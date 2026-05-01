Описание тура
Полезное мини-путешествие по солнечному Ташкенту за 3 дня. В Узбекистане можно получить карты Visa в $ для расчетов по миру. Cтоимость тура указана на одного человека. При наборе дополнительного количества человек — уменьшение стоимости, расчет по запросу.
С помощью данных карт можно оплачивать покупки, авиабилеты, отели на иностранных сайтах, где не работают российские карты. Ими можно рассчитываться заграницей. Если Вы часто путешествуете, данная карта это must.
Программа тура по дням
Оформление документов подача заявления в банк
Добро пожаловать в солнечный Ташкент! Сейчас есть варианты перелетов и в другие города Узбекистана. В этом случае до Ташкента можно добраться внутренними авиалиниями или поездом. Смотрим и сравниваем доступные варианты с нашей поддержкой.
Планируйте прилет рано утром или накануне. В этот день выехать за оформлением документов с сопровождающим надо не позже 08:30, и чтобы это был: понедельник, вторник или среда.
Итак, Вы в Ташкенте. Чтобы не раздувать бюджет поездки, мы не стали закладывать стоимость индивидуального трансфера в базовый расчет, потому как вы спокойно можете взять Яндекс. Такси до отеля за 1,5-2$. Для этого при выходе за территорию зоны прилета, проходите через встречающих таксисов, игнорируя их рассказы про не работающий Яндекс. В сквере у фонтана спокойно садитесь на лавочку, и так же спокойно заказываете такси через приложения Яндекса (оплачивается наличными). Или все же хотите персональную встречу? Хорошо, будет сделано по предварительной договоренности!
Мы предлагаем одноместное размещение в проверенных небольших частных гостиницах Ташкента, в уютных номерах с удобствами. Все отели подбираются по отзывам и проверяются лично. Что мы предлагаем: Shosh Avenue, Salam Inn, Musafir Hotel, Art Eco Hotel, Art House. При желании можем забронировать и Hayatt или Hilton с перерасчетом. Так же Вы можете самостоятельно забронировать любое жилье, в этом случае мы вычтем стоимость размещения в вышеуказанных отелях. После размещения в отеле, остаток дня посвятите отдыху и лёгким прогулкам по Ташкенту. Куда именно отправиться вышлем персональные рекомендации.
Ночь в Ташкенте.
Ожидание. По желанию: сити-тур с гидом на авто
По желанию за доп. оплату отправляемся с гидом на экскурсию по городу Ташкенту. Большую территорию города занимают зелёные насаждения. По истине, это оазис Азии!
— Ас-саляму алейкум, дорогие! Угощайтесь!
Щедрый и вкуснейший завтрак в процессе знакомства с нашим проводником по лучшим местам города своим человеком в этом городе. В продолжении утра начинаем прогулку по главным достопримечательностям Ташкента: минареты, мечети, медресе, вековые улицы и площади, наследие Советской Монументальной Архитектуры, закоулки и проходы, которых нет на картах, но именно там и случаются чудесные встречи с людьми. А люди здесь в своём радушии восточного гостеприимства являют собой особую культуру страны.
Обед! А обед в Ташкенте это церемония, которая становится частью экскурса в настоящую городскую жизнь. Чайхона здесь имеет своё уникальное значение и общественно-важное влияние. За богатым дастарханом проходит полуденная жара, обсуждаются актуальные новости, передаются из уст в уста легенды и сказы, организуются дела, закрепляются договоры, испивается бодрящий чайа после мы продолжаем знакомство с городом в прогулке по нему: базар Чорсу, телебашня и другие достопримечательности.
Если интересны к посещению рынки, то непременно рекомендуем базар Чорсу - канонический восточный базар с изобилием вкусностей. Любителям гаджетов будут интересны торговые ряды Малика.
Оформление и выпуск карты. Вылет домой
Посещение банка для оформления и выпуска карты. Планируйте на это целый рабочий день с 09:00 до 16:00.
Поэтому вылет домой планируйте поздним вечером. А для тех, кто располагает временем рекомендуем в запасе иметь еще 1 день.
Можно прощаться с солнечным Ташкентом. Трансфер в аэропорт, вылет домой.
Для тех, кто готов продолжить путешествие по Узбекистану, мы предлагаем сделать это в группе или в индивидуальном порядке. Невероятно красивые города Самарканд, Бухара, Хива, десятки сортов плова - не могут оставить равнодушными. Ждем Вас в путешествие по Узбекистану.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в мини-отеле: одноместное размещение в номере с удобствами с завтраком на 2 ночи. При 2-х местном размещении пересчет в меньшую сторону
- Транспорт и сопровождение тур-лидером в банки
- Консультация по банковским услугам в Ташкенте
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Ташкента и обратно домой
- Экскурсия по городу на авто по Ташкенту - 150$
- Трансфер от аэропорта в отель и обратно (1,5-2$ по Яндекс. Такси)
- Расходы на выпуск карты (около 3$ - за местную карту, 5$ - выпуск карты Visa)
- Местная сим-карта при необходимости (тарифы от 1-1,5$ в месяц)
- Экскурсия по на авто в горы Чимган (вместимость от 1 до 4 человек) - 175$
Пожелания к путешественнику
Планируем поездку с учетом рабочих банковский дней. Суббота и воскресенье - выходные.