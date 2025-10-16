2 день

Ташкент

10:00-14:00 После завтрака начинаем экскурсию по Ташкенту, памятник жертвам землятрясения 1966 года, исторический центр, включая комплекс Хасти-Имом и медресе Кукалдош. Осмотр снаружи дворца великого князя Н. К. Романова, сосланного в Туркестан Николаем I за грехи. Он много сделал для Ташкента. Заканчиваем экскурсию на громадном рынке Чор-Су. Трансфер в отель или свободное время в центре. Ваш гид поможет с обменом наличных и посоветует, где поужинать. Наша рекомендация - ресторан Мясной - супер-стейки сухого вызревания и местное вино Bagizagan. Практически везде, куда вы приедете, в любом ресторане в любой части страны именно Bagizagan будет первым выбором.

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