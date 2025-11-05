Приглашаем вас в незабываемое путешествие по древним городам Узбекистана — Бухаре и Самарканду.
Всего за 2 дня и 1 ночь вы окунётесь в атмосферу Востока, откроете для себя богатое историческое и культурное наследие страны, насладитесь видами величественной архитектуры и почувствуете дух древности.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание тураСокровища древнего Востока Откройте для себя сокровища древнего Востока в насыщенном и комфортном путешествии по маршруту Ташкент — Бухара — Самарканд — Ташкент всего за два дня и одну ночь. Этот индивидуальный тур идеально подойдёт для тех, кто хочет увидеть главное за короткое время, без суеты и в сопровождении профессионалов. Вы отправитесь в путешествие на скоростных поездах, наслаждаясь пейзажами и комфортом. В каждом городе вас встретит водитель, а в Бухаре и Самарканде — квалифицированный гид, который проведёт для вас увлекательные экскурсии по знаковым местам: древние медресе, минареты, мавзолеи, мечети и восточные базары, где до сих пор ощущается дух Великого шёлкового пути. Возможность прикоснуться к великой истории В Бухаре вы погрузитесь в атмосферу старинного города с его крепостями, прудами и купольными базарами. Самарканд поразит вас масштабом и величием — здесь расположены всемирно известные архитектурные шедевры, такие как площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, Шахи-Зинда и многое другое. Вечером после экскурсий вы сможете отдохнуть в уютном отеле, а наша команда всё организует: трансферы, размещение, билеты, поддержку по ходу маршрута. Мы всегда на связи, чтобы ваша поездка прошла максимально гладко и комфортно. Это не просто тур — это возможность прикоснуться к великой истории, архитектуре и культуре Узбекистана всего за один уикенд. Индивидуальный подход, гибкость и внимание к деталям сделают ваше путешествие действительно особенным. Важная информация:
- Формат тура: это индивидуальный тур, все услуги предоставляются персонально для вас. Маршрут, темп и наполнение поездки можно адаптировать под ваши интересы и предпочтения.
- Сопровождение: в течение всего путешествия наша команда будет с вами на связи 24/7. Мы координируем все этапы тура, помогаем с навигацией, расписанием поездов, заселением и любыми вопросами, которые могут возникнуть в пути. Профессиональный гид присоединится к вам в Бухаре и Самарканде и проведёт индивидуальные экскурсии по ключевым достопримечательностям.
- Поезда: переезды между городами осуществляются на комфортных поездах. Время отправления и класс вагонов согласовываются заранее. Мы обеспечим электронные билеты и инструкции по посадке.
- Трансферы: все трансферы в городах — индивидуальные. Встреча на вокзале, трансфер в гостиницу и обратно организуются комфортным авто (седан или минивэн).
- Проживание: вы размещаетесь в тщательно подобранных отелях 3-4*, бутик-гостиницах или по индивидуальному запросу. Завтрак включён.
- Питание: в стоимость тура входит только завтрак. Обеды и ужины — по вашему желанию, можем порекомендовать лучшие рестораны и сделать бронирование.
- Языковая поддержка: наши сотрудники говорят на русском, узбекском и английском.
Поддержка по телефону и в мессенджерах (Telegram/WhatsApp)
круглосуточно.
- Гибкость: при необходимости возможна корректировка программы во время поездки (например, продление пребывания в одном из городов или добавление новых точек).
