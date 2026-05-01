1 день

Оформление документов подача заявления в банк

Добро пожаловать в солнечный Ташкент! Сейчас есть варианты перелетов и в другие города Узбекистана. В этом случае до Ташкента можно добраться внутренними авиалиниями или поездом. Смотрим и сравниваем доступные варианты с нашей поддержкой.

Планируйте прилет рано утром или накануне. В этот день выехать за оформлением документов с сопровождающим надо не позже 08:30, и чтобы это был: понедельник, вторник или среда.

Итак, Вы в Ташкенте. Чтобы не раздувать бюджет поездки, мы не стали закладывать стоимость индивидуального трансфера в базовый расчет, потому как вы спокойно можете взять Яндекс. Такси до отеля за 1,5-2$. Для этого при выходе за территорию зоны прилета, проходите через встречающих таксисов, игнорируя их рассказы про не работающий Яндекс. В сквере у фонтана спокойно садитесь на лавочку, и так же спокойно заказываете такси через приложения Яндекса (оплачивается наличными). Или все же хотите персональную встречу? Хорошо, будет сделано по предварительной договоренности!

Мы предлагаем одноместное размещение в проверенных небольших частных гостиницах Ташкента, в уютных номерах с удобствами. Все отели подбираются по отзывам и проверяются лично. Что мы предлагаем: Shosh Avenue, Salam Inn, Musafir Hotel, Art Eco Hotel, Art House. При желании можем забронировать и Hayatt или Hilton с перерасчетом. Так же Вы можете самостоятельно забронировать любое жилье, в этом случае мы вычтем стоимость размещения в вышеуказанных отелях. После размещения в отеле, остаток дня посвятите отдыху и лёгким прогулкам по Ташкенту. Куда именно отправиться вышлем персональные рекомендации.

Ночь в Ташкенте.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086