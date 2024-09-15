1.5 день
Двухдневная экскурсия из Ташкента в Ферганскую долину
Начало: Ваша гостиница или парковка гостиницы «Узбекистан»
«Для 4-8 человек экскурсия проводится на минивэне (Hyundai H1, 2019г»
Расписание: В любой день, начало в 7:45
12 фев в 07:45
13 фев в 07:45
от $495 за всё до 3 чел.
8 дней
Необычный тур в Узбекистан: горы, ночь в юрте, треккинги, кулинарные мастер-классы и экскурсии
Подняться на перевал и увидеть петроглифы, посидеть у костра под звёздами и погулять по каньону
Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00
«Вид транспорта/трансфера на маршруте зависит от количества гостей в группе: автомобиль, минивэн или автобус»
1 апр в 09:00
9 апр в 09:00
$990 за человека
8 дней
3 города Узбекистана и день в Таджикистане: путешествие в мини-группе
Погрузиться в культуру Узбекистана, полюбоваться горами и озёрами и побывать в таджикском кишлаке
Начало: Ташкент, 14:00
«Легковая машина либо минивэн, зависит от количества участников»
10 мар в 10:00
7 апр в 10:00
81 712₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина15 сентября 2024Мы побывали с экскурсией в Ферганской долине. Нас сопровождал гид Азиз, влюбленный в свою профессию. Мы своими глазами увидели, как
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «На микроавтобусе»
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Сколько стоит тур в Ташкенте в феврале 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 тура от 495 до 81 712. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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