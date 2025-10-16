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В Узбекистан с комфортом и друзьями

Комфортный и неспешный экскурсионный тур по Узбекистану
В Узбекистан с комфортом и друзьямиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
В Узбекистан с комфортом и друзьямиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
В Узбекистан с комфортом и друзьямиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Комфортный и неспешный экскурсионный тур по Узбекистану. Ташкент, Самарканд, Бухара. Перемещение на скоростном поезде Афросиаб, трансферы на микроавтобусе с кондиционером. Индивидуально или в мини-группе до 6 человек. 2 экскурсии в каждом городе. Три обеда и три разных плова. 1 ужин с танцевальным шоу в Бухаре. Профессиональные местные гиды. Все входные билеты в музеи.

Программа тура по дням

1 день

Ташкент

Прилететь в Ташкент нужно в субботу любым удобным рейсом в зависимости от города Вашего вылета. Индивидуальный трансфер в отель, когда бы Вы не прилетели. Из Шереметьево есть ночной рейс Аэрофлота Su1870 в 19:55. Время в пути 4 часа 20 минут. Прилетает в 2 часа ночи следующего дня в воскресенье.

ТашкентТашкентТашкент
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Ташкент

10:00-14:00 После завтрака начинаем экскурсию по Ташкенту, памятник жертвам землятрясения 1966 года, исторический центр, включая комплекс Хасти-Имом и медресе Кукалдош. Осмотр снаружи дворца великого князя Н. К. Романова, сосланного в Туркестан Николаем I за грехи. Он много сделал для Ташкента. Заканчиваем экскурсию на громадном рынке Чор-Су. Трансфер в отель или свободное время в центре. Ваш гид поможет с обменом наличных и посоветует, где поужинать. Наша рекомендация - ресторан Мясной - супер-стейки сухого вызревания и местное вино Bagizagan. Практически везде, куда вы приедете, в любом ресторане в любой части страны именно Bagizagan будет первым выбором.

ТашкентТашкентТашкент
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Ташкент-Самарканд

09:00-12:00 Посещаем площадь Амира Темура, национального героя Узбекистана, известного у нас как Тимур. Экскурсия в музей прикладного искусства Узбекистана в особняке русского дипломата Половцева. Пробуем ташкентский плов в Центре Плова Besh Qozon. Плов начинают готовить с утра и едят исключительно днём. Центр Плова готовит около 3000 порций плова ежедневно. Свободное время. 18:45-20:53 Отправление в Самарканд скоростным поездом. В поезде можно купить перекус и напитки. Прибытие в Самарканд и трансфер в отель. Рекомендуем пройти на площадь Регистан полюбоваться ночной подсветкой. Там же можно и поужинать в шашлычной. Пусть слово шашлык Вас не пугает - мясо всегда отменного качества!

Ташкент-СамаркандТашкент-СамаркандТашкент-Самарканд
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Самарканд

После завтрака отправляемся на 3-х часовую пешеходную экскурсию. Сначала мы посетим Гур-Эмир - усыпальницу Амира Тимура и Тимуридов и узнаем много интересных подробностей об империи Тимура. Потом пройдем на величественную площадь Регистан с тремя древними медресе, полюбуемся соборной мечетью Биби Ханум и посетим Сиабский базар. Обед в Центре Плова. Пробуем самаркандскую версию этого блюда. Свободное время на отдых и самостоятельную прогулку. Рекомендуем вечером съездить на ужин в Вечный Город - беспрецедентный проект Узбекистана, стоимостью 1,5 миллиарда долларов!

СамаркандСамаркандСамарканд
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Самарканд-Бухара

08:00 4-х часовая экскурсия на микроавтобусе. Посещение обсерватории Улугбека - правителя Самарканда и великого ученого средневековья. Мы также посетим комплекс великолепных, украшенных голубой лазурью, мавзолеев Шохи-Зинда. Скоростной поезд довезет нас до Бухары менее чем за 2 часа. Поезд прибывает в г. Каган, пригород Бухары. Эмир бухарский побаивался железной дороги (шайтан-арбы) и поэтому велел построить вокзал в 15 км от столицы. Мы осмотрим снаружи здание гостевого дворца, построенное в визиту русского императора, и проедем в Бухару. Разместимся в колоритном отеле - бывшем доме бухарского еврея.

Самарканд-БухараСамарканд-БухараСамарканд-Бухара
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Бухара

3-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу. Исторический центр Бухары включен в список всемирного наследия Юнеско. Мы посетим комплекс Лаби-Хауз, мечеть Магоки-Аттор и медресе Чор-Минор. Пообедать можно в одном из колоритных местных заведений - в Караван-сарае или даже в кафе на крыше с великолепным видом. Свободное время на отдых и покупки. Ужин и национальное танцевальное шоу в Медресе Нодир-Диван-Беги на открытом воздухе Вас точно удивят и не оставят равнодушными. Танцуют даже кошки!

БухараБухараБухара
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Бухара

Продолжая знакомство с Бухарой, мы посетим торговые купола, медресе Улугбека и Абдулазиз-хана, мечеть и минарет Калон, крепость Арк и мавзолей Саманидов. Обед в национальном доме. Пробуем бухарский плов - самый диетический их трёх! Свободное время на отдых. Рекомендуем съездить в летнюю резиденцию эмира бухарского Ситораи Мохи Хоса недалеко от Бухары либо заранее заказать эту экскурсию.

БухараБухараБухара
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Бухара-Москва

Прощаемся с Узбекистаном! Ранний трансфер в аэропорт Бухары. Вылет в Москву в 07:30. Прилет в 10:00. При необходимости за дополнительную плату можно вернуться из Бухары в Ташкент скоростным поездом (4 часа) или утренним самолетом (1 час).

Бухара-МоскваБухара-МоскваБухара-Москва
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах с завтраком в Ташкенте (2 ночи), Самарканде (2 ночи) и Бухаре (3 ночи)
  • Индивидуальные трансферы из аэропорта и вокзалов
  • Входные билеты в музеи
  • Билеты на скоростной поезд между городами
  • 3 обеда c с дегустацией плова
  • 1 фольклорный ужин в медресе
  • Услуги профессиональных местных гидов в трех городах
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Ташкент и авиабилеты из Бухары
  • Расходы персонального характера
  • Безалкогольные и алкогольные напитки
  • Разрешение на фото и видео в музеях
  • Чаевые
  • Страховки
  • Доплата за одноместное размещение 15500 рублей за одноместный номер
О чём нужно знать до поездки

Это комфортабельный индивидуальный тур для двоих или в компании друзей. Обычно размер группы не превышает 6 человек.

Пожелания к путешественнику

Способность к ежедневной пешеходной физической активности 3-4 часа в день

Визы
Визы в Узбекистан россиянам не нужны. Только действующий загранпаспорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Андрей
Андрей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Более 20 лет я занимаюсь организацией исторических туров по России для взыскательных туристов из Европы, США, Австралии и Новой Зеландии. Сейчас, по известным причинам, я предлагаю авторские туры по России,
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а также в соседние Армению, Азербайджан и Узбекистан. Обычно, мои туры включают полную экскурсионную программу, лучшие гостиницы из возможных, обеды в самобытных ресторанах и дегустацию национальной кухни, сопровождение профессионального местного гида. В Санкт-Петербурге я лично провожу авторские экскурсии пешком и на автомобиле для индивидуальных туристов.

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