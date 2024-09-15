Туры на микроавтобусе в Ташкенте с гидом по низким ценам

Найдено 3 тура в категории «На микроавтобусе» в Ташкенте на русском языке, цены от $495. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Двухдневная экскурсия из Ташкента в Ферганскую долину
На машине
На микроавтобусе
1 отзыв
1.5 день
Двухдневная экскурсия из Ташкента в Ферганскую долину
Начало: Ваша гостиница или парковка гостиницы «Узбекистан»
«Для 4-8 человек экскурсия проводится на минивэне (Hyundai H1, 2019г»
Расписание: В любой день, начало в 7:45
12 фев в 07:45
13 фев в 07:45
от $495 за всё до 3 чел.
Необычный тур в Узбекистан: горы, ночь в юрте, треккинги, кулинарные мастер-классы и экскурсии
На машине
На микроавтобусе
8 дней
Необычный тур в Узбекистан: горы, ночь в юрте, треккинги, кулинарные мастер-классы и экскурсии
Подняться на перевал и увидеть петроглифы, посидеть у костра под звёздами и погулять по каньону
Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00
«Вид транспорта/трансфера на маршруте зависит от количества гостей в группе: автомобиль, минивэн или автобус»
1 апр в 09:00
9 апр в 09:00
$990 за человека
3 города Узбекистана и день в Таджикистане: путешествие в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
8 дней
3 города Узбекистана и день в Таджикистане: путешествие в мини-группе
Погрузиться в культуру Узбекистана, полюбоваться горами и озёрами и побывать в таджикском кишлаке
Начало: Ташкент, 14:00
«Легковая машина либо минивэн, зависит от количества участников»
10 мар в 10:00
7 апр в 10:00
81 712 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    15 сентября 2024
    Двухдневная экскурсия из Ташкента в Ферганскую долину
    Мы побывали с экскурсией в Ферганской долине. Нас сопровождал гид Азиз, влюбленный в свою профессию. Мы своими глазами увидели, как
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    растет хлопок, коконы тутовых шелкопрядов, узнали технологию изготовления знаменитых ферганских хлопковых и шелковых тканей, пообедали пловом, приготовленным в семье мастера керамики, поели виноград, гроздья которого для нас срезал хозяин одного из виноградников. Виноград был безумно вкусным, напитанным солнцем. Уехали домой, увозя в сердце кусочек солнечного доброжелательного Узбекистана.

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Двухдневная экскурсия из Ташкента в Ферганскую долину
  2. Необычный тур в Узбекистан: горы, ночь в юрте, треккинги, кулинарные мастер-классы и экскурсии
  3. 3 города Узбекистана и день в Таджикистане: путешествие в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Медресе Кукельдаш
  2. Мечеть Биби-Ханым
  3. Сиабский Базар
  4. Обсерватория Улугбека
  5. Площадь Регистан
  6. Площадь Независимости
Сколько стоит тур в Ташкенте в феврале 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 тура от 495 до 81 712. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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