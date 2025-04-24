Великолепный Узбекистан на 6 дней

Настоящие любители восточных приключений, забудьте о банальных маршрутах! Мы откроем для вас Узбекистан, каким вы его не знали, и покажем его с самых неожиданных, захватывающих сторон. Готовы взглянуть на восточные традиции
через совершенно новый угол? Этот Узбекистан — не тот, что на открытках. Он живет в ритме улиц, где соединяются древние ремесла и креативный дух современности.

Вас ждет не просто путешествие по историческим местам, а настоящий эксперимент — в поисках скрытых жемчужин, уникальных вкусов и встреч с людьми, которые готовы делиться своей культурой не через туристические штампы, а через подлинные эмоции.

Описание тура

Великолепный Узбекистан - легкий экскурсионный тур по визитным карточкам Узбекистана в сочетании с релакс отдыхом на природе в окружении живописных гор. Экскурсии проводятся в не жаркое время суток с продолжительностью не более 3-х часов. Все отели по программе имеют Spа комплекс. Тип тура: групповой экскурсионный тур Даты заездов: ежедневно Сезон: с 16 августа по 31 ноября Маршрут тура: Ташкент - Самарканд - Бухара - Ташкент

Подробное время проведения экскурсий указано в программе тура.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Тур-лидер сопровождающий на всем маршруте (с 15 сент)
  • Проживание в бутик отелях
  • Завтраки
  • Обеды (кроме дня прибытия и)
  • Встреча в аэропорту и проводы
  • Транспортное обслуживание на всю экскурсионную программу и переезды между городами
  • Русскоговорящий гид
  • Внутренние Жд переезды
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
Что не входит в цену
  • Международный авиаперелет
  • Раннее заселение в день прибытия, если рейс прибытия в Ташкент сильно раньше времени заселения (Время заселения в отель - 14:00). Стоимость раннего заселения составляет - 60 Usd на человека
  • Ужины
  • Одноместное размещение. Стоимость тура опубликована из расчёта стоимости на одного человека при двухместном размещении. За одноместное размещение, предполагается доплата: 150 Usd
  • Услуги Спа в отелях и прочие платные услуги отеля
  • Дополнительные экскурсии не указанные в программе
Место начала и завершения?
Ташкент
Когда и сколько длится?
Когда: Подробное время проведения экскурсий указано в программе тура.
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Тур понравился, всё было хорошо организовано. Водители и гиды — отличные, дружелюбные. Единственный минус — хотелось бы больше настоящей узбекской еды.
Очень рада, что выбрала команду Дмитрия для знакомства с Узбекистаном. Организация на высшем уровне, хорошие отели, комфортный транспорт, интересные гиды и насыщенная программа. Ресторан в Бухаре с потрясающим видом это
нечто. Были небольшие заминки, например, перекрытие центра в Бухаре, из-за чего с тяжёлыми чемоданами пришлось идти к отелю, но это не вина организаторов. В целом путешествие чудесное, смело буду рекомендовать, спасибо!

"Организация тура была немного нестандартной программу прислали в последний момент, что сначала насторожило, но в итоге всё прошло отлично. Встретили вовремя, отели оказались даже лучше заявленных, заселили без проблем.
Гиды были
разного уровня: в Ташкенте начинающий, в Самарканде Бахтияр поразил знаниями, а Роман дополнил рассказ, в Бухаре особенно запомнилась Диля — очень профессиональный и интересный гид.
Особая благодарность водителю Толибу, всегда помогал и исполнял все просьбы. Люди в Узбекистане настоящий клад. Добрые, открытые и искренние.
Из пожеланий хотелось бы больше местной кухни в туре, особенно регионального плова. В целом поездка получилась яркой и запоминающейся. Смело рекомендуем.
"

"Путешествие получилось действительно насыщенным и познавательным. В Узбекистан летели авиакомпанией Uzbekistan Airways — перелёт прошёл комфортно, обслуживание и питание были на хорошем уровне.
В рамках тура мы посетили три города: Ташкент,
Самарканд и Бухару. Переезды между ними проходили на микроавтобусе с кондиционером, что делало дорогу вполне удобной даже при длительных переездах.
Каждую экскурсию сопровождал опытный гид, который подробно рассказывал не только о достопримечательностях, но и об их историческом контексте. Это позволило глубже понять культуру и традиции региона. Мы побывали в мечетях, медресе, парках — программа была насыщенной, и многое запомнилось.
Проживание было организовано в комфортабельных отелях, где каждое утро нас ждал завтрак в формате «шведского стола». Обеды также входили в стоимость — узбекская кухня оставила яркие впечатления! Особенно понравились плов, самса и шашлык — всё было очень вкусно и сытно.
Отдельно хочется отметить дружелюбие местных жителей — отношение к туристам доброжелательное, без навязчивости. А на базарах можно даже немного поторговаться.
Подробности о достопримечательностях, а также фото и видео легко найти в интернете, но впечатления, полученные на месте — бесценны. Тур оставил массу положительных эмоций. Однозначно рекомендуем.
"

Узбекистан — тёплая и гостеприимная страна. Особенно понравились Самарканд и Бухара — очень красивые и атмосферные города. Еда вкусная, люди добрые и приветливые. Поездка оставила только приятные впечатления.
Большое спасибо тревел-экспертам Константину и Дмитрию за отлично организованный тур! Всё было чётко по программе, интересно и с душой. Узбекистан впечатлил не только красотой и колоритом, но и тёплым отношением местных жителей. Чисто, уютно, без граффити. Гостиницы — на уровне, питание в лучших ресторанах: вкусно, сытно и недорого. Рекомендую однозначно
Большое спасибо за организацию тура великолепный Узбекистан с 3 по 8 марта. Всё было просто замечательно, впечатления самые положительные)) Особенно хочу отметить водителя Азиза. Это именно те люди, которые создают
атмосферу страны. Он был обязательным, коммуникабельным, ответственным и всегда помогал, став связующим звеном между культурами. Спасибо ему от всей нашей группы! Также понравились все отели, где мы останавливались, и замечательное гостеприимство персонала. Отдельно хочу выделить гида Дениса профессионала и харизматичного человека))

Влюблён в Узбекистан! Огромная благодарность гиду Ольге, она действительно любит свою работу и это сразу заметно. Экскурсии были интересными, с юмором и вкусом. История, архитектура, базары и другие особенности Ташкента были поданы так что это оставило только приятные впечатления.
Прекрасно организованный тур по Узбекистану, путешествие оставило массу положительных впечатлений. Особенно благодарна тревел-эксперту Дмитрию за помощь. Рекомендую компанию как отличного туроператора!
Большое спасибо за тур. Всё было просто замечательно, я почувствовала себя в восточной сказке. Отели все на высшем уровне, еда вкусная и сытная, в отличных ресторанах, гиды великолепные, водители настоящие
профессионалы, особенно хочу поблагодарить водителя Азиза. Во время переездов между городами он был не только водителем, но и гидом, и мы узнали много интересного о стране, людях и природе Узбекистана. Азиз очень добрый и вежливый человек, благодаря ему мы ощутили гостеприимство и атмосферу этой удивительной страны. Оценка 10 из 10! СПАСИБО.

