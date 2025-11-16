Описание тура
Развлекательно познавательный тур
Программа тура по дням
Прибытие в Ташкент
Встреча по месту прибытия (индивидуально под Ваш рейс)
Трансфер в отель (Заселение в 14:00)
Раннее заселение оплачивается дополнительно
Ночь в отеле 3
Путешествие в горы
Завтрак в отеле (Выезд с вещами из отеля)
10:00 Начало экскурсии в Горы Чимган
(Продолжительность экскурсии 6-7 часов)
Мы посетим:
-Чарвакское водохранилище
-Ущелье Бельдерсай
-Канатную дорогу Amirsoy (билеты на канатную дорогу оплачиваются туристами самостоятельно, для пенсионеров имеются скидки)
-Парк Новый Узбекистан
Обед в национальном кафе Файз (включено)
Ночь в отеле 3
Путешествие в Самарканд
Завтрак в отеле (либо ланч бокс)
В 07:30 Трансфер на ж/д вокзал
08:50-11:00 (время может чуть меняться, точное время будет указно в Ваших ж/д билетах, которые Вы получите перед началом тура)
В 11:00 Встреча с гидом на ж/д вокзале, начало тура по Самарканду
(Продолжительность экскурсии 7-8 часов)
Мы посетим:
- Римский-католический костел 1916 г. (без остановки) - Обсерваторию Улугбека, где до сих пор находится сохранившаяся часть секстанта Xv века. (Этот великий ученый посвятил свою жизнь науке, он первый вычислил точное время оборота земли вокруг солнца и построил звездную карту, которой пользовался весь мир более 300 лет.) - Некрополь Шахи-Зинда (ансамбль мавзолеев самаркандской знати) - Мавзолей пророка Даниила (Этот пророк приказал расчленить себя после смерти и поместить части тел в разные уголки света, само надгробие внушительных 20 метров) - Мавзолей Шейха Абд и Даруна - Соборная мечеть Биби-Ханум (Строительство началось по приказу Амира Тимура в 1404 г., но само строительство вела его любимая жена Биби Ханум, так как он был в походе. Здание намного превзошло другие постройки, что по многим данным разгневало Амира Тимура)
Обед в узбекском национальном доме Мубарак Шарипова (включено)
- Площадь Регистан Xv вв. (Центр Самарканда со времен Тамерлана, здесь расположен медресе Улугбека, медресе Шер-Дор и Тилля-Кари Xviiв.) Благодаря мастерам и архитекторам, они отлично гармонируют и создают неповторимы архитектурный ансамбль. - Мавзолей Гур-Эмир Xiv-Xv вв. (усыпальницы Тамерлана и членов династии Тимуридов) - Посещение центра ремесленников (здесь вы посетите мастерскую по изготовлению сюзане, бутик по пошиву стильной одежды из узбекских тканей, в которых можно сфотографироваться, чеканку, роспись золотом на керамических изделиях и многие др.).
Ночь в отеле 3
Путешествие в Бухару
Завтрак в отеле
В 08:30 Трансфер на ж/д вокзал
09:55-11:38 Поезд до Бухары
В 12:00 встреча с гидом в холле отеля, начало тура по Бухаре (пешая экскурсия)
(Продолжительность экскурсии 5-6 часов)
Мы посетим:
- Мавзолей Саманидов (конец Ix—начало X в.) Самый ранний памятник Бухары
- Мавзолей Чашма-Аюб (Xii—Xvi вв. Со святым источником внутри мавзолея связана легенда, согласно которой библейский пророк Иов (Аюб) пробил своим посохом путь к воде в засушливый год и этим спас бухарцев от гибели
- Комплекс Боло-Хауз (Xviii—Xx вв.) Необычная по своей красоте, пятничная мечеть для знати, проживавшей в крепости Арк
- Крепость Арк (I в. до н. э. —Xix в.) Веками крепость служила резиденцией бухарским эмирам, в которой безвыездно проживала вся семья эмира, располагался чиновничий аппарат, а также находились зиндан, гарем и казна
- Мечеть Калян (Xvi в.) Соборная пятничная мечеть Бухары
- Минарет Калян (1127 г.) Одно из трех строений в Бухаре, уцелевшее после нашествия Чингизхана. В древности минарет служил маяком для караванов
- Действующее медресе, Мири-Араб (Xvi в.) Здесь обучался Ахмад Кадыров
- Медресе Абдуллазизхана (Xvii в.) Один из красивейших памятников Бухары, портал которого украшают расписные сталактиты
- Медресе Улугбека (Xv в.)
- Обед пройдет в национальном ресторане в центре города (включено)
- Прогулка под торговыми куполами (Xvi в.) Токи Саррафон (купол менял), Токи Тельпак Фурушон (купол продавцов головных уборов), Токи Заргарон (купол ювелиров), под которыми функционирует, как и много веков назад, множество ремесленных и сувенирных мастерских.
-Караван-сараи Бухары
-Мечеть Магоки Аттари (Xii—Xvi вв.) Древнейшая мечеть Бухары, фасад которой отделан искусной терракотовой резьбой. Под фундаментом мечети были найдены фрагменты более древнего храма огнепоклонников
-Ремесленный центр Бухары в караван-сарае Сайфиддин
-Ансамбль Ляби Хауз. Вы увидите памятник Ходже Насреддину, центральная площадь Бухары со старинным прудом, самое излюбленное место отдыха горожан и гостей нашего города. Ханака (обитель дервишей) (Xvii в.) и медресе Нодир Диван Беги (Xvii в.), медресе Кукельдаш (Xvi в.)
Ночь в отеле 3
Прощание с Узбекистаном
Завтрак в отеле
Выселение в 12:00 (по международным стандартам)
Трансфер к месту отправления аэропорт либо ж/д вокзал города Бухары
Гости, Вылетающие Из Самарканда или Ташкента, могут обратиться за консультацией и подбором авиа или ж/д билетов до города обратного вылета
Средняя стоимость авиабилета Бухара-Ташкент от 50$ на человека (зависит от сезона и класса обслуживания)
Ж/д билет Бухара-Самарканд 10-15$ на человека (зависит от поезда и класса обслуживания)
ж/д билет Бухара-Ташкент 20-40$ на человека (зависит от поезда и класса обслуживания)
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и проводы
- Транспортное обеспечение тура (ж/д билеты между городами, все трансферы, экскурсионный транспорт)
- Экскурсионная программа
- Проживание в отелях на базе завтраков (двухместное размещение)
- Обеды в экскурсионные дни
- Регистрация, налоги и сборы
Что не входит в цену
- Международный авиа перелет
- Одноместное размещение
- Питание не обозначенное в программе
- Раннее заселение
- Входные билеты (канатка, музеи)
О чём нужно знать до поездки
Пожалуйста внимательно изучите программу тура.
Так же обратите внимание что при отмене бронирования, предоплата не возвращается.
Пожелания к путешественнику
-Удобная одежда и обувь
-Негабаритный багаж
-Одежда прикрывающая локти и колени, с собой головной убор