Описание тура
Комфортный и неспешный экскурсионный тур по Узбекистану. Ташкент, Самарканд, Бухара. Перемещение на скоростном поезде Афросиаб, трансферы на микроавтобусе с кондиционером. Индивидуально или в мини-группе до 6 человек. 2 экскурсии в каждом городе. Три обеда и три разных плова. 1 ужин с танцевальным шоу в Бухаре. Профессиональные местные гиды. Все входные билеты в музеи.
Программа тура по дням
Ташкент
Прилететь в Ташкент нужно в субботу любым удобным рейсом в зависимости от города Вашего вылета. Индивидуальный трансфер в отель, когда бы Вы не прилетели. Из Шереметьево есть ночной рейс Аэрофлота Su1870 в 19:55. Время в пути 4 часа 20 минут. Прилетает в 2 часа ночи следующего дня в воскресенье.
Ташкент
10:00-14:00 После завтрака начинаем экскурсию по Ташкенту, памятник жертвам землятрясения 1966 года, исторический центр, включая комплекс Хасти-Имом и медресе Кукалдош. Осмотр снаружи дворца великого князя Н. К. Романова, сосланного в Туркестан Николаем I за грехи. Он много сделал для Ташкента. Заканчиваем экскурсию на громадном рынке Чор-Су. Трансфер в отель или свободное время в центре. Ваш гид поможет с обменом наличных и посоветует, где поужинать. Наша рекомендация - ресторан Мясной - супер-стейки сухого вызревания и местное вино Bagizagan. Практически везде, куда вы приедете, в любом ресторане в любой части страны именно Bagizagan будет первым выбором.
Ташкент-Самарканд
09:00-12:00 Посещаем площадь Амира Темура, национального героя Узбекистана, известного у нас как Тимур. Экскурсия в музей прикладного искусства Узбекистана в особняке русского дипломата Половцева. Пробуем ташкентский плов в Центре Плова Besh Qozon. Плов начинают готовить с утра и едят исключительно днём. Центр Плова готовит около 3000 порций плова ежедневно. Свободное время. 18:45-20:53 Отправление в Самарканд скоростным поездом. В поезде можно купить перекус и напитки. Прибытие в Самарканд и трансфер в отель. Рекомендуем пройти на площадь Регистан полюбоваться ночной подсветкой. Там же можно и поужинать в шашлычной. Пусть слово шашлык Вас не пугает - мясо всегда отменного качества!
Самарканд
После завтрака отправляемся на 3-х часовую пешеходную экскурсию. Сначала мы посетим Гур-Эмир - усыпальницу Амира Тимура и Тимуридов и узнаем много интересных подробностей об империи Тимура. Потом пройдем на величественную площадь Регистан с тремя древними медресе, полюбуемся соборной мечетью Биби Ханум и посетим Сиабский базар. Обед в Центре Плова. Пробуем самаркандскую версию этого блюда. Свободное время на отдых и самостоятельную прогулку. Рекомендуем вечером съездить на ужин в Вечный Город - беспрецедентный проект Узбекистана, стоимостью 1,5 миллиарда долларов!
Самарканд-Бухара
08:00 4-х часовая экскурсия на микроавтобусе. Посещение обсерватории Улугбека - правителя Самарканда и великого ученого средневековья. Мы также посетим комплекс великолепных, украшенных голубой лазурью, мавзолеев Шохи-Зинда. Скоростной поезд довезет нас до Бухары менее чем за 2 часа. Поезд прибывает в г. Каган, пригород Бухары. Эмир бухарский побаивался железной дороги (шайтан-арбы) и поэтому велел построить вокзал в 15 км от столицы. Мы осмотрим снаружи здание гостевого дворца, построенное в визиту русского императора, и проедем в Бухару. Разместимся в колоритном отеле - бывшем доме бухарского еврея.
Бухара
3-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу. Исторический центр Бухары включен в список всемирного наследия Юнеско. Мы посетим комплекс Лаби-Хауз, мечеть Магоки-Аттор и медресе Чор-Минор. Пообедать можно в одном из колоритных местных заведений - в Караван-сарае или даже в кафе на крыше с великолепным видом. Свободное время на отдых и покупки. Ужин и национальное танцевальное шоу в Медресе Нодир-Диван-Беги на открытом воздухе Вас точно удивят и не оставят равнодушными. Танцуют даже кошки!
Бухара
Продолжая знакомство с Бухарой, мы посетим торговые купола, медресе Улугбека и Абдулазиз-хана, мечеть и минарет Калон, крепость Арк и мавзолей Саманидов. Обед в национальном доме. Пробуем бухарский плов - самый диетический их трёх! Свободное время на отдых. Рекомендуем съездить в летнюю резиденцию эмира бухарского Ситораи Мохи Хоса недалеко от Бухары либо заранее заказать эту экскурсию.
Бухара-Москва
Прощаемся с Узбекистаном! Ранний трансфер в аэропорт Бухары. Вылет в Москву в 07:30. Прилет в 10:00. При необходимости за дополнительную плату можно вернуться из Бухары в Ташкент скоростным поездом (4 часа) или утренним самолетом (1 час).
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах с завтраком в Ташкенте (2 ночи), Самарканде (2 ночи) и Бухаре (3 ночи)
- Индивидуальные трансферы из аэропорта и вокзалов
- Входные билеты в музеи
- Билеты на скоростной поезд между городами
- 3 обеда c с дегустацией плова
- 1 фольклорный ужин в медресе
- Услуги профессиональных местных гидов в трех городах
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Ташкент и авиабилеты из Бухары
- Расходы персонального характера
- Безалкогольные и алкогольные напитки
- Разрешение на фото и видео в музеях
- Чаевые
- Страховки
- Доплата за одноместное размещение 15500 рублей за одноместный номер
О чём нужно знать до поездки
Это комфортабельный индивидуальный тур для двоих или в компании друзей. Обычно размер группы не превышает 6 человек.
Пожелания к путешественнику
Способность к ежедневной пешеходной физической активности 3-4 часа в день