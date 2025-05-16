Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель, где будет время немного отдохнуть перед началом знакомства со страной. После в сопровождении гида мы отправимся на экскурсию по Ташкенту. В исторической части города вас ждёт посещение мечетей, а в новой — прогулка по районам, построенным после разрушительного землетрясения 60-х годов.

Ташкентский метрополитен, поражающий чистотой и уникальным оформлением каждой станции, станет одной из ярких точек маршрута. По желанию можно будет отведать знаменитого узбекского плова в центре «Беш Козон», где готовят разные его вариации — от классического чайханского до праздничного свадебного.