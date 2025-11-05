Мои заказы

Восточный экспресс: Ташкент - Бухара - Самарканд (2 дня и 1 ночь)

Приглашаем вас в незабываемое путешествие по древним городам Узбекистана — Бухаре и Самарканду.

Всего за 2 дня и 1 ночь вы окунётесь в атмосферу Востока, откроете для себя богатое историческое и культурное наследие страны, насладитесь видами величественной архитектуры и почувствуете дух древности.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание тура

Сокровища древнего Востока Откройте для себя сокровища древнего Востока в насыщенном и комфортном путешествии по маршруту Ташкент — Бухара — Самарканд — Ташкент всего за два дня и одну ночь. Этот индивидуальный тур идеально подойдёт для тех, кто хочет увидеть главное за короткое время, без суеты и в сопровождении профессионалов. Вы отправитесь в путешествие на скоростных поездах, наслаждаясь пейзажами и комфортом. В каждом городе вас встретит водитель, а в Бухаре и Самарканде — квалифицированный гид, который проведёт для вас увлекательные экскурсии по знаковым местам: древние медресе, минареты, мавзолеи, мечети и восточные базары, где до сих пор ощущается дух Великого шёлкового пути. Возможность прикоснуться к великой истории В Бухаре вы погрузитесь в атмосферу старинного города с его крепостями, прудами и купольными базарами. Самарканд поразит вас масштабом и величием — здесь расположены всемирно известные архитектурные шедевры, такие как площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, Шахи-Зинда и многое другое. Вечером после экскурсий вы сможете отдохнуть в уютном отеле, а наша команда всё организует: трансферы, размещение, билеты, поддержку по ходу маршрута. Мы всегда на связи, чтобы ваша поездка прошла максимально гладко и комфортно. Это не просто тур — это возможность прикоснуться к великой истории, архитектуре и культуре Узбекистана всего за один уикенд. Индивидуальный подход, гибкость и внимание к деталям сделают ваше путешествие действительно особенным. Важная информация:
  • Формат тура: это индивидуальный тур, все услуги предоставляются персонально для вас. Маршрут, темп и наполнение поездки можно адаптировать под ваши интересы и предпочтения.
  • Сопровождение: в течение всего путешествия наша команда будет с вами на связи 24/7. Мы координируем все этапы тура, помогаем с навигацией, расписанием поездов, заселением и любыми вопросами, которые могут возникнуть в пути. Профессиональный гид присоединится к вам в Бухаре и Самарканде и проведёт индивидуальные экскурсии по ключевым достопримечательностям.
  • Поезда: переезды между городами осуществляются на комфортных поездах. Время отправления и класс вагонов согласовываются заранее. Мы обеспечим электронные билеты и инструкции по посадке.
  • Трансферы: все трансферы в городах — индивидуальные. Встреча на вокзале, трансфер в гостиницу и обратно организуются комфортным авто (седан или минивэн).
  • Проживание: вы размещаетесь в тщательно подобранных отелях 3-4*, бутик-гостиницах или по индивидуальному запросу. Завтрак включён.
  • Питание: в стоимость тура входит только завтрак. Обеды и ужины — по вашему желанию, можем порекомендовать лучшие рестораны и сделать бронирование.
  • Языковая поддержка: наши сотрудники говорят на русском, узбекском и английском.
  • Поддержка по телефону и в мессенджерах (Telegram/Whats.
  • App) — круглосуточно.
  • Гибкость: при необходимости возможна корректировка программы во время поездки (например, продление пребывания в одном из городов или добавление новых точек).
  • Безопасность и комфорт: мы следим за вашей поездкой на каждом этапе, чтобы вы могли чувствовать себя спокойно и уверенно.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • В Бухаре:
  • Крепость Арк - древняя цитадель и резиденция бухарских эмиров. Символ власти и истории города
  • Мавзолей Саманидов - один из старейших исламских памятников Центральной Азии (IX век)
  • Мечеть Боло Хауз - изящная мечеть с деревянными резными колоннами и живописным айваном
  • Ансамбль Пои-Калян - величественный комплекс с минаретом Калян, медресе Мири-Араб и мечетью Калян
  • Медресе Улугбека и Абдулазиз-хана - примеры шедевров исламской архитектуры XV-XVII веков
  • Торговые купола - древние восточные базары (Токи Зарагон, Токи Телпакфурушон и др.), где торгуют коврами, керамикой, шелком и сувенирами
  • Ансамбль Ляби Хауз - уютный исторический уголок с прудом, чайханами и вековыми деревьями
  • В Самарканде:
  • Площадь Регистан - главная достопримечательность Самарканда, окружённая тремя медресе: Улугбека, Шердор и Тилля-Кари
  • Мавзолей Гур-Эмир - усыпальница великого Тамерлана (Амира Темура) и его потомков
  • Ансамбль Шахи-Зинда - некрополь с впечатляющими мавзолеями и богатыми мозаиками
  • Обсерватория Улугбека - один из крупнейших астрономических центров Средневековья
  • Биби-Ханым - грандиозная мечеть, построенная по приказу Тамерлана в честь его жены
  • Сиабский базар - колоритный восточный рынок с местными сладостями, сухофруктами, лепёшками и сувенирами
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Проживание
  • Завтрак
  • Билеты на поезд
Что не входит в цену
  • Обед и ужин
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем вас с вашей гостиницы
Завершение: Ваша гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

