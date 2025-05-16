Возьмите с собой удобную обувь, солнечные очки/крема, воду, одежду по погоде.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Седан/кроссовер, минивэны Hyundai Starex/Kia Carnival, микроавтобусы и автобусы Toyota HiAce, Toyota Coaster, Mercedes, King Long, Yutong.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
1 день
Встреча, экскурсия по Ташкенту
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель, где будет время немного отдохнуть перед началом знакомства со страной. После в сопровождении гида мы отправимся на экскурсию по Ташкенту. В исторической части города вас ждёт посещение мечетей, а в новой — прогулка по районам, построенным после разрушительного землетрясения 60-х годов.
Ташкентский метрополитен, поражающий чистотой и уникальным оформлением каждой станции, станет одной из ярких точек маршрута. По желанию можно будет отведать знаменитого узбекского плова в центре «Беш Козон», где готовят разные его вариации — от классического чайханского до праздничного свадебного.
2 день
Перелёт в Ургенч, знакомство с Хивой
Утром совершим перелёт в Ургенч, а оттуда мы направимся в древнюю Хиву — город-музей под открытым небом. После заселения в отель начнётся пешая экскурсия по Ичан-Кале — старинной крепости, где минареты, медресе и роскошные дворцы с мозаичными узорами погружают в атмосферу восточной сказки. Вечером, когда включится подсветка, вы посмотрите на ещё более завораживающий город.
3 день
Переезд в Бухару
После завтрака отправимся на железнодорожный вокзал, чтобы совершить путешествие на поезде по пустыне Кызылкум и пересечь величественную Амударью — крупнейшую реку региона.
К вечеру нас встретит Бухара, древний центр культуры и ремёсел. После заселения в отель можно будет самостоятельно прогуляться по старинным улочкам города.
4 день
Знакомство с достопримечательностями Бухары
Этот день посвятим изучению Бухары в сопровождении гида. Пешая экскурсия приведёт нас в историческое сердце города, где сохранились восточные караван-сараи, купольные базары и хаммамы, действующие с 16 века. Мы увидим легендарную площадь Ляби-Хауз, крепость Арк, мастерские ремесленников, а также посетим квартал бухарских евреев с функционирующей синагогой и древней Торой.
5 день
Резиденция эмира, центр гончарного искусства, переезд в Самарканд
Сегодня отправимся в загородное путешествие. Сначала посетим летнюю резиденцию бухарского эмира, а затем Гиждуван — центр гончарного искусства. В мастерской семьи потомственных гончаров вы познакомитесь с традиционными техниками керамики, а при желании поучаствуете в мастер-классе.
После чаепития со сладостями можно будет заказать обед, а затем мы вернёмся в Бухару и отправимся на поезде в Самарканд.
6 день
Экскурсия по Самарканду
Самарканд — город великих правителей и древних легенд. Утром отправимся на экскурсию по его ключевым достопримечательностям. Мы посетим мавзолей Амира Темура, заглянем в мечеть Биби-Ханум, крупнейшую в Средней Азии, исследуем загадочный некрополь Шахи-Зинда и выйдем на легендарную площадь Регистан, окружённую 3 величественными медресе.
Завершим день прогулкой по восточному базару, где можно будет ощутить настоящий дух Узбекистана.
7 день
Свободное время, отъезд
Финальное утро тура — время неспешных прогулок, подведения итогов и подготовки к вылету. В назначенное время организуем трансфер в аэропорт. До новых встреч в Узбекистане!
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Комфортабельный транспорт по всему маршруту (все трансферы, экскурсии, выезды)
Авиабилет Ташкент - Ургенч
Билеты на поезда Хива - Бухара, Бухара - Самарканд
Услуги сертифицированных местных гидов-экскурсоводов в каждом городе
Что не входит в цену
Перелёт из вашего города до Ташкента и обратно из Самарканда
Обеды и ужины
Входные билеты в музеи и памятники
Внимание: стоимость тура указана за человека при 2 участниках. Проведение тура возможно и для большего числа участников с корректировкой стоимости в меньшую сторону
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, аэропорт, время по договорённости
Завершение: Самарканд, аэропорт, ко времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Добро пожаловать в солнечный Узбекистан, мои дорогие гости! Я родилась и живу в сказочной Бухаре, мои родители также являются её коренными жителями. Я с детства слышу их интересные легенды и
рассказы о нашем древнем городе, увлекаюсь его богатой историей, культурой и многовековыми традициями и готова делиться этим с вами.
С удовольствием общаюсь на разные темы, интересуюсь философией, психологией, медициной, спортом и культурами разных стран.
О
Олег
16 мая 2025
Всем привет! Азиза, огромное спасибо за организацию нашего тура в узбекскую сказку. Мы, семья, четверо взрослых, в августе 2024 года путешествовали по Узбекистану - Ташкент, Самарканд, Бухара. Всю программу нам
предложила и организовала Азиза. Интереснейшие экскурсии, великолепные гиды, пунктуальность в трансферах, герме туры, всё было на высшем уровне! Всего не передать, чувствовал себя падишахом:). Это как раз тот случай,когда о тебе позаботились, всё сделали и ты путешествуешь на полном релаксе. Азиза, спасибо за интереснейшие экскурсии по Бухаре, всё было здорово!!! Узбекистан""зашёл"", с удовольствием ещё приедем!
А
Анна
7 мая 2025
Спасибо большое Азиза, за качественно организованное путешествие! Следует отметить индивидуальный подход, как например, комфортный трансфер на протяжении всего тура, ранний заезд в гостиницы при необходимости, удобное время по желания для
начало экскурсии, с учетом временной разницы или ночного прилета. Отдельно стоит отметить великолепных экскурсовод во всех точках программы, их профессионализм и внимание, интересный рассказ, погружающий в историю государства! Азиза, спасибо за незабываемые майские каникулы, наполненные новыми знаниями и впечатлениями!! ♥️
О
Ольга
21 апр 2025
Азиза огромное спасибо за организацию нашего тура. В ташкенте нас было 7 человек. Нам организовали очень комфортный автомобиль на нашу компанию. Гид рассказал много интересного и в доступной форме, без
сухих дат как мы и просили 😊 Далее мы путешествовали с мужем и познакомились с семьей Азизы 😊 Муж прекрасный человек и отличный водитель, а потом выяснилось, что еще и очень хороший гид. Много от него узнали 👍 Сестра провела для нас ооочень интересно экскурсию по Бухаре. Слушать одно удовольствие. Подача информации очень комфортная. Вишенкой на торте была встреча с Азизой 🫶 Очень рады знакомству и однозначно будем рекомендовать всем.