбекистан впечатлил не только красотой и колоритом, но и тёплым отношением местных жителей. Чисто, уютно, без граффити. Гостиницы — на уровне, питание в лучших ресторанах: вкусно, сытно и недорого. Рекомендую однозначно
О
Большое спасибо за организацию тура великолепный Узбекистан с 3 по 8 марта. Всё было просто замечательно, впечатления самые положительные)) Особенно хочу отметить водителя Азиза. Это именно те люди, которые создают
В
Влюблён в Узбекистан! Огромная благодарность гиду Ольге, она действительно любит свою работу и это сразу заметно. Экскурсии были интересными, с юмором и вкусом. История, архитектура, базары и другие особенности Ташкента были поданы так что это оставило только приятные впечатления.
Т
Прекрасно организованный тур по Узбекистану, путешествие оставило массу положительных впечатлений. Особенно благодарна тревел-эксперту Дмитрию за помощь. Рекомендую компанию как отличного туроператора!
Ж
Большое спасибо за тур. Всё было просто замечательно, я почувствовала себя в восточной сказке. Отели все на высшем уровне, еда вкусная и сытная, в отличных ресторанах, гиды великолепные, водители настоящие
