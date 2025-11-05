читать дальше

Самары только через Москву, с этим мы смирились и терпели московские +2С, но добрались. Дальше на нашем пути стояли Узбекистанские железные дороги, которые с легкостью плюсуют к расписанию прибытия + 1,5 часа, о чем знают, наверное, только машинисты, проводники поездов Sharq об этом тоже не знают, говорят, что приедем, но когда…, неизвестно. И вот наши уважаемые гиды тоже ждут нашего прибытия по 1,5-2 часа на каждой станции. Улугбек - седце и мозговой центр экспедиции, всегда знает где его туристы сейчас находятся и контролируеет их передвижение "он-лайн". Улугбек - блестящий организатор с огромной личной ответственностью, можете смело на него положиться, он сделает все возможное и невозможное, чтобы вам было максимально комфотно. Дорогие наши Юля и Руслан в Самарканде, вы совершили маленький гражданский подвиг, сумев в итоге показать нам свой город, переполненный международными делегациями к саммиту ЮНЕСКО, перекрытый со всех сторон охраной и реально закрытыми важными объектами, мы ВСЕ ВИДЕЛИ только благодаря ВАМ. Отель Everland в Бухаре - прекрасное место, чистое, удобное и красивое, всем рекомендуем (Улугбек к плохим людям не направляет). Нигина, вам наш низкий поклон, в Бухаре все было идеально и на высочайшем уровне. Спасибо вам огромное наши узбекские друзья