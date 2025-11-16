Мои заказы

Прошлое в настоящем: природа и история. Горы Чимган, Самарканд, Бухара

Тур, совмещающий отдых в горах и посещение основных исторических объектов
Описание тура

Развлекательно познавательный тур

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Ташкент

Встреча по месту прибытия (индивидуально под Ваш рейс)

Трансфер в отель (Заселение в 14:00)

Раннее заселение оплачивается дополнительно

Ночь в отеле 3

2 день

Путешествие в горы

Завтрак в отеле (Выезд с вещами из отеля)

10:00 Начало экскурсии в Горы Чимган

(Продолжительность экскурсии 6-7 часов)

Мы посетим:

-Чарвакское водохранилище

-Ущелье Бельдерсай

-Канатную дорогу Amirsoy (билеты на канатную дорогу оплачиваются туристами самостоятельно, для пенсионеров имеются скидки)

-Парк Новый Узбекистан

Обед в национальном кафе Файз (включено)

Ночь в отеле 3

3 день

Путешествие в Самарканд

Завтрак в отеле (либо ланч бокс)

В 07:30 Трансфер на ж/д вокзал

08:50-11:00 (время может чуть меняться, точное время будет указно в Ваших ж/д билетах, которые Вы получите перед началом тура)

В 11:00 Встреча с гидом на ж/д вокзале, начало тура по Самарканду

(Продолжительность экскурсии 7-8 часов)

Мы посетим:

- Римский-католический костел 1916 г. (без остановки) - Обсерваторию Улугбека, где до сих пор находится сохранившаяся часть секстанта Xv века. (Этот великий ученый посвятил свою жизнь науке, он первый вычислил точное время оборота земли вокруг солнца и построил звездную карту, которой пользовался весь мир более 300 лет.) - Некрополь Шахи-Зинда (ансамбль мавзолеев самаркандской знати) - Мавзолей пророка Даниила (Этот пророк приказал расчленить себя после смерти и поместить части тел в разные уголки света, само надгробие внушительных 20 метров) - Мавзолей Шейха Абд и Даруна - Соборная мечеть Биби-Ханум (Строительство началось по приказу Амира Тимура в 1404 г., но само строительство вела его любимая жена Биби Ханум, так как он был в походе. Здание намного превзошло другие постройки, что по многим данным разгневало Амира Тимура)

Обед в узбекском национальном доме Мубарак Шарипова (включено)

- Площадь Регистан Xv вв. (Центр Самарканда со времен Тамерлана, здесь расположен медресе Улугбека, медресе Шер-Дор и Тилля-Кари Xviiв.) Благодаря мастерам и архитекторам, они отлично гармонируют и создают неповторимы архитектурный ансамбль. - Мавзолей Гур-Эмир Xiv-Xv вв. (усыпальницы Тамерлана и членов династии Тимуридов) - Посещение центра ремесленников (здесь вы посетите мастерскую по изготовлению сюзане, бутик по пошиву стильной одежды из узбекских тканей, в которых можно сфотографироваться, чеканку, роспись золотом на керамических изделиях и многие др.).

Ночь в отеле 3

4 день

Путешествие в Бухару

Завтрак в отеле

В 08:30 Трансфер на ж/д вокзал

09:55-11:38 Поезд до Бухары

В 12:00 встреча с гидом в холле отеля, начало тура по Бухаре (пешая экскурсия)

(Продолжительность экскурсии 5-6 часов)

Мы посетим:

- Мавзолей Саманидов (конец Ix—начало X в.) Самый ранний памятник Бухары

- Мавзолей Чашма-Аюб (Xii—Xvi вв. Со святым источником внутри мавзолея связана легенда, согласно которой библейский пророк Иов (Аюб) пробил своим посохом путь к воде в засушливый год и этим спас бухарцев от гибели