И
Ирина
5 ноя 2025
Искренне благодарим прекрасных людей, которые открыли нам такую красивую и полную исторических ценностей страну - Узбекистан. Страна не так доступна, как бы хотелось туристам: перелет в Ташкент из нашей родной
читать дальше

Самары только через Москву, с этим мы смирились и терпели московские +2С, но добрались. Дальше на нашем пути стояли Узбекистанские железные дороги, которые с легкостью плюсуют к расписанию прибытия + 1,5 часа, о чем знают, наверное, только машинисты, проводники поездов Sharq об этом тоже не знают, говорят, что приедем, но когда…, неизвестно. И вот наши уважаемые гиды тоже ждут нашего прибытия по 1,5-2 часа на каждой станции. Улугбек - седце и мозговой центр экспедиции, всегда знает где его туристы сейчас находятся и контролируеет их передвижение "он-лайн". Улугбек - блестящий организатор с огромной личной ответственностью, можете смело на него положиться, он сделает все возможное и невозможное, чтобы вам было максимально комфотно. Дорогие наши Юля и Руслан в Самарканде, вы совершили маленький гражданский подвиг, сумев в итоге показать нам свой город, переполненный международными делегациями к саммиту ЮНЕСКО, перекрытый со всех сторон охраной и реально закрытыми важными объектами, мы ВСЕ ВИДЕЛИ только благодаря ВАМ. Отель Everland в Бухаре - прекрасное место, чистое, удобное и красивое, всем рекомендуем (Улугбек к плохим людям не направляет). Нигина, вам наш низкий поклон, в Бухаре все было идеально и на высочайшем уровне. Спасибо вам огромное наши узбекские друзья

А
Александр
13 окт 2025
Первое что можно сказать то, что организация поездки была организована Улугбеком на высоком уровне! Если происходили непредвиденные обстоятельства, все решалось быстро и как удобно путешественникам. Двухдневняя экскурсия это удачное решение
читать дальше

посетить Бухару и Самарканд из Ташкента, все знаковые места этих городов, на одном дыхании. Гиды по экскурсиям были подобраны идиально. В течении всей поездки непришлость тратить время на ожидание гидов, трансфера. Нас передовали из рук в руки. Поездку будем рекомендовать своим близким и знакомым, в обязательном порядке.

С
Сергей
11 окт 2025
А
Александра
18 сен 2025
Экскурсия оставила самые приятные впечатления. Всё было интересно и познавательно, подача материала лёгкая и увлекательная. Понравилось, что время пролетело незаметно, а сама программа была насыщенной и разнообразной. Особенно стоит отметить работу экскурсовода — он смог создать дружескую атмосферу и удерживал внимание на протяжении всей поездки. В целом мероприятие получилось очень удачным, и я с удовольствием поучаствую в подобных снова
А
Алексей
21 авг 2025
Улугбек — топ-организатор!

Путевка с Улугбеком — это было просто супер! Всё продумано до мелочей, и никаких проблем по пути. Он отлично знает всё о местах, которые показывал, и делает экскурсии живыми, а не как по учебнику. Время с ним прошло очень легко, и реально было кайфово узнать много нового. Очень рекомендую! Спасибо за отличный опыт!
Б
Бекзад
19 авг 2025
«Поездка Восточный экспресс: Ташкент — Бухара — Самарканд (2 дня и 1 ночь) оставила самые яркие впечатления! Огромное спасибо организатору Улугбеку — всё было продумано до мелочей. С самого начала
читать дальше

нас встретили, сопроводили и помогли с посадкой на поезд. В каждом городе ждали внимательные гиды, экскурсии прошли интересно и насыщенно. Отели удобные, питание вкусное, программа грамотно составлена. Особенно приятно, что Улугбек всегда был на связи и интересовался, как у нас дела. Благодаря такой заботе поездка прошла легко и оставила море эмоций. С радостью порекомендую друзьям и знакомым!»

Х
Хисрав
15 авг 2025
Организация на высшем уровне, Улугбек молодец 👍

Все время был на связи, спрашивал как все проходит

Нас забрали с гостиницы в Ташкенте, сопроводили до вокзала и посадили на поезд и в каждом городе встречал Гид и проводил экскурсии

Отели были выше среднего, находили в центре города

В общем я доволен экскурсией

