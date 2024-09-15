Найдено 3 тура в категории « На микроавтобусе » в Ташкенте на русском языке, цены от $495. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году

1 чел. По популярности На машине На микроавтобусе 1 отзыв 1.5 день Двухдневная экскурсия из Ташкента в Ферганскую долину Начало: Ваша гостиница или парковка гостиницы «Узбекистан» «Для 4-8 человек экскурсия проводится на минивэне (Hyundai H1, 2019г» Расписание: В любой день, начало в 7:45 от $ 495 за всё до 3 чел. На машине На микроавтобусе 8 дней Необычный тур в Узбекистан: горы, ночь в юрте, треккинги, кулинарные мастер-классы и экскурсии Подняться на перевал и увидеть петроглифы, посидеть у костра под звёздами и погулять по каньону Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00 «Вид транспорта/трансфера на маршруте зависит от количества гостей в группе: автомобиль, минивэн или автобус» $ 990 за человека На машине На микроавтобусе 8 дней 3 города Узбекистана и день в Таджикистане: путешествие в мини-группе Погрузиться в культуру Узбекистана, полюбоваться горами и озёрами и побывать в таджикском кишлаке Начало: Ташкент, 14:00 «Легковая машина либо минивэн, зависит от количества участников» 81 712 ₽ за человека Все туры Ташкента Последние отзывы на туры М Марина Двухдневная экскурсия из Ташкента в Ферганскую долину читать дальше растет хлопок, коконы тутовых шелкопрядов, узнали технологию изготовления знаменитых ферганских хлопковых и шелковых тканей, пообедали пловом, приготовленным в семье мастера керамики, поели виноград, гроздья которого для нас срезал хозяин одного из виноградников. Виноград был безумно вкусным, напитанным солнцем. Уехали домой, увозя в сердце кусочек солнечного доброжелательного Узбекистана. Мы побывали с экскурсией в Ферганской долине. Нас сопровождал гид Азиз, влюбленный в свою профессию. Мы своими глазами увидели, как

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «На микроавтобусе»

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