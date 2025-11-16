3 день

Путешествие в Самарканд

Завтрак в отеле (либо ланч бокс)

В 07:30 Трансфер на ж/д вокзал

08:50-11:00 (время может чуть меняться, точное время будет указно в Ваших ж/д билетах, которые Вы получите перед началом тура)

В 11:00 Встреча с гидом на ж/д вокзале, начало тура по Самарканду

(Продолжительность экскурсии 7-8 часов)

Мы посетим:

- Римский-католический костел 1916 г. (без остановки) - Обсерваторию Улугбека, где до сих пор находится сохранившаяся часть секстанта Xv века. (Этот великий ученый посвятил свою жизнь науке, он первый вычислил точное время оборота земли вокруг солнца и построил звездную карту, которой пользовался весь мир более 300 лет.) - Некрополь Шахи-Зинда (ансамбль мавзолеев самаркандской знати) - Мавзолей пророка Даниила (Этот пророк приказал расчленить себя после смерти и поместить части тел в разные уголки света, само надгробие внушительных 20 метров) - Мавзолей Шейха Абд и Даруна - Соборная мечеть Биби-Ханум (Строительство началось по приказу Амира Тимура в 1404 г., но само строительство вела его любимая жена Биби Ханум, так как он был в походе. Здание намного превзошло другие постройки, что по многим данным разгневало Амира Тимура)

Обед в узбекском национальном доме Мубарак Шарипова (включено)

- Площадь Регистан Xv вв. (Центр Самарканда со времен Тамерлана, здесь расположен медресе Улугбека, медресе Шер-Дор и Тилля-Кари Xviiв.) Благодаря мастерам и архитекторам, они отлично гармонируют и создают неповторимы архитектурный ансамбль. - Мавзолей Гур-Эмир Xiv-Xv вв. (усыпальницы Тамерлана и членов династии Тимуридов) - Посещение центра ремесленников (здесь вы посетите мастерскую по изготовлению сюзане, бутик по пошиву стильной одежды из узбекских тканей, в которых можно сфотографироваться, чеканку, роспись золотом на керамических изделиях и многие др.).

Ночь в отеле 3