- Безопасность и комфорт: мы следим за вашей поездкой на каждом этапе, чтобы вы могли чувствовать себя спокойно и уверенно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В Бухаре:
- Крепость Арк - древняя цитадель и резиденция бухарских эмиров. Символ власти и истории города
- Мавзолей Саманидов - один из старейших исламских памятников Центральной Азии (IX век)
- Мечеть Боло Хауз - изящная мечеть с деревянными резными колоннами и живописным айваном
- Ансамбль Пои-Калян - величественный комплекс с минаретом Калян, медресе Мири-Араб и мечетью Калян
- Медресе Улугбека и Абдулазиз-хана - примеры шедевров исламской архитектуры XV-XVII веков
- Торговые купола - древние восточные базары (Токи Зарагон, Токи Телпакфурушон и др.), где торгуют коврами, керамикой, шелком и сувенирами
- Ансамбль Ляби Хауз - уютный исторический уголок с прудом, чайханами и вековыми деревьями
- В Самарканде:
- Площадь Регистан - главная достопримечательность Самарканда, окружённая тремя медресе: Улугбека, Шердор и Тилля-Кари
- Мавзолей Гур-Эмир - усыпальница великого Тамерлана (Амира Темура) и его потомков
- Ансамбль Шахи-Зинда - некрополь с впечатляющими мавзолеями и богатыми мозаиками
- Обсерватория Улугбека - один из крупнейших астрономических центров Средневековья
- Биби-Ханым - грандиозная мечеть, построенная по приказу Тамерлана в честь его жены
- Сиабский базар - колоритный восточный рынок с местными сладостями, сухофруктами, лепёшками и сувенирами
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Проживание
- Завтрак
- Билеты на поезд
Что не входит в цену
- Обед и ужин
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем вас с вашей гостиницы
Завершение: Ваша гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Формат тура: это индивидуальный тур, все услуги предоставляются персонально для вас. Маршрут, темп и наполнение поездки можно адаптировать под ваши интересы и предпочтения
- Сопровождение: в течение всего путешествия наша команда будет с вами на связи 24/7. Мы координируем все этапы тура, помогаем с навигацией, расписанием поездов, заселением и любыми вопросами, которые могут возникнуть в пути. Профессиональный гид присоединится к вам в Бухаре и Самарканде и проведёт индивидуальные экскурсии по ключевым достопримечательностям
- Поезда: переезды между городами осуществляются на комфортных поездах. Время отправления и класс вагонов согласовываются заранее. Мы обеспечим электронные билеты и инструкции по посадке
- Трансферы: все трансферы в городах - индивидуальные. Встреча на вокзале, трансфер в гостиницу и обратно организуются комфортным авто (седан или минивэн)
- Проживание: вы размещаетесь в тщательно подобранных отелях 3-4*, бутик-гостиницах или по индивидуальному запросу. Завтрак включён
- Питание: в стоимость тура входит только завтрак. Обеды и ужины - по вашему желанию, можем порекомендовать лучшие рестораны и сделать бронирование
- Языковая поддержка: наши сотрудники говорят на русском, узбекском и английском. Поддержка по телефону и в мессенджерах (Telegram/WhatsApp) - круглосуточно
- Гибкость: при необходимости возможна корректировка программы во время поездки (например, продление пребывания в одном из городов или добавление новых точек)
- Безопасность и комфорт: мы следим за вашей поездкой на каждом этапе, чтобы вы могли чувствовать себя спокойно и уверенно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
И
Ирина
5 ноя 2025
Искренне благодарим прекрасных людей, которые открыли нам такую красивую и полную исторических ценностей страну - Узбекистан. Страна не так доступна, как бы хотелось туристам: перелет в Ташкент из нашей родной
А
Александр
13 окт 2025
Первое что можно сказать то, что организация поездки была организована Улугбеком на высоком уровне! Если происходили непредвиденные обстоятельства, все решалось быстро и как удобно путешественникам. Двухдневняя экскурсия это удачное решение
С
Сергей
11 окт 2025
А
Александра
18 сен 2025
Экскурсия оставила самые приятные впечатления. Всё было интересно и познавательно, подача материала лёгкая и увлекательная. Понравилось, что время пролетело незаметно, а сама программа была насыщенной и разнообразной. Особенно стоит отметить работу экскурсовода — он смог создать дружескую атмосферу и удерживал внимание на протяжении всей поездки. В целом мероприятие получилось очень удачным, и я с удовольствием поучаствую в подобных снова
А
Алексей
21 авг 2025
Улугбек — топ-организатор!
Путевка с Улугбеком — это было просто супер! Всё продумано до мелочей, и никаких проблем по пути. Он отлично знает всё о местах, которые показывал, и делает экскурсии живыми, а не как по учебнику. Время с ним прошло очень легко, и реально было кайфово узнать много нового. Очень рекомендую! Спасибо за отличный опыт!
Б
Бекзад
19 авг 2025
«Поездка Восточный экспресс: Ташкент — Бухара — Самарканд (2 дня и 1 ночь) оставила самые яркие впечатления! Огромное спасибо организатору Улугбеку — всё было продумано до мелочей. С самого начала
Х
Хисрав
15 авг 2025
Организация на высшем уровне, Улугбек молодец 👍
Все время был на связи, спрашивал как все проходит
Нас забрали с гостиницы в Ташкенте, сопроводили до вокзала и посадили на поезд и в каждом городе встречал Гид и проводил экскурсии
Отели были выше среднего, находили в центре города
В общем я доволен экскурсией
