4 день

Знакомство с Бухарой

Завтрак в отеле

В 10:00 Встреча с гидом в холле отеля, начало тура по Бухаре (пешая экскурсия)

(Продолжительность экскурсии 5-6 часов)

Мы посетим:

- Мавзолей Саманидов (конец Ix—начало X в.) Самый ранний памятник Бухары

- Мавзолей Чашма-Аюб (Xii—Xvi вв. Со святым источником внутри мавзолея связана легенда, согласно которой библейский пророк Иов (Аюб) пробил своим посохом путь к воде в засушливый год и этим спас бухарцев от гибели

- Комплекс Боло-Хауз (Xviii—Xx вв.) Необычная по своей красоте, пятничная мечеть для знати, проживавшей в крепости Арк

- Крепость Арк (I в. до н. э. —Xix в.) Веками крепость служила резиденцией бухарским эмирам, в которой безвыездно проживала вся семья эмира, располагался чиновничий аппарат, а также находились зиндан, гарем и казна

- Мечеть Калян (Xvi в.) Соборная пятничная мечеть Бухары

- Минарет Калян (1127 г.) Одно из трех строений в Бухаре, уцелевшее после нашествия Чингизхана. В древности минарет служил маяком для караванов

- Действующее медресе Мири-Араб (Xvi в.) Здесь обучался Ахмад Кадыров

- Медресе Абдуллазизхана (Xvii в.) Один из красивейших памятников Бухары, портал которого украшают расписные сталактиты

- Медресе Улугбека (Xv в.)

- Обед пройдет в национальном ресторане в центре города (включено)

- Прогулка под торговыми куполами (Xvi в.) Токи Саррафон (купол менял), Токи Тельпак Фурушон (купол продавцов головных уборов), Токи Заргарон (купол ювелиров), под которыми функционирует, как и много веков назад, множество ремесленных и сувенирных мастерских.

Караван-сараи Бухары

Мечеть Магоки Аттари (Xii—Xvi вв.) Древнейшая мечеть Бухары, фасад которой отделан искусной терракотовой резьбой. Под фундаментом мечети были найдены фрагменты более древнего храма огнепоклонников

Ремесленный центр Бухары в караван-сарае Сайфиддин

Ансамбль Ляби Хауз. Вы увидите памятник Ходже Насреддину, центральная площадь Бухары со старинным прудом, самое излюбленное место отдыха горожан и гостей нашего города. Ханака (обитель дервишей) (Xvii в.) и медресе Нодир Диван Беги (Xvii в.), медресе Кукельдаш (Xvi в.)

Ночь в отеле 3