- Комплекс Боло-Хауз (Xviii—Xx вв.) Необычная по своей красоте, пятничная мечеть для знати, проживавшей в крепости Арк

- Крепость Арк (I в. до н. э. —Xix в.) Веками крепость служила резиденцией бухарским эмирам, в которой безвыездно проживала вся семья эмира, располагался чиновничий аппарат, а также находились зиндан, гарем и казна

- Мечеть Калян (Xvi в.) Соборная пятничная мечеть Бухары

- Минарет Калян (1127 г.) Одно из трех строений в Бухаре, уцелевшее после нашествия Чингизхана. В древности минарет служил маяком для караванов

- Действующее медресе, Мири-Араб (Xvi в.) Здесь обучался Ахмад Кадыров

- Медресе Абдуллазизхана (Xvii в.) Один из красивейших памятников Бухары, портал которого украшают расписные сталактиты

- Медресе Улугбека (Xv в.)

- Обед пройдет в национальном ресторане в центре города (включено)

- Прогулка под торговыми куполами (Xvi в.) Токи Саррафон (купол менял), Токи Тельпак Фурушон (купол продавцов головных уборов), Токи Заргарон (купол ювелиров), под которыми функционирует, как и много веков назад, множество ремесленных и сувенирных мастерских.

-Караван-сараи Бухары

-Мечеть Магоки Аттари (Xii—Xvi вв.) Древнейшая мечеть Бухары, фасад которой отделан искусной терракотовой резьбой. Под фундаментом мечети были найдены фрагменты более древнего храма огнепоклонников

-Ремесленный центр Бухары в караван-сарае Сайфиддин

-Ансамбль Ляби Хауз. Вы увидите памятник Ходже Насреддину, центральная площадь Бухары со старинным прудом, самое излюбленное место отдыха горожан и гостей нашего города. Ханака (обитель дервишей) (Xvii в.) и медресе Нодир Диван Беги (Xvii в.), медресе Кукельдаш (Xvi в.)

Ночь в отеле 3

5 день

Прощание с Узбекистаном

Завтрак в отеле

Выселение в 12:00 (по международным стандартам)

Трансфер к месту отправления аэропорт либо ж/д вокзал города Бухары

Гости, Вылетающие Из Самарканда или Ташкента, могут обратиться за консультацией и подбором авиа или ж/д билетов до города обратного вылета

Средняя стоимость авиабилета Бухара-Ташкент от 50$ на человека (зависит от сезона и класса обслуживания)

Ж/д билет Бухара-Самарканд 10-15$ на человека (зависит от поезда и класса обслуживания)

ж/д билет Бухара-Ташкент 20-40$ на человека (зависит от поезда и класса обслуживания)

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча и проводы
  • Транспортное обеспечение тура (ж/д билеты между городами, все трансферы, экскурсионный транспорт)
  • Экскурсионная программа
  • Проживание в отелях на базе завтраков (двухместное размещение)
  • Обеды в экскурсионные дни
  • Регистрация, налоги и сборы
Что не входит в цену
  • Международный авиа перелет
  • Одноместное размещение
  • Питание не обозначенное в программе
  • Раннее заселение
  • Входные билеты (канатка, музеи)
О чём нужно знать до поездки

Пожалуйста внимательно изучите программу тура.

Так же обратите внимание что при отмене бронирования, предоплата не возвращается.

Пожелания к путешественнику

-Удобная одежда и обувь

-Негабаритный багаж

-Одежда прикрывающая локти и колени, с собой головной убор

Визы
Виза не требуется
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Kseniia
Kseniia — Тревел-эксперт
Здравствуйте! Меня зовут Ксения, уже 8 лет я проживаю в Узбекистане. Любовь к путешествиям и культуре востока – стало здесь для меня делом жизни. Мой авторский тур – это настоящее приключение, наполненное яркими красками, инсайтами и гастрономическими удовольствиями. Мой Узбекистан – Ваш уникальный маршрут!

